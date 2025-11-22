Anchored VWAP with STD Deviation Bands
- Rowan Stephan Buys
- Version: 1.0
VWAP Ancré (AVWAP) avec Bandes d’Écart-Type – MT5
Élevez votre trading avec des VWAPs ancrés précis, enrichis de bandes dynamiques d’écart-type. Conçu pour les traders qui exigent rapidité, clarté et informations exploitables.
Fonctionnalités clés :
Multiples ancres : Ajoutez un nombre illimité de VWAPs avec des dates et heures de début personnalisées.
Bandes Std Dev avancées : Jusqu’à 3 bandes par VWAP avec multiplicateurs entièrement ajustables pour une analyse précise de la volatilité.
Informations instantanées : Identifiez rapidement les niveaux clés de support/résistance, les tendances et les retournements potentiels.
Interface intuitive : Design élégant et facile à utiliser pour une prise de décision rapide et efficace.
Pourquoi les traders le choisissent :
Outils professionnels alliés à la simplicité, idéal pour le trading intraday, swing et algorithmique. Obtenez un avantage compétitif grâce à une vision plus claire du marché.