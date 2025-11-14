AxiomFX
AxiomFX: Правила, а не Реакции
AxiomFX — это сложный, мультивалютный советник (EA), разработанный специально для рынка USD и его основных пар. Этот торговый робот, работающий на таймфрейме M15, использует базовую стратегию, построенную на запатентованных специальных свечных моделях и гармонических ценовых паттернах, полученных непосредственно из динамики пар USD.
Ключевые особенности:
-
Торгуемые символы: USDJPY, GBPUSD, EURUSD, USDCHF и NZDUSD.
-
Таймфрейм: M15 (15-минутный график).
-
Специализированная логика: Торговые решения основаны на паттернах и структурах, уникальных для валютного рынка USD.
-
Настройка: Советник оснащен широким спектром регулируемых настроек, что дает трейдерам возможность точно настроить его производительность в соответствии с их индивидуальной толерантностью к риску и стилем торговли.
AxiomFX предлагает оптимизированный подход к торговле наиболее ликвидными парами, используя структуру рынка и специализированное распознавание паттернов для автоматического исполнения.
Recommended Setup:
- Attach EA to the USDJPY M15 chart only.
- Use a low-spread, standard account (e.g., IC Markets or any similar broker).
- Supports hedging strategies – no restrictions on your trading style.
- Need help? Send me a private message—I'm happy to assist.
I like what I am seeing, weekly profit is looking consistent. I want to say its a dream EA, but knock on wood. I am happy with the EA.