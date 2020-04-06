Asia Scalper

Asia Scalper はセッションベースのエキスパートアドバイザーで、GBPUSD (M30) と USDJPY (M15) 向けに設計されています。
本EAはアジアセッションおよびロンドン初動の移行時間に取引を行い、相場がレンジから明確な動きへ変化する場面を狙います。
選択的で低頻度なアプローチを採用し、条件が整ったときのみエントリーします。

Live Signal : https://www.mql5.com/en/signals/2344783

主な特徴
• GBPUSD (M30) と USDJPY (M15) のみ取引
• セッションベースで、1日の取引数は少なめ
• 固定または自動ロット、最大ロット制限あり
• SL/TP が表示され、入力から調整可能
• シンボルごとの最大取引数を管理
• オプションのローソク足クローズ決済
• オプションの高・中ニュースフィルター
• エクイティストップ、エクイティトレーリング、日次/週次ロックアウト
• 100% MT5 ネイティブ、外部 DLL 不使用

推奨設定
通貨ペア：GBPUSD (M30), USDJPY (H1)
口座：ECN または Raw spread
ロット：最初は固定ロット、パフォーマンス確認後に自動ロットへ
ブローカー時間：正しい GMT オフセットを設定

バックテストと使用方法
リアルスプレッドのティックデータを使用
正しい時間軸のチャートに設置
1日数回のセッション型トレードに最適


