Prometheus MT5
- Эксперты
- Evgenii Aksenov
- Версия: 3.4
- Обновлено: 12 декабря 2025
- Активации: 10
Сигнал: нажмите для перехода
Все наши сигналы теперь доступны на myfxbook: здесь
Уникальные сет-файлы и все рекомендации предоставляются бесплатно.
Все будущие обновления советника включены в стоимость.
После покупки свяжитесь со мной, и я помогу вам правильно установить и настроить робота.
Я также поделюсь с вами информацией о том, как получить бесплатный VPS у надежного брокера.
Золото - один из самых рискованных инструментов на рынке. Требуется точность, глубокий анализа и эффективное управления рисками. Prometheus EA безупречно интегрирует все эти элементы в сложную систему, разработанную для оптимальной торговли.
Prometheus EA непрерывно адаптируется к постоянно меняющимся рыночным условиям, используя сочетание технических индикаторов, корреляции индекса США и анализа настроений. Это обеспечивает реагирование в реальном времени как на долгосрочные тенденции, так и на краткосрочные колебания.
Каждая сделка, совершаемая Prometheus EA, защищена Stop Loss и Take Profit. Благодаря соотношению риска к прибыли 4:1 советник уделяет первостепенное внимание устойчивому контролю рисков и росту счета.
Prometheus EA не использует опасные методы, такие как мартингейл, сеточная торговля или усреднение. Вместо этого он полагается на сбалансированный и осознанный с точки зрения риска подход к торговле.
Разработанный специально для торговли золотом, Prometheus EA извлекает выгоду из высокой волатильности золота для выполнения точных и прибыльных сделок, одновременно снижая ненужные риски.
Благодаря более чем десятилетнему опыту в алгоритмической торговле, Prometheus EA был разработан с использованием реальных исторических рыночных данных. Этот советник исполняет сделки точно так же, как и при тестировании на истории, избегая манипуляций или нереалистичных предположений.
Prometheus EA — это профессиональный советник инвестиционного уровня, разработанный для последовательной и надежной долгосрочной работы.
Реальный сигнал с 6 месячной историей сделок доказывают его надежность!
|Symbol
|XAUUSD (GOLD)
|Timeframe:
|H1
|Minimal deposit:
|200 USD (1K for prop firm)
|Broker:
|Regular brokers, Prop firm brokers, FTMO brokers. Ask me set file
|Account type:
|Hedge (classic, Pro, ECN)
|Leverage:
|1:20 and more
|VPS
|Regular or MQL5 VPS
Особенности Prometheus:
- В зависимости от волатильности рынка Prometheus определяет частоту торговли, подбирая наиболее перспективные комбинации.
- Стратегия проверена на исторических данных более 10 лет и качеством моделирования 99,9%, что гарантирует ее надежность.
- Мы не использовали рисковые стратегии, такие как сетка, мартингейл и другие.
- Основывая свой анализ на более чем 175 тысяч сделок совершенных за последние 10 лет, Prometheus полностью адаптирован к торговле в текущем и будущем периоде.
- Чем волатильнее золото, тем активнее торгует Prometheus.
Преимущества Prometheus:
- Брокер не сможет разгадать сложный алгоритм торговли Prometheus и помешать
- Закрывает сделку с положительным исходом, так как в стратегию внедрен алгоритм динамического управления уровнями Stop Loss и Take Profit.
- Вы сможете самостоятельно управлять рисками в меню Prometheus.
- Стратегия Prometheus может успешно применяться в сочетании с другими нашими роботами.
- Вы можете использовать различные комбинации стратегий на одном счете
- Подходит для обычных брокеров и Prop фирм
Параметры Prometheus:
- Magic number - уникальный ID сделок. Если вы используете несколько роботов на одном счете, убедитесь что этот параметр отличается от других.
- Type Trade - выбор типа сделок (Buy/Sell/Any)
- Lot type (Fixed/Auto) - расчет размера лота (фиксированный/прогрессивный)
- Auto Lot size / Balance Step - выбор размера лота и шага Баланса для его расчета (чем больше размер лота или шаг баланса, тем больше будет торгуемый лот)
- Trailing Profit - функция для управления раннего закрытия ордера с прибылью
- Trade on Friday/Close orders on Friday - управление торговлей в пятницу
- Max orders at the same time - количество ордеров, которые могут быть открыты одновременно (в том числе и по разным направлениям)
Hi. I got this EA because a friend that has been using it for almost a year recommended it. I don't usually review ea's this fast but I did spent a weekend backtesting and it performs great . Every tick bassed on real ticks accross 3 brokers and all with very similar results. Bassed on my friends experience and my testing I can say it is the real deal. Also I have it running now on a small 200 live account and its already 10£ in proffit so off to a very good start. Many thanks to the developer .