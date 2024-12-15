Prometheus MT5

4.33

Сигнал: нажмите для перехода

Все наши сигналы теперь доступны на myfxbook:  здесь

Уникальные сет-файлы и все рекомендации предоставляются бесплатно.

Все будущие обновления советника включены в стоимость.

После покупки свяжитесь со мной, и я помогу вам правильно установить и настроить робота.

Я также поделюсь с вами информацией о том, как получить бесплатный VPS у надежного брокера.

Золото - один из самых рискованных инструментов на рынке. Требуется точность, глубокий анализа и эффективное управления рисками. Prometheus EA безупречно интегрирует все эти элементы в сложную систему, разработанную для оптимальной торговли.

Prometheus EA непрерывно адаптируется к постоянно меняющимся рыночным условиям, используя сочетание технических индикаторов, корреляции индекса США и анализа настроений. Это обеспечивает реагирование в реальном времени как на долгосрочные тенденции, так и на краткосрочные колебания.

Каждая сделка, совершаемая Prometheus EA, защищена Stop Loss и Take Profit. Благодаря соотношению риска к прибыли 4:1 советник уделяет первостепенное внимание устойчивому контролю рисков и росту счета.

Prometheus EA не использует опасные методы, такие как мартингейл, сеточная торговля или усреднение. Вместо этого он полагается на сбалансированный и осознанный с точки зрения риска подход к торговле.

Разработанный специально для торговли золотом, Prometheus EA извлекает выгоду из высокой волатильности золота для выполнения точных и прибыльных сделок, одновременно снижая ненужные риски.

Благодаря более чем десятилетнему опыту в алгоритмической торговле, Prometheus EA был разработан с использованием реальных исторических рыночных данных. Этот советник исполняет сделки точно так же, как и при тестировании на истории, избегая манипуляций или нереалистичных предположений.

Prometheus EA — это профессиональный советник инвестиционного уровня, разработанный для последовательной и надежной долгосрочной работы.

Реальный сигнал с 6 месячной историей сделок доказывают его надежность!

Symbol XAUUSD (GOLD)
Timeframe: H1
Minimal deposit: 200 USD (1K for prop firm)
Broker: Regular brokers, Prop firm brokers, FTMO brokers. Ask me set file
Account type: Hedge (classic, Pro, ECN)
Leverage: 1:20 and more
VPS  Regular or MQL5 VPS


Особенности Prometheus: 

  • В зависимости от волатильности рынка Prometheus определяет частоту торговли, подбирая наиболее перспективные комбинации.
  • Стратегия проверена на исторических данных более 10 лет и качеством моделирования 99,9%, что гарантирует ее надежность.
  • Мы не использовали рисковые стратегии, такие как сетка, мартингейл и другие.
  • Основывая свой анализ на более чем 175 тысяч сделок совершенных за последние 10 лет, Prometheus полностью адаптирован к торговле в текущем и будущем периоде.
  • Чем волатильнее золото, тем активнее торгует Prometheus.

Преимущества Prometheus:

  • Брокер не сможет разгадать сложный алгоритм торговли Prometheus и помешать 
  • Закрывает сделку с положительным исходом, так как в стратегию внедрен алгоритм динамического управления уровнями  Stop Loss и Take Profit.
  • Вы сможете самостоятельно управлять рисками в меню Prometheus.
  • Стратегия Prometheus  может успешно применяться в сочетании с другими нашими роботами.
  • Вы можете использовать различные комбинации стратегий на одном счете
  • Подходит для обычных брокеров и Prop фирм


Параметры Prometheus:

  • Magic number - уникальный ID сделок. Если вы используете несколько роботов на одном счете, убедитесь что этот параметр отличается от других. 
  • Type Trade - выбор типа сделок (Buy/Sell/Any)
  • Lot type (Fixed/Auto) - расчет размера лота (фиксированный/прогрессивный)
  • Auto Lot size / Balance Step - выбор размера лота и шага Баланса для его расчета (чем больше размер лота или шаг баланса, тем больше будет торгуемый лот) 
  • Trailing Profit - функция для управления раннего закрытия ордера с прибылью
  • Trade on Friday/Close orders on Friday - управление торговлей в пятницу
  • Max orders at the same time - количество ордеров, которые могут быть открыты одновременно (в том числе и по разным направлениям)
Отзывы 8
Andrei Trif
248
Andrei Trif 2025.10.13 13:34 
 

Hi. I got this EA because a friend that has been using it for almost a year recommended it. I don't usually review ea's this fast but I did spent a weekend backtesting and it performs great . Every tick bassed on real ticks accross 3 brokers and all with very similar results. Bassed on my friends experience and my testing I can say it is the real deal. Also I have it running now on a small 200 live account and its already 10£ in proffit so off to a very good start. Many thanks to the developer .

heinedw
312
heinedw 2025.09.15 08:21 
 

Fantastic, safe, profitable, low drawdown EA with fantastic support from Evgenii. Running this EA for the last month on a demo account with a low-risk setting gained me over 10% growth.

Rookietrader
233
Rookietrader 2025.07.22 22:49 
 

I have tried backtesting this EA on all Periods with different risk and also forward period ans always I got a profitable results, always managing a considerably correct risk, even the forwards period, in all of them it gave me really really good profits, I started testing it on a small real account after testing it many times, and after obtaining profits I have also had losses, and I have noticed that you have small profits and then some losses, but after that, you have one, two or three big profits that exceed the losses, it really is a very good EA, with good risk management without expecting to be a millionaire the next month in a few years you can have a large amount of money if you let the EA work by itself, and with the updates from Mr. Evgenii, the EA has a bigger profit range in the last update 3.0, I hope it continues to improve, Thank you Mr. Evgenii for this wonderful EA, I expect for good results in the future

Рекомендуем также
Flex Gold System
Pirasingh Jiachanont
Эксперты
Flex Gold System is a reversal EA that can find the reversal gold price with high accuracy in a timeframe of 30 minutes. The EA is fit for the gold price behavior and can survive in high volatility situations. Traders could adjust a lot size to gain more profit but on the other hand, the risk will be higher so you can set a stop loss with USD or a percentage of the balance. The EA was made by a professional gold trader who has lots of experience in the gold market. Recommend the minimum capital
Classic Market Surfer EA
Buti Andy Moeng
Эксперты
Classic Market Surfer EA - A Timeless, Proven Strategy for Gold Trading For years, this powerful trading strategy has been hidden from the public-reserved for a select few. Now, for the first time, the Classic Market Surfer EA is available to traders like you.   Built on pure, time-tested trading principles, this EA doesn't rely on trendy gimmicks like AI or machine learning. Instead, it harnesses a classic, robust strategy that has consistently delivered results over the years. This is not a "g
Nova WDX Trader
Anita Monus
Эксперты
Nova WDX Trader is a refined implementation of the classic ADX Wilder trend strength algorithm — engineered into a disciplined, automated trading strategy that respects momentum, structure, and timing. It builds on the original logic introduced by Welles Wilder, enhancing it with modern execution and risk control. Rather than reacting to short-term volatility, Nova WDX Trader waits for confirmed directional strength based on Wilder’s ADX formula, ensuring every trade has context and conviction.
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Эксперты
Финансовый Робот SolarTrade Suite: LaunchPad Market Expert - предназначенный для открытия торговых сделок! Это торговый робот, который использует особые инновационные и передовые алгоритмы для рассчета своих значений, Ваш Помошник в Мире Финансовых Рынков. Испольуйте наш набор индикаторов из серии SolarTrade Suite чтобы лучше выбрать момент для запуска этого робота. Проверьте другие наши продукты из серии SolarTrade Suite внизу описания. Хотите уверенно ориентироваться в мире инвестиций и фи
FTMO Trading EA MT5
Samuel Kiniu Njoroge
5 (1)
Эксперты
Enhance your trading with ftmo trading ea , the cutting-edge price action expert advisor designed to elevate your trading experience to new heights. Harnessing the power of advanced algorithms and meticulous analysis of price movements, ftmo trading ea empowers traders with unparalleled insights into the market. Gone are the days of relying solely on indicators or lagging signals. With ftmo trading ea, you gain access to real-time data interpretation, it makes informed decisions swiftly and con
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Эксперты
Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA w
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (234)
Эксперты
Hamster Scalping - полностью автоматический торговый советник. Стратегия ночной скальпинг. В качестве входов используется индикатор RSI и фильтр по ATR. Для работы советника требуется хеджинговый тип счета. ВАЖНО! Свяжитесь со мной сразу после покупки, чтобы получить инструкции и бонус! Мониторинг реальной работы, а также другие мои разработки можно посмотреть тут: https://www.mql5.com/ru/users/mechanic/seller Общие рекомендации Минимальный депозит 100 долларов, используйте ECN счета с минимальн
Fractal Trend Master
Marcus Vinicius
Эксперты
Fractal Trend Master — один из самых мощных и сложных советников на рынке, разработанный для защиты капитала трейдеров при максимизации возможностей для получения прибыли. Базирующийся на знаменитой методологии Билла Вильямса , этот EA использует три важнейших инструмента технического анализа: индикатор Alligator , фракталы и Gator Oscillator , создавая прочную и точную структуру для идентификации и следования рыночным трендам. Этот EA был разработан с акцентом на управление рисками и сохранени
Trading King Extended MT5
Volodymyr Hrybachov
5 (1)
Эксперты
Расширенная версия советника  Trading King MT5 . Используемые индикаторы: ATR, RSI, Stochastic, CCI, WPR, DeMarker, RVI. Каждый индикатор можно использовать опционально включить/выключить. MT4 версия советника Trading King Extended  Сет файл и результаты оптимизации будут выкладываться в обсуждении советника. Стратегия советника основана на оценке силы тенденции и нахождения точек коррекции/разворота, сравнивает абсолютные величины роста и падения рынка за определенный временной промежуток. Исп
Trade bot Smartic
Dmytro Merenko
Эксперты
ID Trade_Bot BS - an effective tool for automated trading using RSI Trade_Bot BS is an efficient solution for automated trading based on RSI, allowing flexible parameter customization and risk management. Thanks to the ability to choose a trading mode, dynamic Stop-Loss and Take-Profit levels, and trading mode adjustment (buying, selling, or both), it is suitable for various trading strategies. Key Features: Uses the RSI indicator to determine market conditions. Automatically opens an
Goldfish MT5
Elvira Zalalutdinova
Эксперты
Goldfish MT5 -  это автоматический поисковик трендов для золота. Он улавливает тренд до его начала Goldfish MT5 -это не просто робот, это ваше стратегическое преимущество на рынке золота, основанное на передовых технологиях искусственного интеллекта Этот эксперт представляет собой комплексную систему моделей, обученных на пространстве синтезированных многомерных функций Он использует систему, которая определяет уровни тренда и автоматически пробивает сильные глобальные уровни в зависимости от ры
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Эксперты
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
MSHia Multi Strategy Hedge Multi pair Retail
Roberto Tavares
Эксперты
The trading strategy is based on over 10 years of successful experience in trading based on the strength of a candle and percentage of the body in relation to the entire Candle (Strong Candle) and/or (depending on the configured parameters) on a moving average long-period triple trend (JMA) combined with the current chart's time moving average with constant bands and AWESOME oscillator or even Bollinger Bands, all of which can be combined as desired to allow a safer market entry. Combined with
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Эксперты
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
CSP eurusd Strategy
Francisco Tomas Moreno Garcia
Эксперты
Стратегия CSP. Эта стратегия основана на определенном типе паттерна на свечах (наилучшая производительность на таймфрейме 1H). Бэктест и оптимизация были выполнены на внешних исторических данных, поэтому бэктест, выполненный на meta trader5 не покажет таких же хороших результатов, тем не менее, помимо бэктеста, мы провели реальный тест в течение 1 недели с 2023.03.27 по 2023.0330, результаты представлены на изображениях. Подсказки для улучшения этой (и большинства других) стратегий. Как некот
RSI Master PRO EA
Luis Corso
Эксперты
RSI Master PRO – Professional Expert Advisor for MetaTrader 5 Overview: RSI Master PRO is an Expert Advisor (EA) developed for MT5, designed to trade automatically in the financial markets using the Relative Strength Index (RSI) as its core decision-making engine. Its modular design and fully customizable parameters make it a powerful and flexible tool for traders who base their strategy on this momentum indicator. ️ Key Technical Features: • RSI-Based Logic: Uses RSI readings to generate
