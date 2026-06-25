BlackVault AI EA

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BLACKVAULT EA — Автоматическая торговая система для золота
XAUUSD M5 | Советник для MetaTrader 5

BlackVault — это не очередная сеточная система или мартингейл, спрятанный за красивой оболочкой. Это структурированная торговая система для золота, построенная на принципе, который мы ставим выше чистой доходности: контроль риска важнее результатов.

Внутри советника находится логика, построенная вокруг паттернов Opening Range Breakout (ORB), адаптивной фильтрации ATR и спреда, а также динамического модуля риска, который оценивает рыночные условия перед каждым входом, а не после него.

ЧТО ВНУТРИ

Адаптивный анализ Opening Range — система отслеживает диапазон по мере его формирования в реальном времени и входит только после подтверждённого пробоя, никогда не используя слепой вход по таймеру.

Динамический контроль волатильности (ATR-фильтр) — размер лота и уровни стопа пересчитываются с учётом текущей волатильности, а не остаются фиксированными.

Фильтр спреда и времени — советник не будет торговать при аномальном спреде, во время новостных окон или в периоды низкой рыночной активности.

Защита капитала — встроенный дневной лимит просадки автоматически останавливает торговлю при достижении установленного порога.

Логика Trailing Stop и Break-Even — автоматическая защита прибыли по мере развития сделки.

Встроенная панель управления — интеллектуальный торговый дашборд прямо на графике: баланс, статус ORB, открытая позиция, разрешение на исполнение — всё в одном окне, без необходимости искать информацию в настройках.

ИСТОРИЧЕСКОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ

Система была протестирована на историческом периоде длительностью 16 лет (2010–2026) на тиковых данных с качеством истории 97%, а также отдельно протестирована на недавнем периоде 2025–2026 в двух профилях риска:

— Medium Risk — консервативный профиль для трейдеров, которые ставят стабильность просадки на первое место.

— Boost Risk — агрессивный профиль для трейдеров, готовых принять более выраженные колебания капитала ради более быстрого роста.

Оба профиля используют одну и ту же базовую торговую логику — различаются только параметры риска на одну сделку. Это позволяет подобрать поведение системы под вашу собственную толерантность к риску вместо того, чтобы подстраиваться под чужую.

Все показатели получены в результате тестирования на исторических данных в тестере стратегий MetaTrader 5 и не являются гарантией результатов на реальном счёте.

ЖИВОЙ СИГНАЛ

Мы не просим вас верить нам на слово — наблюдайте за торговлей системы на реальном счёте в режиме реального времени:

BlackVault EA — Живой сигнал:
https://www.mql5.com/en/signals/2378407

Все сделки, статистика и просадка являются публичными и обновляются автоматически. Это открытая история торговли, которую вы можете проверить в любое время.

Сигнал работает на счёте Vantage — при использовании того же брокера сделки на вашем собственном счёте и на сигнале совпадают практически полностью, и это легко проверить самостоятельно.

Если вы тестируете или торгуете у другого брокера, отдельные сделки могут немного отличаться от тех, которые вы видите на сигнале — это нормальное следствие различий между брокерами, а не неисправность советника.

Брокеры с похожими условиями исполнения, как правило, будут достаточно близко следовать сигналу.

Сигнал всё ещё находится на ранней стадии сбора статистики — мы рекомендуем оценивать его по динамике с течением времени, а не по краткосрочным показателям.

НАСТРОЙКА И ПОДДЕРЖКА

Советник поставляется с понятными и хорошо документированными входными параметрами.

Если вам нужна помощь с настройкой под вашего брокера, размер депозита или стиль торговли, отправьте личное сообщение — мы с удовольствием поможем вам правильно настроить систему.

ДОСТУПНОСТЬ

Количество доступных копий ограничено.

Цена будет увеличиваться по мере продаж — те, кто приобретает раньше, фиксируют текущую цену.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Прошлые результаты — как полученные в ходе тестирования, так и показанные на живом сигнале — отражают то, как система вела себя в конкретных прошлых рыночных условиях, и не являются обещанием или гарантией того, что эти результаты повторятся в будущем.

Торговля на финансовых рынках связана с риском потери капитала.

