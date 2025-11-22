Anchored VWAP with STD Deviation Bands

"Ticareti Hassasiyet ve Sadelik ile Değiştirin" RSI ile Hareketli Ortalama Kesişim EA, ticaret kararlarınızdaki belirsizliği ortadan kaldırmak için tasarlanmış, güçlü ve kullanımı kolay bir otomatik ticaret aracıdır. Bu Uzman Danışman (EA), hareketli ortalama kesişimlerinin hassasiyetini ve Göreceli Güç Endeksi'nin (RSI) onayını birleştirerek her işlemin güvenle ve doğrulukla gerçekleştirilmesini sağlar. Ana Özellikler: Dinamik Hareketli Ortalama Kesişimleri: Özelleştirilebilir hızlı ve yavaş ha