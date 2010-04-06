Anchored VWAP for MT5

MT5 专用 Anchored VWAP (AVWAP)

Anchored VWAP 是一款功能强大的 MT5 指标，可以在单个图表上轻松添加多条 Anchored VWAP 线，并精确设置每条线的日期和时间锚点。该指标专为希望快速、清晰、灵活分析关键价格水平的交易者设计，使交易者能够直观把握市场趋势和潜在支撑/阻力位置。无论是日内交易还是波段交易，Anchored VWAP 都能为您提供准确参考，帮助您做出更有信心的交易决策。

主要功能与优势:

  • 支持每个图表锚定多条 VWAP，方便同时跟踪不同时间点的重要价格水平

  • 每条线均可自定义开始日期和时间，灵活适应多种交易策略

  • 操作界面直观友好，即使新手也能快速上手

  • 通过分析趋势和动态支撑/阻力，帮助发现潜在交易机会

  • 提供清晰信号，简化交易决策过程，无需复杂计算

您可以通过完整 EA 自动化 Anchored VWAP 策略，实现交易策略执行的高效自动化，节省时间并提升交易效率: 🔗 https://www.mql5.com/en/market/product/156780

