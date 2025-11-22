Anchored VWAP with STD Deviation Bands
- Indicatori
- Rowan Stephan Buys
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 10
VWAP Ancorato (AVWAP) con Bande di Deviazione Standard – MT5
Porta il tuo trading al livello successivo con VWAP ancorati precisi, arricchiti da bande dinamiche di deviazione standard. Progettato per trader che richiedono velocità, chiarezza e informazioni operative sul mercato.
Caratteristiche principali:
Molteplici ancore: Aggiungi VWAP illimitati con date e orari di inizio personalizzati.
Bande Std Dev avanzate: Fino a 3 bande per VWAP con moltiplicatori completamente regolabili per un’analisi precisa della volatilità.
Informazioni di mercato immediate: Identifica rapidamente livelli chiave di supporto/resistenza, trend e potenziali inversioni.
Interfaccia intuitiva: Design elegante e facile da usare per decisioni rapide ed efficienti.
Perché i trader lo scelgono:
Strumenti professionali combinati con semplicità, ideali per trading intraday, swing e algoritmico. Ottieni un vantaggio competitivo con una visione più chiara del mercato.