Изучите логику советника и параметры риска перед использованием и торгуйте объёмами позиций, соответствующими вашей собственной толерантности к риску.


Отзывы 1
joiHung
19
joiHung 2026.06.26 19:27 
 

Very impressive EA. The trading logic looks clean and professional, and the results are definitely interesting to follow. The author is also very helpful and responsive. He explains things clearly and gives good support, which is very important when using an automated system. So far, I’m very satisfied with both the EA and the support. Great work.

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XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
Эксперты
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (507)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4 (36)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ - ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Главная цель этой системы — долговременная работа в режиме реального времени без использования каких-либо рискованных мартингейлов или сеток.  ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ Окончательная цена: 1499 долларов США [Сигнал в реальном времени]    |    [Результаты тестирования]    |    [Руководство по настройке]    |    [Результаты FTMO] Другой подход к торговле Торговая система Pulse Engine не использует н
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.32 (25)
Эксперты
NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
Boring Pips MT5
Thi Thu Ha Hoang
4.77 (52)
Эксперты
Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему большинство советников-экспертов неэффективны в реальной торговле, несмотря на их идеальные результаты на исторических данных? Самый вероятный ответ - overfitting. Многие советники создаются для "обучения" и идеальной адаптации к доступным историческим данным, но они не могут предсказать будущее из-за недостатка обобщаемости в построенной модели. Некоторые разработчики просто не знают о существовании overfitting, или они знают, но не имеют способа пр
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Definitely No Hype EA MT5
Anton Vizzhachii
Эксперты
Definitely Not a Scam EA — XAUUSD H1 Прозрачная автоматическая торговая система для золота, учитывающая различные рыночные режимы и созданная для оценки на протяжении нескольких лет, а не по тщательно выбранному удачному месяцу. Definitely Not a Scam EA сочетает торговлю XAUUSD H1 на основе чётких правил, два отдельных режима работы, адаптивное управление сделками на основе волатильности, панель управления непосредственно на графике, визуальный анализ рыночной структуры, масштабное тестирование
Quantix Core G33 EA
Anton Vizzhachii
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Эксперты
Quantix Core — Алгоритмический комплекс нового поколения для XAUUSD Quantix Core — это высокотехнологичная торговая экосистема, разработанная специально для работы на металлах. В основе системы лежит уникальная пятиъядерная архитектура, объединяющая методы прикладной математики, нейросетевую фильтрацию и классический статистический анализ. Это инструмент для профессионалов, ищущих математическую устойчивость в условиях высокой рыночной волатильности. Прозрачность и реальность трейдинга Quantix C
The Ghost Protocol EA
Anton Vizzhachii
5 (2)
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THE GHOST PROTOCOL EA: ПРОДВИНУТАЯ СИСТЕМА ФАЗОВОГО ВЫРАВНИВАНИЯ Идентификатор системы: XAU-H1-PROT-GP Классификация: Профессиональная количественная торговая система V. ЭМПИРИЧЕСКАЯ ВАЛИДАЦИЯ: ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ Для подтверждения эксплуатационной стабильности алгоритма в реальных рыночных условиях ниже предоставлен мониторинг живого торгового сигнала. Этот мониторинг служит эмпирическим доказательством надежности нашей модели фазового выравнивания. Аналитическая справка:
Theorem AI EA
Anton Vizzhachii
Эксперты
SYNAPTIC GOLD PROTOCOL STATUS: LIMITED ACCESS — 30 LICENSES. 10 REMAIN. Пока большинство ищет "грааль" среди индикаторов — единицы уже торгуют с институциональным интеллектом. Живой мониторинг: https://www.mql5.com/en/signals/2357549 BEYOND THE INDICATOR PARADIGM Рынок золота 2026 — это война алгоритмов где технический анализ существует только как ловушка ликвидности для розничных участников. THEOREM AI не строит прогнозы на основе прошлых цен. Мы встроили слой исполнения MQL5 напрямую в ана
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Фильтр:
joiHung
19
joiHung 2026.06.26 19:27 
 

Very impressive EA. The trading logic looks clean and professional, and the results are definitely interesting to follow. The author is also very helpful and responsive. He explains things clearly and gives good support, which is very important when using an automated system. So far, I’m very satisfied with both the EA and the support. Great work.

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