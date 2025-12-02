Asia Scalper est un EA basé sur les sessions pour GBPUSD (M30) et USDJPY (H1).

Il intervient pendant la session asiatique et la transition vers Londres.

Approche sélective et basse fréquence.

How It Works

Analyse range asiatique, volatilité, timing, logique TS.

Détecte ruptures, continuations, retournements contrôlés.

Sans conditions = pas d’opération.

Ne cherche pas à trader tous les mouvements.

Key Features

GBPUSD (M30) / USDJPY (H1)

Fonctionnement par session

SL/TP prédéfinis

Lot fixe ou auto-lot

Max positions

Sortie TS optionnelle

Filtre actualités

Protection capital

Sans DLL

Live Monitoring

Compte :

https://www.mql5.com/en/signals/2346749

Inputs Overview

Déphasage GMT

Lotte

SL/TP

Max positions

TS mode

Equity stop

Filtre news

Gestion session

Recommended Setup

GBPUSD M30

USDJPY H1

ECN/Raw recommandé

Commencer en lot fixe

Auto-lot après stabilité

Définir GMT

Backtesting and Usage

Utiliser données tick.

Appliquer EA aux graphiques requis.

Pour trading structuré et faible fréquence.