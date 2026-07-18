Marcus Creations: Бесплатный индикатор сигналов на покупку и продажу (Buy/Sell) для MT5



Вероятностные сигналы на покупку и продажу, основанные на определении рыночного режима и симуляции Монте-Карло. 100% бесплатно для сообщества.

Marcus Creations — это бесплатный индикатор для MetaTrader 5, который анализирует текущую фазу рынка, а затем запускает фирменный алгоритм симуляции Монте-Карло для моделирования наиболее вероятного дальнейшего движения цены. Когда вероятности совпадают, индикатор рисует четкие стрелки Buy и Sell прямо на вашем графике — никакого визуального шума и сложных настроек.

В ходе тестирования доля прибыльных сигналов (strike rate) достигала 60–70%. Помните, что результаты в прошлом не гарантируют доходность в будущем, однако, если фильтровать эти сигналы через вашу собственную стратегию, они могут стать мощным инструментом подтверждения (конфлюэнтности).

Почему трейдеры выбирают Marcus Creations

Алгоритм прогнозирования цен Монте-Карло: тысячи симулированных исходов сводятся к одному наиболее вероятному направлению (точные механизмы защищены авторским правом).

Автоматическое определение рыночного режима: индикатор адаптируется под текущие рыночные условия перед выводом сигнала.

Три встроенных режима: все они близки по своему поведению, поэтому стандартные настройки отлично работают «из коробки», но вы всегда можете поэкспериментировать и найти свой идеальный вариант.

Четкие стрелки Buy и Sell: простые визуальные сигналы для входа прямо на графике.

Поддержка всех инструментов: основные и второстепенные валютные пары (Forex), золото (XAUUSD), металлы, сырьевые товары, индексы и многое другое.

Создан для младших таймфреймов: разработан для M15 и ниже , идеально подходит для скальпинга и интрадей-торговли.

Абсолютно бесплатно.

Из личного опыта: этот индикатор лучше всего работает на XAUUSD (золоте) и индексе NASDAQ 100 — это два инструмента, которыми я торгую чаще всего. Тем не менее, вы можете тестировать его и на любых других тикерах.



Как использовать

Перетащите индикатор на любой график с таймфреймом M15 или ниже. Он загрузится автоматически; стандартных настроек и режима по умолчанию более чем достаточно. Дождитесь появления стрелки на покупку или продажу. Подтвердите сигнал с помощью вашей собственной стратегии перед входом в сделку.

Рекомендация: Marcus Creations разработан как инструмент подтверждения и конфлюэнтности, а не как самостоятельная торговая система. Для достижения наилучших результатов совмещайте его сигналы с вашими собственными правилами входа, риск-менеджментом и общим контекстом рынка.

Честно об ограничениях

Прозрачность превыше всего. Индикатор может давать сбои во флэте (боковом рынке) и сразу после резких всплесков волатильности, так как экстремальные условия искажают базовые математические расчеты. Решение этой проблемы запланировано в будущем обновлении.

Скоро...

В настоящее время ведется разработка советника (Expert Advisor / EA) на базе этого индикатора. Подписывайтесь на мой профиль и добавляйте меня в избранное, чтобы не пропустить запуск!