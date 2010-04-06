Anchored VWAP for MT5

Anchored VWAP (AVWAP) para MT5

Agrega fácilmente múltiples líneas Anchored VWAP en un solo gráfico con anclajes precisos de fecha y hora. Diseñado para traders que buscan un análisis rápido, claro y flexible de los niveles clave de precios.

Destacados:

  • Anclar múltiples VWAP por gráfico

  • Configurar fecha y hora de inicio personalizada para cada línea

  • Interfaz intuitiva y fácil de usar

  • Ideal para trading intradía y swing

  • Analiza tendencias, identifica soportes/resistencias dinámicas y toma decisiones de trading informadas sin complicaciones

Automatiza esta estrategia Anchored VWAP con el EA completo: 🔗 https://www.mql5.com/en/market/product/156780


Productos recomendados
Value Chart Candlesticks
Flavio Javier Jarabeck
4.69 (13)
Indicadores
La idea de un indicador Value Chart se presentó en un libro muy bueno que leí allá por 2020 , "Dynamic Trading Indicators: Winning with Value Charts and Price Action Profile ", de los autores Mark Helweg y David Stendahl. La idea es simple y el resultado es pura genialidad: Presentar el análisis de precios de velas de una manera sin tendencia. CÓMO LEER ESTE INDICADOR Busque los niveles de sobrecompra y sobreventa. Por supuesto, tendrá que probar los ajustes mucho para encontrar el "correcto" p
FREE
Haven Volume Profile
Maksim Tarutin
4.63 (8)
Indicadores
Haven Volume Profile es un indicador multifuncional para el análisis del perfil de volumen que ayuda a identificar niveles clave de precios basados en la distribución del volumen de operaciones. Está diseñado para traders profesionales que desean comprender mejor el mercado e identificar puntos importantes de entrada y salida en las operaciones. Otros productos ->  AQUÍ Características principales: Cálculo del Point of Control (POC) - el nivel de máxima actividad comercial, lo que ayuda a identi
FREE
Simple QM Pattern MT5
Suvashish Halder
5 (1)
Indicadores
Simple QM Pattern es un indicador de trading potente e intuitivo diseñado para simplificar la identificación del patrón de trading Quasimodo (QM). El patrón QM es ampliamente reconocido entre los operadores por señalar eficazmente posibles retrocesos al resaltar las estructuras clave del mercado y las formaciones de la acción del precio. Este indicador ayuda a los operadores a visualizar fácilmente el patrón QM directamente en sus gráficos, por lo que es sencillo incluso para aquellos que son nu
FREE
UT Alart Bot
Menaka Sachin Thorat
5 (3)
Indicadores
Para acceder a la versión MT4, haga clic en https://www.mql5.com/en/market/product/130055&nbsp; - Esta es la conversión exacta de TradingView: "Ut Alart Bot Indicador". - Usted puede mensaje en el chat privado para otros cambios que necesita. Aquí está el código fuente de un simple Asesor Experto que opera sobre la base de señales de Ut Bot Indicador . #property copyright "This EA is only education purpose only use it ur own risk" #property link " https://sites.google.com/view/automationfx/home
FREE
VisualVol EURUSD
Maxim Kuznetsov
Indicadores
El indicador destaca los puntos que un operador profesional ve en los indicadores ordinarios. VisualVol muestra visualmente diferentes indicadores de volatilidad en una única escala y una alineación común. Destaca el exceso de indicadores de volumen en color. Al mismo tiempo, se puede visualizar el Tick y el Volumen Real, el Rango Real, el ATR, el tamaño de la vela y el retorno (diferencia apertura-cierre). Gracias a VisualVol, podrá ver los periodos del mercado y el momento adecuado para las d
FREE
Anchored VWAP plus
Jesper Christensen
Indicadores
Mejore sus operaciones con la tecnología avanzada de precio medio ponderado por volumen (VWAP) anclado Desbloquee el verdadero poder de la acción del precio con nuestro indicador premium Anchored VWAP para MetaTrader 5 - la herramienta esencial para entradas de precisión, salidas estratégicas y configuraciones de continuación de tendencia de alta probabilidad. Escríbame un DM para una prueba gratuita de 7 días. Anchored VWAP Plus ofrece a los operadores un control sin precedentes al permitir pun
FREE
TimeFrameLow milliseconds
Israel Goncalves Moraes De Souza
Indicadores
El indicador muestra el precio o el volumen en milisegundos, ideal para identificar las almohadillas de entrada por presión de precio o volumen y escalado rápido. Características Periodo de tiempo de WPR en milisegundos Oscilador de presión de aire Tela personalizable El indicador puede indicar movimientos de entrada, como: Cruzamiento de línea 0.0 Identificación de almohadillas de onda La velocidad de ejecución del gráfico dependerá de su hardware, cuanto menor sea el número de milisegundos, m
FREE
VP hidden
Emr Aljnaby
4.33 (12)
Indicadores
El indicador funciona para convertir el volumen normal en niveles y determinar los puntos de control de la liquidez financiera. Su funcionamiento es muy similar al del Perfil de Volumen Fijo. Pero se considera más preciso y fácil de usar que el que se encuentra en Trading View porque calcula los volúmenes de negociación completos en cada vela y en todos los brokers presentes en MetaTrade, a diferencia de lo que se encuentra en Trading View, ya que sólo mide los precios mostrados del broker.
