Argento

2.25
Представляем Argento – Точная торговля серебряными валютными парами
Argento — это мощный мультивалютный торговый советник (EA), созданный специально для торговли серебряными парами XAG, такими как XAGUSD, XAGEUR и XAGAUD, на таймфрейме H1. Разработанный на основе чистого технического анализа, Argento избегает ненадёжных и переоценённых AI и нейросетевых решений. Вместо этого он предлагает чёткую, дисциплинированную и прозрачную стратегию, ориентированную на серьёзных трейдеров.
Этот мультивалютный советник полностью настраиваемый, что позволяет адаптировать торговые символы в соответствии с обозначениями инструментов у вашего брокера (например, IC Markets, где символы могут незначительно отличаться). Argento не зависит от брокера и поддерживает хеджирование, что делает его универсальным в различных условиях.
Для защиты вашего капитала Argento включает важные функции управления рисками, такие как TrailStop, помогающие зафиксировать прибыль и снизить просадку — идеально подходит для тех, кто стремится к стабильной работе и надёжности в долгосрочной перспективе.

Recommended Setup:

  1. Attach EA to the XAGUSD H1 chart only.
  2. Input these trading symbols in the settings: XAGUSD,XAGEUR,XAGAUD
  3. Use a low-spread, standard account (e.g., IC Markets or any similar broker).
  4. Supports hedging strategies – no restrictions on your trading style.
  5. Need help? Send me a private message—I'm happy to assist.

These are the links you need to refer for more information:

  • EA setting tutorial and setfiles: [Link]
  • My personal channel: [Link]





Отзывы 4
mrea59
1661
mrea59 2025.07.24 12:19 
 

Been running this on my demo and very impressed with the results. Was looking for an EA to diversify as not traded Silver pairs before, so far has been great. Developer is also very polite and very helpful. Just bought his new Lux Oro EA to compliment Argento. Will look to use both on my live account.

Эксперты
The Recover PRO is an advanced trend and recovery system. It is designed to attempt recovery of losing trades. Each recovery attempt aims to results in break-even or small profits and these levels can be adjusted by the user. The user has a lot of control over what the EA does. These are the features that comes with the EA: Features: The EA can run on multiple charts and will open trades for the attached symbol. The EA opens trades on strong trends and recovers any losing trade while maintaining
TerminatorCrash
Profxtwins (Pty) LTD
Эксперты
The Terminator Crash Robot is a fully automated trading robot. It is specially designed for trading the Boom and Crash Indexes. The Robot Only Opens buy trades. It buys the Crash. It Buys the Boom index. The best timeframe to use the robot is the 1m. The user can put from 1 up to n trades at a time, you can decide the amount of pips you are willing to risk in the settings. The  expert advisor runs on deriv only. You are advised to risk only the amout you want are willing to risk,as trading is hi
SAWA Netting Grid EA
Alejandro Funes
Эксперты
This algorithm is based on the grid strategy and performs dynamic position management to make it work on netting accounts. Unlike other robots, this grid system bases its entries on profit over time of the asset instead of using pips. This parameter is the one that corresponds to "Average Distance".  You can trade all 28 major currencies simultaneously.  Parameters: +------------------------------------------------------------------+ :-:-:-:-:-:-:-:EXPERT SETTINGS:-:-:-:-:-:-:-: +---------------
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Эксперты
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
Trend Sentry Pro
K2021665571 (SOUTH AFRICA)
Эксперты
Описание продукта Trend Sentry Pro — это продвинутый полностью автоматизированный советник (EA), предназначенный для торговли только на покупку и использования восходящих трендов с помощью усовершенствованного индикатора трендовой линии. Советник открывает позиции на покупку, когда цена закрывается выше трендовой линии, что сигнализирует о подтвержденном бычьем тренде, и закрывает сделки, когда цена падает ниже трендовой линии, указывая на возможный разворот тренда. Такой подход позволяет Trend
Gravity
Alexandr Balasyan
Эксперты
Gravity - многофункциональный инструмент для автоматической и полуавтоматической реализации стратегий парного трейдинга. Если вы не знаете, что такое парный трейдинг , ознакомьтесь сначала в просторах интернета, чтобы не было недопониманий. Эксперт включает в себя: возможность автоматической/полу-автоматической/ручной торговли.  автоматический мани-менеждмент автоматический расчет оптимальной дельты, возможность ручного указания автоматический расчет объема позиций, с учетом волатильности детал
Matrix Arrow EA MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (7)
Эксперты
Matrix Arrow EA MT5  - уникальный советник, который может торговать по сигналам  MT5 индикатора Matrix Arrow  с помощью торговой панели на графике, вручную или на 100% автоматически.  Индикатор Matrix Arrow MT5  будет определять текущую тенденцию на ранних этапах, собирая информацию и данные от до 10 стандартных индикаторов, а именно: Индекс среднего направленного движения (ADX), Индекс товарного канала (CCI), Классические свечи Heiken Ashi, Скользящая средняя, Дивергенция схождения скользящих
Universal MT5 MACD
Volodymyr Hrybachov
Эксперты
Торговый робот на индикаторе MACD Это упрощенная версия   торгового робота , использует только одну стратегию для входа (расширенная версия имеет более 10 стратегий) Преимущества эксперта: Скальпинг, Мартингейл, сеточная торговля. Вы можете настроить торговлю только одним ордером или сеткой ордеров. Гибко настраиваемая сетка ордеров с   динамическим,  фиксированным или мультипликатором шага и торгового лота позволит адаптировать эксперт практически под любой торговый инструмент. Система восст
DoubleOB EA
Tomas Dario Fernandez Guzman
Эксперты
DoubleOB - это автоматический советник, предназначенный для торговли EUR/USD M5. Он использует блоки ордеров, динамические выходы и трейлинг-стопы с расширенным управлением рисками. Идеально подходит для безопасного и последовательного скальпинга. Совместим с оптимизацией и VPS. Оптимизирован для EUR/USD (M5) Высоконастраиваемые параметры Блоки ордеров и обнаружение FVG Динамическое управление TP/SL с точками разворота Автоматический трейлинг-стоп и Break Even Фильтрация часовых сессий Встрое
FREE
The Bitcoin Reaper
Profalgo Limited
3.7 (33)
Эксперты
ЗАПУСК ПРОМО: По текущей цене будет доступно лишь очень ограниченное количество экземпляров! Окончательная цена: 999$ НОВИНКА (от 349$) --> ПОЛУЧИТЕ 1 EA БЕСПЛАТНО (для 2 номеров торговых счетов). Лучшее комбо-предложение     ->     нажмите здесь ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К ПУБЛИЧНОЙ ГРУППЕ:   Нажмите здесь   LIVE SIGNAL LIVE SIGNAL V2.0 UPDATE 2.0 INFO Добро пожаловать в BITCOIN REAPER!   После колоссального успеха Gold Reaper я решил, что пришло время применить те же принципы победы к рынку биткоинов,
Pro Experience
Yurii Yasny
Эксперты
Pro Experience Only 4 copies available for $99.00. Next price 199 USD ECN Pro Experience is a scalping strategy based on breaking through strong price levels. One of the oldest and most reliable strategies with the author's modernization for the current market. The strategy does not require any optimizations. We installed it on the chart according to the recommendation and enjoy trading!!! Advantages of ECN Pro Experience: - optimal SL/TP ratio - low SL, which makes the system as safe as possi
Max ScalperSpeed MT5
Paranchai Tensit
Эксперты
Max ScalperSpeed MT5   is a fully automated expert advisor. This system has been developed to improve the efficiency of generating more returns. Rely on scalping trading strategies and recovery strategies with appropriate trading frequencies, and also able to work well in all market conditions, whether trend or sideways, able to trade full time in all conditions. Enable or disable news filtering according to user needs. Added a proportional lot size adjustment function, where users can choose t
Фильтр:
Justin The Trader
890
Justin The Trader 2025.08.15 15:52 
 

Im not sure if the backtest is fixed, but at least in prop firms and a good broker is doing pretty bad, the last update didnt add anything good! Many people contact me to say the same, and i notice that lux algo is like the same thing, backtest good and real trading not! Seyed is very niece, but I prefer stop using the EA, because clean the profits of other EAs

Seyed Davoud Nikkhouy Tanha
2235
Ответ разработчика
Hello sorry to hear this i will try to improve it in next update
Thomas Michael Kraemer
242
Thomas Michael Kraemer 2025.08.08 14:05 
 

Been running this on my live account for 3 days, with standard argento_commerciante_live_signal.set, but no trades yet. When can I expect an action from the EA?

Seyed Davoud Nikkhouy Tanha
2235
Ответ разработчика
Hello sorry to hear this i will try to improve it in next update
John Woodward Jr
370
John Woodward Jr 2025.08.03 07:40 
 

This EA is poorly coded. Doesn't work if more than one EA on the terminal. Would not recommend. Only have in Demo. Typical garbage EA. Small wins followed by large SL.

After 3 weeks on a demo account (Fusion Markets) XAGUER is up 9% while XAGUSD is down 10%

Latest update made performance worse. Don't waste your money on this EA

Seyed Davoud Nikkhouy Tanha
2235
Ответ разработчика
Dear John This is not a issue related to the EA. I will reach you directly.
mrea59
1661
mrea59 2025.07.24 12:19 
 

Been running this on my demo and very impressed with the results. Was looking for an EA to diversify as not traded Silver pairs before, so far has been great. Developer is also very polite and very helpful. Just bought his new Lux Oro EA to compliment Argento. Will look to use both on my live account.

Seyed Davoud Nikkhouy Tanha
2235
Ответ разработчика
thank you and appreciated your supportive feedback.
Ответ на отзыв