Swing Sniper EA

Swing Sniper — Smart Money Concepts Expert Advisor для MetaTrader 5

Swing Sniper — это советник Smart Money Concepts для MetaTrader 5, созданный для автоматизации дисциплинированной стратегии liquidity sweep с структурированным подтверждением, контролируемым риском и прозрачной логикой исполнения.

EA не открывает сделки случайным образом и не использует grid, martingale или опасное усреднение. Вместо этого он следует строгой модели подтверждения, основанной на структуре swing, обнаружении liquidity sweep, подтверждении импульса, мультитаймфреймовом контексте и управлении сделками с контролем риска.

Swing Sniper создан для трейдеров, которые понимают концепции SMC и хотят автоматизировать исполнение сделок с точностью, последовательностью и дисциплиной.

ВНИМАНИЕ: Это ОГРАНИЧЕННАЯ стартовая цена только для первых 10 копий! По этой цене доступно всего несколько копий. Этот ограниченный выпуск сделан намеренно. Мы хотим сохранить эксклюзивность Swing Sniper, защитить качество сообщества и избежать слишком широкого распространения одной и той же стратегии среди большого количества трейдеров. После продажи первых 10 копий цена может быть повышена без предварительного уведомления.

Swing Sniper поставляется с 4 стратегическими сетами, подготовленными для Gold, EURUSD и USDJPY. Пожалуйста, проверьте первый комментарий, чтобы скачать стратегические сеты. Настройки по умолчанию предназначены для USDJPY M20. Ссылка на руководство пользователя также доступна в первом комментарии. Если вам нужна помощь или у вас есть вопросы перед покупкой, свяжитесь со мной здесь.

Обзор ключевых возможностей

Swing Sniper объединяет логику Smart Money Concepts с практической автоматизацией и управлением рисками:

Обнаружение liquidity sweep на основе swing highs/lows и session highs/lows.

Многоэтапное подтверждение перед разрешением входа в сделку

EMA-фильтр импульса для избежания слабых или устаревших сетапов

Мультитаймфреймовый контекстный движок для подтверждения направленного bias

Торговое окно Kill Zone для сессионного исполнения

Логика одной сделки за раз

Структурный stop loss, размещаемый на основе swing extreme

Take profit на основе логики R-multiple

Управление break-even

Режимы риска: fixed lot, percentage balance, percentage equity и fixed money

Опциональный модуль obfuscation для рандомизации входов и выходов

Визуальная панель на графике, показывающая полный статус signal pipeline

Структурированные логи для тестирования, отладки, оптимизации и поддержки

Полная прозрачность: без martingale, без grid и без averaging

Как работает стратегия

Swing Sniper следует четкому процессу исполнения по Smart Money Concepts.

Картирование Swing-структуры: EA определяет важные swing highs и swing lows, где может находиться ликвидность.

EA определяет важные swing highs и swing lows, где может находиться ликвидность. Обнаружение Liquidity Sweep: EA ожидает, пока цена снимет предыдущий swing level, прежде чем сетап станет действительным.

EA ожидает, пока цена снимет предыдущий swing level, прежде чем сетап станет действительным. Подтверждение импульса: EMA-логика подтверждает, что краткосрочный momentum поддерживает направление сделки.

EMA-логика подтверждает, что краткосрочный momentum поддерживает направление сделки. Мультитаймфреймовый контекст: EA проверяет, поддерживает ли более широкий рыночный контекст текущий сетап.

EA проверяет, поддерживает ли более широкий рыночный контекст текущий сетап. Исполнение с контролем риска: сделка класса A+ открывается только тогда, когда все необходимые условия совпадают внутри настроенной Kill Zone.

Одного условия недостаточно. Все этапы должны совпасть, прежде чем Swing Sniper получит разрешение открыть сделку.

Для кого это подходит

Swing Sniper создан для:

Трейдеров, которые понимают liquidity, sweeps и Smart Money Concepts

Трейдеров, которые хотят структурированное исполнение вместо эмоциональных входов

Трейдеров, которым нужен EA с реальным stop loss и контролируемым риском

Трейдеров, которые предпочитают меньшее количество, но более качественные сетапы

Трейдеров, которые хотят тестировать и оптимизировать собственную SMC-стратегию

Prop-firm трейдеров, которым нужна дисциплинированная логика риска без martingale

Не подходит трейдерам, которые ищут black box EA, гарантированную прибыль, агрессивное grid-восстановление, martingale-системы или высокорисковые shortcuts.

Рекомендуемое использование и подходящие рынки

Основная настройка по умолчанию: USDJPY

Таймфрейм входа: M10

Минимальный счет: от 250 USD

Рекомендуемый риск: от 0.5% до 1% на сделку

Эта конфигурация разработана для контролируемой экспозиции и дисциплинированного тестирования. EA можно адаптировать под другие символы, таймфреймы и сессии, но каждое изменение необходимо тщательно протестировать перед использованием на реальном счете.

Включенные стратегические сеты: 2xGold, EURUSD, USDJPY и дополнительный оптимизированный сет. Пожалуйста, проверьте первый комментарий, чтобы скачать сеты.

Ссылка на руководство пользователя также доступна в первом комментарии. По вопросам, помощи с настройкой или дополнительной информации свяжитесь со мной напрямую.

Входные параметры и конфигурация

Все runtime-настройки управляются из окна входных параметров MT5 при установке Swing Sniper на график. Параметры сгруппированы в соответствии с логикой EA: общие настройки, swing и entry settings, Kill Zone timing, context confirmation, stop-loss management, risk sizing и optional obfuscation.

Общие настройки

Magic Number : Уникальный идентификатор сделок этого экземпляра EA. Изменяйте его при запуске нескольких экземпляров Swing Sniper на одном торговом счете.

: Уникальный идентификатор сделок этого экземпляра EA. Изменяйте его при запуске нескольких экземпляров Swing Sniper на одном торговом счете. Trade Comment : Комментарий, добавляемый к каждому ордеру для более удобной идентификации в истории счета.

: Комментарий, добавляемый к каждому ордеру для более удобной идентификации в истории счета. Show Panel : Включает информационную панель на графике для отображения статуса EA, signal pipeline, контекстной информации и деталей активной сделки.

: Включает информационную панель на графике для отображения статуса EA, signal pipeline, контекстной информации и деталей активной сделки. Log Verbosity Level : Управляет количеством информации, выводимой во вкладке MT5 Experts. Более высокие уровни дают более подробную информацию для отладки.

Swing и Entry

Allows Buys : Включает или отключает сделки на покупку.

: Включает или отключает сделки на покупку. Allows Sells : Включает или отключает сделки на продажу.

: Включает или отключает сделки на продажу. Max Simultaneous Trades : Определяет максимальное количество сделок, которые EA может открыть одновременно. После достижения этого лимита новые входы не выполняются, пока одна из открытых сделок не закроется.

: Определяет максимальное количество сделок, которые EA может открыть одновременно. После достижения этого лимита новые входы не выполняются, пока одна из открытых сделок не закроется. Swing Timeframe : Таймфрейм, используемый для определения swing highs и swing lows. Более высокие таймфреймы обычно дают более значимые структурные уровни.

: Таймфрейм, используемый для определения swing highs и swing lows. Более высокие таймфреймы обычно дают более значимые структурные уровни. Entry Timeframe : Таймфрейм, используемый для sweep detection, EMA alignment и финального entry trigger. Он должен быть равен Swing Timeframe или ниже него.

Kill Zone

Kill Zone определяет временное окно, в течение которого Swing Sniper разрешено открывать новые сделки. Сетапы вне этого окна могут обнаруживаться и отслеживаться, но они не исполняются.

Kill Zone Start Hour : Час по серверному времени брокера, когда EA начинает искать входы.

: Час по серверному времени брокера, когда EA начинает искать входы. Kill Zone Start Minute : Минутное смещение для начала Kill Zone.

: Минутное смещение для начала Kill Zone. Kill Zone End Hour : Час по серверному времени брокера, когда EA прекращает открывать новые сделки.

: Час по серверному времени брокера, когда EA прекращает открывать новые сделки. Kill Zone End Minute : Минутное смещение для окончания Kill Zone.

Рекомендуемые активные периоды — это обычно высоколиквидные сессии, такие как London session или New York overlap. Всегда настраивайте это время по серверному времени вашего брокера, а не по вашему локальному времени.

Закрытие позиций

Enable End of Day Closure : Если включено, EA принудительно закрывает открытые сделки в заданное время force-close независимо от прибыли или убытка. Это помогает избежать удержания позиций overnight.

: Если включено, EA принудительно закрывает открытые сделки в заданное время force-close независимо от прибыли или убытка. Это помогает избежать удержания позиций overnight. Force Close Hour : Час по серверному времени брокера, используемый как trigger принудительного закрытия, если сделка все еще открыта.

: Час по серверному времени брокера, используемый как trigger принудительного закрытия, если сделка все еще открыта. Force Close Minute : Минутное смещение для trigger принудительного закрытия.

Context Engine

Higher Timeframe : Первый старший таймфрейм, используемый для анализа bias.

: Первый старший таймфрейм, используемый для анализа bias. Mid Timeframe : Второй старший таймфрейм, используемый для анализа bias.

: Второй старший таймфрейм, используемый для анализа bias. Lower Timeframe : Третий старший таймфрейм, используемый для анализа bias.

: Третий старший таймфрейм, используемый для анализа bias. Min Probability % : Минимальная вероятность context, необходимая для разрешения сделки. Если вероятность ниже этого порога, сделка блокируется.

: Минимальная вероятность context, необходимая для разрешения сделки. Если вероятность ниже этого порога, сделка блокируется. Max Probability % : Максимальный лимит вероятности context. При необходимости может использоваться для фильтрации экстремальных значений.

