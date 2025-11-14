AxiomFX: Правила, а не Реакции Screenshot tutorials are in the comment section of the EA [LINK]

AxiomFX — это сложный, мультивалютный советник (EA), разработанный специально для рынка USD и его основных пар. Этот торговый робот, работающий на таймфрейме M15, использует базовую стратегию, построенную на запатентованных специальных свечных моделях и гармонических ценовых паттернах, полученных непосредственно из динамики пар USD.

Ключевые особенности:

Торгуемые символы: USDJPY, GBPUSD, EURUSD, USDCHF и NZDUSD.

Таймфрейм: M15 (15-минутный график).

Специализированная логика: Торговые решения основаны на паттернах и структурах, уникальных для валютного рынка USD.

Настройка: Советник оснащен широким спектром регулируемых настроек, что дает трейдерам возможность точно настроить его производительность в соответствии с их индивидуальной толерантностью к риску и стилем торговли.

AxiomFX предлагает оптимизированный подход к торговле наиболее ликвидными парами, используя структуру рынка и специализированное распознавание паттернов для автоматического исполнения.

________________________________________

Recommended Setup:

Attach EA to the USDJPY M15 chart only. Use a low-spread, standard account (e.g., IC Markets or any similar broker). Supports hedging strategies – no restrictions on your trading style. Need help? Send me a private message—I'm happy to assist. These are the links you need to refer for more information: EA setting tutorial and setfiles: [Link]

