Anchored VWAP for MT5

Anchored VWAP (AVWAP) para MT5

Agrega fácilmente múltiples líneas Anchored VWAP en un solo gráfico con anclajes precisos de fecha y hora. Diseñado para traders que buscan un análisis rápido, claro y flexible de los niveles clave de precios.

Destacados:

Anclar múltiples VWAP por gráfico

Configurar fecha y hora de inicio personalizada para cada línea

Interfaz intuitiva y fácil de usar

Ideal para trading intradía y swing

Analiza tendencias, identifica soportes/resistencias dinámicas y toma decisiones de trading informadas sin complicaciones

Automatiza esta estrategia Anchored VWAP con el EA completo: 🔗 https://www.mql5.com/en/market/product/156780