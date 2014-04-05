RSI Divergence without repaint

Большинство сигналов «мгновенной дивергенции RSI» неверны

Если вы когда-либо использовали индикаторы дивергенции RSI, вы, вероятно, сталкивались с этим:
дивергенция появляется в реальном времени, сначала выглядит убедительно,
а через несколько свечей исчезает.
Когда вы смотрите на график позже, исторические сигналы уже не совпадают с тем, что вы видели изначально.

Это не ошибка пользователя.
Это логическая проблема.

Дивергенция, основанная на неподтвержденных вершинах или низах, по своей природе нестабильна.

Если вы ищете индикатор RSI, который не переписывает историю сигналов задним числом,
стоит внимательно прочитать это объяснение.

————————————————————

Обзор индикатора

Этот индикатор предназначен для идентификации дивергенции RSI, сосредотачиваясь на подтвержденной рыночной структуре, а не на мгновенных догадках.

Он автоматически определяет бычьи и медвежьи дивергенции между ценой и RSI и отображает их на графике RSI.

Основные характеристики:

  • Автоматическое определение структур дивергенции RSI

  • Четкая визуализация сегментов дивергенции внутри окна RSI

  • Отсутствие перерисовки и изменений исторических сигналов

  • Подходит для использования совместно с MACD, трендовыми линиями, скользящими средними и другими инструментами

  • Лучше всего подходит для подтверждения структуры, а не для точного определения вершин и низов

————————————————————

Почему сигналы дивергенции появляются с задержкой

Это самый важный и часто неправильно понимаемый аспект индикатора.

Любой значимый анализ дивергенции требует подтвержденной вершины или низины.

Для подтверждения точки разворота необходимо одно условие:
рынок должен показать реакцию в противоположном направлении.

Без отката «высокая» или «низкая» точка — это лишь предположение.

По этой причине индикатор ждет минимум 5 завершенных свечей перед подтверждением предыдущей точки разворота.
Только после подтверждения дивергенция отображается на RSI.

В результате каждая дивергенция, показываемая индикатором, структурно подтверждена.
Сигналы не исчезают, не смещаются и не изменяются при последующем просмотре графика.

————————————————————

Важное уточнение

Наличие задержки — это не недостаток индикатора.
Это фундаментальная особенность всех методов дивергенции, основанных на подтвержденных точках разворота.

Это справедливо как для RSI, так и для MACD или других осцилляторов.
Пока дивергенция определяется на основе подтвержденных вершин и низов,
определенная задержка неизбежна.

Разница между индикаторами заключается не в логике,
а в том, насколько явно раскрыто это ограничение.

————————————————————

О дивергенции без задержки

Теоретически можно создать прогнозные методы дивергенции, например, на основе линейной регрессии,
которые пытаются выявить дивергенцию без ожидания отката.

Однако это всегда сопровождается компромиссом.
Снижение задержки неизбежно снижает надежность и увеличивает количество ложных сигналов.

Нулевая задержка и высокая точность одновременно недостижимы.

В будущих версиях может быть доступен дополнительный режим без задержки,
но текущая версия индикатора делает упор на стабильность, согласованность и логичность.

————————————————————

Как лучше использовать этот индикатор

Индикатор наиболее эффективен для:

  • Подтверждения структур, которые вы уже видите на графике

  • Помощи в определении истощения тренда и фаз коррекции

  • Фильтрации импульсивных или эмоционально управляемых сделок

Не рекомендуется использовать индикатор для:

  • Точного определения вершин и низов как самостоятельного инструмента

Дивергенция лучше воспринимается как инструмент подтверждения, а не прогнозирования.

————————————————————

Информация о версии

Это бесплатный индикатор без ограничений по времени и по символам.
В будущих обновлениях могут быть улучшены алгоритмы или добавлены новые режимы,
но обратная совместимость не гарантируется.

Если вы понимаете и принимаете философию дизайна этого индикатора,
он может служить стабильным, прозрачным и надежным инструментом анализа.


