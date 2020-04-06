Asia Scalper é um Expert Advisor baseado em sessões, desenvolvido para GBPUSD (M30) e USDJPY (M15).

O sistema negocia durante a sessão asiática e a transição para o início de Londres, quando esses pares costumam sair da consolidação para movimentos mais claros.

Utiliza uma abordagem seletiva e de baixa frequência, operando apenas quando as condições são atendidas.

Live Signal : https://www.mql5.com/en/signals/2344783

Principais características

• Opera apenas GBPUSD (M30) e USDJPY (M15)

• Entradas por sessão com poucas operações diárias

• Lotes fixos ou automáticos com limite máximo

• SL/TP visíveis e ajustáveis

• Controle de número máximo de trades por par

• Opção de saída no fechamento da vela

• Filtro opcional de notícias de alto/médio impacto

• Equity stop, equity trailing e bloqueios diários/semanais

• 100% MT5 nativo, sem DLL externa

Configuração recomendada

Pares: GBPUSD (M30), USDJPY (H1)

Conta: ECN ou Raw

Lotes: começar com lote fixo e mudar para auto-lot após validar resultados

Hora do broker: definir GMT correto

Backtesting & uso

Usar dados tick com spreads realistas

Anexar o EA aos gráficos corretos

Ideal para trading estruturado baseado em sessões