FREE
Volume Profile Flex
Van Minh Nguyen
Indicadores
Volume Profile Flex - POC, VAH y VAL con visualización del nivel de precios Volume Profile Flex es un indicador de perfil de volumen flexible y de rendimiento optimizado, diseñado para ayudar a los operadores a identificar los niveles de precios importantes basándose en el volumen negociado y no en el tiempo. El indicador proporciona una visión clara de las zonas de aceptación del mercado, las zonas de rechazo de precios y los niveles de precios negociados más activamente directamente en el grá
FREE
Scale in points per bar
Vitaliy Kostrubko
Indicadores
(Promoción especial de Año Nuevo - ¡precio libre!) El indicador muestra la 'Escala en puntos por barra' actual (idéntica a la configuración manual en el Terminal, ver captura de pantalla) en la esquina superior derecha del gráfico. El valor mostrado cambia INSTANTANEAMENTE cada vez que se cambia la escala del gráfico. (Esto es muy conveniente cuando se planifican capturas de pantalla). En Ajustes: Cambiar idioma (Ruso/Inglés), tamaño de letra del texto mostrado, coeficiente de desplazamiento
FREE
Simple Anchored VWAP MT5
Suvashish Halder
Indicadores
Simple Anchored VWAP es una herramienta ligera pero potente diseñada para operadores que desean niveles precisos ponderados por volumen sin complejidad. Este indicador le permite anclar el VWAP desde cualquier punto del gráfico y ver instantáneamente cómo reacciona el precio alrededor de las zonas de volumen institucionales. Versión MT4 - https://www.mql5.com/en/market/product/155320 Únase para aprender profundidad de mercado - https://www.mql5.com/en/channels/suvashishfx Mediante el uso de ban
FREE
Aggression Volume
Flavio Javier Jarabeck
4.29 (17)
Indicadores
El Indicador de Volumen de Agresión es el tipo de indicador que rara vez se encuentra en la comunidad MQL5 porque no se basa en los datos de Volumen estándar proporcionados por la plataforma Metatrader 5. Requiere el escrutinio de todos los Ticks de tráfico solicitados en la plataforma... Dicho esto, el indicador de Volumen de Agresión solicita todos los Datos de Tick de su Broker y los procesa para construir una versión muy especial de un Indicador de Volumen, donde las agresiones de Compradore
FREE
SMC full setup
Ahmed Mohammed Bakr Bakr
Indicadores
Ultimate SMC: Indicador Profesional Smart Money Concepts Descubra los movimientos ocultos del mercado. Opere con las instituciones, no contra ellas. El indicador Ultimate SMC está diseñado para operadores serios que desean aplicar los Conceptos de Dinero Inteligente (SMC) a sus gráficos de forma automática. El análisis SMC manual requiere mucho tiempo y es propenso a errores subjetivos. Esta herramienta elimina las conjeturas detectando algorítmicamente Bloqueos de Órdenes, Gaps de Valor Justo y
VWAP Personnal Custom
Vincent Jose Proenca
Indicadores
VWAP_PC_MQL5 — indicador casero tipo VWAP que muestra el precio promedio ponderado por volumen en tiempo real en MT5. TF: Funciona en todos los marcos temporales. Par: Compatible con Forex, índices, materias primas y acciones. Ajustes: Applied Price – tipo de precio usado en el cálculo Line Color / Width / Style – personalización visual Session Reset – reinicio diario o modo continuo Funcionamiento (principio del VWAP): VWAP = (Suma de Precio × Volumen) / (Suma de Volumen) Muestra el precio p
FREE
Aggression Volume Profile
Edson Cavalca Junior
4.55 (11)
Indicadores
Este indicador traza el perfil de volumen por Precio en el gráfico Hay 5 maneras de verlo: Por Volumen Total Operado (Versión Premium); Ticks de Volumen(Forex) Separado por Compradores y Vendedores (Versión Premium); Sólo Compradores (Versión Premium); Sólo Vendedores (Versión Premium); Balance comercial (Compradores - Vendedores) (Versión Premium); . Es posible seleccionar cuántos días se calcularán los perfiles. (Versión Premium) En el día actual recalcula los datos del histograma para
FREE
Market Profile 3 ForexArby com
Hussien Abdeltwab Hussien Ryad
4 (15)
Indicadores
El indicador Market Profile 3 MetaTrader 5 versión 4.70- es una implementación clásica de Market Profile que puede mostrar la densidad de precios a lo largo del tiempo, destacando los niveles de precios más importantes, el área de valor y el valor de control de una determinada sesión de negociación. Este indicador puede adjuntarse a marcos temporales entre M1 y D1 y mostrará el Perfil de Mercado para sesiones diarias, semanales, mensuales o incluso intradiarias. Los plazos inferiores ofrecen una
FREE
High Low Open Close
Alexandre Borela
4.98 (42)
Indicadores
Si te gusta este proyecto, deja una revisión de 5 estrellas. Este indicador dibuja los precios abiertos, altos, bajos y finales para los especificados período y se puede ajustar para una zona horaria específica. Estos son niveles importantes considerados por muchos institucionales y profesionales comerciantes y puede ser útil para que usted sepa los lugares donde podrían ser más activo. Los períodos disponibles son: Día previo. Semana anterior. Mes anterior. Barrio anterior. Año anterior. O:
FREE
MA Color Candles
Vladimir Kuzmin
Indicadores
Indicador MA Color Candles MA Color Candles es un indicador para mostrar visualmente las tendencias del mercado coloreando las velas de los gráficos. No añade objetos ni distorsiona los datos de precios, sino que colorea las velas reales basándose en el estado de dos medias móviles. Esto permite una rápida evaluación de la tendencia y su uso como filtro en las estrategias de negociación. Cómo funciona Tendencia alcista: MA rápida por encima de MA lenta, MA lenta al alza (velas verdes). Tendenci
FREE
Donchian Breakout And Rsi
Mattia Impicciatore
Indicadores
Descripción general Este indicador es una versión mejorada del Canal Donchian clásico, ampliada con funciones prácticas para el trading real. Además de las tres líneas estándar (máxima, mínima y central), el sistema detecta rupturas y las muestra visualmente con flechas en el gráfico, mostrando solo la línea opuesta a la dirección de la tendencia actual para una lectura más clara. El indicador incluye: Señales visuales : flechas de colores en las rupturas Notificaciones automáticas : ventana eme
FREE
Cumulative Delta MT5
Evgeny Shevtsov
4.55 (60)
Indicadores
El indicador analiza la escala de volúmenes y la divide en dos componentes: volúmenes vendedores y volúmenes compradores, y también calcula el delta y el delta acumulativo. El indicador no parpadea ni se redibuja, su cálculo y trazado se realizan con bastante rapidez, al tiempo que utiliza los datos de los períodos más pequeños (en relación con el actual). Los modos de funcionamiento del indicador se pueden cambiar utilizando la variable de entrada Modo : Compra - muestra sólo los volúmenes comp
FREE
Weis Waves
Flavio Javier Jarabeck
2.83 (18)
Indicadores
El autor original es David Weis, experto en el Método Wyckoff. La Onda Weis es una adaptación moderna del Método Wyckoff de 1930, otro experto en técnicas de Lectura de Cintas y Análisis de Gráficos. Las Ondas de Weis toman el volumen del mercado y lo apilan en ondas de acuerdo a las condiciones del precio dando al trader valiosa información sobre las condiciones del mercado. Si quieres aprender más sobre este tema puedes encontrar toneladas de vídeos en YouTube. Sólo tiene que buscar "The Wicko
FREE
Aggression Wave RSJ
JETINVEST
4.83 (6)
Indicadores
Este indicador suma la diferencia entre la agresión vendedora y la agresión compradora ocurridas en cada Vela, graficando las ondas de acumulación de los volúmenes de agresión , a través de las cuales se calcula una media exponencial que indica la dirección del flujo de negocios. Nota: Este indicador NO FUNCIONA para Brokers y/o Mercados SIN el tipo de agresión (COMPRA o VENTA). No deje de probar nuestra versión Profesional con características configurables y alertas: Agression Wave PRO Config
FREE
Friend of the trend
Anderson De Assis
Indicadores
Friend of the Trend: Tu Rastreador de Tendencias Domina el mercado con Friend of the Trend , el indicador que simplifica el análisis de tendencias y te ayuda a identificar los mejores momentos para comprar, vender o esperar. Con un diseño intuitivo y visualmente impactante, Friend of the Trend analiza los movimientos de precios y entrega señales claras a través de un histograma colorido: Barras Verdes : Señalan una tendencia alcista, indicando oportunidades de compra. Barras Rojas : Alertan sobr
FREE
Show Pips for MT5
Roman Podpora
4.67 (24)
Indicadores
Este indicador de información será útil para quienes quieran estar siempre al tanto de la situación actual de la cuenta. -   Indicadores más útiles El indicador muestra datos como ganancias en puntos, porcentaje y moneda, así como el diferencial del par actual y el tiempo hasta que la barra se cierra en el período de tiempo actual. Hay varias opciones para colocar la línea de información en el gráfico: A la derecha del precio (corre detrás del precio); Como comentario (en la esquina superior iz
FREE
Waves Sizer
Flavio Javier Jarabeck
3.86 (7)
Indicadores
Wyckoff fans, enjoy! Idealmente para ser usado con el indicador Weis Waves , pero puede ser fácilmente usado solo, el Waves Sizer pone el rango (en movimiento resultante del Precio) hecho por el Precio en sus oscilaciones de mercado. Usted puede controlar que tan precisas o sueltas serán las oscilaciones. Esta herramienta es muy útil para saber visualmente cuanto ha recorrido el Precio en su Timeframe. De esta forma puedes confrontar este nivel de esfuerzo con el Volumen resultante, etc... Indi
FREE
BoxInside MT5
Evgeny Shevtsov
5 (4)
Indicadores
Este indicador calcula el perfil de volumen y coloca etiquetas que corresponden a los niveles VAH, VAL y POC, para cada vela individualmente. Características de funcionamiento del indicador El indicador funciona en los marcos temporales de M3 a MN, pero utiliza los datos históricos de períodos más pequeños: M1 - para períodos de M3 a H1, M5 - para periodos de H2 a H12, M30 - para el periodo D1, H4 - para el periodo W1, D1 - para el periodo MN. El color y la ubicación de las etiquetas VAL, VAH y
FREE
AP Vwap Bands Pro MT5
Allan Graham Pike
Indicadores
AP VWAP Bandas Pro (MT5) Precio medio ponderado por volumen con bandas ±σ para un sesgo intradía claro, zonas de reversión media y soporte/resistencia dinámicos. Funciona con criptomonedas (incluido BTC) , divisas , índices y metales . Utiliza tick-volumen cuando el volumen real no está disponible. Lo que muestra Línea VWAP (precio medio ponderado por volumen). Dos envolventes alrededor del VWAP (por defecto ±1σ y ±2σ) para resaltar el equilibrio frente a la extensión. Modos de reajuste : Día ,
FREE
BoxProfile MT5
Evgeny Shevtsov
4.6 (10)
Indicadores
El indicador muestra perfiles de volumen basados en el principio de anidamiento. Los periodos de los perfiles están preestablecidos de modo que cada perfil subsiguiente tiene una longitud dos veces mayor que la longitud del perfil anterior. Además de los perfiles, el indicador muestra grupos de volúmenes ordenados por colores, en función del volumen que contengan. Características de funcionamiento del indicador El indicador funciona en marcos temporales típicos de M5 a MN, pero para los cálcul
FREE
Pip Rounded Candles
Tshidiso Ephraim Mpakanyane
Indicadores
PipRoundedCandles redondea los precios OHLC al intervalo de pips más cercano y muestra velas codificadas por colores, ayudando a los operadores a visualizar rápidamente los niveles de precios clave para tomar mejores decisiones de entrada y salida. Características: Redondea los precios OHLC a los N pips más cercanos. Velas codificadas por colores: alcistas y bajistas. Funciona en cualquier símbolo y marco temporal. Redondeo de pips ajustable. No repinta, ligero, actualizaciones en tiempo real.
FREE
Market 3 Sessions Indicator
Antonio Molinaro
3 (2)
Indicadores
Indicador Session Box para MetaTrader 5 Descripción : El indicador SessionBox está diseñado para representar visualmente las sesiones de negociación en un gráfico, específicamente las sesiones asiática, europea y americana. Este indicador dibuja rectángulos personalizables alrededor de cada sesión, lo que permite a los operadores identificar fácilmente los diferentes períodos de negociación. También incluye etiquetas para indicar cada sesión, lo que aumenta la claridad. Los usuarios sólo tien
FREE
Los compradores de este producto también adquieren
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indicadores
Si compras este indicador, recibirás mi Gestor de Operaciones Profesional + EA  GRATIS. Primero que todo, vale la pena enfatizar que este Sistema de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Curso en línea, manual y descarga de ajustes preestablecidos. El "Sistema de Trading Inteligente MT5" es una solución completa de trading diseñada para traders nuevos y experimentados. Combina más de 10 in
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicadores
Power Candles – Señales de entrada basadas en fuerza para cualquier mercado Power Candles lleva el análisis de fuerza probado de Stein Investments directamente a tu gráfico de precios. En lugar de reaccionar únicamente al precio, cada vela se colorea según la fuerza real del mercado, lo que permite identificar al instante acumulaciones de momentum, aceleraciones de fuerza y transiciones limpias de tendencia. Una sola lógica para todos los mercados Power Candles funciona automáticamente en todos
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indicadores
Gold Sniper Scalper Pro - Sistema de Trading de Oro (XAU/USD) en MetaTrader 5 Para el trader serio: Aborde la negociación de Oro con una metodología estructurada y basada en datos que combina múltiples factores de análisis de mercado. Esta herramienta está diseñada para respaldar su análisis de negociación de Oro. Oportunidad de Precio Limitada Esta es una oportunidad para poseer Gold Sniper Scalper Pro antes de que aumente el precio. El precio del producto aumentará $50 después de cada 10 comp
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indicadores
Cada comprador de este indicador recibe adicionalmente y de forma gratuita: La utilidad exclusiva "Bomber Utility", que acompaña automáticamente cada operación, establece niveles de Stop Loss y Take Profit, y cierra operaciones según las reglas de la estrategia; Archivos de configuración (set files) para ajustar el indicador en diferentes activos; Archivos de configuración para el "Bomber Utility" en los modos: "Riesgo Mínimo", "Riesgo Balanceado" y "Estrategia de Espera"; Un manual en video pas
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indicadores
PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO El precio de Azimuth Pro está establecido inicialmente en 299 $ para los primeros 100 compradores. El precio final será de 499 $. LA DIFERENCIA ENTRE LAS ENTRADAS RETAIL E INSTITUCIONALES NO ES EL INDICADOR — ES LA UBICACIÓN. La mayoría de los traders entran en niveles de precio arbitrarios, persiguiendo el momentum o reaccionando a señales retrasadas. Las instituciones esperan a que el precio alcance niveles estructurados donde la oferta y demanda realmente cambian.
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
Indicadores
***Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe es una herramienta de análisis de mercado en tiempo real desarrollada con base en los Smart Money Concepts (SMC). Está diseñada para ayudar a los traders a analizar la estructura del mercado de manera sistemática y obtener una visión más clara de la dirección general del mercado. El sistema analiza automáticamente los Puntos de Reversión, las Zonas Clave y la Estructura del Mercado a través de múltiples marcos temporales, mostrando al mismo tiempo Poi
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indicadores
ARIPoint es un potente compañero de trading diseñado para generar señales de entrada de alta probabilidad con niveles TP/SL/DP dinámicos basados en la volatilidad. El seguimiento del rendimiento integrado muestra estadísticas de ganancias/pérdidas, aciertos PP1/PP2 y tasas de éxito actualizadas en tiempo real. Características principales: Señales de compra/venta con bandas de volatilidad adaptables Niveles TP/SL/DP en tiempo real basados en ATR Filtro MA incorporado con volatilidad ATR/StdDev o
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indicadores
FX Power: Analiza la Fuerza de las Divisas para Decisiones de Trading Más Inteligentes Descripción General FX Power es tu herramienta esencial para comprender la fuerza real de las principales divisas y el oro en cualquier condición de mercado. Al identificar divisas fuertes para comprar y débiles para vender, FX Power simplifica las decisiones de trading y descubre oportunidades de alta probabilidad. Ya sea que quieras seguir las tendencias o anticipar reversiones utilizando valores extremos
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Indicadores
Desbloquee el poder del comercio de tendencias con el indicador Trend Screener: ¡su solución definitiva para el comercio de tendencias impulsada por lógica difusa y un sistema multidivisa!Mejore su comercio de tendencias con Trend Screener, el revolucionario indicador de tendencias impulsado por lógica difusa. Es un poderoso indicador de seguimiento de tendencias que combina más de 13 herramientas y funciones premium y 3 estrategias comerciales, lo que lo convierte en una opción versátil para co
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
4.67 (6)
Indicadores
Game Changer es un indicador de tendencia revolucionario, diseñado para usarse en cualquier instrumento financiero y transformar su metatrader en un potente analizador de tendencias. El indicador no se redibuja ni se retrasa. Funciona en cualquier marco temporal y facilita la identificación de tendencias, señala posibles reversiones, actúa como mecanismo de trailing stop y proporciona alertas en tiempo real para una respuesta rápida del mercado. Tanto si es un experto, un profesional o un princi
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Indicadores
En primer lugar, vale la pena enfatizar que este Indicador de Trading no repinta, no redibuja y no se retrasa, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Manual del usuario: configuraciones, entradas y estrategia. El Analista Atómico es un Indicador de Acción del Precio PA que utiliza la fuerza y el impulso del precio para encontrar una mejor ventaja en el mercado. Equipado con filtros avanzados que ayudan a eliminar ruidos y señales falsas, y aumentan el poten
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicadores
Smart Stop Indicator – Precisión inteligente de stop-loss directamente en tu gráfico Descripción general Smart Stop Indicator es la solución diseñada para traders que desean colocar su stop-loss de forma clara y metódica, sin adivinar ni depender de la intuición. Esta herramienta combina lógica clásica de acción del precio (máximos más altos, mínimos más bajos) con reconocimiento moderno de rupturas para identificar dónde debe estar realmente el siguiente nivel lógico de stop. Ya sea en tenden
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indicadores
Presentamos   Quantum TrendPulse   , la herramienta de trading definitiva que combina el poder de   SuperTrend   ,   RSI   y   Stochastic   en un indicador integral para maximizar su potencial de trading. Diseñado para traders que buscan precisión y eficiencia, este indicador le ayuda a identificar tendencias del mercado, cambios de impulso y puntos de entrada y salida óptimos con confianza. Características principales: Integración con SuperTrend:   siga fácilmente la tendencia predominante del
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.8 (20)
Indicadores
Te presento un excelente indicador técnico: Grabber, que funciona como una estrategia de trading "todo incluido" lista para usar. En un solo código se integran potentes herramientas de análisis técnico del mercado, señales de trading (flechas), funciones de alertas y notificaciones push. Cada comprador de este indicador recibe además de forma gratuita: Grabber Utility: una herramienta para la gestión automática de órdenes abiertas Video manual paso a paso: cómo instalar, configurar y operar con
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Indicadores
- Precio real es de 80 $ - 45% de descuento (Es 45 $ ahora) ¡Póngase en contacto conmigo para el indicador de bonificación adicional, la instrucción o cualquier pregunta! - Actualización gratuita de por vida - No repintar - Producto relacionado: Gann Gold EA - Yo sólo vendo mis productos en Elif Kaya Perfil, cualquier otro sitio web son robados versiones antiguas, Así que no hay nuevas actualizaciones o apoyo. Ventajas de M1 Scalper Pro Rentabilidad: M1 Scalper Pro es altamente rentable con una
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indicadores
¿Cuántas veces ha comprado un indicador de trading con excelentes back-tests, prueba de rendimiento en cuenta real con números fantásticos y estadísticas por todas partes pero después de usarlo, termina perdiendo su cuenta? No debe confiar en una señal por sí misma, necesita saber por qué apareció en primer lugar, ¡y eso es lo que mejor hace RelicusRoad Pro! Manual de Usuario + Estrategias + Videos de Entrenamiento + Grupo Privado con Acceso VIP + Versión Móvil Disponible Una Nueva Forma de Ver
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indicadores
Trend Ai indicator es una gran herramienta que mejorará el análisis de mercado de un operador al combinar la identificación de tendencias con puntos de entrada procesables y alertas de reversión. Este indicador permite a los usuarios navegar por las complejidades del mercado forex con confianza y precisión Más allá de las señales primarias, el indicador Trend Ai identifica puntos de entrada secundarios que surgen durante retrocesos o retrocesos, lo que permite a los operadores capitalizar las c
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Indicadores
IX Power: Descubre perspectivas de mercado para índices, materias primas, criptomonedas y forex Descripción general IX Power es una herramienta versátil diseñada para analizar la fortaleza de índices, materias primas, criptomonedas y símbolos de forex. Mientras que FX Power ofrece la máxima precisión para pares de divisas mediante el uso de datos de todos los pares disponibles, IX Power se centra exclusivamente en los datos del mercado del símbolo subyacente. Esto convierte a IX Power en una e
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indicadores
El indicador de bandas de Berma (BB) es una herramienta valiosa para los operadores que buscan identificar y aprovechar las tendencias del mercado. Al analizar la relación entre el precio y las bandas de Berma, los operadores pueden discernir si un mercado se encuentra en una fase de tendencia o de rango. Visita el [ Blog de Berma Home ] para saber más. Las bandas de Berma se componen de tres líneas distintas: la banda de Berma superior, la banda de Berma media y la banda de Berma inferior. Esta
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indicadores
Ante todo, vale la pena enfatizar que esta Herramienta de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que la hace ideal para el trading profesional. Curso en línea, manual del usuario y demostración. El Indicador de Conceptos de Acción del Precio Inteligente es una herramienta muy potente tanto para traders nuevos como experimentados. Combina más de 20 indicadores útiles en uno solo, combinando ideas avanzadas de trading como el Análisis del Trader del Círculo Interi
Gold Entry Sniper
Tahir Mehmood
5 (1)
Indicadores
Gold Entry Sniper – Panel Profesional ATR Multitemporal para Scalping y Swing Trading en Oro Gold Entry Sniper es un indicador avanzado para MetaTrader 5 diseñado para dar señales de compra/venta precisas en XAUUSD y otros símbolos, usando lógica de Trailing Stop ATR y análisis multitemporal . Ideal para scalpers y traders de medio plazo. Características y Ventajas Clave Análisis Multitemporal – Visualiza la tendencia en M1, M5, M15 en un solo panel. Trailing Stop Basado en ATR – Ajuste dinámico
