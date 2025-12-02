Asia Scalper

Asia Scalper è un EA basato sulle sessioni per GBPUSD (M30) e USDJPY (H1).
Opera durante la sessione asiatica e l’inizio di Londra.
Bassa frequenza, solo quando le condizioni sono presenti.

How It Works
Analizza il range asiatico, la volatilità, il timing e la logica TS.
Individua breakout, continuazioni o inversioni controllate.
Se mancano le condizioni, non opera quel giorno.
Non tenta di seguire tutti i movimenti.

Key Features
GBPUSD (M30) / USDJPY (H1)
Operatività basata sulle sessioni
SL/TP predefiniti
Lotto fisso o auto-lot
Massimo posizioni
Uscita TS facoltativa
Filtro notizie
Protezione capitale
No DLL

Live Monitoring
Conto:
https://www.mql5.com/en/signals/2346749

Inputs Overview
Offset GMT
Modalità lotto
SL/TP
Max posizioni
TS mode
Equity stop
News filter
Gestione sessione

Recommended Setup
GBPUSD M30
USDJPY H1
ECN/Raw consigliato
Iniziare con lotto fisso
Auto-lot dopo verifiche
Impostare GMT corretto

Backtesting and Usage
Usare dati tick realistici.
Applicare EA ai grafici richiesti.
Adatto a trading strutturato con poche operazioni.


