Marcus Creations

Marcus Creations: Бесплатный индикатор сигналов на покупку и продажу (Buy/Sell) для MT5

Вероятностные сигналы на покупку и продажу, основанные на определении рыночного режима и симуляции Монте-Карло. 100% бесплатно для сообщества.

Marcus Creations — это бесплатный индикатор для MetaTrader 5, который анализирует текущую фазу рынка, а затем запускает фирменный алгоритм симуляции Монте-Карло для моделирования наиболее вероятного дальнейшего движения цены. Когда вероятности совпадают, индикатор рисует четкие стрелки Buy и Sell прямо на вашем графике — никакого визуального шума и сложных настроек.

В ходе тестирования доля прибыльных сигналов (strike rate) достигала 60–70%. Помните, что результаты в прошлом не гарантируют доходность в будущем, однако, если фильтровать эти сигналы через вашу собственную стратегию, они могут стать мощным инструментом подтверждения (конфлюэнтности).

Почему трейдеры выбирают Marcus Creations

  • Алгоритм прогнозирования цен Монте-Карло: тысячи симулированных исходов сводятся к одному наиболее вероятному направлению (точные механизмы защищены авторским правом).

  • Автоматическое определение рыночного режима: индикатор адаптируется под текущие рыночные условия перед выводом сигнала.

  • Три встроенных режима: все они близки по своему поведению, поэтому стандартные настройки отлично работают «из коробки», но вы всегда можете поэкспериментировать и найти свой идеальный вариант.

  • Четкие стрелки Buy и Sell: простые визуальные сигналы для входа прямо на графике.

  • Поддержка всех инструментов: основные и второстепенные валютные пары (Forex), золото (XAUUSD), металлы, сырьевые товары, индексы и многое другое.

  • Создан для младших таймфреймов: разработан для M15 и ниже, идеально подходит для скальпинга и интрадей-торговли.

  • Абсолютно бесплатно.

Из личного опыта: этот индикатор лучше всего работает на XAUUSD (золоте) и индексе NASDAQ 100 — это два инструмента, которыми я торгую чаще всего. Тем не менее, вы можете тестировать его и на любых других тикерах.

Как использовать

  1. Перетащите индикатор на любой график с таймфреймом M15 или ниже.

  2. Он загрузится автоматически; стандартных настроек и режима по умолчанию более чем достаточно.

  3. Дождитесь появления стрелки на покупку или продажу.

  4. Подтвердите сигнал с помощью вашей собственной стратегии перед входом в сделку.

Рекомендация: Marcus Creations разработан как инструмент подтверждения и конфлюэнтности, а не как самостоятельная торговая система. Для достижения наилучших результатов совмещайте его сигналы с вашими собственными правилами входа, риск-менеджментом и общим контекстом рынка.

Честно об ограничениях

Прозрачность превыше всего. Индикатор может давать сбои во флэте (боковом рынке) и сразу после резких всплесков волатильности, так как экстремальные условия искажают базовые математические расчеты. Решение этой проблемы запланировано в будущем обновлении.

Скоро...

В настоящее время ведется разработка советника (Expert Advisor / EA) на базе этого индикатора. Подписывайтесь на мой профиль и добавляйте меня в избранное, чтобы не пропустить запуск!


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Azimuth Pro V2: Синтетический фрактальный структурный анализ и подтверждённые входы для MT5 Обзор Azimuth Pro — многоуровневый индикатор свинговой структуры от Merkava Labs . Четыре вложенных уровня свингов, привязанный к свингам VWAP, определение ABC-паттернов, трёхтаймфреймная структурная фильтрация и подтверждённые входы на закрытой свече — один график, один рабочий процесс от микро-свингов до макро-циклов. Это не слепой сигнальный продукт. Это рабочий процесс, основанный на структуре, для т
SkyHammer Signal Pro
Shengzu Zhong
5 (4)
Индикаторы
SkyHammer Signal Pro Профессиональный трендовый индикатор без перерисовки с фиксированными уровнями Entry, SL и TP SkyHammer Signal Pro — это структурированный индикатор тренда и momentum, созданный для трейдеров, которым нужны четкие, зафиксированные и проверяемые торговые сигналы. Лучше всего он работает на младших таймфреймах, таких как M1 и M5 . Индикатор не пытается предсказывать вершины или основания рынка. Вместо этого он ожидает подтвержденную рыночную структуру, направление тренда, силу
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (9)
Индикаторы
Power Candles V3 — самооптимизирующийся индикатор силы Power Candles V3 преобразует силу валюты и инструмента в готовый к использованию торговый план на каждом графике, к которому он прикреплен. Вместо того, чтобы просто раскрашивать свечи, он выполняет автоматическую оптимизацию в режиме реального времени в фоновом режиме и предоставляет вам оптимальные значения Stop Loss, Take Profit и порог сигнала для выбранного вами символа. Один клик — и все готово для реальной торговли: на графике появляю
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4.22 (18)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Price Action Concepts сейчас доступен за $200 . Цена увеличится до $299 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЙ бонус + подарок . Прежде всего, стоит подчеркнуть, что этот торговый инструмент является индикатором без перерисовки, без перерисовывания истории и без запаздывания, что делает
Reversion King Indicator
Eugen-alexandru Zibileanu
5 (5)
Индикаторы
Новый король в городе — Индикатор + управление ордерами (TP1 + TP2 + TP3) + опциональный Telegram-сигнал-сендер ВКЛЮЧЁН (БЕСПЛАТНО) (ПОЛНОЦЕННАЯ ТОРГОВАЯ И СИГНАЛЬНАЯ СИСТЕМА) Gold Slayer EA Этот индикатор включает в себя продвинутую стратегию, торговую систему с настраиваемым управлением ордерами и систему mean reversion, которая сочетает расширения Envelope и поддерживается несколькими интеллектуальными фильтрами подтверждения, такими как RSI, для поиска высоковероятных точек разворота с сигн
Volume flow Profile
Israr Hussain Shah
Индикаторы
Master Edition — это профессиональный аналитический инструмент, предназначенный для визуализации структуры рынка через призму объема и денежного потока. В отличие от стандартных индикаторов объема, этот инструмент отображает Daily Volume Profile (Дневной Профиль Объема) прямо на вашем графике, позволяя видеть, где именно происходило открытие цены и где позиционируются «умные деньги». Эта версия Master Edition разработана для ясности и скорости, оснащенная уникальной системой Auto-Theme Sync, кот
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (12)
Индикаторы
Gartley Hunter Multi - Индикатор для поиска гармонических моделей одовременно на десятках торговых инструментов и на всех возможных ценовых диапазонах. Инструкция/Мануал ( Обязательно читайте перед приобретением ) | Версия для МТ4 Преимущества 1. Паттерны: Гартли, Бабочка, Акула, Краб. Летучая мышь, Альтернативная летучая мышь, Глубокий краб, Cypher 2. Одновременный поиск паттернов на десятках торговых инструментов и на всех возможных таймфреймах 3. Поиск паттернов всех возможных размеров. От са
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
Индикаторы
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Индикаторы
The Oracle Pro: синтетический мульти-таймфрейм движок направленного смещения для MT5 ️ Летнее предложение к запуску — получите The Oracle Pro за 199 USD (для ранних покупателей). Цена растёт по мере спроса; финальная цена 399 USD. The Oracle Pro — это премиальный мульти-таймфрейм движок направленного смещения (bias) для MetaTrader 5, созданный для требовательных и профессиональных трейдеров. Он дисциплинированно отвечает на один вопрос: каково направленное смещение на каждом таймфрейме прямо се
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