Macroeconomic Analyzer
DARIO GALLIONE
Indicadores
Los precios se mueven por muchas razones y éstas pueden variar de un operador a otro: programas informáticos, operadores privados e institucionales contribuyen simultáneamente a la formación del precio, lo que hace muy difícil el arte de la predicción. Sin embargo, hay factores medibles que vinculan el precio a una tendencia subyacente acorde con la realidad física que representa el activo financiero: son los indicadores macroeconómicos. Los grandes inversores utilizan sabiamente esta informaci
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Indicadores
Indicador Matreshka de autodiagnóstico y autooptimización: 1. Es una interpretación de la Teoría del Análisis de Ondas de Elliott. 2. Basado en el principio del indicador tipo ZigZag, y las ondas se basan en el principio de interpretación de la teoría de DeMark. 3. Filtra las ondas en longitud y altura. 4. Dibuja hasta seis niveles de ZigZag al mismo tiempo, siguiendo ondas de diferentes órdenes. 5. Marca ondas pulsadas y de retroceso. 6. Dibuja flechas para abrir posiciones. 7. Dibuja tres cana
Ace Trend
Mikhail Sergeev
5 (2)
Indicadores
Le presentamos un indicador revolucionario que cambia las reglas del juego en el mundo del comercio de tendencias. El indicador está diseñado para repensar el rendimiento y elevar su experiencia comercial a una altura sin precedentes. Nuestro indicador cuenta con una combinación única de características avanzadas que lo diferencian de la competencia. La tecnología avanzada "real Pricing Factors" proporciona una sostenibilidad sin igual incluso en las condiciones de mercado más difíciles y voláti
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.82 (22)
Indicadores
Support And Resistance Screener está en un indicador de nivel para MetaTrader que proporciona múltiples herramientas dentro de un indicador. Las herramientas disponibles son: 1. Cribador de estructura de mercado. 2. Zona de retroceso alcista. 3. Zona de retroceso bajista. 4. Puntos pivotes diarios 5. Puntos de pivote semanales 6. Puntos Pivotes mensuales 7. Fuerte soporte y resistencia basado en patrón armónico y volumen. 8. Zonas de nivel de banco. OFERTA POR TIEMPO LIMITADO: El indicador de so
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Indicadores
¡Actualmente con 33% de descuento! ¡La mejor solución para cualquier tráder principiante o experto! Este indicador es una herramienta comercial única, de alta calidad y asequible, porque incorpora una serie de características patentadas y una nueva fórmula. Con esta actualización, podrá mostrar zonas de doble marco temporal. No solo podrá mostrar un marco temporal más alto, sino también mostrar ambos, el marco temporal del gráfico MÁS el marco temporal más alto: MOSTRANDO ZONAS ANIDADAS. A todos
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indicadores
TPSproTrend PRO identifica el momento en que el mercado realmente cambia de dirección y forma un punto de entrada al comienzo del movimiento. Se entra al mercado cuando el precio apenas empieza a moverse, y no después de que el movimiento ya se haya producido.   Indicador       No redibuja señales y muestra automáticamente puntos de entrada, Stop Loss y Take Profit, lo que hace que el trading sea claro, visual y estructurado. INSTRUCCIONES RUS   -   VERSIÓN MT4 Principales ventajas Señales sin
Easy Buy Sell Signal Alert
Franck Martin
4.69 (13)
Indicadores
Easy Buy Sell es un indicador de mercado para la apertura y cierre de posiciones. Facilita el seguimiento de las entradas en el mercado mediante alertas. Indica los puntos de cambio de tendencia cuando un precio alcanza valores extremos y el momento más favorable para entrar en el mercado. es tan eficaz como un Fibonacci para encontrar un nivel pero utiliza herramientas diferentes como un algoritmo basado en los indicadores ATR y el Oscilador Estocástico. Usted puede modificar estos dos paráme
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indicadores
Introduciendo       Indicador Quantum Trend Sniper   , el innovador indicador MQL5 que está transformando la forma en que identificas y negocias los cambios de tendencia. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años,       Indicador de francotirador de tendencia cuántica       está diseñado para impulsar su viaje comercial a nuevas alturas con su forma innovadora de identificar cambios de tendencia con una precisión extremadamente alta. *
TrendLine PRO MT5
Evgenii Aksenov
4.67 (33)
Indicadores
El indicador   Trend Line PRO   es una estrategia comercial independiente. Muestra el cambio de tendencia, el punto de entrada a la transacción, así como calcula automáticamente tres niveles de Take Profit y la protección contra la pérdida de Stop Loss Trend Line PRO   es perfecto para todos los símbolos de Meta Trader: monedas, metales, criptomonedas, acciones e índices. El indicador se utiliza en el comercio con cuentas reales, lo que confirma la fiabilidad de la estrategia. Los robots que ut
