Prometheus MT5

Золото - один из самых рискованных инструментов на рынке. Требуется точность, глубокий анализа и эффективное управления рисками. Prometheus EA безупречно интегрирует все эти элементы в сложную систему, разработанную для оптимальной торговли.

Prometheus EA непрерывно адаптируется к постоянно меняющимся рыночным условиям, используя сочетание технических индикаторов, корреляции индекса США и анализа настроений. Это обеспечивает реагирование в реальном времени как на долгосрочные тенденции, так и на краткосрочные колебания.

Каждая сделка, совершаемая Prometheus EA, защищена Stop Loss и Take Profit. Благодаря соотношению риска к прибыли 4:1 советник уделяет первостепенное внимание устойчивому контролю рисков и росту счета.

Prometheus EA не использует опасные методы, такие как мартингейл, сеточная торговля или усреднение. Вместо этого он полагается на сбалансированный и осознанный с точки зрения риска подход к торговле.

Разработанный специально для торговли золотом, Prometheus EA извлекает выгоду из высокой волатильности золота для выполнения точных и прибыльных сделок, одновременно снижая ненужные риски.

Благодаря более чем десятилетнему опыту в алгоритмической торговле, Prometheus EA был разработан с использованием реальных исторических рыночных данных. Этот советник исполняет сделки точно так же, как и при тестировании на истории, избегая манипуляций или нереалистичных предположений.

Prometheus EA — это профессиональный советник инвестиционного уровня, разработанный для последовательной и надежной долгосрочной работы.

Реальный сигнал с 6 месячной историей сделок доказывают его надежность!

Symbol XAUUSD (GOLD) Timeframe: H1 Minimal deposit: 200 USD (1K for prop firm) Broker: Regular brokers, Prop firm brokers, FTMO brokers. Ask me set file Account type: Hedge (classic, Pro, ECN) Leverage: 1:20 and more VPS Regular or MQL5 VPS





Особенности Prometheus:

В зависимости от волатильности рынка Prometheus определяет частоту торговли, подбирая наиболее перспективные комбинации.

Стратегия проверена на исторических данных более 10 лет и качеством моделирования 99,9%, что гарантирует ее надежность.

Мы не использовали рисковые стратегии, такие как сетка, мартингейл и другие.

Основывая свой анализ на более чем 175 тысяч сделок совершенных за последние 10 лет, Prometheus полностью адаптирован к торговле в текущем и будущем периоде.

Чем волатильнее золото, тем активнее торгует Prometheus.

Преимущества Prometheus:

Брокер не сможет разгадать сложный алгоритм торговли Prometheus и помешать

Закрывает сделку с положительным исходом, так как в стратегию внедрен алгоритм динамического управления уровнями Stop Loss и Take Profit.

Вы сможете самостоятельно управлять рисками в меню Prometheus.

Стратегия Prometheus может успешно применяться в сочетании с другими нашими роботами.

Вы можете использовать различные комбинации стратегий на одном счете

Подходит для обычных брокеров и Prop фирм





Параметры Prometheus: