AxiomFX: Des Règles, Pas des Réactions

AxiomFX est un Expert Advisor (EA) sophistiqué et multisymbole, conçu spécifiquement pour le marché de l'USD et ses paires majeures. Fonctionnant sur l'unité de temps M15, ce robot de trading utilise une stratégie de base construite sur des configurations de chandeliers spéciales propriétaires et des figures de prix harmoniques dérivées directement de la dynamique des paires USD.

Caractéristiques Clés:

Symboles Négociés: USDJPY, GBPUSD, EURUSD, USDCHF et NZDUSD.

Unité de Temps: M15 (graphique de 15 minutes).

Logique Spécialisée: Les décisions de trading sont ancrées dans des configurations et des structures uniques au marché des devises USD.

Personnalisation: L'EA est équipé d'un large éventail de paramètres ajustables, offrant aux traders la flexibilité d'affiner sa performance pour correspondre à leur tolérance au risque individuelle et à leur style de trading.

AxiomFX offre une approche optimisée pour négocier les paires les plus liquides, en tirant parti de la structure du marché et de la reconnaissance de configurations spécialisées pour l'exécution automatisée.

Recommended Setup:

Attach EA to the USDJPY M15 chart only. Use a low-spread, standard account (e.g., IC Markets or any similar broker). Supports hedging strategies – no restrictions on your trading style. Need help? Send me a private message—I'm happy to assist. These are the links you need to refer for more information: EA setting tutorial and setfiles: [Link]

[Link] My personal channel: [Link]



