Swing Sniper EA

5

Swing Sniper — Smart Money Concepts Expert Advisor для MetaTrader 5

Swing Sniper — это советник Smart Money Concepts для MetaTrader 5, созданный для автоматизации дисциплинированной стратегии liquidity sweep с структурированным подтверждением, контролируемым риском и прозрачной логикой исполнения.

EA не открывает сделки случайным образом и не использует grid, martingale или опасное усреднение. Вместо этого он следует строгой модели подтверждения, основанной на структуре swing, обнаружении liquidity sweep, подтверждении импульса, мультитаймфреймовом контексте и управлении сделками с контролем риска.

Swing Sniper создан для трейдеров, которые понимают концепции SMC и хотят автоматизировать исполнение сделок с точностью, последовательностью и дисциплиной.

ВНИМАНИЕ: Это ОГРАНИЧЕННАЯ стартовая цена только для первых 10 копий! По этой цене доступно всего несколько копий.

Этот ограниченный выпуск сделан намеренно. Мы хотим сохранить эксклюзивность Swing Sniper, защитить качество сообщества и избежать слишком широкого распространения одной и той же стратегии среди большого количества трейдеров.

После продажи первых 10 копий цена может быть повышена без предварительного уведомления.

Swing Sniper поставляется с 4 стратегическими сетами, подготовленными для Gold, EURUSD и USDJPY. Пожалуйста, проверьте первый комментарий, чтобы скачать стратегические сеты. Настройки по умолчанию предназначены для USDJPY M20.

Ссылка на руководство пользователя также доступна в первом комментарии. Если вам нужна помощь или у вас есть вопросы перед покупкой, свяжитесь со мной здесь.

Обзор ключевых возможностей

Swing Sniper объединяет логику Smart Money Concepts с практической автоматизацией и управлением рисками:

  • Обнаружение liquidity sweep на основе swing highs/lows и session highs/lows.
  • Многоэтапное подтверждение перед разрешением входа в сделку
  • EMA-фильтр импульса для избежания слабых или устаревших сетапов
  • Мультитаймфреймовый контекстный движок для подтверждения направленного bias
  • Торговое окно Kill Zone для сессионного исполнения
  • Логика одной сделки за раз
  • Структурный stop loss, размещаемый на основе swing extreme
  • Take profit на основе логики R-multiple
  • Управление break-even
  • Режимы риска: fixed lot, percentage balance, percentage equity и fixed money
  • Опциональный модуль obfuscation для рандомизации входов и выходов
  • Визуальная панель на графике, показывающая полный статус signal pipeline
  • Структурированные логи для тестирования, отладки, оптимизации и поддержки
  • Полная прозрачность: без martingale, без grid и без averaging

Как работает стратегия

Swing Sniper следует четкому процессу исполнения по Smart Money Concepts.

  • Картирование Swing-структуры: EA определяет важные swing highs и swing lows, где может находиться ликвидность.
  • Обнаружение Liquidity Sweep: EA ожидает, пока цена снимет предыдущий swing level, прежде чем сетап станет действительным.
  • Подтверждение импульса: EMA-логика подтверждает, что краткосрочный momentum поддерживает направление сделки.
  • Мультитаймфреймовый контекст: EA проверяет, поддерживает ли более широкий рыночный контекст текущий сетап.
  • Исполнение с контролем риска: сделка класса A+ открывается только тогда, когда все необходимые условия совпадают внутри настроенной Kill Zone.

Одного условия недостаточно. Все этапы должны совпасть, прежде чем Swing Sniper получит разрешение открыть сделку.

Для кого это подходит

Swing Sniper создан для:

  • Трейдеров, которые понимают liquidity, sweeps и Smart Money Concepts
  • Трейдеров, которые хотят структурированное исполнение вместо эмоциональных входов
  • Трейдеров, которым нужен EA с реальным stop loss и контролируемым риском
  • Трейдеров, которые предпочитают меньшее количество, но более качественные сетапы
  • Трейдеров, которые хотят тестировать и оптимизировать собственную SMC-стратегию
  • Prop-firm трейдеров, которым нужна дисциплинированная логика риска без martingale

Не подходит трейдерам, которые ищут black box EA, гарантированную прибыль, агрессивное grid-восстановление, martingale-системы или высокорисковые shortcuts.

Рекомендуемое использование и подходящие рынки

Основная настройка по умолчанию: USDJPY
Таймфрейм входа: M10
Минимальный счет: от 250 USD
Рекомендуемый риск: от 0.5% до 1% на сделку

Эта конфигурация разработана для контролируемой экспозиции и дисциплинированного тестирования. EA можно адаптировать под другие символы, таймфреймы и сессии, но каждое изменение необходимо тщательно протестировать перед использованием на реальном счете.

Включенные стратегические сеты: 2xGold, EURUSD, USDJPY и дополнительный оптимизированный сет. Пожалуйста, проверьте первый комментарий, чтобы скачать сеты.

Ссылка на руководство пользователя также доступна в первом комментарии. По вопросам, помощи с настройкой или дополнительной информации свяжитесь со мной напрямую.

Входные параметры и конфигурация

Все runtime-настройки управляются из окна входных параметров MT5 при установке Swing Sniper на график. Параметры сгруппированы в соответствии с логикой EA: общие настройки, swing и entry settings, Kill Zone timing, context confirmation, stop-loss management, risk sizing и optional obfuscation.

Общие настройки

  • Magic Number : Уникальный идентификатор сделок этого экземпляра EA. Изменяйте его при запуске нескольких экземпляров Swing Sniper на одном торговом счете.
  • Trade Comment : Комментарий, добавляемый к каждому ордеру для более удобной идентификации в истории счета.
  • Show Panel : Включает информационную панель на графике для отображения статуса EA, signal pipeline, контекстной информации и деталей активной сделки.
  • Log Verbosity Level : Управляет количеством информации, выводимой во вкладке MT5 Experts. Более высокие уровни дают более подробную информацию для отладки.

Swing и Entry

  • Allows Buys : Включает или отключает сделки на покупку.
  • Allows Sells : Включает или отключает сделки на продажу.
  • Max Simultaneous Trades : Определяет максимальное количество сделок, которые EA может открыть одновременно. После достижения этого лимита новые входы не выполняются, пока одна из открытых сделок не закроется.
  • Swing Timeframe : Таймфрейм, используемый для определения swing highs и swing lows. Более высокие таймфреймы обычно дают более значимые структурные уровни.
  • Entry Timeframe : Таймфрейм, используемый для sweep detection, EMA alignment и финального entry trigger. Он должен быть равен Swing Timeframe или ниже него.

