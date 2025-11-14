AxiomFX

5

AxiomFX: Regeln, Nicht Reaktionen

Screenshot tutorials are in the comment section of the EA

AxiomFX ist ein hochentwickelter, Multisymbol-Expert Advisor (EA), der speziell für den USD-Markt und seine Hauptpaare konzipiert wurde. Dieser Handelsroboter, der auf dem M15-Zeitrahmen arbeitet, nutzt eine Kernstrategie, die auf proprietären speziellen Kerzenmustern und harmonischen Preisformationen basiert, die direkt von der Dynamik der USD-Paare abgeleitet sind.

Hauptmerkmale:

  • Gehandelte Symbole: USDJPY, GBPUSD, EURUSD, USDCHF und NZDUSD.

  • Zeitrahmen: M15 (15-Minuten-Chart).

  • Spezialisierte Logik: Handelsentscheidungen sind in Mustern und Strukturen verwurzelt, die für den USD-Währungsmarkt einzigartig sind.

  • Anpassung: Der EA ist mit einer breiten Palette einstellbarer Einstellungen ausgestattet, die Händlern die Flexibilität bieten, seine Leistung an ihre individuelle Risikotoleranz und ihren Handelsstil anzupassen.

AxiomFX bietet einen optimierten Ansatz für den Handel der liquidesten Paare, indem es Marktstruktur und spezialisierte Mustererkennung für die automatisierte Ausführung nutzt.



Recommended Setup:

  1. Attach EA to the USDJPY M15 chart only.
  2. Use a low-spread, standard account (e.g., IC Markets or any similar broker).
  3. Supports hedging strategies – no restrictions on your trading style.
  4. Need help? Send me a private message—I'm happy to assist.

These are the links you need to refer for more information:

  EA setting tutorial and setfiles:
  My personal channel:



Bewertungen
Isaac Adjei
366
Isaac Adjei 2025.11.26 16:01 
 

I like what I am seeing, weekly profit is looking consistent. I want to say its a dream EA, but knock on wood. I am happy with the EA.

Mohsen Moshiri
287
Mohsen Moshiri 2025.11.18 14:36 
 

This expert advisor delivered a very strong one‑year backtest, taking an initial balance of around $1,000 to roughly $1.4 million with a dynamic, realistic equity curve (including both wins and losses), a profit factor of about 1.8, and no use of martingale while still applying an assertive but structured risk‑management approach. A key advantage is that it runs on a single chart while internally managing multiple pairs, allowing for smoother, more practical handling in real use and intelligent compounding as the account grows, which results in increasingly accelerated yet controlled growth over time. I’ve now moved on to live testing on a real account, and if the EA maintains this level of consistency and growth, I will update this review with fresh results after about one month of live performance.

Biohacker1
240
Biohacker1 2025.11.16 02:30 
 

Seyed is reputable and honest developer. His other EA's In-sample back-test performance statistics roughly match the out of sample back-test performance stats, implying little to no overfitting and that their robust. In other words, the account growth in the back-test is due to how good the strategy is and getting those same results in a live account seems likely. Most of his demo signals are currently in-profit. One EA's signal isn't doing as well right now, however the EA would have been in-profit during that same period if the ATR trailing stop was enabled, and I'm expecting that account to probably recover soon. For more context, removing the trailing stop makes the Risk to reward ratio 1:1, so even if the edge diminishes over time as long as the win rate stays above 50%, the strategy will have a profit factor above 1. Each option has advantages and disadvantages. Point is, that his other EA's seem extremely robust, got great track-record so far, and I'm expecting this EA to perform well.

Lux Oro
Seyed Davoud Nikkhouy Tanha
2.59 (22)
Experten
Lux Oro: Precision Gold Trading for the H1 Timeframe Send a private message to me after purchase; Screenshot tutorials are in the comment section of the EA   [LINK] Lux Oro ist Ihr engagierter, leistungsstarker Expert Advisor (EA), der ausschließlich für den Handel mit Gold (XAUUSD) im H1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Im Gegensatz zu EAs, die sich auf überzogene KI- oder neuronale Netzwerk-Moden verlassen, basiert Lux Oro auf einer Grundlage reiner, disziplinierter technischer Analyse und biete
MilanoBTC
Seyed Davoud Nikkhouy Tanha
4.2 (5)
Experten
Milano BTC: Präziser Bitcoin-Handel im H1-Zeitrahmen Milano BTC ist ein leistungsstarker und disziplinierter Expert Advisor (EA), der ausschließlich für den Handel mit Bitcoin (BTCUSD) im H1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Basierend auf jahrelang erprobten Methoden der technischen Analyse verzichtet Milano BTC auf ungetestete KI-Tricks und konzentriert sich stattdessen auf transparente, bewährte Strategien, die in volatilen Kryptomärkten für Beständigkeit sorgen. Die Handelslogik des EAs nutzt vol
Marco Scherer
1719
Marco Scherer 2025.12.08 07:38 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Seyed Davoud Nikkhouy Tanha
2197
Antwort vom Entwickler Seyed Davoud Nikkhouy Tanha 2025.12.08 08:03
Thank you for the precise and honest review of AxiomFX. So much appreciated.
