Venom Gold Pro

4.48

Venom Gold Pro EA 

Советник, созданный для защиты вашего счёта

Venom Gold Pro — полностью автоматизированный советник для торговли XAUUSD на таймфрейме M30. Он использует структурированную логику ценового движения и включает опциональные функции управления риском для эффективного контроля просадки. В системе не используются индикаторы, прогнозные инструменты или внешние сигналы

Торговый сигнал

Проверенная производительность доступна по ссылке:
https://www.mql5.com/ru/signals/2321205

Прозрачность тестов

Все результаты тестов получены на базе оригинальной логики советника без изменений и подгонки. То, что вы видите в тестах, соответствует реальному поведению на рынке

Основные характеристики

Торговля на основе ценового поведения без индикаторов
Опциональный режим восстановления для контроля просадки
Безопасный сеточный режим для адаптивного управления рисками
Поддержка фиксированного и динамического размера лота
Не требует внешних библиотек и сторонних зависимостей
Простая установка на одном графике с гибкими настройками

Торговые параметры

Символ: XAUUSD
Таймфрейм: M30
Размер лота: фиксированный или динамический
Логика восстановления: опционально, по уровню просадки
Сеточный режим: вкл / выкл
Минимальный депозит: от 500 USD (в зависимости от настроек риска)
Типы счетов: ECN, RAW, Cent, Standard
Использование VPS рекомендуется для стабильной работы

Входные параметры

Направление торговли: покупка, продажа или оба
Метод расчета лота: фиксированный или автоматический
Порог максимальной просадки
Режим восстановления: вкл / выкл
Сеточный режим: вкл / выкл
Смещение времени для соответствия времени сервера брокера

Инструкция

Запускайте только один советник на терминал
Применяйте советник на одном графике XAUUSD M30
Включите сеточный режим для лучшей производительности
Оставляйте терминал MetaTrader или VPS включённым в торговые часы

Поддержка

Поддержка доступна через систему сообщений MQL5 после покупки. Помощь в настройке предоставляется по запросу


Отзывы 40
Aleksandr Davydov
487
Aleksandr Davydov 2025.07.31 10:19 
 

Finally this advisor became profitable, I hope it will continue like this

Haroon Mehmood
154
Haroon Mehmood 2025.07.17 23:10 
 

Commendable robot. Very reliable and less risky. One thing I like about it is that it opens trades by carefully analyzing the trend & win rate is high as well. Support is amazing.

Marius
86
Marius 2025.06.27 13:40 
 

Great EA to be honest, i would reccomend you to use the first strategy because its the safest if you use it right, never had a loss with it!