The Market Beast Dominator
Wilfried Ntamatungiro
5 (1)
Эксперты
The Market Beast Dominator EA is an automated trading system designed for the Forex market. It operates primarily based on market structure analysis , identifying key structural shifts such as Break of Structure (BOS) and Change of Character (CHOCH) to determine directional bias and precise entry zones. By focusing on how price behaves around structural breakpoints, the EA captures high-probability setups aligned with institutional order flow. In addition, it incorporates classic breakout patte
Nova MFI Scalper
Anita Monus
Эксперты
Nova MFI Scalper brings the Buy‑Side’s favourite oscillator straight to your MT5 chart. Built around the Money Flow Index (MFI) —a volume‑weighted RSI variant that filters out weak price moves—the EA zeroes‑in on genuine accumulation and distribution. The result? Cleaner entries, faster exits, and fewer fake‑outs. Why traders add Nova MFI Trader to their toolbox Volume‑confirmed signals: MFI combines price and tick‑volume, weeding out low‑conviction moves. No‑nonsense engine: Absolutely zero M
Go Long Advanced
Phantom Trading Inc.
5 (7)
Эксперты
EA Go Long реализует продвинутую внутридневную торговую стратегию, основанную на принципе систематической ежедневной торговли с множественными техническими подтверждениями. В то время как многие трейдеры ищут сложные алгоритмы, этот EA сочетает простые, но эффективные концепты с продвинутым управлением рисками и множественными техническими фильтрами. EA открывает позиции в определенное время каждый день, но только когда рыночные условия соответствуют множественным техническим индикаторам. Этот
FREE
Kabuto Golden Balls 4
Tham Horanop
Эксперты
Gold EA: Proven Power for 1-Minute Gold Trading Transform your trading with our Gold EA, meticulously crafted for 1-minute charts and delivering over 2000% growth in 5 years from just $100-$1000 . No Martingale, No AI Gimmicks : Pure, time-tested strategies with robust money management, stop loss, and take profit for reliable performance across multiple charts. Flexible Trading Modes : Choose Fixed Balance for safe profits, Mark IV for bold growth, or %Balance for high rewards—combine Mark IV an
Bolic Eagle EA
Almaquio Ferreira De Souza Junior
Эксперты
Bolic Eagle EA - Advanced Parabolic SAR-Driven Trading Algorithm Overview Bolic Eagle EA is a sophisticated algorithmic trading solution designed for traders seeking a highly adaptable and automated system rooted in the Parabolic SAR indicator. This Expert Advisor (EA) is crafted to identify and capitalize on market reversals by utilizing the precision of the Parabolic SAR, enhanced with optional trend confirmation tools, advanced risk management protocols, and unique features such as email no
BigPIPs MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Эксперты
BigPIPS EA is an Expert Advisor based on special mathematical analysis and smart modeling of market and signals independent of timeframe. The EA has a powerful calculation engine that can predict market movement over 1000 pips (10000 points). The EA signal engine does not need any optimization and there are no settings for signal. All settings of EA are for Money Management. The EA works with a low margin level and thus has low risk. The EA can trade on all Forex Pairs, Cryptos, Stocks, Indice
MultiORB EA Prop Edition
Brian Mutuku Mwanthi
Эксперты
MULTI ORB EA - PROP FIRM EDITION with FOREX FACTORY NEWS FILTER THE ONLY MULTI-SESSION ORB EA WITH INTEGRATED FOREX FACTORY NEWS PROTECTION Pass your prop firm challenge with confidence using the most advanced Opening Range Breakout EA designed specifically for FTMO, FundedNext, The5ers, and other funded trader programs CUSTOM PRESET AT USER
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Эксперты
Профессиональный эксперт форекс   Gyroscope (для пар EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY)  ализирующий рынок при помощи индекса волн эллиота. Волновая теория Эллиотта — интерпретация процессов на финансовых рынках через систему визуальных моделей (волн) на ценовых графиках.  Автор теории Ральф Эллиотт выделил восемь вариантов чередующихся волн (из них пять по тренду и три против тренда). Движение цен на рынках принимает форму пяти волн
Market Maestro MM5
Andriy Sydoruk
Эксперты
Market Maestro: Ваш Идеальный Партнер для Автоматизированной Торговли на Форекс Если вы ищете надежного помощника для торговли на валютном рынке, Market Maestro — это именно то, что вам нужно. Этот современный Forex-бот создан с использованием самых передовых технологий и алгоритмов, что позволяет ему эффективно анализировать рыночные данные и принимать обоснованные торговые решения в режиме реального времени. Основные Характеристики Market Maestro 1. Мультивалютность для Широких Возможностей Ma
Forex Daily Scalping EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Эксперты
Forex Daily Scalping EA is a professional scalping advisor for daily work on the FOREX currency market. In trading, along with experience, traders usually come to understand that the levels of accumulation of stop orders, price and time play a significant role in the market. - Recommend ECN broker with LOW SPREAD: IC Market , Exness, NordFX , FXPRIMUS , Alpari , FXTM PARAMETERS: PRICE - the price distance to be covered in the allotted time period; TIME - time allotted in seconds; HL_PERIOD - n
EA Catcher of paranormal activity GBPUSD m15
Sergey Demin
Эксперты
Полностью автоматический советник, инструмент  GBPUSD . Таймфрейм  м15 . Терминал MT5 ChatGPT O1  глубоко проанализировал все загруженные мною котировки GBPUSD с высоких таймфреймов, с целью поиска безопасной стратегии; выявил паранормальную активность этого инструмента. Советник отслеживает такие нетипичные активности GBPUSD и мгновенно среагирует попыткой войти в противоположную сторону. Каждый ордер защищен стоп-лоссом. Один ордер может разбиваться максимум на три ордера. Для каждого ордера
GoldenEagle
Chantal Thys
Эксперты
GoldenEagle – Smart Trend Trading EA GoldenEagle is a powerful and intelligent Expert Advisor designed to trade trending markets with precision and consistency. Built for MetaTrader 5, this EA combines Moving Average crossovers, RSI filters, and volatility detection (ATR) to identify high-probability trading opportunities. Key Features: Trend-Based Logic – Trades only in strong, confirmed market trends RSI Filtering – Avoids overbought/oversold traps ATR Volatility Filter – Detects
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
Эксперты
Важное примечание: Для обеспечения полной прозрачности я предоставляю доступ к реальному инвесторскому счёту, связанному с этим EA, что позволяет вам отслеживать его производительность в реальном времени без каких-либо манипуляций. Всего за 5 дней весь первоначальный капитал был полностью выведен, и с тех пор EA торгует исключительно за счёт прибыли, без какого-либо воздействия на первоначальный баланс.Текущая цена в $199 — это ограниченное предложение при запуске, и она будет увеличена после п
EA Scalper BigBoss Ultra Z
Ipan Effendi
Эксперты
