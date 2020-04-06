Asia Scalper
- 专家
- Antoine Melhem
- 版本: 1.1
- 激活: 10
Asia Scalper — 基于交易时段的智能交易系统
Asia Scalper 是一个为 GBPUSD（M30）和 USDJPY（M15）设计的基于交易时段的智能交易系统。
该系统在亚洲交易时段及其向伦敦初始时段过渡期间进行交易，利用从盘整状态向单边趋势转换的典型市场行为。
采用低频率、条件触发的交易逻辑，仅在所有内部条件满足时才开仓。
主要功能：
– 仅适用于 GBPUSD（M30）和 USDJPY（M15）
– 基于交易时段的入场，每天限量交易
– 支持固定或自动手数，并可设置最大值
– 止损/止盈为可视化，输入参数中可调节
– 每个品种的最大持仓数量可控
– 可选的 K 线收盘退出逻辑
– 可选的高/中影响新闻过滤器
– 支持净值止损、净值跟踪止损、日/周限制交易功能
– 纯 MT5 本地 EA，不依赖任何外部 DLL
– 交易品种：GBPUSD（M30）、USDJPY（M15）
– 账户类型：ECN 或原始点差账户
– 手数模式：建议从固定手数开始，验证稳定后可切换到自动手数
– 经纪商时间：根据经纪商设置正确的 GMT 偏移
– 使用带真实点差的历史 tick 数据并设置正确的 GMT 偏移
– 在指定图表中加载 Asia Scalper，并配置相应的时间段设置
– 适用于结构化、基于交易时段的每日限量交易策略
风险声明：
外汇和差价合约交易具有高风险。历史表现不代表未来结果。
建议先在模拟账户上测试 EA，不应投入无法承受亏损的资金。