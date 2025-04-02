Venom Gold Pro EA

Советник, созданный для защиты вашего счёта

Venom Gold Pro — полностью автоматизированный советник для торговли XAUUSD на таймфрейме M30. Он использует структурированную логику ценового движения и включает опциональные функции управления риском для эффективного контроля просадки. В системе не используются индикаторы, прогнозные инструменты или внешние сигналы

Торговый сигнал

Проверенная производительность доступна по ссылке:

https://www.mql5.com/ru/signals/2321205

Прозрачность тестов

Все результаты тестов получены на базе оригинальной логики советника без изменений и подгонки. То, что вы видите в тестах, соответствует реальному поведению на рынке

Основные характеристики

Торговля на основе ценового поведения без индикаторов

Опциональный режим восстановления для контроля просадки

Безопасный сеточный режим для адаптивного управления рисками

Поддержка фиксированного и динамического размера лота

Не требует внешних библиотек и сторонних зависимостей

Простая установка на одном графике с гибкими настройками

Торговые параметры

Символ: XAUUSD

Таймфрейм: M30

Размер лота: фиксированный или динамический

Логика восстановления: опционально, по уровню просадки

Сеточный режим: вкл / выкл

Минимальный депозит: от 500 USD (в зависимости от настроек риска)

Типы счетов: ECN, RAW, Cent, Standard

Использование VPS рекомендуется для стабильной работы

Входные параметры

Направление торговли: покупка, продажа или оба

Метод расчета лота: фиксированный или автоматический

Порог максимальной просадки

Режим восстановления: вкл / выкл

Сеточный режим: вкл / выкл

Смещение времени для соответствия времени сервера брокера

Инструкция

Запускайте только один советник на терминал

Применяйте советник на одном графике XAUUSD M30

Включите сеточный режим для лучшей производительности

Оставляйте терминал MetaTrader или VPS включённым в торговые часы

Поддержка

Поддержка доступна через систему сообщений MQL5 после покупки. Помощь в настройке предоставляется по запросу