Otros productos de este autor
Anchored VWAP with STD Deviation Bands
Rowan Stephan Buys
Indicadores
VWAP Anclado (AVWAP) con Bandas de Desviación Estándar – MT5 Lleve su trading al siguiente nivel con VWAPs anclados precisos, mejorados con bandas dinámicas de desviación estándar. Diseñado para traders que buscan claridad, rapidez e información accionable del mercado. Características clave: Múltiples Anclajes: Coloque VWAPs ilimitados con fechas y horas de inicio personalizadas. Bandas Std Dev Avanzadas: Hasta 3 bandas por VWAP con multiplicadores ajustables para análisis de volatilidad preciso
FREE
Hull Moving Average or HMA for MT5
Rowan Stephan Buys
Indicadores
Hull Moving Average (HMA) para MT5 – Indicador de tendencia rápido, suave y sin retraso Hull Moving Average (HMA) es un indicador de tendencia de alto rendimiento para MT5 que ofrece señales ultra suaves y casi sin retraso. A diferencia de SMA, EMA o WMA, el HMA reacciona de inmediato a los cambios del mercado mientras filtra el ruido — perfecto para scalpers y traders intradía. Construido con un motor eficiente de medias móviles ponderadas, aplica la fórmula original de Alan Hull y genera una
FREE
Moving Average Crossover with RSI
Rowan Stephan Buys
Asesores Expertos
Moving Average Crossover + RSI EA — Un Sistema de Tendencias Limpio, Fiable y Que Simplemente Funciona ¿Buscas un EA simple, disciplinado y efectivo, sin complicaciones innecesarias? Este EA está creado para traders que quieren entradas claras, confirmación sólida y una gestión de riesgo inteligente que se adapta al mercado. MA Crossover + RSI EA combina un método clásico de seguimiento de tendencias con confirmación de impulso, ofreciendo señales de alta calidad, menos falsos positivos y eje
AVWAP Sniper
Rowan Stephan Buys
Asesores Expertos
AVWAP Sniper – Descripción del EA AVWAP Sniper apunta estratégicamente a los niveles Anchored VWAP combinados con dirección de Media Móvil y MFI para identificar setups de alta probabilidad. Este EA abre solo una operación por señal, permitiendo controlar exposición y aprovechar oportunidades claras del mercado. Indicador personalizado: Integrado en el EA, opcional descargar gratis: https://www.mql5.com/en/market/product/156083?source=Site Gestión de riesgo: Max Risk Percentage limita pérdidas,
AVWAP Machine Gun
Rowan Stephan Buys
Asesores Expertos
AVWAP Machine Gun – Descripción del Asesor Experto AVWAP Machine Gun combina la precisión del análisis Anchored VWAP con filtros de tendencia de Media Móvil, confirmación de MFI y gestión de volatilidad basada en ATR para ofrecer un motor de trading de alta probabilidad con múltiples entradas. Este EA está diseñado para traders que desean escalar en movimientos fuertes sin perder oportunidades clave, abriendo varias operaciones por vela cuando el momentum coincide con señales de calidad instituc
AVWAP Bands Scalper
Rowan Stephan Buys
Asesores Expertos
AVWAP Bands Scalper Desbloquea la precisión en el trading con AVWAP Bands Scalper, un Asesor Experto totalmente automatizado para scalpers y traders intradía. Este EA utiliza el poder del Anchored Volume Weighted Average Price (AVWAP) combinado con bandas de desviación estándar personalizadas para identificar oportunidades de compra y venta de alta probabilidad. Características principales: Indicador integrado: El EA integra completamente el indicador AVWAP + StdDev Bands, que sirve como base p
Moving Average Surfer
Rowan Stephan Buys
Asesores Expertos
Moving Average Surfer – Captura de Tendencias con Precisión para MT5 Surfea las olas del mercado con Moving Average Surfer, diseñado para traders que buscan precisión, eficiencia y gestión de riesgo automatizada. Este EA combina señales de medias móviles rápidas y lentas con filtros avanzados para detectar oportunidades de alta probabilidad. Funciones clave: Análisis dual de medias móviles: Utiliza MA rápidas y lentas para evaluar la dirección del mercado. Filtro RSI integrado: Añade validación
HMA Crossover
Rowan Stephan Buys
Asesores Expertos
HMA Crossover EA HMA Crossover EA es un asesor experto de seguimiento de tendencias para MetaTrader 5, diseñado para identificar oportunidades de trading utilizando la dinámica y precisión del Hull Moving Average (HMA). Al combinar una HMA rápida con otra más lenta, el EA analiza el mercado en busca de posibles cambios de tendencia, ayudando al trader a aprovechar movimientos direccionales manteniendo una sólida gestión del riesgo. Funciones principales: Detección dinámica de cruces HMA: Superv
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario