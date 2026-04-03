Algotrade Nexus Pro

1.5
  • Эксперты
  • Nurettin Polat
    Nurettin Polat

    Nurettin Polat

    2.2 (4)
    Здравствуйте, меня зовут Нуреттин Полат. Мне 40 лет, и я специализируюсь на разработке качественно написанных, высокоэффективных торговых советников (Expert Advisors) и утилит специально для Маркета MQL5.com. Моя миссия — предоставлять практичные инструменты по невероятно конкурентоспособным ценам
    4 продукта 1 тема 6 комментариев
  • Версия: 7.75
  • Обновлено: 31 июля 2026
  • Активации: 7

AlgoTrade Nexus - Алгоритмическая архитектура и управление рисками

AlgoTrade Nexus — это профессиональная алгоритмическая система, созданная для трейдеров, которые предпочитают строгую математику и структурную логику дискреционной торговле. Советник управляется через интерактивную масштабируемую панель с поддержкой 8 языков и объединяет в себе продвинутые методы анализа рынка с институциональными алгоритмами риск-менеджмента.

Анализ рынка и определение направления

Система использует комплексный набор аналитических модулей для поиска оптимальных точек входа. Пользователи могут выбрать конкретную логику или доверить выбор автоматике:

  • Аналитические ядра: First Breakout, Volatility Momentum Breakout (VOMB), Linear Regression (с проверкой R-квадрат), гибридные модели Ichimoku (Cloud, Candle, Angle), Midpoint Angle, ZigZag и классические осцилляторы.

  • Автоматический селектор стратегий: Встроенный механизм на базе ADX автоматически переключает советник между трендовыми и флетовыми алгоритмами в зависимости от текущего импульса рынка.

  • Волновая механика: Интеллектуальное построение пирамиды в прибыльных трендах и опциональная сеточная логика для сложных рыночных фаз с жестким контролем минимальной дистанции.

Динамический пробой и система восстановления

В отличие от систем со статичными входами, пробойный механизм использует адаптивные пороги для безопасного входа в рынок:

  • Адаптивная дистанция: Уровни пробоя рассчитываются с использованием множителя ATR или фиксированных процентных значений.

  • Breakout PowerScore: Математическая оценка силы пробоя на основе текущего спреда, дистанции и рыночного импульса.

  • Trailing Reverse: Динамическое смещение уровня отмены сценария по мере развития ценового движения, что предотвращает поздние входы.

  • Zone Recovery (Защита от ложных пробоев): При резком развороте цены после пробоя система активирует алгоритм зонального восстановления, открывая встречные позиции с рассчитанным объемом для нейтрализации структурного риска.

Институциональный риск-менеджмент

  • Глобальное хеджирование просадки: Советник непрерывно мониторит эквити счета. При достижении заданного лимита просадки автоматически открываются независимые или мультивалютные хеджирующие позиции.

  • Виртуальный тейк-профит (VTP): Полностью скрывает ваши цели от брокера. Модуль Trailing VTP фиксирует прибыль на сильных движениях, используя математические допуски откатов вместо жестких стопов.

  • Защита от спреда и проскальзывания: Постоянный мониторинг задержек и расширения спреда в реальном времени. Система блокирует открытие сделок в агрессивной рыночной среде для защиты маржи.

  • Сброс токсичных циклов (Toxic Cycle Reset): Умная изоляция глубоко убыточных позиций и их перекрытие за счет накопленной локальной прибыли. Позволяет безопасно перезапустить торговый цикл без критического ущерба для баланса.

Управление капиталом и объемами

  • Автоматический расчет лота: Масштабирование объемов на основе свободной маржи или использование строго фиксированного лота.

  • Timed Lot Boost: Опциональное плавное увеличение рабочего лота для трендов, подтверждающих свою устойчивость с течением времени.

  • Штрафная система (Reset Penalty): Автоматическое снижение множителя лота (понижение риска) после серии последовательных сбросов торгового цикла.

Фильтры окружающей среды

  • Макроэкономический фильтр новостей: Прямая интеграция с календарем MT5. Позволяет приостанавливать торговлю, превентивно хеджировать позиции или закрывать сделки перед выходом важных фундаментальных данных.

  • Планировщик задач: Полный контроль над торговыми часами с возможностью детальной настройки сессий для каждого дня недели.

Поддержка и обратная связь

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Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
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5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
Byrdi
William Brandon Autry
5 (20)
Эксперты
BYRDI - Сеть ИИ, которая торгует как единое целое Большинство советников видят один терминал. BYRDI видит всю сеть. Сделка, открытая на одном счёте, может изменить риск каждого другого вашего счёта. BYRDI объединяет отдельные терминалы MetaTrader 5 в одну согласованную mesh-сеть. Каждый узел может сохранять свой счёт, брокера, рынки, модель ИИ, стратегию и настройки риска, оставаясь при этом осведомлённым о системе в целом. BYRDI может распределять возможности, контролировать экспозицию и обесп
Cortex Aurex
Vladimir Mametov
4.64 (11)
Эксперты
Это полностью автоматический советник (Expert Advisor) для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли золотом (XAUUSD). Его торговая логика построена с учетом особенностей рынка золота: высокой волатильности, резких ценовых движений и быстрых разворотов. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость реакции, дисциплина и точное управление позициями. Основное внимание уделено грамотному сопровождению сделок, быстрому реагированию на изменения рынка и контролиру
Aetherion Prime EA
Valentina Zhuchkova
1 (2)
Эксперты
AETHERION PRIME EA Точная алгоритмическая торговля на XAUUSD, таймфрейм H1 Публичный живой сигнал для мониторинга в реальном времени: https://www.mql5.com/ru/signals/2381671 Ограниченное стартовое предложение Первые 7 копий доступны всего за $259 . После их продажи цена сразу увеличится на $100 — до $359 . Это стартовое предложение предназначено для трейдеров, которые хотят присоединиться к Aetherion Prime EA на самом раннем этапе и с самого начала наблюдать за развитием системы через публичный
ArtQuant Gold
Miguel Angel Vico Alba
4.2 (25)
Эксперты
ArtQuant Gold — мультимодульный торговый советник для XAUUSD ArtQuant Gold — это автоматическая торговая система, разработанная исключительно для торговли золотом в MetaTrader 5. Советник объединяет несколько независимых торговых модулей с централизованным управлением портфелем, ограничениями экспозиции, фильтрами исполнения, виртуальным управлением сделками и средствами защиты счета. Он предназначен для трейдеров, которым нужна специализированная система для XAUUSD без необходимости самостоятел
SomaGold
Andrii Soma
5 (9)
Эксперты
SomaGold — мультистратегийный пробойный советник для MetaTrader 5, созданный исключительно для золота (XAUUSD). Один график, один советник, 32 независимые стратегии, работающие вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Это мой первый опубликованный советник на MQL5. Чтобы сделать его доступным на старте, я использую прозрачную модель поэтапного роста цены: Стартовая цена: 100 USD Цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Ранние покупатели фиксируют самую низк
Impulse MT5
Simon Reeves
5 (16)
Эксперты
Are you ready to power up your Gold trading? Impulse by Starpoint Trading — A six-strategy gold EA that waits for the perfect shot. Come chat with us in our public MQL5 channel!  https://www.mql5.com/en/channels/starpoint Impulse v2.00 is here! The biggest update in Impulse's history has arrived. Version 2.00 takes everything that made Impulse a disciplined, patient Gold trading system and elevates it across the board: A brand-new sixth strategy — Conviction Momentum joins the squad, hunting de
BB Return mt5
Leonid Arkhipov
4.42 (125)
Эксперты
BB Return — советник для торговли золотом (XAUUSD). Эту торговую идею я использовал ранее в ручной торговле. В основе стратегии — возврат цены к диапазону Bollinger Bands , но не в лоб и не по каждому касанию. Для рынка золота одних лент недостаточно, поэтому в советнике применяются дополнительные фильтры, отсекающие лишние и нерабочие ситуации. Открываются только те сделки, где логика возврата действительно оправдана. Global update on June 14th   Принципы торговли — в торговле не используются с
XIRO Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (34)
Эксперты
XIRO Robot is a professional trading system created to operate on two of the most popular and liquid instruments on the market:  GBPUSD, XAUUSD and BTCUSD . We combined two proven and well tested systems, enhanced them with multiple new improvements, optimizations and additional protective mechanisms, and integrated everything into one advanced and unified solution. As a result of this development process, XIRO Robot was created. Robot was designed for traders who are looking for a reliable and
Burning Grid
Magma Software Solutions UG
4.59 (29)
Эксперты
BURNING GRID UP TO 35 SYMBOLS. ONE COORDINATED GRID SYSTEM. The forex market does not move through one currency pair at a time. While one symbol is trending, another may be consolidating, reversing or building a completely different opportunity. Burning Grid was developed for this multi-pair environment. From one MetaTrader 5 chart, the EA can process up to 35 supported symbols. Different grid strategies can pursue their own opportunities, while shared controls coordinate risk, spreads, currenc
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Nurettin Polat
3 (2)
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Fbektas
16
Fbektas 2026.07.14 21:39 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