BigBoss Ultra Z Scalper EA — это точный скальперский советник для EURUSD на таймфрейме M5 (5 минут). BigBoss Scalper Ultra Z — это советник, специально разработанный для точных скальпинговых стратегий на паре EURUSD, работающий на платформе MetaTrader 5 на таймфрейме M5 (5 минут). Этот советник предназначен для трейдеров, стремящихся к быстрому исполнению сделок и контролируемому управлению рисками, поскольку он использует тейк-профит в 12 пунктов и стоп-лосс в 11 пунктов. Результаты тестиров
С этим продуктом покупают
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (377)
Эксперты
Привет, трейдеры! Я —   Королева Quantum   , жемчужина всей экосистемы Quantum и самый высокорейтинговый и продаваемый советник в истории MQL5. Более 20 месяцев торговли на реальных счетах позволили мне заслужить звание бесспорной королевы XAUUSD. Моя специальность? ЗОЛОТО. Моя миссия? Обеспечивать стабильные, точные и разумные результаты торговли — снова и снова. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Цена
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Эксперты
Каждый раз, когда цена сигнала в реальном времени увеличивается на 10%, цена будет повышаться для сохранения эксклюзивности Zenox и защиты стратегии. Итоговая цена составит 2999 долларов. Живой сигнал Счёт IC Markets — посмотрите реальную производительность в качестве доказательства! Загрузить руководство пользователя (на английском языке) Zenox — это современный робот для свинг-трейдинга на основе искусственного интеллекта, который отслеживает тренды и диверсифицирует риски по шестнадцати валю
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Эксперты
Символ XAUUSD Timeframe (период) H1-M15 (любой) Поддержка торговли 1 позицией ДА Минимальный депозит 500 USD  (or the equivalent of another currency) Совместимость с любым брокером  ДА (поддержка брокера с 2 или 3 знака. Любая валюта депозита. Любое название символа. Любое время GMT) Запуск без предварительных настроек  ДА Если вам интересна тема машинного обучения подписывайтесь на канал:  Subscribe! Ключевые факты проекта Mad Turtle: Настоящее машинное обучение Данный эксперт не подклю
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Эксперты
Aura Ultimate — вершина нейронной сетевой торговли и путь к финансовой свободе. Aura Ultimate — это следующий эволюционный шаг в семействе Aura, синтез передовой архитектуры искусственного интеллекта, адаптивного к рынку интеллекта и точности с контролем рисков. Созданная на основе проверенной ДНК Aura Black Edition и Aura Neuron, она идёт дальше, объединяя их сильные стороны в единую много стратегическую экосистему, а также внедряя совершенно новый уровень предиктивной логики. Очень важно, по
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Эксперты
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Эксперты
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Эксперты
BLACK FRIDAY - скидка 20% Только 24 часа. Распродажа заканчивается 29 ноября. Это единственная распродажа для этого продукта. Представляем Syna Версия 4 - Первая в мире агентная экосистема торговли с ИИ Я рад представить Syna Версия 4, первую настоящую систему координации нескольких EA с агентной архитектурой в индустрии торговли на форекс . Эта революционная инновация позволяет нескольким экспертным советникам работать как единая интеллектуальная сеть в разных терминалах MT5 и брокерских сче
Remstone
Remstone
5 (7)
Эксперты
Remstone — это не просто обычный экспертный советник.   Он сочетает в себе многолетний опыт исследований и управления активами. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex 24H Christmas discount : $1,350 instead of $2,000 ! The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 С 2018 года   моя последняя компания Armonia Capital предоставляла сигнал ARF компании Darwinex, управляющей активами, регулируемой FCA, что позволило привлечь 750 тыс. долларов. Освойте 4 классов активо
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Эксперты
Aura Black Edition — полностью автоматизированный советник, предназначенный только для торговли GOLD. Expert показал стабильные результаты на XAUUSD в период 2011–2020 гг. Не использовались опасные методы управления капиталом, мартингал, сетка или скальп. Подходит для любых брокерских условий. Советник, обученный с помощью многослойной персептронов нейронной сети (MLP), — это класс искусственных нейронных сетей (ИНС) прямого распространения. Термин MLP используется неоднозначно, иногда вольно по
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
Эксперты
ВАЖНЫЙ   : Этот пакет будет продаваться по текущей цене только в очень ограниченном количестве экземпляров.    Цена очень быстро вырастет до 1499$    Включено более 100 стратегий   , и их будет еще больше! БОНУС   : При цене 999$ или выше — выберите  5     моих других советника бесплатно!  ВСЕ ФАЙЛЫ НАБОРА ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО ПО НАСТРОЙКЕ И ОПТИМИЗАЦИИ ВИДЕО РУКОВОДСТВО ЖИВЫЕ СИГНАЛЫ ОБЗОР (третья сторона) Добро пожаловать в ИДЕАЛЬНУЮ СИСТЕМУ ПРОРЫВА! Я рад представить Ultimate Breakout System
Nano Machine
William Brandon Autry
5 (4)
Эксперты
ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА СКИДКА 50% - NANO MACHINE GPT Обычная цена: $997 до Черной пятницы: $498.50 (Скидка будет отражена во время промо-акции.) Начало распродажи: 27 ноября 2025 года - ограниченная акция в честь Черной пятницы. Розыгрыш в Черную пятницу: Все покупатели Nano Machine GPT во время акции Черной пятницы могут принять участие в случайном розыгрыше призов: 1 x активация Syna 1 x активация AiQ 1 x активация Mean Machine GPT Как принять участие: 1) После покупки отправьте мне личное сообщени
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Эксперты
AxonShift — алгоритмическая система с адаптивной логикой исполнения AxonShift — это автономный торговый алгоритм, специально разработанный и оптимизированный для работы с XAUUSD на таймфрейме H1. Его архитектура основана на модульной логике, которая анализирует поведение рынка через сочетание краткосрочной динамики и импульсов среднесрочного направления. Система избегает чрезмерного реагирования на шум и не использует высокочастотные подходы, сосредотачиваясь на контролируемых торговых циклах, з
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
Эксперты
Впервые на этой платформе | Советник, который понимает рынок Впервые на этой платформе экспертный советник использует всю мощь Deep Seek. В сочетании с стратегией Dynamic Reversal Zoning создается система, которая не просто распознает рыночные движения — она их понимает. Live Signal __________ Настройки Таймфрейм: H1 Кредитное плечо: мин. 1:30 Депозит: от $200 Символ: XAUUSD Брокер: любой Это сочетание Deep Seek и стратегии разворота является новым — и именно это делает его особенно интересн
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Эксперты
Квантовый барон EA Недаром нефть называют черным золотом, и теперь с помощью советника Quantum Baron вы можете получить к ней доступ с непревзойденной точностью и уверенностью. Quantum Baron, созданный для доминирования в динамичном мире XTIUSD (сырая нефть) на графике M30, является вашим лучшим оружием для повышения уровня и торговли с элитной точностью. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Со скидкой
AiQ
William Brandon Autry
4.86 (36)
Эксперты
AIQ Версия 5.0 - Автономный Интеллект Через Институциональную Архитектуру Эволюция от автоматизации на основе правил к подлинному автономному интеллекту представляет собой естественное развитие алгоритмической торговли. То, что институциональные количественные отделы начали исследовать более десяти лет назад, созрело до практической реализации. AIQ Версия 5.0 воплощает это созревание: сложный многомодельный AI-анализ, независимая архитектура валидации и системы непрерывного обучения, усовершенс
AI Map
Saeid Soleimani
3.75 (4)
Эксперты
Торговая Система AI MAP Торговая Система AI MAP AI MAP — это автоматизированный торговый советник, разработанный для анализа рыночных условий и выполнения сделок на основе алгоритмической логики. Система использует многоуровневую аналитическую структуру для оценки ценового движения, объема и рыночных настроений без ручного вмешательства. Онлайн-мониторинг (+ 3 месяца)    || Чат-группа    Архитектура Системы EA включает специализированные модули обработки для работы с различными аспектами рынка
Avalut Gold X1
Danijel Plesa
Эксперты
Avalut X1 - Advanced Gold Expert Advisor (MT5) Точная торговля на XAUUSD Live Signal Avalut X1 — это профессиональный советник (Expert Advisor) для автоматической торговли на XAUUSD (золото) в MetaTrader 5. Система объединяет четыре взаимодополняющие стратегии в одном EA, чтобы работать в различных рыночных режимах. Решение автономно для MT5 и не требует внешних DLL или установщиков третьих лиц. Ключевые возможности Четыре стратегии в одном EA: согласованные и взаимодополняющие стратегии для
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.81 (119)
Эксперты
Quantum Bitcoin EA   : нет ничего невозможного, вопрос лишь в том, как это сделать! Шагните в будущее торговли   биткойнами   с   Quantum Bitcoin EA   , последним шедевром от одного из лучших продавцов MQL5. Разработанный для трейдеров, которым нужна производительность, точность и стабильность, Quantum Bitcoin переопределяет возможности в изменчивом мире криптовалют. ВАЖНО!   После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить руководство по установке и инструкции по настройке. Цен
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
2.56 (25)
Эксперты
Aria Connector EA – V4 (Обучающая Машина + Модель Обучения XGBoost +112 Платных и Бесплатных ИИ + Система Голосования + Внешние и Редактируемые Промпты) В то время как большинство EA на рынке утверждают, что используют "ИИ" или "нейронные сети", но на самом деле запускают только базовые скрипты, Aria Connector EA V4 переопределяет, что означает торговля, действительно управляемая ИИ. Это не теория, не маркетинговая шумиха, это прямое, проверяемое соединение между вашей платформой MetaTrader 5
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.2 (91)
Эксперты
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.54 (136)
Эксперты
The Bitcoin Robot MT5 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our Bitcoin Robot employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities. No grid, no martingale, no hedging, EA only open one position at the same time. Bit
Silicon Ex mt5
Nadiya Mirosh
Эксперты
" Silicon Ex ": Ваш надежный помощник в мире Forex Silicon Ex — это современный торговый бот, специально созданный для трейдеров на рынке Forex. Этот инновационный инструмент служит надежным партнером для тех, кто стремится к эффективной и автоматизированной торговле. Ключевые особенности "Silicon Ex": Надежность и стабильность: Создан с применением передовых технологий, обеспечивающих стабильную и надежную работу на рынке. Интеллектуальное управление рисками: Встроенная система управления кап
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.79 (19)
Эксперты
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30. This Expert Advisor uses advanced algorithms and carefully selected technical indicators to analyze market trends, identify optimal entry and exit points, and execute trades with high precision . One of its key features is the built-in news filter, which prevents the robot from opening new positions during high-impact economic events. This significantly reduces unnecessary risk a
HFT Fast M1 Gold Scalper MT5 EA
Martin Alejandro Bamonte
2.43 (7)
Эксперты
HFT AI FAST SCALPER V10.1 Самая продвинутая версия нашего советника на сегодняшний день, полностью перестроенная с использованием принятия решений на базе ИИ , мульти-ИИ голосования и динамической логики торговли . Теперь он предназначен не только для XAUUSD (Золото) на M1, но также поддерживает BTCUSD и ETHUSD с высокочастотными входами, умным управлением рисками и полной адаптивностью. Советник объединяет бесплатные модели ИИ через OpenRouter с расширенными фильтрами для точной торговли при
Aura Neuron MT5
Stanislav Tomilov
4.83 (58)
Эксперты
Aura Neuron — это уникальный экспертный советник, который продолжает серию торговых систем Aura. Используя передовые нейронные сети и передовые классические торговые стратегии, Aura Neuron предлагает инновационный подход с превосходной потенциальной производительностью. Полностью автоматизированный, этот экспертный советник предназначен для торговли валютными парами, такими как XAUUSD (GOLD). Он продемонстрировал постоянную стабильность на этих парах с 1999 по 2023 год. Система избегает опасных
Bonnitta EA MT5
Ugochukwu Mobi
3.3 (20)
Эксперты
Советник Bonnitta EA  основан на стратегии отложенной позиции ( PPS ) и очень продвинутом алгоритме скрытной торговли. Стратегия Bonnitta EA представляет собой комбинацию секретного пользовательского индикатора, линий тренда, уровней поддержки и сопротивления ( Price Action ) и наиболее важного алгоритма скрытной торговли, упомянутого выше. НЕ ПОКУПАЙТЕ EA БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ПРОВЕРОК НА РЕАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ БОЛЕЕ 3 МЕСЯЦЕВ, МНЕ ЗАНИМАЛОСЬ БОЛЕЕ 100 НЕДЕЛЬ (БОЛЕЕ 2 ЛЕТ), ЧТОБЫ ПРОВЕРИТЬ BONNITTA EA НА РЕ
Burning Grid
Magma Software Solutions UG
4.59 (29)
Эксперты
Burning Grid EA MT5 – Multi-Pair Grid Power with Adaptive Risk Trade up to 35 forex pairs simultaneously with intelligent strategy selection, flexible risk profiles, and dynamic drawdown control. Manual: https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html Latest Setfiles : https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html#14 Community : https://www.mql5.com/en/messages/0151274c579fdb01 Video Posts:   https://www.youtube.com/@MagmaSoftwareSolutions My Expert Advisors: ht
Nexus EA Forex MT5
Enrique Enguix
4.43 (21)
Эксперты
NEXUS – количественный адаптивный грид, развивающийся вместе с рынком NEXUS — это полностью автоматическая система, которая в реальном времени строит комбинации правил, валидирует их out-of-sample и открывает сделки только тогда, когда обнаруживает статистическое преимущество в корректном рыночном контексте. Краткие характеристики Тип системы: адаптивный грид с OOS (out-of-sample) валидацией и фильтрами среды (новости, волатильность, сессия/день и опциональные зоны объёмной стоимости). Инструмен
Waka Waka EA MT5
Valeriia Mishchenko
4.13 (40)
Эксперты
EA has a live track record with 4.5 years of stable trading with low drawdown: Live performance MT4 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make p
Другие продукты этого автора
TrendLine GRID
Evgenii Aksenov
4.83 (18)
Эксперты