Рекомендуем также
LogicFlow AI
Mohammadreza Zareimanoujan
Эксперты
LogicFlow AI – Многостратегический торговый робот для XAUUSD Умная логика. Контроль рисков. Без мартингейла. Что такое LogicFlow AI? LogicFlow AI — это многостратегический советник , специально разработанный для торговли на XAUUSD , с использованием чистой логики ценового действия ( price action ) — без индикаторов , без мартингейла , без сеток , без хеджа . Он не торгует постоянно . Он ждет высококачественные условия, анализирует рынок и входит только тогда, когда логика, тайминг и волати
BTC AutoTrader
Moreno Dainese
5 (2)
Эксперты
BTC AutoTrader SIGNAL BTC AutoTrader is a sophisticated Expert Advisor specifically engineered for BTCUSD trading on the H1 timeframe. This automated system employs advanced breakout detection algorithms to identify high-probability trading opportunities in the Bitcoin market. Core Trading Strategy The Expert Advisor utilizes dynamic support and resistance zone analysis to detect potential breakout scenarios in real-time. NEW in Version 3.9: The system now implements intelligent zone-based dete
MultiPair Genius
Dylan Alain Sylvain Philippe Broissart
Эксперты
Я продаю этого робота с тяжелым сердцем, потому что он работает очень хорошо, но мне нужен начальный капитал для жизни. Как только моя цель по капиталу будет достигнута, цена на него станет чрезмерно высокой, чтобы избежать покупок (9999999$). Однако он останется доступным и будет обновляться для предыдущих покупателей. Этот робот торгует тремя валютными парами одновременно, чтобы защититься от рыночных колебаний. Не забудьте отправить мне сообщение, чтобы получить файл настроек (.set) робота.
Bitcoin Trading MT5
Sinh Nguyen Tran Hoang
Эксперты
Bitcoin Trading  My Expert Advisor trade Bitcoin on H1 time frame, Base on ADX indicator,  Bollinger Bands indicator, and follow the trend. stop loss 31 usd/0.01 bitcoin take profit 19 usd/0.01 bitcoin (0.01 lot) Min deposit: from 300 usd Profit: 100%/year. Draw Down: < 35% Input Setting to test my EA: - Lots: 0.01 - Stoploss: 31 usd/0.01 bitcoin or 3100 usd/bitcoin depend on your broker and your account (adjust to the correct ratio and do not change) - Takeprofit:  19 usd/0.01 bitcoin or 1900 u
Divergence Rsi Trader EA
Igor Widiger
4.33 (6)
Эксперты
Divergence RSI Trader основана на дивергенциях на графике и индикаторе (RSI Level 14). Стратегия  Divergence RSI Trader , чтобы найти минимумы и максимумы на графике и индикаторе RSI, проанализировать их, а затем открыть позиции. Советник был протестирован на EURUSD H1 в тестере стратегий и настроен на эту валюту по умолчанию. Советник также тестировался с другими настройками на GBPUSD M5 в течение 10 лет и завершился с хорошими результатами. Поскольку это бесплатная версия, тестов больше не буд
FREE
MACD all
Cristian Alexander Aravena Danin
Эксперты
MACD ALL is a project where i want to create an EA that can trade every strategy of the MACD indicator, an EA where you can customize every aspect of the trades, such as using filters for the entry signal, the stoploss placement, risk management, trail stoploss, etc. currently working on: Making a news filter. It works on any symbol , but in the developing of the EA i encountered some profitable setups that look promising, on the US100 symbol and the US500 symbol, both using the 4H timeframe, I
Millennium
Vladimir Pleshakov
Эксперты
The scientific approach to trading and responsible development are the main principles of Millennium EA. In order to create this EA, a research work was done in the field of trading. Dow theory, the theory of fractal analysis, the methods of Bill Williams and other traders, all this served as the theoretical basis for the advisor, which is designed to automate trading decisions. Signals: https://www.mql5.com/en/signals/1748354 https://www.mql5.com/en/signals/1748359 https://www.mql5.com/en/signa
Nova MBB Trader
Anita Monus
Эксперты
Nova MBB Trader is a disciplined automation combining the MACD and Bollinger Bands (BB) indicators — blending momentum, trend, and volatility into a structured trading system. This EA waits for the alignment of MACD signals with price behavior around the Bollinger Bands to identify high-quality entry opportunities. Instead of reacting to every market wiggle, Nova MBB Trader filters out noise, trading only when momentum, trend, and volatility all confirm the move. It focuses on setups with clear
PropFirmEA
Onofrio Lofu
Эксперты
LAUNCH PROMO first 10 copies = 49$ the price will increase by 50$ for every 10 copies sold PropFirmEA – Advanced Monthly Trading Expert Advisor Optimized for Prop Firms & Low Drawdown Accounts Description: PropFirmEA is a fully automated Expert Advisor for MetaTrader 4, built around a proprietary monthly strategy and specifically optimized for Prop Firm Challenges thanks to its extremely low drawdown and strict risk control mechanisms . Unlike conventional grid or martingale systems, it feature
AiM EA MT5
Indra Maulana
Эксперты
100% refund policy (full version only) A fully automatic expert Designed and produced 100% by artificial intelligence, with the world's most advanced technology All trades have profit and loss limits, with the best and least risky market strategy, without using dangerous strategies such as Martingale and hedges, etc. A specialist who has been trained by artificial intelligence for years to correctly identify trends (with the latest methods in the world) The artificial intelligence of this exper
Trend Arbitrage
Yan Jian Luo
Эксперты
Running recommendations Recommended currency pairs: XAUUSD, gold Time cycle: H4 Operating capital: recommended above $1000 Account type: No special requirements, better effect of low difference Levers: No special requirements main parameter Typess - open position direction buy many, sell empty Lots - number of open positions Tp_pips stop profit micro points Sl_pops Stop Loss Micropoints Profit_pips profit micro points initiate mobile stop loss Reduced_profiles stepping back on m
Norma dev waves robot
Ekaterina Saltykova
Эксперты
NormaDevWaves is EA designed to trade the most juicy and liquid pairs, such as EURUSD, GBPUSD, and XAUUSD. Main idea: EA implements the concept of a base indicator and utilizes statistical principles of correlation between price flow determination metrics in relation to standard deviations of prices from their driving force. This allows for a deep analysis of market behavior and the identification of hidden patterns.   Market Adaptation: thanks to a balanced consideration of short and long time
CalcWave
Mohit Kumar
Эксперты
CalcWave EA: A Robust, Indicator-Free Trading Solution (Only for EURUSD daily & H1 chart) CalcWave is a professionally engineered Expert Advisor that relies purely on mathematical models and money management rules—no chart indicators are used for trade execution. Backed by over 20 years of trading experience, this EA treats trading as a business, not gambling, and adapts to today’s dynamic markets. Key Features Uses advanced price-action and statistical algorithms instead of visual indicators Co
Open Season
Philipp Shvetsov
Эксперты
