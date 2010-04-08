Asia Scalper

Asia Scalper는 GBPUSD (M30)와 USDJPY (M15)을 위해 설계된 세션 기반 EA입니다.
이 시스템은 아시아 세션과 초기 런던 세션 전환 시간에 거래하며, 이 시기에 시장은 종종 횡보에서 더 명확한 움직임으로 전환됩니다.
EA는 선택적이고 저빈도 접근 방식을 사용하며 조건이 충족될 때만 거래합니다.

Live Signal : https://www.mql5.com/en/signals/2344783

주요 특징
• GBPUSD (M30), USDJPY (M15) 전용
• 세션 기반 진입, 하루 소수의 거래
• 고정 또는 자동 로트, 최대 로트 제한
• SL/TP 표시 및 입력에서 조정 가능
• 심볼당 최대 거래 수 제한
• 옵션: 캔들 종가 청산
• 옵션: 고/중 뉴스 필터
• 에쿼티 스톱, 에쿼티 트레일링, 일/주 단위 잠금 기능
• 100% MT5 네이티브 EA, 외부 DLL 없음

추천 설정
통화쌍: GBPUSD (M30), USDJPY (H1)
계정: ECN 또는 Raw spread
로트: 초기 고정 로트 → 성능 확인 후 자동 로트
브로커 GMT 설정 필수

백테스트 & 사용법
현실적인 스프레드의 틱 데이터를 사용
올바른 차트와 시간대에 EA 부착
세션 기반 하루 소수 거래 전략에 적합


