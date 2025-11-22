Anchored VWAP with STD Deviation Bands
- Rowan Stephan Buys
Anchored VWAP (AVWAP) ve Standart Sapma Bantları – MT5
Hassas Anchored VWAP’ler ve dinamik standart sapma bantları ile ticaretinizi bir üst seviyeye taşıyın. Hız, netlik ve uygulanabilir piyasa analizleri isteyen traderlar için tasarlanmıştır.
Temel Özellikler:
-
Çoklu Ankraj: Özelleştirilmiş başlangıç tarih ve saatleriyle sınırsız VWAP ekleyin.
-
Gelişmiş Std Dev Bantları: VWAP başına 3’e kadar bant ekleyebilir, volatiliteyi hassas analiz etmek için çarpanları tamamen ayarlayabilirsiniz.
-
Anında Piyasa Analizi: Kritik destek/direnç seviyelerini, trendleri ve olası dönüşleri hızlıca tespit edin.
-
Sezgisel Arayüz: Şık ve kullanıcı dostu tasarım, hızlı ve verimli karar almayı sağlar.
Trader’ların Tercih Etme Sebebi:
Profesyonel araçlar basitlik ile birleşiyor; intraday, swing ve algoritmik ticaret için ideal. Piyasayı daha net görerek rekabet avantajı kazanın.