Open Season - полностью автоматический советник, работающий по принципу "установил и забыл". Он позволяет активным трейдерам торговать по сигналам с высокой вероятностью на основе пробоя ценового действия на EURUSD H1. Он находит модели ценового действия перед открытием лондонской сессии и торгует по пробоям. Советник совершает короткие сделки на основе сигналов с высокой вероятностью Каждая сделка защищена стоп-лоссом Встроенный фильтр времени Три метода определения размера позиции в зависимост
RSI Sniper Gold Edition
Chen Fu Huang
Эксперты
。 ​ ​ ​ ​ ​potential of trend following with the agility of scalping. [ Core Logic ] Dual-Mode Engine: The EA utilizes ADX and ATR indicators to automatically identify market regimes. Trend Mode: When a strong trend is detected, it uses wider stops and trailing profits to capture maximum pips from big moves. Scalp Mode: During ranging markets, it switches to high win-rate short-term logic for quick in-and-out trades. Smart Risk Step-Down: Built-in drawdown protection. If the strategy encounters
Ai Colonel EA MT5
Indra Maulana
Эксперты
70% refund policy (full version only) A fully automatic expert Designed and produced 100% by artificial intelligence, with the world's most advanced technology All trades have profit and loss limits, with the best and least risky market strategy, without using dangerous strategies such as Martingale and hedges, etc. A specialist who has been trained by artificial intelligence for years to correctly identify trends (with the latest methods in the world) The artificial intelligence of this expert
Gold Crazy EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Эксперты
Gold Crazy EA   is an Expert Advisor designed specifically for trading Gold H1/ EU M15. It use some indicators to find the good Entry. And you can set SL or you can DCA if you want. It can be an Scalping or an Grid/ Martingale depend yours setting. This EA can Auto lot by Balance, set risk per trade. You also can set TP/ SL for earch trade or for basket of trade. - RSI_PERIOD - if = -1, then the default strategy works, if >0, then the RSI strategy works - MAX_ORDERS - to trade with only 1 order,
Nusa Patterns MT5
John Folly Akwetey
Эксперты
Expert advisor trades by breaking up fractals or down fractals. It is used   “Fractals ST Patterns Strategy”   or   “4.0 Fractals Direction ST Patterns MT5”   fractal indicators. Also expert advisor uses standard trailing stop. Below is description of some inputs. Trade Order   – direction of trading (only buy, only sell or buy and sell) Fractal Indicator   – option of used fractal indicator (“Fractals ST Patterns” – indicator   “Fractals ST Patterns Strategy” , “Fractals Direction ST Patterns”
Golden Age AI
Erik Gall
Эксперты
Introducing my new Expert Advisor Golden Age AI,  uses the concept of following trends in conducting market analysis. This EA is designed to be used on the XAUUSD , which you can use on the 15 Minute Timeframe. NSTRUMENT   SPECIFICATIONS Symbol: XAUUSD  Timeframe: M15     ACCOUNT   REQUIREMENTS Type: any Spreads: Low Spread Min Deposit: $3000 High Profit Factor The EA is designed for high-performance trading, offering a substantial profit factor which indicates its effectiveness in generating
Simo Professional
Maryna Shulzhenko
Эксперты
Описание   Simo : инновационный робот с уникальной торговой системой Simo представляет собой революционного торгового робота, который меняет правила игры благодаря своей уникальной торговой системе. Используя анализ настроений и машинное обучение, Simo обеспечивает совершение сделок на новом уровне. Этот робот может работать на любом часовом периоде, с любой валютной парой и на сервере любого брокера. Simo использует собственный алгоритм для принятия торговых решений. Разнообразные подходы к а
Imbalance HFT
Mei Yang
Эксперты
This strategy continuously monitors changes in price action, consuming all the liquidity in the market. It doesn't care where the asset's price goes; as long as there are price fluctuations, it will keep absorbing liquidity. Yes, it's that incredible.        The strategy performs better on gold.        When running on non-gold assets, the parameters need to be adjusted. Time: Best 5 minute Fixed stop loss: 800  point Fixed profit: 800  points Applied to markets with high liquidity Maximum capit
Solace Bitcoin
Marc Henning Hruschka
Эксперты
Solace Bitcoin Видео 1: https://youtu.be/4UVdgwNLF4I Используйте этот EA в трендовом рынке . Подходит как долгосрочная стратегия . Если рынок в боковике (консолидации): Включайте Trailing Stop (трейлинг-стоп) Видео 2: https://youtu.be/5V6uYDTMa-0 SET-файл для Bitcoin показан на моём скриншоте. Установите настройки перед тестированием. Что такое Solace Bitcoin? Solace Bitcoin — это быстрый скальпинговый торговый робот (EA) , созданный специально для BTCUSD и других волатильных криптова
TS PerfectDays MT5
Aurelio Manuel Peral Garcia
Эксперты
Perfect Days: El Robot de Trading Inteligente para el Oro (XAUUSD) Perfect Days es un avanzado robot de trading automático desarrollado específicamente para operar con alta eficiencia en el par XAUUSD (oro frente al dólar estadounidense) dentro de la plataforma MetaTrader 5 . Diseñado tanto para traders profesionales como para quienes buscan una solución robusta y segura, este experto asesor (EA) combina tecnología de vanguardia con una operativa responsable y personalizable. Características Pri
WP7 Ai Evolution
Izaku Mike Annam
Эксперты
WP7 Ai Evolution An expert advisor with AI technology that can read forex market movements for your automated trading With follow trend techniques and single positions on each trade and measurable risk management Can be used on all types of trading accounts Features: - spread filter - pair filter - trading hour filter - trading day filter - bar filter - price distance filter - lot - max lot - stop loss - take profit - recovery after loss - trailing stop - friday close - show menu - show ani
Matematiks
Vladimir Khlystov
Эксперты
Matematiks   Советник основан на не сложной математике. Советник ставит 2 разнонаправленных ордера далее, куда бы ни шла цена, получается один ордер всегда в плюсе, второй в минусе. Если мы его усредняем, то на обратном движении цены (всего несколько спредов) усредненные ордера закрываются и остается только прибыльный! Именно благодаря его прибыли и идет торговля. Конечно сами усредняющие позиции тоже добавляют в копилку профита за счет   MinProfit , тем более если пользоваться rebait программам
ALL IN Trading System MT5
Renato Takahashi
5 (1)
Эксперты
ALL IN Trading System MT5  is an expert advisor that used  3 Stochastic Oscillator  indicator. While 2 stochastic oscillators are used for  trend detection , the other one is used for  entry signals . Takeprofit and Stoploss can be configured as fixed one or a  trade out  system can be configured using stochastic oscillator. OBV can be configured as trade in filter. Recomm. symbol:  EURUSD ,  GBPUSD ,  USDJPY ,  AUDUSD Recomm. timeframe:   M15
MultiTf Firmar
WebWAVE Technologies Sdn. Bhd.
Эксперты
1) This expert advisor is based on a MACD indicator to determine trend with multi-timeframe analysis. 2) Among the inputs that can be adjusted are:-    i) Lot type (dropdown list) - Lot size                                            - Risk per trade     ii) Lot size - Minimum value is 0.01    iii) Risk per trade - Means the value of money lost if hit by a stoploss for each position    iv) Stoploss - Stop loss value in pips    v) Takeprofit - Take profit value in pips    vi) Multi-timeframe filt
