Blue CARA MT5 Duc Anh Le Эксперты

| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders. This is MT5 version, click here for Blue CARA MT4 (settings and logics are same in both versions) Real monitoring signal --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ('CARA') - short for C omprehensive A lgorithmic R esponsive A dvisor is a next-gen multi-currency multi-timeframe EA base on the widely known (and perhaps the most popul