Anchored VWAP with STD Deviation Bands
- Indicadores
- Rowan Stephan Buys
- Versão: 1.0
VWAP Ancorado (AVWAP) com Bandas de Desvio Padrão – MT5
Eleve seu trading com VWAPs ancorados precisos, aprimorados com bandas dinâmicas de desvio padrão. Projetado para traders que exigem clareza, rapidez e insights acionáveis do mercado.
Principais recursos:
-
Múltiplas âncoras: Adicione VWAPs ilimitados com datas e horários de início personalizados.
-
Bandas Std Dev avançadas: Até 3 bandas por VWAP com multiplicadores totalmente ajustáveis para análise precisa de volatilidade.
-
Insights de mercado instantâneos: Identifique rapidamente níveis chave de suporte/resistência, tendências e possíveis reversões.
-
Interface intuitiva: Design elegante e fácil de usar para decisões rápidas e eficientes.
Por que os traders escolhem:
Ferramentas profissionais combinadas com simplicidade, ideais para trading intraday, swing e algorítmico. Obtenha vantagem competitiva com uma visão de mercado mais clara.