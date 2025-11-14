AxiomFX

5

AxiomFX: ルール、反応ではない

Screenshot tutorials are in the comment section of the EA [LINK]

AxiomFX は、USD市場とその主要な通貨ペア専用に設計された、洗練されたマルチシンボル型のエキスパートアドバイザー（EA）です。M15時間枠で動作するこのトレーディングロボットは、独自の特別なローソク足パターンと、USDペアのダイナミクスから直接導出されたハーモニック・プライス・パターンに基づいて構築されたコア戦略を利用しています。

主な特徴：

  • 取引シンボル: USDJPY、GBPUSD、EURUSD、USDCHF、および NZDUSD。

  • 時間枠: M15（15分足チャート）。

  • 専門的なロジック: 取引の意思決定は、USD通貨市場に固有のパターンと構造に基づいています。

  • カスタマイズ: このEAには幅広い調整可能な設定が備わっており、トレーダーが個々のリスク許容度と取引スタイルに合わせてパフォーマンスを微調整できる柔軟性を提供します。

AxiomFX は、市場構造と専門的なパターン認識を活用して、最も流動性の高いペアの自動実行による取引に最適化されたアプローチを提供します。

________________________________________

Recommended Setup:

  1. Attach EA to the USDJPY M15 chart only.
  2. Use a low-spread, standard account (e.g., IC Markets or any similar broker).
  3. Supports hedging strategies – no restrictions on your trading style.
  4. Need help? Send me a private message—I'm happy to assist.

These are the links you need to refer for more information:

  • EA setting tutorial and setfiles: [Link]
  • My personal channel: [Link]



レビュー 4
Isaac Adjei
366
Isaac Adjei 2025.11.26 16:01 
 

I like what I am seeing, weekly profit is looking consistent. I want to say its a dream EA, but knock on wood. I am happy with the EA.

Mohsen Moshiri
287
Mohsen Moshiri 2025.11.18 14:36 
 

This expert advisor delivered a very strong one‑year backtest, taking an initial balance of around $1,000 to roughly $1.4 million with a dynamic, realistic equity curve (including both wins and losses), a profit factor of about 1.8, and no use of martingale while still applying an assertive but structured risk‑management approach. A key advantage is that it runs on a single chart while internally managing multiple pairs, allowing for smoother, more practical handling in real use and intelligent compounding as the account grows, which results in increasingly accelerated yet controlled growth over time. I’ve now moved on to live testing on a real account, and if the EA maintains this level of consistency and growth, I will update this review with fresh results after about one month of live performance.

Biohacker1
240
Biohacker1 2025.11.16 02:30 
 

Seyed is reputable and honest developer. His other EA's In-sample back-test performance statistics roughly match the out of sample back-test performance stats, implying little to no overfitting and that their robust. In other words, the account growth in the back-test is due to how good the strategy is and getting those same results in a live account seems likely. Most of his demo signals are currently in-profit. One EA's signal isn't doing as well right now, however the EA would have been in-profit during that same period if the ATR trailing stop was enabled, and I'm expecting that account to probably recover soon. For more context, removing the trailing stop makes the Risk to reward ratio 1:1, so even if the edge diminishes over time as long as the win rate stays above 50%, the strategy will have a profit factor above 1. Each option has advantages and disadvantages. Point is, that his other EA's seem extremely robust, got great track-record so far, and I'm expecting this EA to perform well.

Lux Oro
Seyed Davoud Nikkhouy Tanha
2.59 (22)
エキスパート
Lux Oro: Precision Gold Trading for the H1 Timeframe Send a private message to me after purchase; Screenshot tutorials are in the comment section of the EA   [LINK] Lux Oro は、H1時間軸でのゴールド（XAUUSD）取引専用に設計された、あなたの専用の強力なエキスパートアドバイザー（EA）です。誇張されたAIやニューラルネットワークの流行に頼るEAとは異なり、Lux Oroは純粋で規律あるテクニカル分析に基づいて構築されており、真剣なトレーダーに透明で信頼性の高い戦略を提供します。 このEAは完全にカスタマイズ可能で、ブローカー固有の銘柄命名規則に適応します。Lux Oroはブローカーに依存せず、ヘッジをサポートしているため、多様な取引環境で汎用性があります。 資金を保護するために、Lux OroはTrailStopを含む重要なリスク管理機能を統合しています。これにより、利益を確保し、ドローダウンを最小限に抑える
MilanoBTC
Seyed Davoud Nikkhouy Tanha
4.2 (5)
エキスパート
Milano BTC：H1タイムフレームにおける精密なビットコイン取引 Milano BTCは、ビットコイン（BTCUSD）をH1タイムフレームで取引するために設計された、強力で規律あるエキスパートアドバイザー（EA）です。長年にわたり実証されたテクニカル分析手法に基づいて構築されており、検証されていないAIの gimmick を避け、透明で信頼性のある戦略に専念し、変動の激しい暗号市場において安定した結果を提供します。 EAの取引ロジックはボリュームベースの分析を活用し、高い勝率で高確率のエントリーポイントを捉えることができます。クラシックな市場原則とルールベースの体系的アプローチを組み合わせることで、Milano BTCは暗号通貨取引における課題、特に70％を超える資産間相関などの分析を困難にする要因に対応するよう設計されています。 Milano BTCはブローカーに依存せず、さまざまな取引環境に適応でき、ヘッジ取引をサポートします。資本を守るために、トレーリングストップなどの重要なリスク管理ツールを統合し、利益を確保し、ドローダウンを最小限に抑えます。これによりMilano B
レビューに返信