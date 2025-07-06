Argento
- Seyed Davoud Nikkhouy Tanha
- Версия: 1.40
- Обновлено: 8 декабря 2025
- Активации: 10
Argento — это мощный мультивалютный торговый советник (EA), созданный специально для торговли серебряными парами XAG, такими как XAGUSD, XAGEUR и XAGAUD, на таймфрейме H1. Разработанный на основе чистого технического анализа, Argento избегает ненадёжных и переоценённых AI и нейросетевых решений. Вместо этого он предлагает чёткую, дисциплинированную и прозрачную стратегию, ориентированную на серьёзных трейдеров.
Этот мультивалютный советник полностью настраиваемый, что позволяет адаптировать торговые символы в соответствии с обозначениями инструментов у вашего брокера (например, IC Markets, где символы могут незначительно отличаться). Argento не зависит от брокера и поддерживает хеджирование, что делает его универсальным в различных условиях.
Для защиты вашего капитала Argento включает важные функции управления рисками, такие как TrailStop, помогающие зафиксировать прибыль и снизить просадку — идеально подходит для тех, кто стремится к стабильной работе и надёжности в долгосрочной перспективе.
Recommended Setup:
- Attach EA to the XAGUSD H1 chart only.
- Input these trading symbols in the settings: XAGUSD,XAGEUR,XAGAUD
- Use a low-spread, standard account (e.g., IC Markets or any similar broker).
- Supports hedging strategies – no restrictions on your trading style.
Been running this on my demo and very impressed with the results. Was looking for an EA to diversify as not traded Silver pairs before, so far has been great. Developer is also very polite and very helpful. Just bought his new Lux Oro EA to compliment Argento. Will look to use both on my live account.