AxiomFX

AxiomFX: Des Règles, Pas des Réactions

Screenshot tutorials are in the comment section of the EA [LINK]

AxiomFX est un Expert Advisor (EA) sophistiqué et multisymbole, conçu spécifiquement pour le marché de l'USD et ses paires majeures. Fonctionnant sur l'unité de temps M15, ce robot de trading utilise une stratégie de base construite sur des configurations de chandeliers spéciales propriétaires et des figures de prix harmoniques dérivées directement de la dynamique des paires USD.

Caractéristiques Clés:

  • Symboles Négociés: USDJPY, GBPUSD, EURUSD, USDCHF et NZDUSD.

  • Unité de Temps: M15 (graphique de 15 minutes).

  • Logique Spécialisée: Les décisions de trading sont ancrées dans des configurations et des structures uniques au marché des devises USD.

  • Personnalisation: L'EA est équipé d'un large éventail de paramètres ajustables, offrant aux traders la flexibilité d'affiner sa performance pour correspondre à leur tolérance au risque individuelle et à leur style de trading.

AxiomFX offre une approche optimisée pour négocier les paires les plus liquides, en tirant parti de la structure du marché et de la reconnaissance de configurations spécialisées pour l'exécution automatisée.

________________________________________

Recommended Setup:

  1. Attach EA to the USDJPY M15 chart only.
  2. Use a low-spread, standard account (e.g., IC Markets or any similar broker).
  3. Supports hedging strategies – no restrictions on your trading style.
  4. Need help? Send me a private message—I'm happy to assist.

These are the links you need to refer for more information:

  • EA setting tutorial and setfiles: [Link]
  • My personal channel: [Link]



Plus de l'auteur
Lux Oro
Seyed Davoud Nikkhouy Tanha
2.41 (22)
Experts
Lux Oro: Precision Gold Trading for the H1 Timeframe Send a private message to me after purchase; Screenshot tutorials are in the comment section of the EA   [LINK] Lux Oro est votre Expert Advisor (EA) dédié et puissant, conçu exclusivement pour le trading de l'or (XAUUSD) sur le cadre temporel H1. Contrairement aux EA qui reposent sur des modes d'IA ou de réseaux neuronaux surfaites, Lux Oro est construit sur une base d'analyse technique pure et disciplinée, offrant une stratégie transparent
Argento
Seyed Davoud Nikkhouy Tanha
2.25 (4)
Experts
Présentation de Argento  – Trading de précision sur les paires de devises en argent Argento  est un Expert Advisor (EA) puissant et multidevises, conçu exclusivement pour trader les paires de devises en argent (XAG) telles que XAGUSD, XAGEUR et XAGAUD en unité de temps H1. Développé à partir d’une analyse technique pure, Argento  évite les gadgets peu fiables et trop vantés de l’IA ou des réseaux neuronaux. Il offre à la place une exécution stratégique claire, disciplinée et transparente, destin
MilanoBTC
Seyed Davoud Nikkhouy Tanha
4.2 (5)
Experts
Milano BTC : Trading de Bitcoin Précis sur l’Horizon de Temps H1 Milano BTC est un Expert Advisor (EA) puissant et discipliné, conçu exclusivement pour trader le Bitcoin (BTCUSD) sur l’horizon temporel H1. Construit sur des années de méthodes d’analyse technique éprouvées, Milano BTC évite les artifices d’IA non testés et se concentre plutôt sur des stratégies transparentes et éprouvées, garantissant une constance sur les marchés crypto volatils. La logique de trading de l’EA s’appuie sur une a
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis