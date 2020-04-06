Asia Scalper

Tyr AI Nestor Alejandro Chiariello 专家

你好交易者，我嚴格設計了這個具有真實結果的工具，該工具基於我之前的幾個策略，使其適應外匯市場， Tyr AI，擁有秩序之神的力量，基於人工智慧的機器學習神經系統，對剝頭皮市場進行深入分析，是一個可靠的 EA，可以很好地處理官方 EURUSD 市場，分析市場以專業水平入場。對沖，沒有馬丁，採用新技術的專業人工智慧倒賣 所以它適應了機器學習的人工智慧，即AI會讀取參數，然後參考我的策略，然後它會學習，使條目品質更好，它還有一個可以恢復的節點倉位，您會發現的另一個創新之處是，一切都將以虛擬方式封裝，也就是說，不會有任何資料發送到止損和止盈等伺服器，它將以虛擬方式封裝。 2個主要的事情是我設計了extractFeatures和trainModel函數，這將負責設計蠟燭，解構Slippage它並學習它如何移動以適應Spread 需要說明的是，我的策略開發是我作為專業交易員多年來設計的，加入了人工智慧的自適應來優化效能，使其變得更好。 應該高度注意的是，這是真正的黃牛，利潤將是真實的，透過止盈和停損進行控制 這樣你的錢就會受到保護 您不需要有交易經驗，我的工具是為初學者和專家設計的，