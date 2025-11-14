AxiomFX
- エキスパート
- Seyed Davoud Nikkhouy Tanha
- バージョン: 1.20
- アップデート済み: 20 11月 2025
- アクティベーション: 10
AxiomFX: ルール、反応ではない
AxiomFX は、USD市場とその主要な通貨ペア専用に設計された、洗練されたマルチシンボル型のエキスパートアドバイザー（EA）です。M15時間枠で動作するこのトレーディングロボットは、独自の特別なローソク足パターンと、USDペアのダイナミクスから直接導出されたハーモニック・プライス・パターンに基づいて構築されたコア戦略を利用しています。
主な特徴：
-
取引シンボル: USDJPY、GBPUSD、EURUSD、USDCHF、および NZDUSD。
-
時間枠: M15（15分足チャート）。
-
専門的なロジック: 取引の意思決定は、USD通貨市場に固有のパターンと構造に基づいています。
-
カスタマイズ: このEAには幅広い調整可能な設定が備わっており、トレーダーが個々のリスク許容度と取引スタイルに合わせてパフォーマンスを微調整できる柔軟性を提供します。
AxiomFX は、市場構造と専門的なパターン認識を活用して、最も流動性の高いペアの自動実行による取引に最適化されたアプローチを提供します。
Recommended Setup:
- Attach EA to the USDJPY M15 chart only.
- Use a low-spread, standard account (e.g., IC Markets or any similar broker).
- Supports hedging strategies – no restrictions on your trading style.
I like what I am seeing, weekly profit is looking consistent. I want to say its a dream EA, but knock on wood. I am happy with the EA.