Regulus exclusive advisor
Oleg Konovalov
Эксперты
Инструментарий для заработка и исследований. Техническая часть советника построена полностью на движке  Trading engine 4.010 , написанного господином Карпутовым , который любезно предоставляет доступ к своим работам. В основе ядра  торговых сигналов и стратегии лежит авторский алгоритм формирования паттернов прогнозирования цены. Применим к любому инструменту! Дополнен системой управления на основе МА "Девятихвостый Лис" , актуализации и подстройки сигнала максимально точно под рынок, инструм
OptiBot CAC40 Expert Advisor
Alix Boccacino
Эксперты
OptiBot CAC40 – Эксперт-советник по автоматическому трейдингу Здравствуйте, трейдеры! Я — OptiBot CAC40 , эксперт-советник (EA), созданный для торговли на главном индексе Парижской биржи — CAC40 . Моя цель — точно определять лучшие торговые возможности, увеличивать прибыль и минимизировать риски. Важно: После покупки посетите optibot-trading.com , чтобы получить руководство и советы. Если у вас пока нет торгового капитала, стратегия также доступна на Vantage через функцию «Copy Strategy» . По
С этим продуктом покупают
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (393)
Эксперты
Привет, трейдеры! Я —   Королева Quantum   , жемчужина всей экосистемы Quantum и самый высокорейтинговый и продаваемый советник в истории MQL5. Более 20 месяцев торговли на реальных счетах позволили мне заслужить звание бесспорной королевы XAUUSD. Моя специальность? ЗОЛОТО. Моя миссия? Обеспечивать стабильные, точные и разумные результаты торговли — снова и снова. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Цена
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
4.85 (26)
Эксперты
РЕАЛЬНЫЙ СИГНАЛ С РЕАЛЬНЫМ ТОРГОВЫМ СЧЕТОМ: MT4 по умолчанию (более 10 месяцев реальной торговли): https://www.mql5.com/ru/signals/2329380 IC Markets MT5 (более 7 месяцев реальной торговли): https://www.mql5.com/ru/signals/2340132 Торговый канал Forex EA на MQL5: Подпишитесь на мой канал MQL5, чтобы быть в курсе последних новостей. Мое сообщество на MQL5 насчитывает более 14 000 участников . ОСТАЛОСЬ ВСЕГО 3 КОПИЕЙ ИЗ 10 ПО 399 ДОЛЛАРОВ! После этого цена будет повышена до 499 долларов. Совет
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (100)
Эксперты
Quantum King EA — интеллектуальная мощь, усовершенствованная для каждого трейдера IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Специальная цена запуска Живой сигнал:       КЛИКНИТЕ СЮДА Версия MT4:   ЩЕЛКНИТЕ ЗДЕСЬ Канал Quantum King:       Кликните сюда ***Купите Quantum King MT5 и получите Quantum StarMan бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении! Управляйте   своей торговлей точно и
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (10)
Эксперты
Cryon X-9000 — автономная торговая система с квантовым аналитическим ядром РЕАЛЬНЫЙ СИГНАЛ: https://www.mql5.com/en/signals/2347543  Пока многие трейдеры манипулируют результатами, используя советники на центовых счетах или на минимальных балансах , — тем самым фактически показывая, что они не доверяют собственным системам , — данный сигнал работает на реальном счёте в $20 000 . Это отражает реальную инвестицию капитала и обеспечивает прозрачную работу без искусственного завышения показателей
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Эксперты
ЖИВОЙ СИГНАЛ С РЕАЛЬНОГО ТОРГОВОГО СЧЕТА: Настройки по умолчанию: https://www.mql5.com/ru/signals/2344271 Торговый канал Forex EA на MQL5: Подпишитесь на мой канал MQL5, чтобы быть в курсе последних новостей. Моё сообщество на MQL5 насчитывает более 14 000 участников . ОСТАЛОСЬ ВСЕГО 3 ЭКЗЕМПЛЯРА ИЗ 10 НА $399! После этого цена будет повышена до $499. EA будет продаваться ограниченными партиями, чтобы гарантировать права всех клиентов, совершивших покупку. AI Gold Trading использует передовую
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Эксперты
Каждый раз, когда цена сигнала в реальном времени увеличивается на 10%, цена будет повышаться для сохранения эксклюзивности Zenox и защиты стратегии. Итоговая цена составит 2999 долларов. Живой сигнал Счёт IC Markets — посмотрите реальную производительность в качестве доказательства! Загрузить руководство пользователя (на английском языке) Zenox — это современный робот для свинг-трейдинга на основе искусственного интеллекта, который отслеживает тренды и диверсифицирует риски по шестнадцати валю
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
4.33 (18)
Эксперты
Гибридная торговая стратегия для XAUUSD – комбинация новостного сентимента и дисбаланса стакана ордеров Представленная стратегия сочетает в себе два редко используемых, но высокоэффективных торговых подхода в единую гибридную систему, разработанную исключительно для торговли XAUUSD (золото) на 30-минутном графике . В то время как традиционные Expert Advisors, как правило, полагаются на заранее заданные индикаторы или простые графические структуры, эта система основывается на интеллектуальной мод
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (13)
Эксперты
Обзор Golden Hen EA — это торговый советник, разработанный специально для XAUUSD . Он работает, комбинируя девять независимых торговых стратегий, каждая из которых запускается при различных рыночных условиях и таймфреймах (M5, M30, H2, H4, H6, H12, W1). Советник разработан для автоматического управления входами и фильтрами. Основная логика EA сосредоточена на выявлении конкретных сигналов. Golden Hen EA не использует сетку (grid), мартингейл или методы усреднения . Все сделки, открываемые совет
Goldwave EA MT5
Shengzu Zhong
5 (7)
Эксперты
Живой сигнал (реальный счет) IC MARKETS： https://www.mql5.com/en/signals/2339082?source=Site+Signals+My   Этот EA использует ту же логику и правила исполнения, что и проверенный реальный торговый сигнал , представленный на MQL5. При использовании рекомендуемых и оптимизированных настроек , а также надежного ECN / RAW-spread брокера , поведение в реальной торговле должно в значительной степени отражать структуру и результаты live-сигнала. Обратите внимание, что индивидуальные результаты могут о
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.52 (77)
Эксперты
Символ XAUUSD Timeframe (период) H1-M15 (любой) Поддержка торговли 1 позицией ДА Минимальный депозит 500 USD  (or the equivalent of another currency) Совместимость с любым брокером  ДА (поддержка брокера с 2 или 3 знака. Любая валюта депозита. Любое название символа. Любое время GMT) Запуск без предварительных настроек  ДА Если вам интересна тема машинного обучения подписывайтесь на канал:  Subscribe! Ключевые факты проекта Mad Turtle: Настоящее машинное обучение Данный эксперт не подклю
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.83 (90)
Эксперты
Aura Ultimate — вершина нейронной сетевой торговли и путь к финансовой свободе. Aura Ultimate — это следующий эволюционный шаг в семействе Aura, синтез передовой архитектуры искусственного интеллекта, адаптивного к рынку интеллекта и точности с контролем рисков. Созданная на основе проверенной ДНК Aura Black Edition и Aura Neuron, она идёт дальше, объединяя их сильные стороны в единую много стратегическую экосистему, а также внедряя совершенно новый уровень предиктивной логики. Очень важно, по
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (497)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
Vortex Turbo EA
Stanislav Tomilov
5 (1)
Эксперты
Vortex Turbo — « управляйте вихрем» Vortex Turbo представляет собой следующий этап эволюции интеллектуальной торговли — уникальную разработку, объединяющую передовую архитектуру ИИ, адаптивную рыночную логику и точный контроль рисков. Основанный на проверенных алгоритмических принципах, он интегрирует множество стратегий в единую высокоскоростную экосистему, работающую на основе нового уровня прогнозного интеллекта. Разработанный как эксперт по скальпингу для золота XAUUSD (GOLD), Vortex Turbo
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (89)
Эксперты
ПРОП ФИРМА ГОТОВА!   (   скачать SETFILE   ) WARNING : Осталось всего несколько экземпляров по текущей цене! Окончательная цена: 990$. Получите 1 советник бесплатно (для 2 торговых счетов) -> свяжитесь со мной после покупки Ultimate Combo Deal   ->   click here Live Signal Добро пожаловать в Gold Reaper! Созданный на основе очень успешного Goldtrade Pro, этот советник был разработан для одновременной работы на нескольких таймфреймах и имеет возможность устанавливать частоту торговли от очень
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.52 (66)
Эксперты
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing XAUUSD and EURUSD price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (4)
Эксперты
live signal  https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site +Signals+My Public Channel https://www.mql5.com/en/channels/ultimatepulse Ultimate Pulse ****9 copies remaining at this price**** Overview Ultimate Pulse is an Expert Advisor designed to extract profit from natural market movement. It takes profit on each position individually or in grids depending on conditions. Simple, methodical, effective. Optimized for XAUUSD (Gold) on the 30-minute timeframe. How It Works The EA identifies t
VolumeHedger
OMG FZE LLC
4.9 (39)
Эксперты
VolumeHedger EA [ Live Signals ]  ,  [ Мой канал ]   ,  [ Set-файлы ]  ,   [ Блог ]  , [ Использование ИИ ]  ,  [ PDF Guide ] Рекомендуемые счета: High leverage Standard, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO и др.) Разработчик этого EA доказал свой профессионализм качеством других своих роботов. С Volume Hedger EA  Благодаря возможности задать стратегию входа с использованием пользовательского индикатора, вам больше не потребуется покупать дополнительные EA! Этот EA — продвинутый торговый алгоритм, к
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.37 (51)
Эксперты
Aura Black Edition — полностью автоматизированный советник, предназначенный только для торговли GOLD. Expert показал стабильные результаты на XAUUSD в период 2011–2020 гг. Не использовались опасные методы управления капиталом, мартингал, сетка или скальп. Подходит для любых брокерских условий. Советник, обученный с помощью многослойной персептронов нейронной сети (MLP), — это класс искусственных нейронных сетей (ИНС) прямого распространения. Термин MLP используется неоднозначно, иногда вольно по
Pivot Killer
BLODSALGO LIMITED
4.64 (22)
Эксперты
Долгосрочный рост. Последовательность. Устойчивость. Pivot Killer EA — это не система для быстрого заработка, а профессиональный торговый алгоритм, созданный для устойчивого роста вашего счёта в долгосрочной перспективе . Разработанный исключительно для XAUUSD (GOLD) , Pivot Killer — результат многолетних исследований, тестирования и дисциплинированной разработки. Его философия проста: последовательность побеждает удачу . Система прошла стресс-тесты на различных рыночных циклах, изменениях волат
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Эксперты
ВАЖНЫЙ   : Этот пакет будет продаваться по текущей цене только в очень ограниченном количестве экземпляров.    Цена очень быстро вырастет до 1499$    Включено более 100 стратегий   , и их будет еще больше! БОНУС   : При цене 999$ или выше — выберите  5     моих других советника бесплатно!  ВСЕ ФАЙЛЫ НАБОРА ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО ПО НАСТРОЙКЕ И ОПТИМИЗАЦИИ ВИДЕО РУКОВОДСТВО ЖИВЫЕ СИГНАЛЫ ОБЗОР (третья сторона) Добро пожаловать в ИДЕАЛЬНУЮ СИСТЕМУ ПРОРЫВА! Я рад представить Ultimate Breakout System
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Эксперты
PROP FIRM READY!  ЗАПУСК ПРОМО: ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ, ДОСТУПНЫХ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Окончательная цена: 990$ От 349$: выберите 1 советник бесплатно! (максимум для 2 торговых счетов) Лучшее комбо-предложение     ->     нажмите здесь ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К ПУБЛИЧНОЙ ГРУППЕ:   Нажмите здесь   LIVE RESULTS НЕЗАВИСИМЫЙ ОБЗОР Добро пожаловать в «Мастер ORB»   :   ваше преимущество в прорывах диапазона открытия Откройте для себя мощь стратегии прорыва диапазона открытия (ORB) с помощь
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (30)
Эксперты
Vortex - ваши инвестиции в будущее Советник Vortex Gold EA создан специально для торговли золотом (XAU/USD) на платформе Metatrader. Построенный с использованием запатентованных индикаторов и секретных авторских алгоритмов, этот советник использует комплексную торговую стратегию, направленную на захват прибыльных движений на рынке золота. Ключевыми компонентами стратегии являются такие классические индикаторы, как CCI и Parabolic Indicator, которые работают вместе, чтобы точно сигнализировать о
Marvelous EA MT5
Ugochukwu Mobi
Эксперты
Представляем Marvelous EA: Ваш идеальный торговый помощник Откройте весь потенциал рынка Forex с Marvelous EA, передовым автоматизированным торговым решением, разработанным для максимизации вашей прибыли и минимизации рисков. Этот экспертно созданный торговый алгоритм оснащен передовыми функциями для точной и эффективной навигации в динамичном ландшафте Forex. GOLD - XAUUSD - H5 Реальная производительность счета: https://www.mql5.com/ru/signals/ 2321875 Ключевые особенности: Проверенная тор
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (104)
Эксперты
Всем привет, позвольте представиться: Я —   Quantum StarMan,   потрясающий и самый новый член семьи   Quantum EAs   . Я — полностью автоматизированный мультивалютный советник, способный работать с пятью динамическими парами:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD и USDCAD   . С предельной точностью и непоколебимой ответственностью я выведу вашу торговлю на новый уровень. Вот в чём фишка: я не полагаюсь на стратегии Мартингейла. Вместо этого я использую сложную сеточную систему, разработанную для дос
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.78 (120)
Эксперты
Quantum Bitcoin EA   : нет ничего невозможного, вопрос лишь в том, как это сделать! Шагните в будущее торговли   биткойнами   с   Quantum Bitcoin EA   , последним шедевром от одного из лучших продавцов MQL5. Разработанный для трейдеров, которым нужна производительность, точность и стабильность, Quantum Bitcoin переопределяет возможности в изменчивом мире криптовалют. ВАЖНО!   После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить руководство по установке и инструкции по настройке. Цен
