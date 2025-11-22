Anchored VWAP with STD Deviation Bands

"Rivoluziona il tuo trading con precisione e semplicità" Il Moving Average Crossover con RSI EA è uno strumento di trading automatico potente e facile da usare, progettato per eliminare l'incertezza nelle tue decisioni di trading. Questo Expert Advisor combina la precisione degli incroci delle medie mobili con la conferma dell'Indice di Forza Relativa (RSI), garantendo che ogni operazione venga eseguita con fiducia e precisione. Caratteristiche principali: Incroci dinamici di medie mobili: Rilev