Kill Zone

Kill Zone определяет временное окно, в течение которого Swing Sniper разрешено открывать новые сделки. Сетапы вне этого окна могут обнаруживаться и отслеживаться, но они не исполняются.

  • Kill Zone Start Hour : Час по серверному времени брокера, когда EA начинает искать входы.
  • Kill Zone Start Minute : Минутное смещение для начала Kill Zone.
  • Kill Zone End Hour : Час по серверному времени брокера, когда EA прекращает открывать новые сделки.
  • Kill Zone End Minute : Минутное смещение для окончания Kill Zone.

Рекомендуемые активные периоды — это обычно высоколиквидные сессии, такие как London session или New York overlap. Всегда настраивайте это время по серверному времени вашего брокера, а не по вашему локальному времени.

Закрытие позиций

  • Enable End of Day Closure : Если включено, EA принудительно закрывает открытые сделки в заданное время force-close независимо от прибыли или убытка. Это помогает избежать удержания позиций overnight.
  • Force Close Hour : Час по серверному времени брокера, используемый как trigger принудительного закрытия, если сделка все еще открыта.
  • Force Close Minute : Минутное смещение для trigger принудительного закрытия.

Context Engine

  • Higher Timeframe : Первый старший таймфрейм, используемый для анализа bias.
  • Mid Timeframe : Второй старший таймфрейм, используемый для анализа bias.
  • Lower Timeframe : Третий старший таймфрейм, используемый для анализа bias.
  • Min Probability % : Минимальная вероятность context, необходимая для разрешения сделки. Если вероятность ниже этого порога, сделка блокируется.
  • Max Probability % : Максимальный лимит вероятности context. При необходимости может использоваться для фильтрации экстремальных значений.

Пороговые значения вероятности context engine находятся в диапазоне от 50% до 100%. Сделка разрешается только тогда, когда более широкий directional context поддерживает сетап внутри настроенного диапазона вероятности.

Stop-Loss и Break-Even

Stop loss размещается на абсолютном swing extreme, от которого был активирован sweep, используя самую дальнюю точку, достигнутую wick. Это создает структурное размещение stop-loss вместо произвольного stop в фиксированных пунктах.

  • SL Padding Points : Дополнительные пункты за пределами swing extreme, чтобы снизить вероятность выбивания небольшой рыночной шпилькой.
  • TP R-Multiple : Дистанция take profit, выраженная как множитель stop-loss distance. Например, 2.0 означает, что TP размещается на расстоянии в 2 раза больше SL от точки входа.
  • Enable Break-Even : Если включено, stop loss переносится на entry плюс BE Buffer Points после достижения сделкой заданного BE Trigger R-Multiple.
  • BE Trigger R-Multiple : Сделка должна достичь этого уровня прибыли в R, прежде чем break-even будет активирован.
  • BE Buffer Points : Пункты сверх entry, используемые при переносе stop loss в break-even, позволяя EA зафиксировать небольшой profit вместо переноса ровно на entry.

Lot Size / Risk

Расчет lot size управляется параметром Risk Mode. Swing Sniper поддерживает несколько режимов риска в зависимости от того, как вы хотите, чтобы EA рассчитывал экспозицию.

  • Fixed Lot : Фиксированный lot size используется для каждой сделки независимо от размера счета или расстояния stop-loss.
  • % Balance : Lot size рассчитывается так, чтобы расстояние до stop-loss соответствовало выбранному проценту от account balance.
  • % Equity : Та же логика, что и percentage balance, но расчет выполняется на основе текущей account equity вместо balance.
  • Fixed Dollar : Lot size рассчитывается так, чтобы расстояние до stop-loss соответствовало выбранной фиксированной денежной сумме.
  • Risk Mode : Определяет, какой метод расчета lot size будет использовать EA.
  • Risk Value : Определяет размер риска в соответствии с выбранным режимом. Например, 1.0 может означать 1% в процентных режимах риска или 1 lot в fixed lot mode.

Obfuscator Module

Опциональный obfuscator добавляет контролируемую случайность в исполнение, чтобы пользователи с одинаковой конфигурацией не всегда имели идентичные входы и выходы. Это может быть полезно для трейдеров, которые хотят больше вариативности в execution behavior, особенно на prop-firm accounts.

  • Enable Obfuscation : Активирует obfuscator module. Когда он отключен, все настройки obfuscation игнорируются, и EA работает в обычном режиме.
  • Exits Min Random Offset : Минимальное количество пунктов, случайно добавляемое или вычитаемое из SL и TP в каждой сделке.
  • Exits Max Random Offset : Максимальное количество пунктов, случайно добавляемое или вычитаемое из SL и TP в каждой сделке.
  • Entry Min Delay : Минимальная случайная задержка между signal trigger и размещением ордера.
  • Entry Max Delay : Максимальная случайная задержка между signal trigger и размещением ордера.
  • Max Minutes to Close Before Target Time : Сдвигает force-close time раньше на случайное количество минут до указанного значения каждый торговый день.

Нужны дополнительные детали?
Полное руководство пользователя доступно в первом комментарии.
Стратегические сеты для Gold, EURUSD, USDJPY и дополнительной оптимизированной настройки также доступны в первом комментарии.
Если вам нужна помощь до или после покупки, свяжитесь со мной здесь.


Отзывы 3
bertztrude
77
bertztrude 2026.07.17 09:52 
 

Ein weiterer EA der absolut empfehlenswert ist. Seit ORB Revolution (mit dem ich ebenfalls sehr zufrieden bin; vgl. Bewertung dort) bin ich auf den Entwickler Lio aufmerksam geworden. Eine unvergleichbare Community, die er auf Discord ins Leben gerufen hat. Er ist jederzeit ansprechbar und hilfsbereit. Und ist immer für Anregungen offen und implementiert sie bei Updates. Genauso muss das! Ich freu mich dabei sein zu können. Zum EA selbst. Er konzentriert sich auf A+ Setups und dementsprechend gibt es seltener trades. Dafür aber in hoher Qualität. Der EA läuft bei mir noch nicht so lange. Bislang zwei trades und zwei winner. Gerne aktualisiere ich die Bewertung nach einiger Zeit und mehr trades.

Stephen J Martret
3458
Stephen J Martret 2026.07.10 09:58 
 

Let me start by saying I only bought Swing Sniper a few days ago so I will update this review in a month or so when I have more trades but I do want to put a brief review on how impressive this strategy is. Unlike 99% of EAs here, this is a real manual trading strategy that incorporates a lot of the best price action concepts in an automated form. The analysis it does before placing trades with positive RR (so none of these 5 pip TPs and 100 pip SLs) or grids etc this is a real swing style system that will still be here making money 5 years from now. I have a product called EA auditor that Is a tool I developed after seeing most EAs over the last 16 years fail due to high risk or manipulated backtests. I ran Swing Sniper through this and it passed with flying colours! Developer is also super supportive and knows the market and what he is doing here. You wont see a new EA from him every week or charging ridiculous prices. Good developers make money from trading their strategies/EAs and sales are a nice bonus, bad developers make money from their sales not from trading their bots. Highly recommended but you have to be patient it wont trade every day and you wont win every trade. This is a real system with a real edge over time, very safe and very profitable

Рекомендуем также
Viking Alpha DAX Ivar Edition
Valdeci Carlos Dos Passos Albuquerque
Эксперты
Viking Alpha DAX — Germany 40 Expert Advisor for MetaTrader 5 LAUNCH PROMO Only 10 copies at launch price. Price increases with each sale. Launch price: $297 Next price: $497 Final price: $997 Live Performance: FX Blue — Vikingtradingbots What Makes Viking Alpha DAX Different Most DAX robots fail for one simple reason: they treat the Germany 40 like a forex pair. It isn't. The DAX has a heartbeat — a specific rhythm tied to the Frankfurt Stock Exchange opening, the European session structure, an
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Эксперты
Профессиональный эксперт форекс   Gyroscope (для пар EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY)  ализирующий рынок при помощи индекса волн эллиота. Волновая теория Эллиотта — интерпретация процессов на финансовых рынках через систему визуальных моделей (волн) на ценовых графиках.  Автор теории Ральф Эллиотт выделил восемь вариантов чередующихся волн (из них пять по тренду и три против тренда). Движение цен на рынках принимает форму пяти волн
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Эксперты
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
HMA Scalper Pro EA
Vladimir Shumikhin
5 (2)
Эксперты
HMA Scalper Pro EA — Автоматический советник для торговли по индикатору Hull Moving Average (HMA) на MetaTrader 5 КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ HMA Scalper Pro EA — это профессиональный торговый робот (Expert Advisor) для MetaTrader 5, работающий по направлению скользящей средней Hull (Hull Moving Average, HMA). Индикатор HMA определяет текущее направление тренда, а советник открывает сделки в его сторону, дополняя вход управлением капиталом Smart Risk, адаптивной сеточной торговлей, трейлинг-стопом, безубыт
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Эксперты
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (241)
Эксперты
Hamster Scalping - полностью автоматический торговый советник. Стратегия ночной скальпинг. В качестве входов используется индикатор RSI и фильтр по ATR. Для работы советника требуется хеджинговый тип счета. ВАЖНО! Свяжитесь со мной сразу после покупки, чтобы получить инструкции и бонус! Мониторинг реальной работы, а также другие мои разработки можно посмотреть тут: https://www.mql5.com/ru/users/mechanic/seller Общие рекомендации Минимальный депозит 100 долларов, используйте ECN счета с минимальн
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Эксперты
Финансовый Робот SolarTrade Suite: LaunchPad Market Expert - предназначенный для открытия торговых сделок! Это торговый робот, который использует особые инновационные и передовые алгоритмы для рассчета своих значений, Ваш Помошник в Мире Финансовых Рынков. Испольуйте наш набор индикаторов из серии SolarTrade Suite чтобы лучше выбрать момент для запуска этого робота. Проверьте другие наши продукты из серии SolarTrade Suite внизу описания. Хотите уверенно ориентироваться в мире инвестиций и фи
Bober Real MT5
Arnold Bobrinskii
4.88 (16)
Эксперты
Bober Real MT5 — полностью автоматический советник для торговли на рынке Forex. Робот создан в 2014 году и за этот период сделал множество прибыльных сделок, показав более 7000% прироста депозита на моем личном счете. Было выпущено много обновлений, но версия 2019 года считается самой стабильной и прибыльной. Робот можно запускать на любых инструментах, но лучшие результаты достигаются на EURGBP , GBPUSD , таймфрейм M5 . Робот не покажет хорошие результаты в тестере или на реальном счете, если
SmartScalp Pro MT5
Serhii Shtepa
Эксперты
Скальпинг бот для пары золото/доллар (XAU/USD) — это мощное и универсальное решение для трейдеров, которое обеспечивает максимальную эффективность в условиях динамичного рынка. Бот специально разработан для скальпинга: он анализирует изменения цены и делает ставки ещё до начала значительного движения. Это позволяет заранее занимать выгодные позиции и извлекать прибыль из самых малейших рыночных колебаний. Основные преимущества: Гибкость: Подходит для любых рыночных условий и адаптируется под ваш
Exclusive black Pro Max MT5
Natalyia Nikitina
Эксперты
Exclusive black Pro Max MT5 — автоматизированная торговая система Exclusive black Pro Max MT5 — это эксперт-советник для MetaTrader 5, основанный на алгоритмах анализа рынка и управлении рисками. Советник работает в полностью автоматическом режиме и требует минимального вмешательства со стороны трейдера. Внимание! Свяжитесь со мной сразу после покупки , чтобы получить инструкции по настройке! ВАЖНО: Все примеры, скриншоты и тесты приведены исключительно в демонстрационных целях. Если у одного бр
Malaysian Support and Resistance
Januaries Mwaka Mawioo
Эксперты
Classic SNR EA Эксперт для MetaTrader 5 | Мульти-символьная торговля по уровням Support & Resistance с трендовой логикой Обзор Classic SNR Breakout EA - это профессиональный торговый робот, который определяет структурные уровни поддержки и сопротивления (Support & Resistance) с использованием дневных точек разворота и совершает сделки на основе ценового действия часового таймфрейма (H1) относительно этих уровней. EA применяет   двойную логику : на восходящем тренде продает при отбое (закрытии H1
Classic Market Surfer EA
Buti Andy Moeng
Эксперты
Classic Market Surfer EA - A Timeless, Proven Strategy for Gold Trading For years, this powerful trading strategy has been hidden from the public-reserved for a select few. Now, for the first time, the Classic Market Surfer EA is available to traders like you.   Built on pure, time-tested trading principles, this EA doesn't rely on trendy gimmicks like AI or machine learning. Instead, it harnesses a classic, robust strategy that has consistently delivered results over the years. This is not a "g
ApexFlow Universal EA
Robert Seamans
Эксперты
ApexFlow EA ApexFlow EA — полностью автоматизированный торговый робот для MetaTrader 5. Советник торгует краткосрочные движения рынка, используя адаптивный анализ цены, импульса и волатильности. EA автоматически управляет входами, выходами, уровнями Stop Loss и Take Profit, а также открытыми позициями. Таймфрейм: M1 Рынки: валютные пары Forex, металлы, индексы и другие инструменты, поддерживаемые вашим брокером. Рекомендуемые настройки: используйте настройки по умолчанию в качестве отправной точ
