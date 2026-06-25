BlackVault AI EA

BLACKVAULT EA — Автоматическая торговая система для золота

XAUUSD M5 | Советник для MetaTrader 5

BlackVault — это не очередная сеточная система или мартингейл, спрятанный за красивой оболочкой. Это структурированная торговая система для золота, построенная на принципе, который мы ставим выше чистой доходности: контроль риска важнее результатов.

Внутри советника находится логика, построенная вокруг паттернов Opening Range Breakout (ORB), адаптивной фильтрации ATR и спреда, а также динамического модуля риска, который оценивает рыночные условия перед каждым входом, а не после него.

ЧТО ВНУТРИ

Адаптивный анализ Opening Range — система отслеживает диапазон по мере его формирования в реальном времени и входит только после подтверждённого пробоя, никогда не используя слепой вход по таймеру.

Динамический контроль волатильности (ATR-фильтр) — размер лота и уровни стопа пересчитываются с учётом текущей волатильности, а не остаются фиксированными.

Фильтр спреда и времени — советник не будет торговать при аномальном спреде, во время новостных окон или в периоды низкой рыночной активности.

Защита капитала — встроенный дневной лимит просадки автоматически останавливает торговлю при достижении установленного порога.

Логика Trailing Stop и Break-Even — автоматическая защита прибыли по мере развития сделки.

Встроенная панель управления — интеллектуальный торговый дашборд прямо на графике: баланс, статус ORB, открытая позиция, разрешение на исполнение — всё в одном окне, без необходимости искать информацию в настройках.

ИСТОРИЧЕСКОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ

Система была протестирована на историческом периоде длительностью 16 лет (2010–2026) на тиковых данных с качеством истории 97%, а также отдельно протестирована на недавнем периоде 2025–2026 в двух профилях риска:

— Medium Risk — консервативный профиль для трейдеров, которые ставят стабильность просадки на первое место.

— Boost Risk — агрессивный профиль для трейдеров, готовых принять более выраженные колебания капитала ради более быстрого роста.

Оба профиля используют одну и ту же базовую торговую логику — различаются только параметры риска на одну сделку. Это позволяет подобрать поведение системы под вашу собственную толерантность к риску вместо того, чтобы подстраиваться под чужую.

Все показатели получены в результате тестирования на исторических данных в тестере стратегий MetaTrader 5 и не являются гарантией результатов на реальном счёте.

ЖИВОЙ СИГНАЛ

Мы не просим вас верить нам на слово — наблюдайте за торговлей системы на реальном счёте в режиме реального времени:

BlackVault EA — Живой сигнал:

https://www.mql5.com/en/signals/2378407

Все сделки, статистика и просадка являются публичными и обновляются автоматически. Это открытая история торговли, которую вы можете проверить в любое время.

Сигнал работает на счёте Vantage — при использовании того же брокера сделки на вашем собственном счёте и на сигнале совпадают практически полностью, и это легко проверить самостоятельно.

Если вы тестируете или торгуете у другого брокера, отдельные сделки могут немного отличаться от тех, которые вы видите на сигнале — это нормальное следствие различий между брокерами, а не неисправность советника.

Брокеры с похожими условиями исполнения, как правило, будут достаточно близко следовать сигналу.

Сигнал всё ещё находится на ранней стадии сбора статистики — мы рекомендуем оценивать его по динамике с течением времени, а не по краткосрочным показателям.

НАСТРОЙКА И ПОДДЕРЖКА

Советник поставляется с понятными и хорошо документированными входными параметрами.

Если вам нужна помощь с настройкой под вашего брокера, размер депозита или стиль торговли, отправьте личное сообщение — мы с удовольствием поможем вам правильно настроить систему.

ДОСТУПНОСТЬ

Количество доступных копий ограничено.

Цена будет увеличиваться по мере продаж — те, кто приобретает раньше, фиксируют текущую цену.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Прошлые результаты — как полученные в ходе тестирования, так и показанные на живом сигнале — отражают то, как система вела себя в конкретных прошлых рыночных условиях, и не являются обещанием или гарантией того, что эти результаты повторятся в будущем.

Торговля на финансовых рынках связана с риском потери капитала.

Изучите логику советника и параметры риска перед использованием и торгуйте объёмами позиций, соответствующими вашей собственной толерантности к риску.