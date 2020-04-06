Asia Scalper
- Antoine Melhem
Asia Scalper é um Expert Advisor baseado em sessões, desenvolvido para GBPUSD (M30) e USDJPY (M15).
O sistema negocia durante a sessão asiática e a transição para o início de Londres, quando esses pares costumam sair da consolidação para movimentos mais claros.
Utiliza uma abordagem seletiva e de baixa frequência, operando apenas quando as condições são atendidas.
Live Signal : https://www.mql5.com/en/signals/2344783
Principais características
• Opera apenas GBPUSD (M30) e USDJPY (M15)
• Entradas por sessão com poucas operações diárias
• Lotes fixos ou automáticos com limite máximo
• SL/TP visíveis e ajustáveis
• Controle de número máximo de trades por par
• Opção de saída no fechamento da vela
• Filtro opcional de notícias de alto/médio impacto
• Equity stop, equity trailing e bloqueios diários/semanais
• 100% MT5 nativo, sem DLL externa
Configuração recomendada
Pares: GBPUSD (M30), USDJPY (H1)
Conta: ECN ou Raw
Lotes: começar com lote fixo e mudar para auto-lot após validar resultados
Hora do broker: definir GMT correto
Backtesting & uso
Usar dados tick com spreads realistas
Anexar o EA aos gráficos corretos
Ideal para trading estruturado baseado em sessões