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Эксперты
Квантовый барон EA Недаром нефть называют черным золотом, и теперь с помощью советника Quantum Baron вы можете получить к ней доступ с непревзойденной точностью и уверенностью. Quantum Baron, созданный для доминирования в динамичном мире XTIUSD (сырая нефть) на графике M30, является вашим лучшим оружием для повышения уровня и торговли с элитной точностью. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Со скидкой
Remstone
Remstone
5 (8)
Эксперты
Remstone — это не просто обычный экспертный советник.   Он сочетает в себе многолетний опыт исследований и управления активами. Live:  Remstone   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. April: $3,000 С 2018 года   моя последняя компания Armonia Capital предоставляла сигнал ARF компании Darwinex, управляющей активами, регулируемой FCA, что позволило привлечь 750 тыс. долларов. Освойте 4 классов активов с помощью одного консультанта! Никаких о
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.59 (27)
Эксперты
Новый шаг вперёд | Точность ИИ встречается с рыночной логикой С Argos Rage представлен новый уровень торговой автоматизации – на базе встроенной системы DeepSeek AI , анализирующей поведение рынка в реальном времени. Используя сильные стороны Argos Fury, этот советник следует иному стратегическому пути: больше гибкости, шире интерпретация и более активное взаимодействие с рынком. Live Signal Таймфрейм: M30 Кредитное плечо:  min 1:20 Депозит:  min $100 Символы:  XAUUSD, EURUSD Брокер:  любой
The Techno Deity EA MT5
Solomon Din
Эксперты
The Techno Deity — Цифровое Доминирование на XAUUSD Живой сигнал и мониторинг: Следите за результатами работы системы в реальном времени на официальном счете по ссылке: https://www.mql5.com/en/signals/2349716 Промо-акция: Вы можете получить в подарок советник Cryon X-9000. Для уточнения условий и получения доступа свяжитесь со мной напрямую. The Techno Deity — это высокотехнологичная торговая экосистема, созданная для тех, кто ценит структурный порядок в хаосе золотого рынка. В основе системы ле
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Эксперты
BLACK FRIDAY - скидка 20% Только 24 часа. Распродажа заканчивается 29 ноября. Это единственная распродажа для этого продукта. Представляем Syna Версия 4 - Первая в мире агентная экосистема торговли с ИИ Я рад представить Syna Версия 4, первую настоящую систему координации нескольких EA с агентной архитектурой в индустрии торговли на форекс . Эта революционная инновация позволяет нескольким экспертным советникам работать как единая интеллектуальная сеть в разных терминалах MT5 и брокерских сче
Другие продукты этого автора
Gold TrendPro Mt5
Antoine Melhem
Эксперты
Gold Trend Pro — это профессиональный торговый советник (Expert Advisor), разработанный специально для XAUUSD (золото) на таймфрейме H1 (1 час). Он использует структурированный, основанный на правилах подход и нацелен на чистые, качественные торговые сетапы, а не на хаотичную погоню за рынком. Каждое решение BUY/SELL принимается на основе четко определённых условий, обеспечивая стабильность и дисциплину без эмоций, догадок и «режима казино». Одним из ключевых преимуществ Gold Trend Pro является
Venom Crown
Antoine Melhem
Эксперты
Venom Crown — Экспертный советник на основе правил (ориентирован на GBPUSD) Venom Crown — это экспертный советник для MetaTrader 5, предназначенный для структурированной торговли с основным фокусом на GBPUSD, а также с поддержкой золота (XAUUSD) и дополнительной мультисимвольной работой через пользовательские настройки. Система оптимизирована для таймфрейма H1 и использует заранее заданную логику входа и управления, строгий контроль рисков и дополнительный новостной фильтр. Сделки открываются т
Venom Crown MT5
Antoine Melhem
Эксперты
Venom Crown — Экспертный советник на основе правил Venom Crown — это экспертный советник на основе правил, предназначенный для торговли GBPUSD на таймфрейме H1 с использованием нескольких подтверждающих условий и контролируемого ежедневного исполнения. Система использует настраиваемые временные фильтры, правила управления рисками и дополнительный новостной фильтр, все параметры доступны во входных настройках. Сделки открываются только при выполнении всех внутренних условий, обеспечивая структури
Asia Scalper
Antoine Melhem
Эксперты
Asia Scalper — Советник на основе торговых сессий Asia Scalper — это советник для MetaTrader 5, ориентированный на пары GBPUSD (M30) и USDJPY (M15). Он торгует во время азиатской сессии и в переходный период к ранней Лондону, фокусируясь на типичном переходе от ночной консолидации к более чистому направленному движению. Система использует выборочный, низкочастотный подход и открывает сделки только при выполнении всех внутренних условий. Основные особенности: – Работает только с GBPUSD (M30) и
Venom Us30 Scalp
Antoine Melhem
5 (9)
Эксперты
Venom US30 Scalp – Точный Скальпинг US30 от VENOM LABS СОВЕТНИК, КОТОРЫЙ НИКОГДА НЕ СЛИВАЕТ СЧЁТ SIGNAL   :   https://www.mql5.com/en/signals/2339304 Для брокеров с другим часовым поясом (например, Exness), установите последний параметр в значение TRUE , если ваш брокер не использует GMT+3. Используйте только таймфрейм 30 минут. ️ Предупреждение : Неправильные настройки часового пояса или таймфрейма могут привести к некорректной работе советника. СТАРТОВАЯ ЦЕНА ДЕЙСТВУЕТ ТОЛЬКО 24 ЧАСА! Успей
Venom trend pro
Antoine Melhem
5 (1)
Индикаторы
Venom Trend Pro — Многофреймовый инструмент анализа трендов Venom Trend Pro — это индикатор, следящий за трендом и предназначенный для определения четких направленных движений на любых парах и таймфреймах. Он хорошо работает для внутридневной и свинговой торговли на Forex, золоте, криптовалютах, индексах и других рынках. Индикатор анализирует недавнюю структуру цен и моментум для выявления зарождающихся или продолжающихся трендов. После подтверждения тренда сигналы остаются неизменными — они не
FREE
London Edge
Antoine Melhem
5 (1)
Эксперты
LONDON EDGE – Экспертный советник для скальпинга GBPUSD на M30 LONDON EDGE — это структурированный экспертный советник, разработанный для торговли по паре GBPUSD на таймфрейме M30. Он использует стабильную торговую логику с фиксированными уровнями Stop Loss и Take Profit. Размер лота автоматически адаптируется в соответствии с балансом счёта. Мартингейл, сетка и хеджирование не используются. Советник подходит для прохождения проп-фирм, соответствуя строгим требованиям по контролю рисков и снижен
Queen Of Gold
Antoine Melhem
Эксперты
Queen Of Gold — Автоматический советник для XAUUSD M30 Queen Of Gold — полностью автоматический советник для XAUUSD на таймфрейме M30. Он использует структурированную логику price action с необязательными элементами контроля риска для управления просадкой. Система работает без индикаторов и внешних сигналов, опираясь на реальное движение рынка. Основные функции: Торговля на основе цены, без индикаторов Режим восстановления для управления просадкой Сетка с настраиваемым контролем риска Фиксирова
Фильтр:
Aleksandr Davydov
487
Aleksandr Davydov 2025.07.31 10:19 
 

Finally this advisor became profitable, I hope it will continue like this

Antoine Melhem
2865
Ответ разработчика Antoine Melhem 2025.07.31 10:46
Appreciate your message. The latest update was carefully developed to ensure a high and stable win rate. We are continuously monitoring the market in both calm and volatile conditions to keep performance consistent. We genuinely believe it is on track to reach the top again.
Haroon Mehmood
154
Haroon Mehmood 2025.07.17 23:10 
 

Commendable robot. Very reliable and less risky. One thing I like about it is that it opens trades by carefully analyzing the trend & win rate is high as well. Support is amazing.

Antoine Melhem
2865
Ответ разработчика Antoine Melhem 2025.07.19 12:10
Thank you, we’re glad to hear it’s working well for you. Just to clarify, we do provide support even on weekends and actively respond to everyone across all our platforms. If we ever missed anything, feel free to let us know and we’ll take care of it. Wishing you continued success and happy trading
Marius
86
Marius 2025.06.27 13:40 
 

Great EA to be honest, i would reccomend you to use the first strategy because its the safest if you use it right, never had a loss with it!

vinod.p
214
vinod.p 2025.06.11 07:32 
 

Good Support easy to use bot. I am currently testing it on Demo, so far good results on S1.

Antoine Melhem
2865
Ответ разработчика Antoine Melhem 2025.06.13 00:27
Thanks a lot for the feedback
S1 was hot today with a strong winning streak
For more signals, just reach out to me directly on MQL5, happy trading
RAIN79062
69
RAIN79062 2025.06.08 21:58 
 

High win rate EA and strong team support

Antoine Melhem
2865
Ответ разработчика Antoine Melhem 2025.06.10 16:41
Thank you for your kind words! We’re thrilled that you’re seeing the high win rates and appreciate our team’s support. We’ll keep working hard to maintain performance and be here for you ,eel free to reach out anytime if you need anything.
Pankajkumar Parmar
147
Pankajkumar Parmar 2025.06.05 11:10 
 

Venom is v good>>>>for long time user and they never take wrong trade >>>loss trade is only 2% out of 457 in last 3 years>>>which is unbelivable>>> and also possitive in telegram for help there customers>>> keep it uppp

Antoine Melhem
2865
Ответ разработчика Antoine Melhem 2025.06.10 16:44
Thank you for your fantastic feedback, i am proud that Venom Gold Pro has delivered reliable results over the past years and that our long-time users continue to see consistent performance. i am always here to help, so reach out anytime. I'll keep pushing to deliver the consistency and support you deserve.
Abhisheik Coomar
379
Abhisheik Coomar 2025.06.05 08:47 
 

I have tested the product for a few weeks now on a live account. The default strategy 1 looks to be very profitable on the long term. The author is also constantly addressing any shortcomings of the EA with fast regular update. Overall a positive experience so far.

Antoine Melhem
2865
Ответ разработчика Antoine Melhem 2025.06.10 16:47
Thank you for testing Venom Gold Pro on a live account. Strategy 1 appears very profitable over the long term. I’m always addressing any shortcomings of the EA with fast, regular updates. I’m glad you’ve had a positive experience so far.
Yan Jie Guo
724
Yan Jie Guo 2025.06.05 00:40 
 

bad ass

Antoine Melhem
2865
Ответ разработчика Antoine Melhem 2025.06.06 11:58
Thank you , let's keep it up
yuliia lukianenko
46
yuliia lukianenko 2025.05.30 22:33 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Roberto Manzi
28
Roberto Manzi 2025.05.30 17:23 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Antoine Melhem
2865
Ответ разработчика Antoine Melhem 2025.06.10 16:45
Thank you for your feedback! I’m glad the new recovery settings are working well for you. I’ll keep refining Venom Gold Pro to make it even more effective.
Takashi Ohtaku
495
Takashi Ohtaku 2025.05.28 13:21 
 

They manipulate the reviews by saying that if you give a 5 star review on the Telegram channel, you will get a bonus. Also, backtesting skips losing.

