AxiomFX: Regeln, Nicht Reaktionen Screenshot tutorials are in the comment section of the EA [LINK]

AxiomFX ist ein hochentwickelter, Multisymbol-Expert Advisor (EA), der speziell für den USD-Markt und seine Hauptpaare konzipiert wurde. Dieser Handelsroboter, der auf dem M15-Zeitrahmen arbeitet, nutzt eine Kernstrategie, die auf proprietären speziellen Kerzenmustern und harmonischen Preisformationen basiert, die direkt von der Dynamik der USD-Paare abgeleitet sind.

Hauptmerkmale:

Gehandelte Symbole: USDJPY, GBPUSD, EURUSD, USDCHF und NZDUSD.

Zeitrahmen: M15 (15-Minuten-Chart).

Spezialisierte Logik: Handelsentscheidungen sind in Mustern und Strukturen verwurzelt, die für den USD-Währungsmarkt einzigartig sind.

Anpassung: Der EA ist mit einer breiten Palette einstellbarer Einstellungen ausgestattet, die Händlern die Flexibilität bieten, seine Leistung an ihre individuelle Risikotoleranz und ihren Handelsstil anzupassen.

AxiomFX bietet einen optimierten Ansatz für den Handel der liquidesten Paare, indem es Marktstruktur und spezialisierte Mustererkennung für die automatisierte Ausführung nutzt.

________________________________________

Recommended Setup:

Attach EA to the USDJPY M15 chart only. Use a low-spread, standard account (e.g., IC Markets or any similar broker). Supports hedging strategies – no restrictions on your trading style. Need help? Send me a private message—I'm happy to assist. These are the links you need to refer for more information: EA setting tutorial and setfiles: [Link]

[Link] My personal channel: [Link] [LIVE SIGNAL]



