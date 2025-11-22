Anchored VWAP with STD Deviation Bands

VWAP Ancorato (AVWAP) con Bande di Deviazione Standard – MT5

Porta il tuo trading al livello successivo con VWAP ancorati precisi, arricchiti da bande dinamiche di deviazione standard. Progettato per trader che richiedono velocità, chiarezza e informazioni operative sul mercato.

Caratteristiche principali:

  • Molteplici ancore: Aggiungi VWAP illimitati con date e orari di inizio personalizzati.

  • Bande Std Dev avanzate: Fino a 3 bande per VWAP con moltiplicatori completamente regolabili per un’analisi precisa della volatilità.

  • Informazioni di mercato immediate: Identifica rapidamente livelli chiave di supporto/resistenza, trend e potenziali inversioni.

  • Interfaccia intuitiva: Design elegante e facile da usare per decisioni rapide ed efficienti.

Perché i trader lo scelgono:
Strumenti professionali combinati con semplicità, ideali per trading intraday, swing e algoritmico. Ottieni un vantaggio competitivo con una visione più chiara del mercato.


Altri dall’autore
Moving Average Crossover with RSI
Rowan Stephan Buys
Experts
"Rivoluziona il tuo trading con precisione e semplicità" Il Moving Average Crossover con RSI EA è uno strumento di trading automatico potente e facile da usare, progettato per eliminare l'incertezza nelle tue decisioni di trading. Questo Expert Advisor combina la precisione degli incroci delle medie mobili con la conferma dell'Indice di Forza Relativa (RSI), garantendo che ogni operazione venga eseguita con fiducia e precisione. Caratteristiche principali: Incroci dinamici di medie mobili: Rilev
Anchored VWAP for MT5
Rowan Stephan Buys
Indicatori
Anchored VWAP (AVWAP) for MT5 Easily add multiple Anchored VWAP lines on a single chart with precise date & time anchors . Designed for traders who want fast, clear, and flexible analysis of key price levels. Highlights: Anchor multiple VWAPs per chart Set custom start date and time for each line Intuitive and user-friendly interface Ideal for intraday and swing trading Analyze trends, identify dynamic support/resistance, and make informed trading decisions— without complexity .
FREE
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione