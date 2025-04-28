Swing Master EA

Представляю вам экспертного советника, собранного на базе моей мануальной торговой системы Algo Pumping. Я конкретно прокачал эту страту, закинул туда важные плюшки, фильтры и фишки, и теперь вывожу на рынок торгового бота, который:

Лупит по продвинутому алгоритму Algo Pumping Swing Trading,

Ставит ордера Stop Loss для защиты депо,

Идеально подходит как для "Prop Firm Trading", так и для "Personal Trading",

Работает без мартингейла и без лютого усреднения,

Катает на таймфрейме М15 (позже закачу ещё Н1 и Н4),

Держит 15 валютных пар в портфеле: AUDCAD, AUDCHF, AUDUSD, AUDSGD, CADCHF, EURGBP, EURNZD, EURUSD, GBPAUD, GBPCAD, GBPCHF, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, USDCHF,

Не юзает пробойные стратки (никаких "выносов"),

Работает без привязки к космической скорости исполнения ордеров и пингу до брока,

Заходит с минимального депозита от 200 баксов,

Летает с любым плечом: 1:30, 1:50, 1:100, 1:200, 1:500 и даже 1:1000 — короче, что поставишь, с тем и будет жарить.

Настройки по умолчанию для тестирования на AUDCAD M15 Сигнал «Swing Master Incubator» - https://www.mql5.com/en/signals/2304764?source=Site+Profile+Seller (мультивалютный портфель 15 валютных пар) Сигнал «Swing experimental M15» - https://www.mql5.com/en/signals/2310081?source=Site+Profile+Seller (мультивалютный портфель из 8 валютных пар) Пошаговое руководство по настройке + готовые файлы для быстрой настройки здесь - https://www.mql5.com/en/blogs/post/762129

Широкая диверсификация решает!

Фишка этого советника в широкой диверсификации. Да, на одной паре он может не раздавать золотые горы, но зато, работая одновременно на 15 активах, он торгует ровно и тащит стабильно.

Так что завязывайте гонять тестер в холостую — смотрите, как бот реально шпарит на живых счетах!

Swing-стратегия + прокачанный алго-движок

Что за стратка внутри? Это реверсная торговля на Swing-разворотах. Для тех, кто в танке: Swing-разворот — это когда цена пробивает локальный хай или лой и потом делает разворот.

Как только бот видит паттерн — он заскакивает в сделку в обратную сторону к средней цене.

Для анализа Swing Master EA использует прокачанный набор инструментов: тюнингованные Bollinger Bands, RSI, Moving Average и профи-свинг индикатор.

Плюс, бот смотрит на текущую волатильность и насколько цена ушла от тейк-профита, чтобы сделка имела нормальный потенциал на вынос профита.

Дорожная карта развития Swing Master EA Я постоянно качаю свои продукты, и с этим ботом — те же планы. Вот накидал план: Шаг 1: Зафигачить стратегию "Позиционный трейдинг" — торговать можно будет ещё на Н1 и Н4 (сет-файлы для H1 уже готовы, можно скачать на странице мануала)

Шаг 2: Завести режим "Лёгкое усреднение" — когда бот будет грузиться 2-3 ордерами по активу для более бодрого разгона депо (для тех, кто любит поагрессивнее катать).

Погнали за профитом, бро!