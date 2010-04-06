Anchored VWAP for MT5

Anchored VWAP (AVWAP) para MT5

Adicione facilmente várias linhas Anchored VWAP em um único gráfico com âncoras de data e hora precisas. Desenvolvido para traders que desejam uma análise rápida, clara e flexível dos níveis-chave de preço.

Destaques:

Ancore múltiplos VWAP por gráfico

Defina data e hora de início personalizada para cada linha

Interface intuitiva e fácil de usar

Ideal para day trading e swing trading

Analise tendências, identifique suportes/resistências dinâmicas e tome decisões de trading informadas sem complexidade

Automatize esta estratégia Anchored VWAP com o EA completo: 🔗 https://www.mql5.com/en/market/product/156780