PS:

I exposed the truth on his telegram channel and he kicked me.

Well, you are free to not believe this review and regret your purchase.

Antoine Melhem
2865
Ответ разработчика Antoine Melhem 2025.07.19 12:26
We want to clarify a recent situation regarding users Goo G and Takashi Ohtaku. They contacted us demanding $1500 and threatened to leave negative reviews if we did not pay. Their complaints were based on losses caused by using high lot sizes, well beyond the recommended risk settings. As with any EA, overleveraging can lead to losses, and we always provide clear guidance on risk management. Their review is not only unfair but factually incorrect, as reflected in the comment section. Despite our request to remove the false statements, they refused and proceeded to publish the review. Takashi was later removed from the support channel because several members were disgusted by the way he spoke to others. His behavior was consistently disrespectful toward the community, including swearing in the channel and ignoring all advice regarding his leverage and trading impatience. As for Goo G, we tried to engage with him and asked him to review the winning streaks and overall performance. We gave him the chance to resolve things constructively, but he refused and insisted on keeping his negative review. Their accounts only ran the EA for four days, ignoring the recommended settings and recovery guidance. The EA had a series of successful trades, experienced a temporary drawdown, then recovered fully as intended. Their actions clearly show an intent to discredit rather than evaluate honestly. We stand by our product, our support, and our community. Join our platform and see everything transparently. We remain committed to our clients and will continue standing with them for the long run.
Goo G
499
Goo G 2025.05.28 09:15 
 

All the reviews here are fake. Everyone is giving five stars in order to receive a different review bonus system. I don't agree with that and I'll only be honest. First of all, SL has occurred five times in a row for Strategy 2. If you turn on the recovery setting for this, your account will be blown away. Strategy 1 has low profits and high losses. Of course, his live signals change frequently and are changed when it becomes inconvenient. It's not something you can trust, and I don't recommend using it.

PS: He claims that Strategy 1 won 19 times and had 1 loss, but that 1 loss wipes out all 19 wins.

What's more, the creator himself was the one who recommended recovery.

There are also screenshots of the results of 5 consecutive losses.

Don't spend your money on this EA. It's a waste.

-------

He says we asked him for $1500, but please see the screenshot of the conversation in the comments.

Antoine Melhem
2865
Ответ разработчика Antoine Melhem 2025.07.19 12:27
We want to clarify a recent situation regarding users Goo G and Takashi Ohtaku. They contacted us demanding $1500 and threatened to leave negative reviews if we did not pay. Their complaints were based on losses caused by using high lot sizes, well beyond the recommended risk settings. As with any EA, overleveraging can lead to losses, and we always provide clear guidance on risk management. Their review is not only unfair but factually incorrect, as reflected in the comment section. Despite our request to remove the false statements, they refused and proceeded to publish the review. Takashi was later removed from the support channel because several members were disgusted by the way he spoke to others. His behavior was consistently disrespectful toward the community, including swearing in the channel and ignoring all advice regarding his leverage and trading impatience. As for Goo G, we tried to engage with him and asked him to review the winning streaks and overall performance. We gave him the chance to resolve things constructively, but he refused and insisted on keeping his negative review. Their accounts only ran the EA for four days, ignoring the recommended settings and recovery guidance. The EA had a series of successful trades, experienced a temporary drawdown, then recovered fully as intended. Their actions clearly show an intent to discredit rather than evaluate honestly. We stand by our product, our support, and our community. Join our platform and see everything transparently. We remain committed to our clients and will continue standing with them for the long run.
Ella
223
Ella 2025.05.28 03:35 
 

I’m using Venom Gold Pro for 6 days now, and not only are the backtest results impressive, but it also performs EXACTLY THE SAME in live trading. I’m extremely satisfied.

Antoine Melhem
2865
Ответ разработчика Antoine Melhem 2025.05.28 04:41
Hello dear ,thank you for sharing your experience. It’s great to hear that the EA is performing consistently for you. Feel free to reach out to me on MQL5 anytime if you need anything or just want to stay updated, have a lovely day
Kalmith Quinones
52
Kalmith Quinones 2025.05.27 22:01 
 

Great result with backtesting! Now running live account

Antoine Melhem
2865
Ответ разработчика Antoine Melhem 2025.05.27 22:05
That’s awesome to hear! Wishing you great results on your live account too. If you need anything along the way, feel free to reach out ,we’re here to support you.
Tamas Bader
189
Tamas Bader 2025.05.27 18:18 
 

Haven’t tried the EA yet but author looks genuine person and telegram support very responsive. Hopefully S1 will work in a long term.

Antoine Melhem
2865
Ответ разработчика Antoine Melhem 2025.05.27 22:01
Thank you so much for your kind words. We truly appreciate your trust. We’re always here to support you, and yes, Strategy 1 was built with long-term consistency in mind. Let us know if you need any help getting started.
AlessioDEpp
69
AlessioDEpp 2025.05.27 17:12 
 

First day i hope to destroy the market with Venom. Great Support

11546305
94
11546305 2025.05.27 08:56 
 

The back test looks excellent, and I'm looking forward to live testing. The developer's support and development of this product are exceptional. I feel the developer has our backs on this product.

mrea59
1661
mrea59 2025.05.26 23:27 
 

Purchased after conducting lots of back testing which showed great results. This is my second EA that I have purchased from the developer as looking to diversify my trading and not just focus on Gold. Support has also been amazing lots of questions and immediate replies. Looking forward to using.

Kashta
1177
Kashta 2025.05.24 08:14 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Alex Ciobanu
403
Alex Ciobanu 2025.05.24 07:30 
 

I've been using a real account for a month and I'm very happy with the results, and the support is excellent!

Antoine Melhem
2865
Ответ разработчика Antoine Melhem 2025.05.26 10:10
Thank you so much for your kind words! We’re really glad to hear you’re satisfied with the experience and support. We're always here if you need anything, and we truly appreciate having you with us on this journey 💛
12
Ответ на отзыв