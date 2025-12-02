Asia Scalper
- Antoine Melhem
Asia Scalper est un EA basé sur les sessions pour GBPUSD (M30) et USDJPY (H1).
Il intervient pendant la session asiatique et la transition vers Londres.
Approche sélective et basse fréquence.
How It Works
Analyse range asiatique, volatilité, timing, logique TS.
Détecte ruptures, continuations, retournements contrôlés.
Sans conditions = pas d’opération.
Ne cherche pas à trader tous les mouvements.
Key Features
GBPUSD (M30) / USDJPY (H1)
Fonctionnement par session
SL/TP prédéfinis
Lot fixe ou auto-lot
Max positions
Sortie TS optionnelle
Filtre actualités
Protection capital
Sans DLL
Live Monitoring
Compte :
https://www.mql5.com/en/signals/2346749
Inputs Overview
Déphasage GMT
Lotte
SL/TP
Max positions
TS mode
Equity stop
Filtre news
Gestion session
Recommended Setup
GBPUSD M30
USDJPY H1
ECN/Raw recommandé
Commencer en lot fixe
Auto-lot après stabilité
Définir GMT
Backtesting and Usage
Utiliser données tick.
Appliquer EA aux graphiques requis.
Pour trading structuré et faible fréquence.