Пороговые значения вероятности context engine находятся в диапазоне от 50% до 100%. Сделка разрешается только тогда, когда более широкий directional context поддерживает сетап внутри настроенного диапазона вероятности.

Stop-Loss и Break-Even

Stop loss размещается на абсолютном swing extreme, от которого был активирован sweep, используя самую дальнюю точку, достигнутую wick. Это создает структурное размещение stop-loss вместо произвольного stop в фиксированных пунктах.

SL Padding Points : Дополнительные пункты за пределами swing extreme, чтобы снизить вероятность выбивания небольшой рыночной шпилькой.

: Дополнительные пункты за пределами swing extreme, чтобы снизить вероятность выбивания небольшой рыночной шпилькой. TP R-Multiple : Дистанция take profit, выраженная как множитель stop-loss distance. Например, 2.0 означает, что TP размещается на расстоянии в 2 раза больше SL от точки входа.

: Дистанция take profit, выраженная как множитель stop-loss distance. Например, 2.0 означает, что TP размещается на расстоянии в 2 раза больше SL от точки входа. Enable Break-Even : Если включено, stop loss переносится на entry плюс BE Buffer Points после достижения сделкой заданного BE Trigger R-Multiple.

: Если включено, stop loss переносится на entry плюс BE Buffer Points после достижения сделкой заданного BE Trigger R-Multiple. BE Trigger R-Multiple : Сделка должна достичь этого уровня прибыли в R, прежде чем break-even будет активирован.

: Сделка должна достичь этого уровня прибыли в R, прежде чем break-even будет активирован. BE Buffer Points : Пункты сверх entry, используемые при переносе stop loss в break-even, позволяя EA зафиксировать небольшой profit вместо переноса ровно на entry.

Lot Size / Risk

Расчет lot size управляется параметром Risk Mode. Swing Sniper поддерживает несколько режимов риска в зависимости от того, как вы хотите, чтобы EA рассчитывал экспозицию.

Fixed Lot : Фиксированный lot size используется для каждой сделки независимо от размера счета или расстояния stop-loss.

: Фиксированный lot size используется для каждой сделки независимо от размера счета или расстояния stop-loss. % Balance : Lot size рассчитывается так, чтобы расстояние до stop-loss соответствовало выбранному проценту от account balance.

: Lot size рассчитывается так, чтобы расстояние до stop-loss соответствовало выбранному проценту от account balance. % Equity : Та же логика, что и percentage balance, но расчет выполняется на основе текущей account equity вместо balance.

: Та же логика, что и percentage balance, но расчет выполняется на основе текущей account equity вместо balance. Fixed Dollar : Lot size рассчитывается так, чтобы расстояние до stop-loss соответствовало выбранной фиксированной денежной сумме.

: Lot size рассчитывается так, чтобы расстояние до stop-loss соответствовало выбранной фиксированной денежной сумме. Risk Mode : Определяет, какой метод расчета lot size будет использовать EA.

: Определяет, какой метод расчета lot size будет использовать EA. Risk Value : Определяет размер риска в соответствии с выбранным режимом. Например, 1.0 может означать 1% в процентных режимах риска или 1 lot в fixed lot mode.

Obfuscator Module

Опциональный obfuscator добавляет контролируемую случайность в исполнение, чтобы пользователи с одинаковой конфигурацией не всегда имели идентичные входы и выходы. Это может быть полезно для трейдеров, которые хотят больше вариативности в execution behavior, особенно на prop-firm accounts.

Enable Obfuscation : Активирует obfuscator module. Когда он отключен, все настройки obfuscation игнорируются, и EA работает в обычном режиме.

: Активирует obfuscator module. Когда он отключен, все настройки obfuscation игнорируются, и EA работает в обычном режиме. Exits Min Random Offset : Минимальное количество пунктов, случайно добавляемое или вычитаемое из SL и TP в каждой сделке.

: Минимальное количество пунктов, случайно добавляемое или вычитаемое из SL и TP в каждой сделке. Exits Max Random Offset : Максимальное количество пунктов, случайно добавляемое или вычитаемое из SL и TP в каждой сделке.

: Максимальное количество пунктов, случайно добавляемое или вычитаемое из SL и TP в каждой сделке. Entry Min Delay : Минимальная случайная задержка между signal trigger и размещением ордера.

: Минимальная случайная задержка между signal trigger и размещением ордера. Entry Max Delay : Максимальная случайная задержка между signal trigger и размещением ордера.

: Максимальная случайная задержка между signal trigger и размещением ордера. Max Minutes to Close Before Target Time : Сдвигает force-close time раньше на случайное количество минут до указанного значения каждый торговый день.

Нужны дополнительные детали?

Полное руководство пользователя доступно в первом комментарии.

Стратегические сеты для Gold, EURUSD, USDJPY и дополнительной оптимизированной настройки также доступны в первом комментарии.

Если вам нужна помощь до или после покупки, свяжитесь со мной здесь.



