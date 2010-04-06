Anchored VWAP for MT5
- Indicadores
- Rowan Stephan Buys
- Versión: 1.0
Anchored VWAP (AVWAP) para MT5
Agrega fácilmente múltiples líneas Anchored VWAP en un solo gráfico con anclajes precisos de fecha y hora. Diseñado para traders que buscan un análisis rápido, claro y flexible de los niveles clave de precios.
Destacados:
Anclar múltiples VWAP por gráfico
Configurar fecha y hora de inicio personalizada para cada línea
Interfaz intuitiva y fácil de usar
Ideal para trading intradía y swing
Analiza tendencias, identifica soportes/resistencias dinámicas y toma decisiones de trading informadas sin complicaciones
Automatiza esta estrategia Anchored VWAP con el EA completo: 🔗 https://www.mql5.com/en/market/product/156780