Весенняя распродажа 50%!  Цена $199. Обычная цена $399 Все наши сигналы теперь доступны на myfxbook:   нажмите для перехода Уникальные сет-файлы и все рекомендации предоставляются бесплатно. Все будущие обновления советника включены в стоимость. После покупки свяжитесь со мной, и я помогу вам правильно установить и настроить робота. Я также поделюсь с вами информацией о том, как получить бесплатный VPS у надежного брокера. Это сеточный советник с уникальной системой закрытия всей серии ордеров
TrendLine PRO MT5
Evgenii Aksenov
4.67 (33)
Индикаторы
Индикатор   Trend Line PRO   является самостоятельной торговой стратегией. Он показывает смену тренда, точку входа в сделку, а так же автоматически рассчитывает три уровня Take Profit и защиту от потери Stop Loss Trend Line PRO   идеально подходит для всех символов Meta Trader:  валют, металлов, криптовалют, акций и индексов. Индикатор применяется в торговле на реальных счетах, что подтверждает надежность стратегии. Советники использующие   Trend Line PRO   и реальные Сигналы  вы можете найти з
Hephaestus EA
Evgenii Aksenov
3.8 (5)
Эксперты
Гефест - бог ремесленников и кузнецов из древнегреческой мифологии. Советник созданный для торговли на паре XAUEUR (золото/euro)  соответствует своему образу, он трудолюбивый и надежный как бог В своей основе стратегия использует ценовые паттерны. Это уникальная технология входа в сделку когда наступают специальные условия незаметные большинству обычных трейдеров и роботов Гефест не использует опасные системы торговли (сетка,  мартингейл, удвоение и тд) Цена 450 USD является акционной для первых
TrendLine PRO MT4
Evgenii Aksenov
4.83 (167)
Индикаторы
Индикатор   Trend Line PRO   является самостоятельной торговой стратегией. Он показывает смену тренда, точку входа в сделку, а так же автоматически рассчитывает три уровня Take Profit и защиту от потери Stop Loss Trend Line PRO   идеально подходит для всех символов Meta Trader:  валют, металлов, криптовалют, акций и индексов. Индикатор применяется в торговле на реальных счетах, что подтверждает надежность стратегии. Наши Сигналы  вы можете найти здесь:  https://robomarket.org/product-category/si
CopyMaster mt5
Evgenii Aksenov
4.2 (5)
Утилиты
Эта утилита позволит вам копировать любые сделки с одного терминала с настройкой Master на другие терминалы с настройкой Slave В то же время вы можете выбрать, какие пары копировать, установить размер скопированного ордера по нескольким параметрам. Устанавливайте лимит убытков по просадке или копируйте только прибыльные сделки Вы можете копировать сделки с MT4 или MT5 на MT4 или MT5 других брокеров Теперь не составит труда скопировать сигналы любого эксперта, работающего в MT4, в терминал MT
GOLD EAgle mt5
Evgenii Aksenov
4.29 (34)
Эксперты
Весенняя распродажа 50%!  Цена $299. Обычная цена $599 Все наши сигналы теперь доступны на myfxbook:   нажмите для перехода Уникальные сет-файлы и все рекомендации предоставляются бесплатно. Все будущие обновления советника включены в стоимость. После покупки свяжитесь со мной, и я помогу вам правильно установить и настроить робота. Я также поделюсь с вами информацией о том, как получить бесплатный VPS у надежного брокера. GOLD EAGLE - это скальпирующая стратегия которая подходит для рынка во ф
Lucky Euro MT5
Evgenii Aksenov
5 (1)
Эксперты
Цена $750 только на несколько копий! Обычная цена $1499 Все наши сигналы доступны здесь: нажмите здесь Уникальные сет-файлы и все рекомендации предоставляются бесплатно. Все будущие обновления советника включены в стоимость. После покупки свяжитесь со мной, и я помогу вам правильно установить и настроить робота. Я также поделюсь с вами информацией о том, как получить бесплатный VPS у надежного брокера. Внутридневная классическая стратегия Lucky Euro EA, основанная на анализе ценовых уровней под
FIBO Trend PRO mt5
Evgenii Aksenov
4.5 (2)
Индикаторы
Индикатор позволяет мгновенно определять текущий тренд по цвету и уровням Фибоначчи. Панель HTF показывает текущую тенденцию более высоких периодов, помогая определить силу тренда. Торгуйте по тренду при смене цвета свечей или торгуйте против тренда когда цена пробивает крайние уровни индикатора FIBO Trend PRO Преимущества FIBO Trend PRO Индикатор никогда не перекрашивает и не меняет свои значения Очень простой в использовании и интуитивно понятный Применим к любым символам: FX-валюты, акции, к
Trend Line PRO EA mt4
Evgenii Aksenov
4.65 (46)
Эксперты
Советник Trend Line EA торгует по сигналам индикатора  Trend Line PRO   в автоматическом режиме. Дополнительный набор функций позволяет стратегии Trend Line PRO стать безубыточной с любым инструментом в МТ4: Золото, Форекс, Индексы, Акции, Крипта. Весенняя распродажа 50%!  Цена $199. Обычная цена $398 Все наши сигналы теперь доступны на myfxbook:   нажмите для перехода Уникальные сет файлы и все рекомендации предоставляются бесплатно. Все будущие обновления советника включены в цену. После покуп
Trend Line PRO EA mt5
Evgenii Aksenov
4.7 (27)
Эксперты
Советник Trend Line EA торгует по сигналам индикатора  Trend Line PRO   в автоматическом режиме. Дополнительный набор функций позволяет стратегии Trend Line PRO стать безубыточной с любым инструментом в МТ5: Золото, Форекс, Индексы, Акции, Крипта. Весенняя распродажа 50%!  Цена $199. Обычная цена $399 Все наши сигналы теперь доступны на myfxbook:   нажмите для перехода Уникальные сет файлы и все рекомендации предоставляются бесплатно. Все будущие обновления советника включены в цену. После поку
Trend Line Optimizer MT5
Evgenii Aksenov
4.09 (11)
Утилиты
Это автоматический оптимизатор параметров для индикатора Trend Line PRO Легко и быстро вы подберете оптимальные параметры для вашего любимого индикатора Trend Line PRO.  Оптимизация занимает всего несколько секунд. Оптимизатор позволяет находит лучшие параметры для каждой пары и периода: Amplitude, TP1-TP3, StopLoss, а так же значения для Time Filter и HTF Filter на выбранном участке истории (Days)  Для оптимизации разных таймфреймов вам нужен разный диапазон истории: M5-M15 установите парамет
GOLD EAgle mt4
Evgenii Aksenov
4.67 (118)
Эксперты
Весенняя распродажа 50%!  Цена $299. Обычная цена $599 Все наши сигналы теперь доступны на myfxbook:   нажмите для перехода Уникальные сет-файлы и все рекомендации предоставляются бесплатно. Все будущие обновления советника включены в стоимость. После покупки свяжитесь со мной, и я помогу вам правильно установить и настроить робота. Я также поделюсь с вами информацией о том, как получить бесплатный VPS у надежного брокера. GOLD EAGLE - это скальпирующая стратегия которая подходит для рынка во ф
Gold Dragon AI MT5
Evgenii Aksenov
5 (1)
Эксперты
Уникальный советник который успешно торгует на реальном счете с 2021 года. Торговая система Gold Dragon настолько стабильна, что позволило ему пережить все колебания рынка, в то время как другие системы потерпели неудачу! Весенняя распродажа 50%!  Цена $399. Обычная цена $799 Все наши сигналы теперь доступны на myfxbook:   нажмите для перехода Уникальные сет-файлы и все рекомендации предоставляются бесплатно. Все будущие обновления советника включены в стоимость. После покупки свяжитесь со мной,
Wall Street Scalper MT4
Evgenii Aksenov
4 (6)
Эксперты
Скальпирующий робот нового поколения разработать с применением искусственного интеллекта. Подходит для скальпирующей торговли на одном из самых популярных индексах   US Wall Street 30  indices (US30). Стратегия прошла многомесячные тесты на реальном и демо счете и в настоящее время применяется на нескольких инвестиционных счетах с разным соотношением Profit/Risk. Эксперт полностью оптимизирован и готов к работе. Добавьте US30 Scalper на график индекса US30 M15. Весенняя распродажа 50%!  Цена $19
DAX Scalper MT5
Evgenii Aksenov
2 (1)
Эксперты
Весенняя распродажа 50%!  Цена $199. Обычная цена $399 Все наши сигналы теперь доступны на myfxbook:   нажмите для перехода Уникальные сет-файлы и все рекомендации предоставляются бесплатно. Все будущие обновления советника включены в стоимость. После покупки свяжитесь со мной, и я помогу вам правильно установить и настроить робота. Я также поделюсь с вами информацией о том, как получить бесплатный VPS у надежного брокера. Стратегия прошла месяцы тестирования на реальных и демо-счетах и ​​в нас
Trend Line Optimizer
Evgenii Aksenov
4.11 (19)
Утилиты
Это автоматический оптимизатор параметров для индикатора   Trend Line PRO Легко и быстро вы подберете оптимальные параметры для вашего любимого индикатора Trend Line PRO.  Оптимизация занимает всего несколько секунд. Оптимизатор позволяет находит лучшие параметры для каждой пары и периода: Amplitude, TP1-TP3, StopLoss, а так же значения для Time Filter и HTF Filter на выбранном участке истории (Days)  Для оптимизации разных таймфреймов вам нужен разный диапазон истории: M5-M15 установите парам
Trend Line GRID mt4
Evgenii Aksenov
4.62 (42)
Эксперты
Trend Line REVOLUTION EA отрабатывает первый ордер по сигналу индикатора и строит сетку если цена отклоняется.  Через определенное кол-во ордеров включается функция уменьшения просадки, при которой сокращаются самые убыточные ордера путем закрытия из встречным с прибылью. Советник так же сопровождает сделки открытые в мануальном режиме и разруливает их в плюс, позволяя трейдеру не беспокоиться за итоговый результат торгового дня. Рекомендуемый размер депозита от $100 на микро-счёт. В автоматичес
FIBO Trend PRO mt4
Evgenii Aksenov
5 (6)
Индикаторы
Индикатор позволяет мгновенно определять текущий тренд по цвету и уровням Фибоначчи. Панель HTF показывает текущую тенденцию более высоких периодов, помогая определить силу тренда Торгуйте по тренду при смене цвета свечей или торгуйте против тренда когда цена пробивает крайние уровни индикатора   FIBO Trend PRO Преимущества FIBO Trend PRO Индикатор никогда не перекрашивает и не меняет свои значения Очень простой в использовании и интуитивно понятный Применим к любым символам: FX-валюты, акции,
FIBO Trend EA mt4
Evgenii Aksenov
5 (2)
Эксперты
Скидка до конца месяца 50% ($199).  Обычная цена $399 Все наши сигналы теперь доступны на myfxbook:   нажмите для перехода Уникальные сет-файлы и все рекомендации предоставляются бесплатно. Все будущие обновления советника включены в стоимость. После покупки свяжитесь со мной, и я помогу вам правильно установить и настроить робота. Я также поделюсь с вами информацией о том, как получить бесплатный VPS у надежного брокера. Это трендовая стратегия, которая использует индикатор FIBO Trend PRO Сове
Copy Master mt4
Evgenii Aksenov
5 (5)
Утилиты
Эта утилита позволит вам копировать любые сделки с одного терминала с настройкой Master на другие терминалы с настройкой Slave В то же время вы можете выбрать, какие пары копировать, установить размер скопированного ордера по нескольким параметрам. Устанавливайте лимит убытков по просадке или копируйте только прибыльные сделки Вы можете копировать сделки с MT4 или MT5 на MT4 или MT5 других брокеров Теперь не составит труда скопировать сигналы любого эксперта, работающего в MT4, в терминал MT
DAX Scalper MT4
Evgenii Aksenov
Эксперты
Весенняя распродажа 50%!  Цена $199. Обычная цена $399 Все наши сигналы теперь доступны на myfxbook:   нажмите для перехода Уникальные сет-файлы и все рекомендации предоставляются бесплатно. Все будущие обновления советника включены в стоимость. После покупки свяжитесь со мной, и я помогу вам правильно установить и настроить робота. Я также поделюсь с вами информацией о том, как получить бесплатный VPS у надежного брокера. Стратегия прошла месяцы тестирования на реальных и демо-счетах и ​​в нас
Gold Dragon AI MT4
Evgenii Aksenov
Эксперты
Уникальный советник который успешно торгует на реальном счете с 2021 года. Торговая система Gold Dragon настолько стабильна, что позволило ему пережить все колебания рынка, в то время как другие системы потерпели неудачу! Весенняя распродажа 50%!  Цена $399. Обычная цена $799 Все наши сигналы теперь доступны на myfxbook:   нажмите для перехода Уникальные сет-файлы и все рекомендации предоставляются бесплатно. Все будущие обновления советника включены в стоимость. После покупки свяжитесь со мной,
FIBO Trend EA mt5
Evgenii Aksenov
5 (6)
Эксперты
Скидка до конца месяца 50% ($199). Обычная цена $399 Все наши сигналы теперь доступны на myfxbook:   нажмите для перехода Уникальные сет-файлы и все рекомендации предоставляются бесплатно. Все будущие обновления советника включены в стоимость. После покупки свяжитесь со мной, и я помогу вам правильно установить и настроить робота. Я также поделюсь с вами информацией о том, как получить бесплатный VPS у надежного брокера. Это трендовая стратегия, которая использует индикатор FIBO Trend PRO. Сове
Sakura EA mt5
Evgenii Aksenov
4.73 (11)
Эксперты
Скидка только на несколько копий 50%!  Цена $299. Обычная цена $599 Все наши сигналы доступны здесь:   нажмите для перехода Уникальные сет-файлы и все рекомендации предоставляются бесплатно. Все будущие обновления советника включены в стоимость. После покупки свяжитесь со мной, и я помогу вам правильно установить и настроить робота. Советник SAKURA - это классическая торговля система с пробитием определенных трендовых уровней (breakout strategy).  Встроенная функция новостного фильтра блокируе
Happy Pound MT5
Evgenii Aksenov
Эксперты
Скидка только на несколько копий 50%!  Цена $299. Обычная цена $599 Все наши сигналы доступны здесь:   нажмите для перехода Уникальные сет-файлы и все рекомендации предоставляются бесплатно. Все будущие обновления советника включены в стоимость. После покупки свяжитесь со мной, и я помогу вам правильно установить и настроить робота. Это скальпирующий советник с классической системой открытия ордеров при пробитии сильных уровней. Happy Pound EA создан для торговли GBPUSD M15. Советник полностью
Wall Street Scalper MT5
Evgenii Aksenov
4.82 (11)
Эксперты
Скальпирующий робот нового поколения разработать с применением искусственного интеллекта. Подходит для скальпирующей торговли на одном из самых популярных индексах US Wall Street 30  indices (US30). Стратегия прошла многомесячные тесты на реальном и демо счете и в настоящее время применяется на нескольких инвестиционных счетах с разным соотношением Profit/Risk. Эксперт полностью оптимизирован и готов к работе. Добавьте US30 Scalper на график индекса US30 M15. Весенняя распродажа 50%!  Цена $199.
Price Action FX MT5
Evgenii Aksenov
5 (1)
Эксперты
Весенняя распродажа 50%!  Цена $299. Обычная цена $599 Все наши сигналы теперь доступны на myfxbook:   нажмите для перехода Уникальные сет-файлы и все рекомендации предоставляются бесплатно. Все будущие обновления советника включены в стоимость. После покупки свяжитесь со мной, и я помогу вам правильно установить и настроить робота. Я также поделюсь с вами информацией о том, как получить бесплатный VPS у надежного брокера. Price Action FX  это профессиональная стратегия основанная на анализе дв
Фильтр:
Andrei Trif
248
Andrei Trif 2025.10.13 13:34 
 

Hi. I got this EA because a friend that has been using it for almost a year recommended it. I don't usually review ea's this fast but I did spent a weekend backtesting and it performs great . Every tick bassed on real ticks accross 3 brokers and all with very similar results. Bassed on my friends experience and my testing I can say it is the real deal. Also I have it running now on a small 200 live account and its already 10£ in proffit so off to a very good start. Many thanks to the developer .

Evgenii Aksenov
231291
Ответ разработчика Evgenii Aksenov 2025.11.11 03:16
Thanks mate
liganss
511
liganss 2025.10.02 15:32 
 

Not worth buying, and I think the seller lacks integrity.

Evgenii Aksenov
231291
Ответ разработчика Evgenii Aksenov 2025.11.19 11:39
I'm sorry you couldn't get along with it. I wish you the best of luck. Prometheus has proven its reliability over the course of a year of trading on a real account, with a +500% profit: https://rb.gy/zmssj9
Alexander Seidel
1025
Alexander Seidel 2025.10.02 15:15 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

heinedw
312
heinedw 2025.09.15 08:21 
 

Fantastic, safe, profitable, low drawdown EA with fantastic support from Evgenii. Running this EA for the last month on a demo account with a low-risk setting gained me over 10% growth.

Evgenii Aksenov
231291
Ответ разработчика Evgenii Aksenov 2025.09.29 05:20
❤️❤️❤️
Rookietrader
233
Rookietrader 2025.07.22 22:49 
 

I have tried backtesting this EA on all Periods with different risk and also forward period ans always I got a profitable results, always managing a considerably correct risk, even the forwards period, in all of them it gave me really really good profits, I started testing it on a small real account after testing it many times, and after obtaining profits I have also had losses, and I have noticed that you have small profits and then some losses, but after that, you have one, two or three big profits that exceed the losses, it really is a very good EA, with good risk management without expecting to be a millionaire the next month in a few years you can have a large amount of money if you let the EA work by itself, and with the updates from Mr. Evgenii, the EA has a bigger profit range in the last update 3.0, I hope it continues to improve, Thank you Mr. Evgenii for this wonderful EA, I expect for good results in the future

Evgenii Aksenov
231291
Ответ разработчика Evgenii Aksenov 2025.11.11 03:15
❤️❤️❤️
Alexander Schick
228
Alexander Schick 2025.07.10 07:50 
 

I have this EA running since about May 2025 so I went to a heavy draw down period. But the EA managed to get back and so far is well profitable. Did recommend this to a friend already.I really admire the transparency via myFxBook. It align with the trades on my account. The erratic price jumps of the EA are not leaving a good feeling at customers who bought at highest price.

Evgenii Aksenov
231291
Ответ разработчика Evgenii Aksenov 2025.11.11 03:16
❤️❤️❤️
Ibrahim Siraz
800
Ibrahim Siraz 2025.05.19 17:32 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Evgenii Aksenov
231291
Ответ разработчика Evgenii Aksenov 2025.05.19 17:37
Thanks, mate!
Charles
647
Charles 2025.05.14 16:37 
 

This EA is a beast. Running on demo with dynamic lot with high risk progression it takes about 1 trade a day but has made 1,300k in 1 week from a 1k account. Ill be starting a live soon. This is one of the most solid EA's I've used. Also the developer is super responsive and helps with any questions.

Evgenii Aksenov
231291
Ответ разработчика Evgenii Aksenov 2025.05.15 04:16
Thanks for your review. You always can find EA description and recommended set files for regular brokers (low, medium, high) risk and for prop firms in the blog: https://www.mql5.com/en/blogs/post/757440
Ответ на отзыв