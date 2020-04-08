Anchored VWAP with STD Deviation Bands

VWAP Ancorado (AVWAP) com Bandas de Desvio Padrão – MT5

Eleve seu trading com VWAPs ancorados precisos, aprimorados com bandas dinâmicas de desvio padrão. Projetado para traders que exigem clareza, rapidez e insights acionáveis do mercado.

Principais recursos:

Múltiplas âncoras: Adicione VWAPs ilimitados com datas e horários de início personalizados.

Bandas Std Dev avançadas: Até 3 bandas por VWAP com multiplicadores totalmente ajustáveis para análise precisa de volatilidade.

Insights de mercado instantâneos: Identifique rapidamente níveis chave de suporte/resistência, tendências e possíveis reversões.

Interface intuitiva: Design elegante e fácil de usar para decisões rápidas e eficientes.

Por que os traders escolhem:

Ferramentas profissionais combinadas com simplicidade, ideais para trading intraday, swing e algorítmico. Obtenha vantagem competitiva com uma visão de mercado mais clara.