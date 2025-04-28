Swing Master EA
- Эксперты
- Ihor Otkydach
- Версия: 4.0
- Обновлено: 20 августа 2025
- Активации: 10
Представляю вам экспертного советника, собранного на базе моей мануальной торговой системы Algo Pumping. Я конкретно прокачал эту страту, закинул туда важные плюшки, фильтры и фишки, и теперь вывожу на рынок торгового бота, который:
- Лупит по продвинутому алгоритму Algo Pumping Swing Trading,
- Ставит ордера Stop Loss для защиты депо,
- Идеально подходит как для "Prop Firm Trading", так и для "Personal Trading",
- Работает без мартингейла и без лютого усреднения,
- Катает на таймфрейме М15 (позже закачу ещё Н1 и Н4),
- Держит 15 валютных пар в портфеле: AUDCAD, AUDCHF, AUDUSD, AUDSGD, CADCHF, EURGBP, EURNZD, EURUSD, GBPAUD, GBPCAD, GBPCHF, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, USDCHF,
- Не юзает пробойные стратки (никаких "выносов"),
- Работает без привязки к космической скорости исполнения ордеров и пингу до брока,
- Заходит с минимального депозита от 200 баксов,
- Летает с любым плечом: 1:30, 1:50, 1:100, 1:200, 1:500 и даже 1:1000 — короче, что поставишь, с тем и будет жарить.
Настройки по умолчанию для тестирования на AUDCAD M15
Сигнал «Swing Master Incubator» - https://www.mql5.com/en/signals/2304764?source=Site+Profile+Seller (мультивалютный портфель 15 валютных пар)
Сигнал «Swing experimental M15» - https://www.mql5.com/en/signals/2310081?source=Site+Profile+Seller (мультивалютный портфель из 8 валютных пар)
Пошаговое руководство по настройке + готовые файлы для быстрой настройки здесь - https://www.mql5.com/en/blogs/post/762129
Широкая диверсификация решает!
Фишка этого советника в широкой диверсификации. Да, на одной паре он может не раздавать золотые горы, но зато, работая одновременно на 15 активах, он торгует ровно и тащит стабильно.
Так что завязывайте гонять тестер в холостую — смотрите, как бот реально шпарит на живых счетах!
Swing-стратегия + прокачанный алго-движок
Что за стратка внутри? Это реверсная торговля на Swing-разворотах. Для тех, кто в танке: Swing-разворот — это когда цена пробивает локальный хай или лой и потом делает разворот.
Как только бот видит паттерн — он заскакивает в сделку в обратную сторону к средней цене.
Для анализа Swing Master EA использует прокачанный набор инструментов: тюнингованные Bollinger Bands, RSI, Moving Average и профи-свинг индикатор.
Плюс, бот смотрит на текущую волатильность и насколько цена ушла от тейк-профита, чтобы сделка имела нормальный потенциал на вынос профита.
Дорожная карта развития Swing Master EA
Я постоянно качаю свои продукты, и с этим ботом — те же планы. Вот накидал план:
- Шаг 1: Зафигачить стратегию "Позиционный трейдинг" — торговать можно будет ещё на Н1 и Н4 (сет-файлы для H1 уже готовы, можно скачать на странице мануала)
- Шаг 2: Завести режим "Лёгкое усреднение" — когда бот будет грузиться 2-3 ордерами по активу для более бодрого разгона депо (для тех, кто любит поагрессивнее катать).
Погнали за профитом, бро!
It seems I've finally reached the destination. It's been a long journey—wandering through uncharted terrain, chasing mirages labeled as “guaranteed profits,” and nearly handing over my wallet to promises wrapped in magic words. Amid countless systems that ignored improvement and focused more on flashy slogans than actual performance, I’ve finally encountered something real. Here, there are no illusions leading you astray, no graveyards of abandoned code. It’s like an oasis in the middle of the desert—quiet, stable, and alive with trust. Someday, I may need to seek a new path again. But for now, I can draw water here, rest, and plan my next step with peace of mind.