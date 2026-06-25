BlackVault AI EA
- Эксперты
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Anton VizzhachiiQuantix Engineering Team — Profile Description
We are a small independent engineering team focused on the development of structured algorithmic trading systems.
Our work is built around one core principle:
risk management comes before performance.
- Версия: 1.5
- Активации: 12
BLACKVAULT EA — Автоматическая торговая система для золота
XAUUSD M5 | Советник для MetaTrader 5
BlackVault — это не очередная сеточная система или мартингейл, спрятанный за красивой оболочкой. Это структурированная торговая система для золота, построенная на принципе, который мы ставим выше чистой доходности: контроль риска важнее результатов.
Внутри советника находится логика, построенная вокруг паттернов Opening Range Breakout (ORB), адаптивной фильтрации ATR и спреда, а также динамического модуля риска, который оценивает рыночные условия перед каждым входом, а не после него.
ЧТО ВНУТРИ
Адаптивный анализ Opening Range — система отслеживает диапазон по мере его формирования в реальном времени и входит только после подтверждённого пробоя, никогда не используя слепой вход по таймеру.
Динамический контроль волатильности (ATR-фильтр) — размер лота и уровни стопа пересчитываются с учётом текущей волатильности, а не остаются фиксированными.
Фильтр спреда и времени — советник не будет торговать при аномальном спреде, во время новостных окон или в периоды низкой рыночной активности.
Защита капитала — встроенный дневной лимит просадки автоматически останавливает торговлю при достижении установленного порога.
Логика Trailing Stop и Break-Even — автоматическая защита прибыли по мере развития сделки.
Встроенная панель управления — интеллектуальный торговый дашборд прямо на графике: баланс, статус ORB, открытая позиция, разрешение на исполнение — всё в одном окне, без необходимости искать информацию в настройках.
ИСТОРИЧЕСКОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ
Система была протестирована на историческом периоде длительностью 16 лет (2010–2026) на тиковых данных с качеством истории 97%, а также отдельно протестирована на недавнем периоде 2025–2026 в двух профилях риска:
— Medium Risk — консервативный профиль для трейдеров, которые ставят стабильность просадки на первое место.
— Boost Risk — агрессивный профиль для трейдеров, готовых принять более выраженные колебания капитала ради более быстрого роста.
Оба профиля используют одну и ту же базовую торговую логику — различаются только параметры риска на одну сделку. Это позволяет подобрать поведение системы под вашу собственную толерантность к риску вместо того, чтобы подстраиваться под чужую.
Все показатели получены в результате тестирования на исторических данных в тестере стратегий MetaTrader 5 и не являются гарантией результатов на реальном счёте.
ЖИВОЙ СИГНАЛ
Мы не просим вас верить нам на слово — наблюдайте за торговлей системы на реальном счёте в режиме реального времени:
BlackVault EA — Живой сигнал:
https://www.mql5.com/en/signals/2378407
Все сделки, статистика и просадка являются публичными и обновляются автоматически. Это открытая история торговли, которую вы можете проверить в любое время.
Сигнал работает на счёте Vantage — при использовании того же брокера сделки на вашем собственном счёте и на сигнале совпадают практически полностью, и это легко проверить самостоятельно.
Если вы тестируете или торгуете у другого брокера, отдельные сделки могут немного отличаться от тех, которые вы видите на сигнале — это нормальное следствие различий между брокерами, а не неисправность советника.
Брокеры с похожими условиями исполнения, как правило, будут достаточно близко следовать сигналу.
Сигнал всё ещё находится на ранней стадии сбора статистики — мы рекомендуем оценивать его по динамике с течением времени, а не по краткосрочным показателям.
НАСТРОЙКА И ПОДДЕРЖКА
Советник поставляется с понятными и хорошо документированными входными параметрами.
Если вам нужна помощь с настройкой под вашего брокера, размер депозита или стиль торговли, отправьте личное сообщение — мы с удовольствием поможем вам правильно настроить систему.
ДОСТУПНОСТЬ
Количество доступных копий ограничено.
Цена будет увеличиваться по мере продаж — те, кто приобретает раньше, фиксируют текущую цену.
ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Прошлые результаты — как полученные в ходе тестирования, так и показанные на живом сигнале — отражают то, как система вела себя в конкретных прошлых рыночных условиях, и не являются обещанием или гарантией того, что эти результаты повторятся в будущем.
Торговля на финансовых рынках связана с риском потери капитала.
Изучите логику советника и параметры риска перед использованием и торгуйте объёмами позиций, соответствующими вашей собственной толерантности к риску.
Very impressive EA. The trading logic looks clean and professional, and the results are definitely interesting to follow. The author is also very helpful and responsive. He explains things clearly and gives good support, which is very important when using an automated system. So far, I’m very satisfied with both the EA and the support. Great work.