Trifecta Confluence
Alex Amuyunzu Raymond
Эксперты
Trifecta Confluence Trifecta Confluence — Trade Only When the Market Truly Agrees Most Expert Advisors fire on a single signal — one moving average cross, one oscillator spike, one candle pattern — and get chopped apart the moment the market goes quiet or erratic. Trifecta Confluence was built on a different premise: a trade is only worth taking when three independent, mathematically distinct dimensions of price behavior all point the same direction at the same time. The Three-Engine Core Every
PipFinite EA Breakout EDGE MT5
Karlo Wilson Vendiola
5 (3)
Эксперты
The Official Automated Version of the Reliable Indicator PipFinite Breakout EDGE EA Breakout EDGE takes the signal of PipFinite Breakout EDGE indicator and manages the trade for you. Because of numerous financial instruments to consider, many traders want the signals to be fully automated. The EA will make sure all your trades are executed from entry to exit. Saving you time and effort while maximizing your profits. The Edge of Automation Effortless price action trading is now possible acros
The Gold Buyer
Moses Aboliwen Aduboa
Эксперты
Ride the Gold Trend with a Simple Buy-Only EA The  EA is a fully automated Buy-Only Expert Advisor for MetaTrader 5. It is designed to capture upward market opportunities with safe risk management and seamless execution. Why Traders Choose It: Best performance on Gold (XAUUSD) – highly liquid and trending. Buy-Only EA – focuses purely on long positions. Plug & Play setup – attach and let it trade automatically. Built-in Stop Loss & Take Profit protection. Smart one-position contro
ProTrade EA
Jim Ariel Camarce Ignao
Эксперты
Key Features   Automated Candle Pattern Recognition 10 Professional Patterns : Detects Bullish/Bearish Engulfing, Hammer/Shooting Star, Morning/Evening Star, Piercing/Dark Cloud, and 6 additional professional candlestick patterns Smart Filtering : Combine multiple patterns with configurable confirmation logic Volume Confirmation : Optional volume filter to validate pattern strength Multi-Timeframe Analysis : Separate execution and bias timeframes for better timing   Trading Dashboard Int
LT Gap EA
BacktestPro LLC
Эксперты
Discover the ultimate solution for trading market gaps with the LT Gap EA, now available on MQL5. With three powerful strategies at your disposal, you can maximize your gap trading potential like never before. Key Features: Versatile Strategies: Choose from three distinct gap trading strategies. Trade all gaps, focus on gaps meeting predefined minimum criteria, or execute trades exclusively when gap distances match predefined values. Customization Galore: Tailor your trading experience with a w
Cyclone Intraday
Mikhail Mitin
5 (1)
Эксперты
Оптимизирован для EURUSD Запускать на М5 Внутридневная торговля. разработан для работы с движениями цены на TimeFrame Н1 (торговля даже в отсутствие глобальной тенденции цены). Анализирует 2 или 3 TimeFrame-а. На каждом TF ЕА анализирует взаимоположение цены и средних скользящих MovingAvarage (МА) (одна или две на каждом TF). Алгоритм работы показан на скриншоте Сеты в комментах Преимущества хорошо оптимизируется для любого инструмента в любой момент рынка Возможность гибкой настройки конкретн
Neural Bitcoin Impulse
Denys Babiak
Эксперты
Представляем Neural Bitcoin Impulse - инновационный торговый бот, созданный с использованием технологии обучения нейросети на объёмных массивах рыночных данных. Встроенная математическая модель искусственного интеллекта ищет потенциальный импульс каждого следующего рыночного бара и использует образовавшиеся паттерны дивергенции и конвергенции между прогностическими показателями и ценой для формирования высокоточных разворотных точек открытия торговых позиций. В основе торгового робота лежит ра
ExtremeX
Noelle Chua Mei Ping
Эксперты
This algorithm thrives on extreme conditions of volatility.  It will evaluate the condition prior to market close, enter a position and exit when market swings to extreme levels in your favour.  The algorithm does not deploy any technical indicators, just simple mathematical calculations.  This works very well on non directional markets especially FOREX in the short term which are very choppy.  You can test out on other asset classes as well.  20 year backtest done to validate the rule.
MT5 EA Bravissimo EURUSD
Sergey Demin
Эксперты
Currency   EURUSD . Timeframe   H1 The minimum deposit is $ 200 when trading 0.5% per trade.  The Expert Advisor is based on   classic, time-tested indicators . Also, some strategies use   Price Action . Every trade is protected by a stop loss    No   martingale,   no   grid,   no   high risk strategies. All strategies used here are trend following and reversal. Compliance with MM = 0.5% for each trade is recommended. Question: - Why is testing so slow? Answer: - Be patient,   15 very diff
Simo Professional
Maryna Shulzhenko
Эксперты
Описание   Simo : инновационный робот с уникальной торговой системой Simo представляет собой революционного торгового робота, который меняет правила игры благодаря своей уникальной торговой системе. Используя анализ настроений и машинное обучение, Simo обеспечивает совершение сделок на новом уровне. Этот робот может работать на любом часовом периоде, с любой валютной парой и на сервере любого брокера. Simo использует собственный алгоритм для принятия торговых решений. Разнообразные подходы к а
Smart M Quantum
Ignacio Agustin Mene Franco
Эксперты
Smart Money Quantum EA Smart Money Quantum is an advanced algorithmic trading Expert Advisor designed specifically to trade XAU/USD (gold) on the M15 timeframe. This system combines Smart Money Concepts (SMC) principles with institutional risk management to capture high-probability movements in the gold market. Key Features Trading Strategy SMC Methodology: Accurately identifies and trades institutional Order Blocks Break & Retest System: Confirms liquidity zones before executing trades RSI
Bear vs Bull EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Эксперты
Bear vs Bull EA Is a automated adviser for daily operation of the FOREX currency market in a volatile and calm market. Suitable for both experienced traders and beginners. It works with any brokers, including American brokers, requiring FIFO to close primarily previously opened transactions. *In order to enable the panel, it is necessary to set the parameter DRAW_INFORMATION = true in the settings; - Recommendations Before using on real money, test the adviser with minimal risk on a cent tradi
Trade Extender
Loncey Duwarkah
5 (1)
Эксперты
Autonomously executes trades, overseeing the entire process from initiation to completion.  Free support via chat, email and remote assistance Originally built for XAUUSD (Gold). Settings changes for other symbols Powerful rules management Enhanced positioning features Risk Management / Dynamic lot sizing Quick Setup Symbols : XAUUSD Investment for all: Our trading bot is crafted to serve traders of all investment levels, ensuring accessibility to the forex market even for those with limited fu
Majd Qatuni exp
Majd Ahmad Mahmoud Qatuni
Эксперты
MAJD QATUNI Trend Reversal EA v1.27 A fully automated Expert Advisor tested specifically on Gold (XAUUSD) , designed to capture potential market reversals after strong momentum periods. It uses a consecutive candlestick pattern , enhanced by multi-indicator filters and advanced risk management for precise entries and profit protection. Current price is for demo use only. Key Features: Momentum-Based Reversal Strategy: Detects N consecutive bullish/bearish candles, then waits for a correction
Sonic R Pro Enhanced
Huu Thuong Nguyen
Эксперты
Sonic R Pro Enhanced EA - Версия 2025 249$ только для первых 5 покупателей! Live Сигнал Проверьте реальную производительность Sonic R Pro Enhanced: Торговая стратегия Sonic R Pro Enhanced — это обновленная версия классической стратегии Sonic R, которая автоматизирует сделки на основе Dragon Band (EMA 34 и EMA 89) и использует усовершенствованные алгоритмы для максимальной эффективности. Таймфреймы: M15, M30 Поддерживаемые пары: XAUUSD, BTCUSD, AUDJPY, USDJPY Стиль торговли: Свинг-трейд
Market Maestro MM5
Andriy Sydoruk
Эксперты
Market Maestro: Ваш Идеальный Партнер для Автоматизированной Торговли на Форекс Если вы ищете надежного помощника для торговли на валютном рынке, Market Maestro — это именно то, что вам нужно. Этот современный Forex-бот создан с использованием самых передовых технологий и алгоритмов, что позволяет ему эффективно анализировать рыночные данные и принимать обоснованные торговые решения в режиме реального времени. Основные Характеристики Market Maestro 1. Мультивалютность для Широких Возможностей Ma
Cable Brain MT5
TICK STACK LTD
5 (4)
Эксперты
Buy Any 2 Products, Get 1 Free For a limited time, purchase any two TickStack EAs and choose a third one completely free — including a full lifetime license with unlimited activations. (Gold Neural Core not included in this offer) Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Cable Brain represents the pinnacle of grid trading technology, combini
С этим продуктом покупают
Quantum Titan MT5
Bogdan Ion Puscasu
Эксперты
Quantum Titan, предоставляя возможности торговли институционального уровня в экосистеме Quantum, устанавливает новый стандарт точности, дисциплины и доказанной эффективности на реальном рынке. Разработанный для трейдеров, которые ожидают большего от советника GOLD Expert Advisor, Titan представляет собой следующий этап развития квантовых торговых технологий. Количество доступных лицензий строго ограничено — всего 1000 пожизненных лицензий по всему миру. После того, как все 1000 экземпляров буд
Quantum Queen X MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (24)
Эксперты
Легенда продолжается. Королева эволюционирует. Добро пожаловать в Quantum Queen X — новое поколение легендарной торговой системы GOLD, основанной на проверенном успехе Quantum Queen. Quantum Queen X построена на том же проверенном движке, что и Quantum Queen, и представляет собой новый мощный пользовательский режим, который позволяет трейдерам выбирать, какие именно стратегии включать или отключать. Каждая стратегия была индивидуально проверена, доработана и оптимизирована для обеспечения еще лу
Scalping Robot Pro MT5
MQL TOOLS SL
4.46 (138)
Эксперты
Scalping Robot Pro is a professional trading system designed specifically for fast and precise scalping on XAUUSD using the M1 timeframe. The system is built to capture short term market movements with accurate execution and controlled risk management. It focuses on real time price behavior, momentum shifts, short term volatility, and selective grid based trade management techniques to identify high probability trading opportunities in the gold market. Scalping Robot Pro is optimized for traders
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (103)
Эксперты
ГОТОВНОСТЬ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРОПОРЦИИ! (   скачать SETFILE   ) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Осталось всего несколько экземпляров по текущей цене! Окончательная цена: 990$ Получите 1 советника бесплатно (на 3 торговых аккаунта) -> свяжитесь со мной после покупки Выгодное комплексное предложение     ->     нажмите здесь ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К ОБЩЕСТВЕННОЙ ГРУППЕ:   Нажмите здесь   Сигнал в реальном времени Сигнал клиента Обзоры YouTube ПОСЛЕДНЕЕ РУКОВОДСТВО Добро пожаловать в «Золотого Жнеца»! Созданный на основе
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (46)
Эксперты
ВАЖНЫЙ   : Этот пакет будет продаваться по текущей цене только в очень ограниченном количестве экземпляров.    Цена очень быстро вырастет до 1999$    Включено более 100 стратегий   , и их будет еще больше! БОНУС   : При цене 1499$ или выше — выберите  5     моих других советника бесплатно!  ВСЕ ФАЙЛЫ НАБОРА ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО ПО НАСТРОЙКЕ И ОПТИМИЗАЦИИ ВИДЕО РУКОВОДСТВО ЖИВЫЕ СИГНАЛЫ ОБЗОР (третья сторона) NEW - 44-STRATEGIES LIVE SIGNAL L Добро пожаловать в ИДЕАЛЬНУЮ СИСТЕМУ ПРОРЫВА! Я рад
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.31 (113)
Эксперты
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.32 (25)
Эксперты
NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Byrdi
William Brandon Autry
5 (20)
Эксперты
BYRDI - Сеть ИИ, которая торгует как единое целое Большинство советников видят один терминал. BYRDI видит всю сеть. Сделка, открытая на одном счёте, может изменить риск каждого другого вашего счёта. BYRDI объединяет отдельные терминалы MetaTrader 5 в одну согласованную mesh-сеть. Каждый узел может сохранять свой счёт, брокера, рынки, модель ИИ, стратегию и настройки риска, оставаясь при этом осведомлённым о системе в целом. BYRDI может распределять возможности, контролировать экспозицию и обесп
XIRO Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (34)
Эксперты
XIRO Robot is a professional trading system created to operate on two of the most popular and liquid instruments on the market:  GBPUSD, XAUUSD and BTCUSD . We combined two proven and well tested systems, enhanced them with multiple new improvements, optimizations and additional protective mechanisms, and integrated everything into one advanced and unified solution. As a result of this development process, XIRO Robot was created. Robot was designed for traders who are looking for a reliable and
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.32 (53)
Эксперты
Aura Black Edition — полностью автоматизированный советник, предназначенный только для торговли GOLD. Expert показал стабильные результаты на XAUUSD в период 2011–2020 гг. Не использовались опасные методы управления капиталом, мартингал, сетка или скальп. Подходит для любых брокерских условий. Советник, обученный с помощью многослойной персептронов нейронной сети (MLP), — это класс искусственных нейронных сетей (ИНС) прямого распространения. Термин MLP используется неоднозначно, иногда вольно по
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.76 (140)
Эксперты
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Syna
William Brandon Autry
5 (27)
Эксперты
Syna 7 - ИИ, который остаётся со сделкой Большинство торговых систем перестают думать после входа. Syna так не делает. Syna 7 — это торговый ИИ-ассистент и автономная торговая система, созданная для того, чтобы участвовать в процессе от анализа до выхода. Она может отслеживать текущие условия, помнить контекст сделки, оценивать новости и волатильность, управлять позициями, координировать счета и продолжать пересматривать решения после открытия ордера. Торговля не заканчивается на входе. Интелле
Golden Conqueror
Taner Altinsoy
5 (1)
Эксперты
Welcome to Golden Conqueror , a highly advanced, fully automated active scalping algorithmic system designed exclusively for Gold (XAUUSD) . Built with institutional logic, this EA strictly avoids dangerous grid or martingale systems. Instead, it utilizes high-precision Pivot Breakouts to exploit market momentum and volume surges. To ensure absolute risk mitigation and capital protection, the algorithm strictly limits itself to a maximum of 1 open trade at a time . Furthermore, every single exe
Wall Street Robot MT5
MQL TOOLS SL
3.89 (18)
Эксперты
Wall Street Robot is a professional trading system developed exclusively for US stock indices, focused on S&P500 and Dow Jones. These markets are known for their high liquidity, structured movements and strong reaction to global economic flows, making them ideal for algorithmic trading strategies based on precision and discipline. By concentrating only on these indices, the system is able to adapt closely to their behavior, volatility patterns and intraday dynamics, instead of trying to operate
ORB Revolution
Haidar Lionel Haj Ali
5 (24)
Эксперты
ORB Revolution — Советник MetaTrader 5 ORB Revolution — это профессиональный советник Opening Range Breakout (ORB) для MetaTrader 5, разработанный для дисциплинированной автоматической торговли с контролем рисков . Созданный с учетом институциональных стандартов, этот инструмент делает акцент на сохранении капитала , повторяемом исполнении и прозрачной логике принятия решений — идеально подходит для серьезных трейдеров и участников проп-трейдинг челленджей. ORB Revolution полностью поддерживает
Waka Waka EA MT5
Valeriia Mishchenko
4.13 (40)
Эксперты
8+ years of live track record with +12,000% account growth: Live performance MT 4 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make profit Supported cu
DAX Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (3)
Эксперты
DAX Robot is an advanced automated trading system developed specifically for the DAX 40 Index on the H1 timeframe. Designed to handle the fast paced nature of one of Europe's most actively traded indices , the robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic. The system focuses on identifying high probability trading opportunities by combining trend analysis, market momentum, and volatility based conditions. DAX Robot is designe
Neural Sentinel xauusd ea mt5
Dragoljub Vujcic
Эксперты
Neural Sentinel XAUUSD MT5 – Высокочастотная алгоритмическая ИИ-система для золота Neural Sentinel XAUUSD MT5 — это высокопроизводительная алгоритмическая торговая система, разработанная исключительно для рынка золота (XAUUSD). Этот советник использует передовую мультитаймфреймовую аналитическую систему, сочетающую трендово-импульсный метод с точными фильтрами волатильности и анти-разворота для фиксации быстрых внутридневных рыночных неэффективностей. Попробуйте наши другие советники:  GET ONE F
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.53 (123)
Эксперты
Символ XAUUSD Timeframe (период) H1-M15 (любой) Поддержка торговли 1 позицией ДА Минимальный депозит 500 USD  (or the equivalent of another currency) Совместимость с любым брокером  ДА (поддержка брокера с 2 или 3 знака. Любая валюта депозита. Любое название символа. Любое время GMT) Запуск без предварительных настроек  ДА Если вам интересна тема машинного обучения подписывайтесь на канал:  Subscribe! Ключевые факты проекта Mad Turtle: Настоящее машинное обучение Данный эксперт не подкл
Apex Drawdown Zero
Tshivhidzo Moss Mbedzi
Эксперты
Apex Drawdown Zero V9 — Gold & Forex Trading Robot (XAUUSD, EURUSD, EURJPY) with Prop Firm Protection | MT5 Apex Drawdown Zero is a fully automated trading robot for MetaTrader 5, built for traders who care about drawdown control first. It trades a proprietary daily session-range model on the H1 timeframe, taking a maximum of one qualified trade per day with a fixed, percent-based risk and a structural stop-loss attached from the moment of entry. No martingale. No grid. No averaging. No recovery
Golden Tree
Arthur Hatchiguian
4.11 (18)
Эксперты
Golden Tree является агрессивным мультицикловым скальпером, созданным для Gold (XAUUSD) M1 . Каждый цикл независим . Он использует последовательность ордеров и имеет собственные TP и SL . Используется система мартингейла . Этот советник опирается на сильные повторения прошлого, чтобы открывать позиции и достигать высокого процента успеха . Очень важно прочитать блог перед началом. Минимальный депозит составляет 100 $ при кредитном плече 1:500. Система autolot включена . Рекомендую счёт 1:500 EC
Bitcoin Scalping MT5
Lo Thi Mai Loan
5 (5)
Эксперты
[ IMPORTANT ] REAL CLIENT FEEDBACK :  https://www.mql5.com/en/market/product/127498/comments#comment_58814415 [ IMPORTANT ]  UPDATED (1 YEAR PERFORMANCE):  https://www.mql5.com/en/market/product/127498/comments#comment_59233853 Представляем Bitcoin Scalping MT4/MT5 – умного советника для криптотрейдинга ПРОМОЦИЯ ПРИ ЗАПУСКЕ: Осталось всего 3 копии по текущей цене! Итоговая цена: $3999.99 БОНУС - ПРИОБРЕТИТЕ ЛИЦЕНЗИЮ НА ПОСТОЯННЫЙ ДОСТУП К BITCOIN SCALPING И ПОЛУЧИТЕ БЕСПЛАТНОЕ ПО ALGO ТРЕЙДИНГ
AI Prop Firms MT5
MQL TOOLS SL
4 (16)
Эксперты
AI Prop Firms - Intelligent Automation Built for Prop Trading Firms . AI Prop Firms is an advanced fully automated Forex trading system powered by Artificial Intelligence , developed specifically to operate within the strict rules and evaluation models of prop trading firms. The system is designed to trade under controlled risk conditions while maintaining consistency , stability, and compliance with prop firm requirements. AI Prop Firms uses intelligent market analysis logic that continuously
AiQ
William Brandon Autry
4.87 (38)
Эксперты
Представляем AiQ Gen 2 – Быстрее. Умнее. Мощнее, чем когда-либо. Мы помогли начать этот сдвиг в конце 2024 года с Mean Machine, одной из первых систем, внедривших настоящий передовой ИИ в реальную розничную торговлю. AiQ Gen 2 является следующей эволюцией в этой линейке. AiQ Gen 2 создан для скорости на совершенно ином уровне. Отложенные ордера лежат в основе его преимущества, позволяя позиционироваться с точностью до расширения импульса, а затем передать управление адаптивному интеллекту. Боль
Bonnitta EA MT5
Ugochukwu Mobi
3.38 (21)
Эксперты
Советник Bonnitta EA  основан на стратегии отложенной позиции ( PPS ) и очень продвинутом алгоритме скрытной торговли. Стратегия Bonnitta EA представляет собой комбинацию секретного пользовательского индикатора, линий тренда, уровней поддержки и сопротивления ( Price Action ) и наиболее важного алгоритма скрытной торговли, упомянутого выше. НЕ ПОКУПАЙТЕ EA БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ПРОВЕРОК НА РЕАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ БОЛЕЕ 3 МЕСЯЦЕВ, МНЕ ЗАНИМАЛОСЬ БОЛЕЕ 100 НЕДЕЛЬ (БОЛЕЕ 2 ЛЕТ), ЧТОБЫ ПРОВЕРИТЬ BONNITTA EA НА РЕ
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (42)
Эксперты
Квантовый барон EA Недаром нефть называют черным золотом, и теперь с помощью советника Quantum Baron вы можете получить к ней доступ с непревзойденной точностью и уверенностью. Quantum Baron, созданный для доминирования в динамичном мире XTIUSD (сырая нефть) на графике M30, является вашим лучшим оружием для повышения уровня и торговли с элитной точностью. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Со скидкой
SmartChoise Battery
Gabriel Costin Floricel
4.8 (5)
Эксперты
SmartChoise Battery EA Руководство пользователя доступно по ссылке на моей странице профиля. Утонченная и стабильная продолжательная версия классического SmartChoise Expert Advisor (v8.2). В этом издании сохранены прежняя нейронная логика и классическая система фильтров, которые многие трейдеры ценили за устойчивое и предсказуемое поведение. Советник предназначен для тех, кто предпочитает исходный стиль торговли, делая ставку на ясность и простоту, а не на постоянные изменения. Battery EA вклю
PythonX M1 Scalper XAUUSD
Abhinav Puri
5 (1)
Эксперты
Точность. Цель. Результат. НЕ ПРОСТО СКАЛЬПЕР — ЭТО СИСТЕМА PythonX M1 Scalper — это не обычный торговый робот. Это специализированная система скальпинга, созданная исключительно для XAUUSD на таймфрейме M1 , с точными входами, умным контролем риска и устойчивой прибылью в долгосрочной перспективе. Тестировался на 9 популярных брокерах с депозитом всего $500 и показал впечатляющие результаты — до $500 000 чистой прибыли , без мартингейла и усреднения. УМНЫЙ ВХОД — ФИЛЬТРЫ, РАБОТАЮЩИЕ ВМЕСТЕ Pyt
Perceptrader AI MT5
Valeriia Mishchenko
4.67 (6)
Эксперты
80 consecutive months in profit with low drawdown: Live performance MT4 version can be found here Perceptrader AI is a cutting-edge grid trading system that leverages the power of Artificial Intelligence, utilizing Deep Learning algorithms and Artificial Neural Networks (ANN) to analyze large amounts of market data at high speed and detect high-potential trading opportunities to exploit. Supported currency pairs: NZDUSD, USDCAD, AUDNZD, AUDCAD, NZDCAD, GBPCHF Timeframe: M5 Features: Trend , Mome
Другие продукты этого автора
ORB Revolution
Haidar Lionel Haj Ali
5 (24)
Эксперты
ORB Revolution — Советник MetaTrader 5 ORB Revolution — это профессиональный советник Opening Range Breakout (ORB) для MetaTrader 5, разработанный для дисциплинированной автоматической торговли с контролем рисков . Созданный с учетом институциональных стандартов, этот инструмент делает акцент на сохранении капитала , повторяемом исполнении и прозрачной логике принятия решений — идеально подходит для серьезных трейдеров и участников проп-трейдинг челленджей. ORB Revolution полностью поддерживает
DrawDown Limiter
Haidar Lionel Haj Ali
5 (21)
Утилиты
Drawdown Limiter EA You are in the right place if you were searching for Drawdown control, Drawdown limiter, Balance protection, Equity Protection or Daily Drawdown Limit related to Prop Firm, FTMO, or Funded account trading, or if you want to protect your trading account. Have you suffered from controlling your drawdown when trading funded accounts? This EA is meant for you. Prop firms usually set a rule called “Trader Daily Drawdown”, and if it is not respected, you are disqualified.  I am an
DrawDown Limiter MT4
Haidar Lionel Haj Ali
5 (8)
Утилиты
Drawdown Limiter EA You are in the right place if you were searching for Drawdown control, Drawdown limiter, Balance protection, Equity Protection or Daily Drawdown Limit related to Prop Firm, FTMO, or Funded account trading, or if you want to protect your trading account. Have you suffered from controlling your drawdown when trading funded accounts? This EA is meant for you. Prop firms usually set a rule called “Trader Daily Drawdown”, and if it is not respected, you are disqualified.  I am an
Ultimate SMC
Haidar Lionel Haj Ali
4.67 (6)
Эксперты
Ultimate SMC is a sophisticated MetaTrader 5 Expert Advisor designed to act as a framework for traders using advanced Smart Money Concepts (SMC). If you are a smart money concept trader and want to enhance and automate your trading strategies, this EA is for you. It is designed to cater to advanced traders seeking a robust and versatile tool to implement precise and strategic trading maneuvers based on the smart money concept. The EA combines multiple sophisticated trading techniques and risk ma
Gravity Bands MT5
Haidar Lionel Haj Ali
5 (7)
Индикаторы
Мощный универсальный инструмент, объединяющий структуру рынка, импульс и тренд для любого внутридневного трейдера. Обратите внимание: ограниченное количество копий продаётся по цене 49 USD! Следующая цена — 69 USD С индикатором вы получаете полностью механическую торговую систему и бесплатный код EA для автоматизации вашей торговли!   Свяжитесь с нами   после покупки индикатора! Индикатор Gravity Bands создан для трейдеров, которым нужна ясность, а не шум. Независимо от того, скальпируете вы или
FVG EA Pro
Haidar Lionel Haj Ali
4.62 (34)
Эксперты
FVG EA PRO   is a must-have smart money concept EA, highly customizable and using advanced techniques of FVG "Fair Value Gap" and market structure to capture high probability trades.  It is highly configurable,  you can build various strategies based on market structure and FVG as entry criteria. FVG EA PRO can be used to trade Kill Zones and Silver Bullet Windows. It is fully compatible with swing trade strategies. It contains all the functionalities  needed by any  successful traders to automa
ICT Silver Bullet MT5
Haidar Lionel Haj Ali
5 (21)
Индикаторы
ICT Silver Bullet If you are searching for a reliable indicator to trade the ICT Silver Bullet concept, or ICT concepts, Smart Money Concepts, or SMC, this indicator will respond to your need!  Before version 2.2, this indicator was focused only on ICT Silver Bullet, but moving forward, we will include the different elements for smart money concept trading. This indicator will help you identify the following: FVG - fair value gaps Market structure: BOS and CHOCH. It is based on swing high and l
T Manager for Price action Traders
Haidar Lionel Haj Ali
4.5 (10)
Утилиты
T Manager, the ultimate trade management solution designed by traders for traders. If you are searching for a simple and efficient trade panel, trade manager, or trade assistant, you are at the right place.   The market contains a diverse number of those tools , but this one is designed by traders for traders . I designed this tool, and I am using it daily. Take my advice and stop buying tools blended with un-useful features that you will never use,   T Manager provides you with the essential y
Step Ahead
Haidar Lionel Haj Ali
4.86 (14)
Эксперты
"Step Ahead" is the ultimate breakout expert advisor The basic strategy is trading breakouts from a time range. It takes a start time and an end time as inputs. The EA sets breakout trades at the end of the ranges and manages the trades via breakeven and trailing stops mechanisms. The trades will be closed if SL or TP hits, and you can configure to close all open trades and orders at a specific time as part of the range settings. The strategy requires an SL for each trade. It is not a risky stra
ICT Silver Bullet MT4
Haidar Lionel Haj Ali
5 (14)
Индикаторы
ICT Silver Bullet If you are searching for a reliable indicator to trade the ICT Silver Bullet concept, or ICT concepts, Smart Money Concepts, or SMC, this indicator will respond to your need!  This indicator will help you identify the following: FVG - fair value gaps Market structure: BOS and CHOCH. It is based on ZIGZAG as it is the most subjective way to do it. ICT Silver Bullet windows and related notifications when it starts and when an FVG appears  Swing High and low that are potential bu
Structure Blocks
Haidar Lionel Haj Ali
5 (4)
Индикаторы
Structure Blocks: a structured way to analyze market structure  This indicator is for you if you are a price action or smart money concept trader. It identifies market trends' ultimate highs and lows and intermediaries' swing lows and highs. It adjusts based on candles' body where most of the volume is, disregarding wicks. Need help or have questions? I am   Lio , don't hesitate to reach out! I am always available to respond, help, and improve.  How it works: Each block consists of a move with
FREE
NewStorm
Haidar Lionel Haj Ali
5 (2)
Эксперты
N ewStorm  разработан  в первую очередь для торговли после новостных событий и для открытия сделок на основе результатов новостей.  Советник можно использовать для свинг-трейдинга, открывая позиции на основе фундаментального анализа с его SL и TP, либо как скальпер, чтобы получать прибыль на быстром движении рынка во время выхода новостей. Включена продвинутая система восстановления по сетке, которая содержит несколько расширенных функций, таких как расстояние между ордерами сетки на основе ATR,
Фильтр:
bertztrude
77
bertztrude 2026.07.17 09:52 
 

Ein weiterer EA der absolut empfehlenswert ist. Seit ORB Revolution (mit dem ich ebenfalls sehr zufrieden bin; vgl. Bewertung dort) bin ich auf den Entwickler Lio aufmerksam geworden. Eine unvergleichbare Community, die er auf Discord ins Leben gerufen hat. Er ist jederzeit ansprechbar und hilfsbereit. Und ist immer für Anregungen offen und implementiert sie bei Updates. Genauso muss das! Ich freu mich dabei sein zu können. Zum EA selbst. Er konzentriert sich auf A+ Setups und dementsprechend gibt es seltener trades. Dafür aber in hoher Qualität. Der EA läuft bei mir noch nicht so lange. Bislang zwei trades und zwei winner. Gerne aktualisiere ich die Bewertung nach einiger Zeit und mehr trades.

Haidar Lionel Haj Ali
21589
Ответ разработчика Haidar Lionel Haj Ali 2026.07.17 11:02
Thank you very much for your 5-star review! I’m really glad to hear you’re happy with the EA and the community. I truly appreciate your trust and support, and I wish you continued success with your trades!
Stephen J Martret
3458
Stephen J Martret 2026.07.10 09:58 
 

Let me start by saying I only bought Swing Sniper a few days ago so I will update this review in a month or so when I have more trades but I do want to put a brief review on how impressive this strategy is. Unlike 99% of EAs here, this is a real manual trading strategy that incorporates a lot of the best price action concepts in an automated form. The analysis it does before placing trades with positive RR (so none of these 5 pip TPs and 100 pip SLs) or grids etc this is a real swing style system that will still be here making money 5 years from now. I have a product called EA auditor that Is a tool I developed after seeing most EAs over the last 16 years fail due to high risk or manipulated backtests. I ran Swing Sniper through this and it passed with flying colours! Developer is also super supportive and knows the market and what he is doing here. You wont see a new EA from him every week or charging ridiculous prices. Good developers make money from trading their strategies/EAs and sales are a nice bonus, bad developers make money from their sales not from trading their bots. Highly recommended but you have to be patient it wont trade every day and you wont win every trade. This is a real system with a real edge over time, very safe and very profitable

Haidar Lionel Haj Ali
21589
Ответ разработчика Haidar Lionel Haj Ali 2026.07.12 07:41
Thank you for the detailed review and for putting Swing Sniper through such a thorough test. I truly appreciate your trust, patience, and recognition of the strategy behind the EA.
Antoine Lionel Jean Pierre Bussiere
224
Antoine Lionel Jean Pierre Bussiere 2026.06.25 18:41 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Haidar Lionel Haj Ali
21589
Ответ разработчика Haidar Lionel Haj Ali 2026.07.12 07:42
Merci beaucoup pour ton soutien ! Ravi que Swing Sniper soit à la hauteur de tes attentes.
Ответ на отзыв