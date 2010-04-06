Anchored VWAP for MT5

Anchored VWAP (AVWAP) para MT5

Adicione facilmente várias linhas Anchored VWAP em um único gráfico com âncoras de data e hora precisas. Desenvolvido para traders que desejam uma análise rápida, clara e flexível dos níveis-chave de preço.

Destaques:

  • Ancore múltiplos VWAP por gráfico

  • Defina data e hora de início personalizada para cada linha

  • Interface intuitiva e fácil de usar

  • Ideal para day trading e swing trading

  • Analise tendências, identifique suportes/resistências dinâmicas e tome decisões de trading informadas sem complexidade

Automatize esta estratégia Anchored VWAP com o EA completo: 🔗 https://www.mql5.com/en/market/product/156780


Produtos recomendados
Value Chart Candlesticks
Flavio Javier Jarabeck
4.69 (13)
Indicadores
The idea of a Value Chart indicator was presented in the very good book I read back in 2020 , " Dynamic Trading Indicators: Winning with Value Charts and Price Action Profile ", from the authors Mark Helweg and David Stendahl. The idea is simple and the result is pure genius: Present candlestick Price analysis in a detrended way! HOW TO READ THIS INDICATOR Look for Overbought and Oversold levels. Of course, you will need to test the settings a lot to find the "correct" one for your approach. It
FREE
Haven Volume Profile
Maksim Tarutin
4.63 (8)
Indicadores
Haven Volume Profile é um indicador multifuncional para análise do perfil de volume que ajuda a identificar níveis chave de preços com base na distribuição do volume de negociação. Foi projetado para traders profissionais que desejam entender melhor o mercado e identificar pontos importantes de entrada e saída nas operações. Outros produtos ->  AQUI Principais características: Cálculo do Point of Control (POC) - o nível de maior atividade comercial, que ajuda a identificar os níveis mais líquido
FREE
Simple QM Pattern MT5
Suvashish Halder
5 (1)
Indicadores
Simple QM Pattern   is a powerful and intuitive trading indicator designed to simplify the identification of the Quasimodo (QM) trading pattern. The QM pattern is widely recognized among traders for effectively signaling potential   reversals   by highlighting key market structures and price action formations. This indicator helps traders easily visualize the QM pattern directly on their charts, making it straightforward even for those who are new to pattern trading. Simple QM Pattern includes d
FREE
UT Alart Bot
Menaka Sachin Thorat
5 (3)
Indicadores
To get access to MT4 version please click  https://www.mql5.com/en/market/product/130055&nbsp ; - This is the exact conversion from TradingView: "Ut Alart Bot Indicator". - You can message in private chat for further changes you need. Here is the source code of a simple Expert Advisor operating based on signals from Ut Bot Indicator . #property copyright "This EA is only education purpose only use it ur own risk" #property link " https://sites.google.com/view/automationfx/home " #property versio
FREE
VisualVol EURUSD
Maxim Kuznetsov
Indicadores
The indicator highlights the points that a professional trader sees in ordinary indicators. VisualVol visually displays different volatility indicators on a single scale and a common align. Highlights the excess of volume indicators in color. At the same time, Tick and Real Volume, Actual range, ATR, candle size and return (open-close difference) can be displayed. Thanks to VisualVol, you will see the market periods and the right time for different trading operations. This version is intended f
FREE
Anchored VWAP plus
Jesper Christensen
Indicadores
Elevate Your Trading with Advanced Anchored Volume Weighted Average Price Technology Unlock the true power of price action with our premium Anchored VWAP Indicator for MetaTrader 5 - the essential tool for precision entries, strategic exits, and high-probability trend continuation setups. Write me a DM for a 7 day free trial.  Anchored VWAP Plus gives traders unprecedented control by allowing custom anchor points for Volume Weighted Average Price calculations on any chart. With support for 4 sim
FREE
TimeFrameLow milliseconds
Israel Goncalves Moraes De Souza
Indicadores
O indicador mostra o preço ou volume em milissegundos, ótimo para identificar padrões de entrada pela agressão do preço ou volume, e scalp rápido. Características Timeframe em milissegundos Oscilador de agressão no preço Tela customizável O indicador pode indicar movimento de entradas, sendo: Cruzamento com inclinação alta antes dos primeiros 500 ticks do gráfico Identificar padrões de ondas A velocidade da exibição do gráfico vai depender do seu hardware, quanto menor o milissegundos mais vai e
FREE
VP hidden
Emr Aljnaby
4.33 (12)
Indicadores
The indicator works to convert normal volume into levels and determine financial liquidity control points. It is very similar in function to Fixed Volume Profile. But it is considered more accurate and easier to use than the one found on Trading View because it calculates the full trading volumes in each candle and in all the brokers present in MetaTrade, unlike what is found in Trading View, as it only measures the broker’s displayed prices. To follow us on social media platforms: telegram
FREE
Volume Profile Flex
Van Minh Nguyen
Indicadores
Volume Profile Flex - POC, VAH and VAL with Price Level Display Volume Profile Flex is a flexible and performance-optimized Volume Profile indicator designed to help traders identify important price levels based on traded volume rather than time. The indicator provides a clear view of market acceptance areas, price rejection zones, and the most actively traded price levels directly on the chart. Main Features: The indicator automatically calculates and displays key Volume Profile levels within
FREE
Scale in points per bar
Vitaliy Kostrubko
Indicadores
(Special New Year promotion - free price!) The indicator displays the actual 'Scale in points per bar' (identical to the manual setting in the Terminal, see screenshot) in the upper right corner of the chart. The displayed value changes INSTANTLY whenever the chart scale is changed! (This is very convenient when planning screenshots). In Settings: Change language (Russian/English), font size of the displayed text, text label offset coefficient from the graph corner, equally in X and Y directi
FREE
Simple Anchored VWAP MT5
Suvashish Halder
Indicadores
Simple Anchored VWAP   is a lightweight yet powerful tool designed for traders who want precise volume-weighted levels without complexity. This indicator lets you anchor VWAP from any point on the chart and instantly see how price reacts around institutional volume zones. MT4 Version - https://www.mql5.com/en/market/product/155320 Join To Learn Market Depth -   https://www.mql5.com/en/channels/suvashishfx Using VWAP bands and dynamic levels, the tool helps you understand where real buying and s
FREE
Aggression Volume
Flavio Javier Jarabeck
4.29 (17)
Indicadores
O Indicador de Volume de Agressão é o tipo de indicador que raramente é encontrado na comunidade MQL5 porque não é baseado nos dados de Volume padrão fornecidos pela plataforma Metatrader 5. Ele requer a análise de todos os Ticks de tráfego solicitados na plataforma... Dito isso, o indicador de Volume de Agressão solicita todos os Dados de Tick do seu Broker e os processa para construir uma versão muito especial de um Indicador de Volume, onde as agressões de Compradores e Vendedores são plotada
FREE
SMC full setup
Ahmed Mohammed Bakr Bakr
Indicadores
Ultimate SMC: Professional Smart Money Concepts Indicator Unlock the hidden movements of the market. Trade with the institutions, not against them. The Ultimate SMC indicator is designed for serious traders who want to apply Smart Money Concepts (SMC) to their charts automatically. Manual SMC analysis is time-consuming and prone to subjective error. This tool removes the guesswork by algorithmically detecting Order Blocks, Fair Value Gaps, and Structural breaks in real-time. Whether you are a s
VWAP Personnal Custom
Vincent Jose Proenca
Indicadores
VWAP_PC_MQL5 — a simple home-built VWAP indicator showing real-time volume-weighted price levels directly on your MT5 chart. TF: Works on all timeframes. Pair: Compatible with all symbols — Forex, indices, commodities, and stocks. Settings: Applied Price – price type used for VWAP calculation (Close, Typical, Weighted, etc.) Line Color / Width / Style – customize VWAP line appearance Session Reset – optional reset per day or continuous mode How it works (VWAP principle): VWAP (Volume Weighted
FREE
Aggression Volume Profile
Edson Cavalca Junior
4.55 (11)
Indicadores
Esse indicador plota no gráfico o perfil de volume por Preço Há 5 formas de visualização: Por Volume Total negociado;  (Premium Version); Volume em Ticks (Forex);  Separado por Compradores e Vendedores;  (Premium Version); Somente Compradores;  (Premium Version); Somente Vendedores e;  (Premium Version); Saldo de negócios (Compradores - Vendedores).  (Premium Version); É possível selecionar quantos dias será calculado os perfis. (Premium Version); No dia atual ele recalcula os dados do histog
FREE
Market Profile 3 ForexArby com
Hussien Abdeltwab Hussien Ryad
4 (15)
Indicadores
Market Profile 3 MetaTrader 5 indicator  version 4.70— is a classic Market Profile implementation that can show the price density over time, outlining the most important price levels, value area, and control value of a given trading session. This indicator can be attached to timeframes between M1 and D1 and will show the Market Profile for daily, weekly, monthly, or even intraday sessions. Lower timeframes offer higher precision. Higher timeframes are recommended for better visibility. It is als
FREE
High Low Open Close
Alexandre Borela
4.98 (42)
Indicadores
Se você gosta deste projeto, deixe uma revisão de 5 estrelas. Este indicador desenha os preços abertos, altos, baixos e finais para o especificado período e pode ser ajustado para um fuso horário específico. Estes são níveis importantes olhados por muitos institucional e profissional comerciantes e pode ser útil para você saber os lugares onde eles podem ser mais activa. Os períodos disponíveis são: Dia anterior. Semana anterior. Mês anterior. Quarto anterior. Ano anterior. Ou: Dia atual. Seman
FREE
MA Color Candles
Vladimir Kuzmin
Indicadores
MA Color Candles Indicator MA Color Candles is an indicator for visually displaying market trends by coloring chart candles. It does not add objects or distort price data, instead coloring real candles based on the state of two moving averages. This enables quick trend assessment and use as a filter in trading strategies. How It Works Bullish trend: Fast MA above slow MA, slow MA rising (green candles). Bearish trend: Fast MA below slow MA, slow MA falling (red candles). Neutral state: Candles
FREE
Donchian Breakout And Rsi
Mattia Impicciatore
Indicadores
Descrição geral Este indicador é uma versão aprimorada do Canal Donchian clássico, enriquecida com funções práticas para o trading real. Além das três linhas padrão (máxima, mínima e linha do meio), o sistema detecta breakouts e os mostra visualmente com setas no gráfico, exibindo apenas a linha oposta à direção da tendência atual para uma leitura mais limpa. O indicador inclui: Sinais visuais : setas coloridas nos breakouts Notificações automáticas : alerta pop-up, push e e-mail Filtro RSI : pa
FREE
Cumulative Delta MT5
Evgeny Shevtsov
4.55 (60)
Indicadores
The indicator analyzes the volume scale and splits it into two components - seller volumes and buyer volumes, and also calculates the delta and cumulative delta. The indicator does not flicker or redraw, its calculation and plotting are performed fairly quickly, while using the data from the smaller (relative to the current) periods. The indicator operation modes can be switched using the Mode input variable: Buy - display only the buyer volumes. Sell - display only the seller volumes. BuySell -
FREE
Weis Waves
Flavio Javier Jarabeck
2.83 (18)
Indicadores
The original author is David Weis, an expert in the Wyckoff Method. The Weis Wave is a modern adaptation of the 1930's Wyckoff Method, another expert in Tape Reading techniques and Chart Analysis. Weis Waves takes market volume and stacks it into waves according to price conditions giving the trader valuable insights about the market conditions. If you want to learn more about this subject you can find tons of videos in YouTube. Just look for "The Wickoff Method", "Weis Wave" and "Volume Spread
FREE
Aggression Wave RSJ
JETINVEST
4.83 (6)
Indicadores
COMPRE um dos nossos ROBÔS e RECEBA  a VERSÃO PRO deste produto DE GRAÇA  Não deixe de testar nossa versão   Profissional   com recursos e alertas configuráveis:  Agression Wave PRO Este indicador soma a diferença entre a agressão de venda e agressão de compra ocorrida em cada Candle, plotando graficamente as ondas de acumulação dos volumes de agressão. Através destas ondas é calculada uma média exponencial que indica o sentido do fluxo de negócios Nota:   Ele só f
FREE
Friend of the trend
Anderson De Assis
Indicadores
Friend of the trend : Seu Rastreador de Tendências Domine o mercado com o Friend of the trend , o indicador que simplifica a análise de tendências e te ajuda a identificar os melhores momentos para comprar, vender ou esperar. Com um design intuitivo e visualmente impactante, o Trend Analisa os movimentos de preço e entregar sinais através de um histograma colorido: Barras Verdes : Sinalizam uma tendência de alta, indicando oportunidades de compra. Barras Vermelhas : Alertam para uma tendência de
FREE
Show Pips for MT5
Roman Podpora
4.67 (24)
Indicadores
Este indicador de informação será útil para quem quer estar sempre atento à situação atual da conta. -   Indicadores mais úteis O indicador exibe dados como lucro em pontos, porcentagem e moeda, bem como o spread do par atual e o tempo até o fechamento da barra no período atual. Existem várias opções para colocar a linha de informação no gráfico: À direita do preço (corre atrás do preço); Como comentário (no canto superior esquerdo do gráfico); No canto selecionado da tela. Também é possível se
FREE
Waves Sizer
Flavio Javier Jarabeck
3.86 (7)
Indicadores
Wyckoff fans, enjoy! Ideally to be used with the Weis Waves indicator, but it can be easily used alone, the Waves Sizer puts the range (in resulting Price movement) done by the Price on its market swings. You can control how accurate or loose will be the swings. This tool is very helpful for visually know how much the Price has traveled in your Timeframe. This way you can confront this level of effort with the resulting Volume, etc... Weis Waves indicator: https://www.mql5.com/en/market/produc
FREE
BoxInside MT5
Evgeny Shevtsov
5 (4)
Indicadores
This indicator calculates the volume profile and places labels that correspond to the VAH, VAL and POC levels, for each candle individually. Indicator operation features The indicator works on the timeframes from M3 to MN, but it uses the history data of smaller periods: M1 - for periods from M3 to H1, M5 - for periods from H2 to H12, M30 - for the D1 period, H4 - for the W1 period, D1 - for the MN period. The color and location of the VAL, VAH and POC labels on the current candle are considere
FREE
AP Vwap Bands Pro MT5
Allan Graham Pike
Indicadores
AP VWAP Bands Pro (MT5) Volume-weighted average price with ±σ bands for clear intraday bias, mean-reversion zones, and dynamic support/resistance. Works on crypto (incl. BTC) , FX , indices , and metals . Uses tick-volume when real volume isn’t available. What it shows VWAP line (volume-weighted mean price). Two envelopes around VWAP (default ±1σ and ±2σ) to highlight balance vs. extension. Reset modes : Day , Week , or Anchor Time (HH:MM) to start VWAP where you need it (e.g., exchange open).
FREE
BoxProfile MT5
Evgeny Shevtsov
4.6 (10)
Indicadores
The indicator displays volume profiles based on the nesting principle. Profiles periods are pre-set so that each subsequent profile has a length twice as long as the length of the previous profile. In addition to profiles, the indicator displays volume clusters sorted by color, depending on the volume they contain. Indicator operation features The indicator works on typical timeframes from M5 to MN, but for calculations uses historical data from smaller timeframes: M1 - for timeframes from M5
FREE
Pip Rounded Candles
Tshidiso Ephraim Mpakanyane
Indicadores
PipRoundedCandles rounds OHLC prices to the nearest pip interval and displays color-coded candles, helping traders quickly visualize key price levels for better entry and exit decisions. Features: Rounds OHLC prices to nearest N pips. Color-coded candles: bullish and bearish.  Works on any symbol and timeframe.  Adjustable pip rounding.  Non-repainting, lightweight, real-time updates. Parameters: Parameter  Default  Description  Round price to nearest N pips 10 Round candle prices to nearest N
FREE
Market 3 Sessions Indicator
Antonio Molinaro
3 (2)
Indicadores
Session Box Indicator for MetaTrader 5 Description: The SessionBox indicator is designed to visually represent the trading sessions on a chart, specifically the Asian, European, and American sessions. This indicator draws customizable rectangles around each session, allowing traders to easily identify different trading periods. It also includes labels to denote each session, enhancing clarity. Users only need to input the session start and end hours in their server time. Please note, the Asia
FREE
Os compradores deste produto também adquirem
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indicadores
Se você comprar este indicador, receberá meu Gerenciador de Operações Profissional + EA  GRATUITAMENTE. Primeiramente, vale ressaltar que este Sistema de Trading é um Indicador Não Repintado, Não Redesenho e Não Atrasado, o que o torna ideal tanto para o trading manual quanto para o automatizado. Curso online, manual e download de predefinições. O "Sistema de Trading Inteligente MT5" é uma solução completa de trading projetada para traders novos e experientes. Ele combina mais de 10 indicadores
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicadores
Power Candles – Sinais de entrada baseados em força para qualquer mercado Power Candles leva a análise de força comprovada da Stein Investments diretamente para o seu gráfico de preços. Em vez de reagir apenas ao preço, cada candle é colorido com base na força real do mercado, permitindo identificar instantaneamente a construção de momentum, aceleração de força e transições limpas de tendência. Uma única lógica para todos os mercados Power Candles funciona automaticamente em todos os símbolos de
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indicadores
Gold Sniper Scalper Pro - Sistema de Negociação de Ouro (XAU/USD) no MetaTrader 5 Para o negociador sério: Aborde a negociação de Ouro com uma metodologia estruturada e baseada em dados que combina múltiplos fatores de análise de mercado. Esta ferramenta foi construída para apoiar a sua análise de negociação de Ouro. Oportunidade de Preço Limitada Esta é uma chance de possuir o Gold Sniper Scalper Pro antes que o preço aumente. O preço do produto aumentará $50 após cada 10 compras subsequentes.
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indicadores
Cada comprador deste indicador recebe adicionalmente, e de forma gratuita: A ferramenta exclusiva "Bomber Utility", que acompanha automaticamente cada operação, define os níveis de Stop Loss e Take Profit e fecha operações de acordo com as regras da estratégia; Arquivos de configuração (set files) para ajustar o indicador em diferentes ativos; Set files para configurar o Bomber Utility nos modos: "Risco Mínimo", "Risco Balanceado" e "Estratégia de Espera"; Um vídeo tutorial passo a passo que aju
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
Indicadores
***Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe é uma ferramenta de análise de mercado em tempo real desenvolvida com base nos Smart Money Concepts (SMC). Ela foi projetada para ajudar os traders a analisarem a estrutura do mercado de forma sistemática e obterem uma visão mais clara da direção geral do mercado. O sistema analisa automaticamente Pontos de Reversão, Zonas-Chave e a Estrutura de Mercado em múltiplos timeframes, enquanto exibe Points of Interest (POI), sinais sem repaint e níveis autom
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
4.67 (6)
Indicadores
O Game Changer é um indicador de tendências revolucionário, concebido para ser utilizado em qualquer instrumento financeiro, transformando o seu metatrader num poderoso analisador de tendências. O indicador não se retraça nem apresenta atrasos. Funciona em qualquer período de tempo e auxilia na identificação de tendências, sinaliza potenciais reversões, atua como um mecanismo de trailing stop e fornece alertas em tempo real para respostas rápidas do mercado. Quer seja um profissional experiente
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Indicadores
Primeiramente, vale ressaltar que este Indicador de Negociação não repinta, não redesenha e não apresenta atrasos, tornando-o ideal tanto para negociação manual quanto automatizada. Manual do utilizador: configurações, entradas e estratégia. O Analista Atômico é um Indicador de Ação de Preço PA que utiliza a força e o momentum do preço para encontrar uma vantagem melhor no mercado. Equipado com filtros avançados que ajudam a remover ruídos e sinais falsos, e aumentam o potencial de negociação.
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indicadores
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indicadores
FX Power: Analise a Força das Moedas para Decisões de Negociação Mais Inteligentes Visão Geral FX Power é a sua ferramenta essencial para compreender a força real das principais moedas e do ouro em quaisquer condições de mercado. Identificando moedas fortes para comprar e fracas para vender, FX Power simplifica as decisões de negociação e revela oportunidades de alta probabilidade. Quer você prefira seguir tendências ou antecipar reversões usando valores extremos de Delta, esta ferramenta adap
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indicadores
Apresentando   Quantum TrendPulse   , a ferramenta de negociação definitiva que combina o poder do   SuperTrend   ,   RSI   e   Stochastic   em um indicador abrangente para maximizar seu potencial de negociação. Projetado para traders que buscam precisão e eficiência, este indicador ajuda você a identificar tendências de mercado, mudanças de momentum e pontos de entrada e saída ideais com confiança. Principais características: Integração SuperTrend:   siga facilmente a tendência predominante do
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indicadores
PROMOÇÃO DE LANÇAMENTO O preço do Azimuth Pro está inicialmente definido em 299 $ para os primeiros 100 compradores. O preço final será de 499 $. A DIFERENÇA ENTRE ENTRADAS RETAIL E INSTITUCIONAIS NÃO É O INDICADOR — É A LOCALIZAÇÃO. A maioria dos traders entra em níveis de preço arbitrários, perseguindo momentum ou reagindo a sinais atrasados. As instituições esperam o preço atingir níveis estruturados onde oferta e demanda realmente mudam. Azimuth Pro mapeia esses níveis automaticamente: V
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Indicadores
Desbloqueie o poder da negociação de tendências com o indicador Trend Screener: sua solução definitiva de negociação de tendências, alimentada por lógica difusa e sistema de múltiplas moedas! Eleve sua negociação de tendências com o Trend Screener, o revolucionário indicador de tendências alimentado por lógica difusa. É um poderoso indicador de acompanhamento de tendências que combina mais de 13 ferramentas e recursos premium e 3 estratégias de negociação, tornando-o uma escolha versátil para to
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicadores
Smart Stop Indicator – Precisão inteligente de stop-loss diretamente no seu gráfico Visão geral O Smart Stop Indicator é a solução ideal para traders que desejam definir seu stop-loss de forma clara e metódica, sem adivinhações ou decisões baseadas apenas na intuição. A ferramenta combina lógica clássica de price action (topos mais altos, fundos mais baixos) com um sistema moderno de detecção de rompimentos para identificar onde realmente deve estar o próximo nível lógico de stop. Seja em tend
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.8 (20)
Indicadores
Apresento a você um excelente indicador técnico: Grabber, que funciona como uma estratégia de trading “tudo incluído”, pronta para usar. Em um único código estão integradas ferramentas poderosas de análise técnica de mercado, sinais de entrada (setas), funções de alertas e notificações push. Cada comprador deste indicador também recebe gratuitamente: Utilitário Grabber: ferramenta para gerenciamento automático de ordens abertas Vídeo tutorial passo a passo: como instalar, configurar e operar com
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indicadores
Antes de tudo, vale ressaltar que esta Ferramenta de Negociação é um Indicador Não Repintante, Não Redesenhante e Não Atrasado, o que a torna ideal para negociação profissional. Curso online, manual do utilizador e demonstração. O Indicador de Conceitos de Ação de Preço Inteligente é uma ferramenta muito poderosa tanto para traders novos quanto experientes. Ele combina mais de 20 indicadores úteis em um único, combinando ideias avançadas de negociação como Análise do Trader do Círculo Interno
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indicadores
O indicador Trend Ai é uma ótima ferramenta que irá melhorar a análise de mercado de um trader, combinando a identificação de tendências com pontos de entrada acionáveis e alertas de reversão. Este indicador permite que os usuários naveguem pelas complexidades do mercado forex com confiança e precisão Além dos sinais primários, o indicador Trend Ai identifica pontos de entrada secundários que surgem durante retrações ou retrações, permitindo que os comerciantes capitalizem as correções de preço
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indicadores
Quantas vezes você comprou um indicador de negociação com ótimos backtests, prova de desempenho em conta real com números fantásticos e estatísticas por toda parte, mas depois de usá-lo, você acaba perdendo sua conta? Você não deve confiar em um sinal por si só, você precisa saber por que ele apareceu em primeiro lugar, e é isso que o RelicusRoad Pro faz de melhor! Manual do Usuário + Estratégias + Vídeos de Treinamento + Grupo Privado com Acesso VIP + Versão Móvel Disponível Uma Nova Maneira d
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Indicadores
- Real price is 80$ - 45% Discount (It is 45$ now) Contact me for extra bonus   indicator, instruction or any questions! - Lifetime update free - Non-repaint - Related product: Gann Gold EA - I just sell my products in Elif Kaya Profile, any other websites are stolen old versions, So no any new updates or support. Advantages of  M1 Scalper Pro  Profitability: M1 Scalper Pro is highly profitable with a strict exit strategy. Frequent Opportunities: M1 Scalper Pro  takes advantage of numerous smal
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Indicadores
IX Power: Descubra informações de mercado para índices, commodities, criptomoedas e forex Visão Geral IX Power é uma ferramenta versátil projetada para analisar a força de índices, commodities, criptomoedas e símbolos de forex. Enquanto o FX Power oferece a máxima precisão para pares de moedas ao utilizar dados de todos os pares disponíveis, o IX Power foca exclusivamente nos dados do mercado do símbolo subjacente. Isso torna o IX Power uma excelente escolha para mercados fora do forex e uma o
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indicadores
O indicador Berma Bands (BBs) é uma ferramenta valiosa para traders que buscam identificar e capitalizar tendências de mercado. Ao analisar a relação entre o preço e os BBs, os traders podem discernir se um mercado está em uma fase de tendência ou de variação. Visite o [ Blog Berma Home ] para saber mais. As Bandas de Berma são compostas por três linhas distintas: a Banda de Berma Superior, a Banda de Berma Média e a Banda de Berma Inferior. Essas linhas são plotadas em torno do preço, criando u
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.82 (22)
Indicadores
O Support And Resistance Screener está em um indicador de nível para MetaTrader que fornece várias ferramentas dentro de um indicador. As ferramentas disponíveis são: 1. Screener de estrutura de mercado. 2. Zona de retração de alta. 3. Zona de retração de baixa. 4. Pontos de Pivô Diários 5. Pontos Pivot semanais 6. Pontos Pivot mensais 7. Forte suporte e resistência com base no padrão harmônico e volume. 8. Zonas de nível de banco. OFERTA POR TEMPO LIMITADO: O indicador de suporte e resistência
Gold Entry Sniper
Tahir Mehmood
5 (1)
Indicadores
Gold Entry Sniper – Painel ATR Multi-Tempo Profissional para Scalping e Swing Trading em Ouro Gold Entry Sniper é um indicador avançado para MetaTrader 5 projetado para fornecer sinais de compra/venda precisos para XAUUSD e outros ativos, com base na lógica de Trailing Stop ATR e análise multi-tempo . Ideal tanto para scalpers quanto para swing traders. Principais Recursos e Vantagens Análise Multi-Tempo – Veja a tendência de M1, M5 e M15 em um único painel. Trailing Stop Baseado em ATR – Níveis
Macroeconomic Analyzer
DARIO GALLIONE
Indicadores
Prices move for many reasons and these can vary from one operator to another: software, private and institutional traders simultaneously contribute to the formation of the price, making predictive art very difficult. However, there are measurable factors that bind the price to an underlying trend in line with the physical reality that the financial asset represents: these are the macroeconomic indicators. Large investors use this information wisely to set their strategies. Understanding these m
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Indicadores
Matreshka self-testing and self-optimizing indicator: 1. Is an interpretation of the Elliott Wave Analysis Theory. 2. Based on the principle of the indicator type ZigZag, and the waves are based on the principle of interpretation of the theory of DeMark. 3. Filters waves in length and height. 4. Draws up to six levels of ZigZag at the same time, tracking waves of different orders. 5. Marks Pulsed and Recoil Waves. 6. Draws arrows to open positions 7. Draws three channels. 8. Notes support and re
Market Structure Order Block Dashboard MT5
Prime Horizon
5 (2)
Indicadores
Market Structure Order Block Dashboard MT5 Market Structure Order Block Dashboard MT5 é um indicador para MetaTrader 5 que automatiza a análise da estrutura de mercado e dos conceitos ICT / Smart Money . Ele não abre posições e não gerencia ordens: é uma ferramenta de análise visual , não um robô de trading automatizado. O que o indicador mostra O indicador varre o gráfico e destaca as seguintes informações : Estrutura de mercado : swings importantes, HH, HL, LH, LL Quebras de estrutura : Break
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Indicadores
Atualmente com 33% de desconto! A melhor solução para qualquer Trader Novato ou especialista! Este indicador é uma ferramenta de negociação exclusiva, de alta qualidade e acessível porque incorporamos uma série de recursos proprietários e uma nova fórmula. Com esta atualização, você poderá mostrar fusos horários duplos. Você não só será capaz de mostrar um TF mais alto, mas também mostrar ambos, o TF do gráfico, MAIS o TF mais alto: MOSTRANDO ZONAS ANINHADAS. Todos os traders de Oferta e Demanda
Meravith AUTO
Ivan Stefanov
Indicadores
Meravith Auto é uma versão automatizada do sistema de trading Meravith. O indicador consiste em uma linha de tendência que muda de cor. Quando é altista, é verde, e quando é baixista, é vermelha. Esta é a linha de suporte da tendência. Uma linha de liquidez, onde o volume altista é igual ao volume baixista. Uma linha de desvio altista triplo. Uma linha de desvio baixista triplo. Pontos roxos e azuis que indicam alto volume. O ponto roxo indica um volume superior à média em duas desvios, e o azul
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indicadores
O TPSproTrend PRO identifica o momento em que o mercado realmente muda de direção e cria um ponto de entrada no início do movimento. Você entra no mercado quando o preço está apenas começando a se mover, e não depois que o movimento já ocorreu.   Indicador       Não redesenha os sinais e exibe automaticamente os pontos de entrada, Stop Loss e Take Profit, tornando a negociação clara, visual e estruturada. INSTRUÇÕES EM RUSSO   -   VERSÃO MT4 Principais vantagens Sinalização sem redesenho.   Tod
Ace Trend
Mikhail Sergeev
5 (2)
Indicadores
Apresentamos-lhe um indicador revolucionário que muda as regras do jogo no mundo da negociação de tendências. O indicador foi projetado para repensar o desempenho e elevar sua experiência de negociação a uma altura sem precedentes. Nosso indicador possui uma combinação única de recursos avançados que o diferenciam da concorrência. A tecnologia de ponta "Real Pricing Factors" oferece estabilidade incomparável, mesmo nas condições de mercado mais desafiadoras e voláteis. Diga adeus a padrões instá
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Indicadores
The Trend Forecaster indicator utilizes a unique proprietary algorithm to determine entry points for a breakout trading strategy. The indicator identifies price clusters, analyzes price movement near levels, and provides a signal when the price breaks through a level. The Trend Forecaster indicator is suitable for all financial assets, including currencies (Forex), metals, stocks, indices, and cryptocurrencies. You can also adjust the indicator to work on any time frames, although it is recommen
Mais do autor
Anchored VWAP with STD Deviation Bands
Rowan Stephan Buys
Indicadores
VWAP Ancorado (AVWAP) com Bandas de Desvio Padrão – MT5 Eleve seu trading com VWAPs ancorados precisos, aprimorados com bandas dinâmicas de desvio padrão. Projetado para traders que exigem clareza, rapidez e insights acionáveis do mercado. Principais recursos: Múltiplas âncoras: Adicione VWAPs ilimitados com datas e horários de início personalizados. Bandas Std Dev avançadas: Até 3 bandas por VWAP com multiplicadores totalmente ajustáveis para análise precisa de volatilidade. Insights de mercado
FREE
Hull Moving Average or HMA for MT5
Rowan Stephan Buys
Indicadores
Hull Moving Average (HMA) para MT5 – Indicador de tendência rápido, suave e sem atraso O Hull Moving Average (HMA) é um indicador de tendência de alto desempenho para MT5, projetado para fornecer sinais ultra suaves e praticamente sem atraso. Diferente de SMA, EMA ou WMA, o HMA reage imediatamente às mudanças do mercado enquanto filtra o ruído — ideal para scalpers e traders intraday. Construído com um mecanismo eficiente de média móvel ponderada, utiliza a fórmula original de Alan Hull e produ
FREE
Moving Average Crossover with RSI
Rowan Stephan Buys
Experts
Moving Average Crossover + RSI EA — Um Sistema de Tendência Limpo, Confiável e Que Realmente Funciona Procurando um EA simples, disciplinado e eficaz — sem complicações? Este EA foi criado para traders que desejam entradas claras, confirmação forte e gestão de risco inteligente. MA Crossover + RSI EA combina uma estratégia clássica de tendência com confirmação de momentum, oferecendo sinais de alta qualidade e menos entradas falsas. Por que os traders escolhem este EA 1️⃣ Entradas de Tendê
AVWAP Sniper
Rowan Stephan Buys
Experts
AVWAP Sniper – Descrição do EA AVWAP Sniper foca estrategicamente nos níveis Anchored VWAP combinados com direção de Média Móvel e MFI para identificar setups de alta probabilidade. Abre apenas uma negociação por sinal, ajudando a gerenciar risco e aproveitar oportunidades claras de mercado. Indicador personalizado: Integrado, mas disponível para download gratuito: https://www.mql5.com/en/market/product/156083?source=Site Gestão de risco: Max Risk Percentage limita perdas; SL/TP baseados em ATR
AVWAP Machine Gun
Rowan Stephan Buys
Experts
AVWAP Machine Gun – Descrição do EA O AVWAP Machine Gun combina a precisão da análise Anchored VWAP com filtros de tendência de Média Móvel, confirmação MFI e gerenciamento de volatilidade baseado em ATR, entregando um motor de negociação de alta probabilidade com múltiplas entradas. Este EA é projetado para traders que querem escalar movimentos fortes sem perder oportunidades-chave — abrindo várias operações por candle quando o momentum se alinha com sinais de nível institucional. Motor Anchore
AVWAP Bands Scalper
Rowan Stephan Buys
Experts
AVWAP Bands Scalper Desbloqueie precisão no trading com o AVWAP Bands Scalper, um Expert Advisor totalmente automático projetado para scalpers e traders intradiários. Ele utiliza o Anchored Volume Weighted Average Price (AVWAP) junto com bandas personalizadas de desvio padrão para identificar oportunidades de alta probabilidade. Principais recursos: Indicador integrado: O EA integra totalmente o indicador AVWAP + StdDev Bands, base de todos os cálculos de entrada, stop-loss e take-profit. Baixe
Moving Average Surfer
Rowan Stephan Buys
Experts
Moving Average Surfer – Captura Precisa de Tendência para MT5 Surfeie as ondas do mercado com o Moving Average Surfer, criado para traders que exigem precisão, eficiência e gestão de risco automatizada. O EA combina médias móveis rápidas e lentas com filtros avançados para identificar operações de alta probabilidade. Principais recursos: Análise dupla de médias móveis Filtro RSI integrado Gestão dinâmica de risco Controle flexível de direção (compra/venda/ambos) Stops e alvos baseados em ATR Sup
HMA Crossover
Rowan Stephan Buys
Experts
HMA Crossover EA O HMA Crossover EA é um robô de negociação de tendência para MetaTrader 5, projetado para identificar oportunidades utilizando o indicador Hull Moving Average (HMA). Combinando uma HMA rápida com uma mais lenta, o EA detecta possíveis mudanças de tendência enquanto mantém um forte controle de risco. Principais recursos: Detecção dinâmica de cruzamento HMA: Identifica cruzamentos entre a HMA rápida e a lenta para gerar sinais. Stop Loss e Take Profit baseados em ATR: Ajustam-se
Filtro:
Sem comentários
Responder ao comentário