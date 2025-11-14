AxiomFX

5

AxiomFX: Правила, а не Реакции

Screenshot tutorials are in the comment section of the EA [LINK]

AxiomFX — это сложный, мультивалютный советник (EA), разработанный специально для рынка USD и его основных пар. Этот торговый робот, работающий на таймфрейме M15, использует базовую стратегию, построенную на запатентованных специальных свечных моделях и гармонических ценовых паттернах, полученных непосредственно из динамики пар USD.

Ключевые особенности:

  • Торгуемые символы: USDJPY, GBPUSD, EURUSD, USDCHF и NZDUSD.

  • Таймфрейм: M15 (15-минутный график).

  • Специализированная логика: Торговые решения основаны на паттернах и структурах, уникальных для валютного рынка USD.

  • Настройка: Советник оснащен широким спектром регулируемых настроек, что дает трейдерам возможность точно настроить его производительность в соответствии с их индивидуальной толерантностью к риску и стилем торговли.

AxiomFX предлагает оптимизированный подход к торговле наиболее ликвидными парами, используя структуру рынка и специализированное распознавание паттернов для автоматического исполнения.

________________________________________

Recommended Setup:

  1. Attach EA to the USDJPY M15 chart only.
  2. Use a low-spread, standard account (e.g., IC Markets or any similar broker).
  3. Supports hedging strategies – no restrictions on your trading style.
  4. Need help? Send me a private message—I'm happy to assist.

These are the links you need to refer for more information:

  • EA setting tutorial and setfiles: [Link]
  • My personal channel: [Link]



Отзывы 4
Isaac Adjei
361
Isaac Adjei 2025.11.26 16:01 
 

I like what I am seeing, weekly profit is looking consistent. I want to say its a dream EA, but knock on wood. I am happy with the EA.

Mohsen Moshiri
267
Mohsen Moshiri 2025.11.18 14:36 
 

This expert advisor delivered a very strong one‑year backtest, taking an initial balance of around $1,000 to roughly $1.4 million with a dynamic, realistic equity curve (including both wins and losses), a profit factor of about 1.8, and no use of martingale while still applying an assertive but structured risk‑management approach. A key advantage is that it runs on a single chart while internally managing multiple pairs, allowing for smoother, more practical handling in real use and intelligent compounding as the account grows, which results in increasingly accelerated yet controlled growth over time. I’ve now moved on to live testing on a real account, and if the EA maintains this level of consistency and growth, I will update this review with fresh results after about one month of live performance.

Biohacker1
239
Biohacker1 2025.11.16 02:30 
 

Seyed is reputable and honest developer. His other EA's In-sample back-test performance statistics roughly match the out of sample back-test performance stats, implying little to no overfitting and that their robust. In other words, the account growth in the back-test is due to how good the strategy is and getting those same results in a live account seems likely. Most of his demo signals are currently in-profit. One EA's signal isn't doing as well right now, however the EA would have been in-profit during that same period if the ATR trailing stop was enabled, and I'm expecting that account to probably recover soon. For more context, removing the trailing stop makes the Risk to reward ratio 1:1, so even if the edge diminishes over time as long as the win rate stays above 50%, the strategy will have a profit factor above 1. Each option has advantages and disadvantages. Point is, that his other EA's seem extremely robust, got great track-record so far, and I'm expecting this EA to perform well.

Marco Scherer
1678
Marco Scherer 2025.12.08 07:38 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Seyed Davoud Nikkhouy Tanha
2235
Ответ разработчика Seyed Davoud Nikkhouy Tanha 2025.12.08 08:03
Thank you for the precise and honest review of AxiomFX. So much appreciated.
Isaac Adjei
361
Isaac Adjei 2025.11.26 16:01 
 

I like what I am seeing, weekly profit is looking consistent. I want to say its a dream EA, but knock on wood. I am happy with the EA.

Seyed Davoud Nikkhouy Tanha
2235
Ответ разработчика Seyed Davoud Nikkhouy Tanha 2025.11.26 17:29
Thank you Isaac, so happy to see that you are making profit.
Mohsen Moshiri
267
Mohsen Moshiri 2025.11.18 14:36 
 

This expert advisor delivered a very strong one‑year backtest, taking an initial balance of around $1,000 to roughly $1.4 million with a dynamic, realistic equity curve (including both wins and losses), a profit factor of about 1.8, and no use of martingale while still applying an assertive but structured risk‑management approach. A key advantage is that it runs on a single chart while internally managing multiple pairs, allowing for smoother, more practical handling in real use and intelligent compounding as the account grows, which results in increasingly accelerated yet controlled growth over time. I’ve now moved on to live testing on a real account, and if the EA maintains this level of consistency and growth, I will update this review with fresh results after about one month of live performance.

Seyed Davoud Nikkhouy Tanha
2235
Ответ разработчика Seyed Davoud Nikkhouy Tanha 2025.11.18 14:59
thank you dear Mohsen, appreciate your precise and detailed feedback
Biohacker1
239
Biohacker1 2025.11.16 02:30 
 

Seyed is reputable and honest developer. His other EA's In-sample back-test performance statistics roughly match the out of sample back-test performance stats, implying little to no overfitting and that their robust. In other words, the account growth in the back-test is due to how good the strategy is and getting those same results in a live account seems likely. Most of his demo signals are currently in-profit. One EA's signal isn't doing as well right now, however the EA would have been in-profit during that same period if the ATR trailing stop was enabled, and I'm expecting that account to probably recover soon. For more context, removing the trailing stop makes the Risk to reward ratio 1:1, so even if the edge diminishes over time as long as the win rate stays above 50%, the strategy will have a profit factor above 1. Each option has advantages and disadvantages. Point is, that his other EA's seem extremely robust, got great track-record so far, and I'm expecting this EA to perform well.

Seyed Davoud Nikkhouy Tanha
2235
Ответ разработчика Seyed Davoud Nikkhouy Tanha 2025.11.16 19:10
Thank you my Friend, it is a great privilege having customers like you. wish you all the best in your trades.
Ответ на отзыв