55842158 dereli
16
55842158 dereli 2026.07.14 20:44 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

MAVİ YILDIZ
23
MAVİ YILDIZ 2026.06.01 07:17 
 

uzman danışmanı 1 aylık aldım 2 hafta demo hesapta uygulamayı öğren denildi sonra mesaj attım cevap geldi uzman danışman içinde 10 taneye yakın strateji var ister otomatik ister istediğinizi seçebilme şansınız var hangi stratejinin hangi ayarı tam olarak bilme şansım yok 1 -2 kar ediyor sonra 1 hafta zarar ediyor yani hangi strateji iyi se kar oranı ve güven oranı yüksek olduğunu bilinmiyor sadece deneme yapılması isteniliyor algoritma çok kapsamlı ve donanımlı olabilir önemli olan gerekli kazanç kısmında ne yazdığı

Nurettin Polat
898
Ответ разработчика Nurettin Polat 2026.06.01 12:34
Merhaba Yorum için teşekkür ederim, algoritmik ticarete adapte olmak zaman ister, bu bütün algortmalar için geçerlidir. Devamında kendi stratejinizi uyguladığınız elinizdeki araca dönüşür. Hiç bir algoritma kar üretimi yapmaz, trader kar eder, bu anlamda odaklanıp, uzman danışmanınızı daha verimli kullanmak için gayret göstermeniz çok önemlidir, ayrıca algoritmayı kullanan trader adayları daha rahat alışsın diye güncelleme oldu, başarılı trade günleri yaşamanızı dilerim. Saygılarımla
Zafer alim
39
Zafer alim 2026.05.26 21:53 
 

Kendisi sunmuş olduuğu expert hiç bir işe yaramıyor en son verisyonlar yüklediğim halde hep zarar ettiriyor. Hiç bir şekilde dendiği gibi değil . Boşuna paranızı yatırmayın söylenenlere inanmayın. yazık paranıza. Dürüst ol kimseyi kandırma. The expert they offer is completely useless; even after installing the latest versions, it keeps causing me losses. It's nothing like they claim. Don't waste your money, don't believe what they say. It's a waste of your money. Be honest, don't deceive anyone.

Nurettin Polat
898
Ответ разработчика Nurettin Polat 2026.05.26 23:12
Uzman danışman tam aktif, anlatılan özelliklerin tamamı faal çalışır durumdadır, ancak kar etmek ya da zarar etmek trader sorumluluğunda olan bir durumdur, Uzman danışmanın hiç bir zaman kar edeceği garanti edilmedi böyle bir vaat yoktur. Satın alımdan itibaren kuruluma kadar her türlü teknik destek sağlanmıştır, bilgilendirme yapılmıştır, kar etmek zarar etmek sizin sorumluluğunuzdur.. Bir otomobil satın alırsan o otomobil ile kaza yapan bir şoför bu otomobil kendisi neden otomatik sürülemez diye nasıl ki satıcıyı suçlamazsa bu algoritma da öyledir... Ticareti ve algoritmayı öğrenmenizi tavsiye ederim...
Ahmet TOKAY
33
Ahmet TOKAY 2026.04.16 15:34 
 

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Nurettin Polat
898
Ответ разработчика Nurettin Polat 2026.04.16 20:44
Güzel Yorumun için teşekkür ederim
Can Berk
31
Can Berk 2026.04.14 19:56 
 

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Nurettin Polat
898
Ответ разработчика Nurettin Polat 2026.04.14 20:01
Thank you for your good review
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