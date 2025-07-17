Lux Oro
- Эксперты
- Seyed Davoud Nikkhouy Tanha
- Версия: 1.70
- Обновлено: 21 ноября 2025
- Активации: 11
Lux Oro: Precision Gold Trading for the H1 Timeframe
|Send a private message to me after purchase;
Screenshot tutorials are in the comment section of the EA [LINK]
Lux Oro — ваш специализированный, мощный советник (EA), разработанный исключительно для торговли золотом (XAUUSD) на таймфрейме H1. В отличие от советников, которые полагаются на раскрученные ИИ или нейронные сети, Lux Oro построен на основе чистого, дисциплинированного технического анализа, предлагая прозрачную и надежную стратегию для серьезных трейдеров.
Этот советник полностью настраивается, адаптируясь к конкретным соглашениям вашего брокера по именованию инструментов. Lux Oro не зависит от брокера и поддерживает хеджирование, обеспечивая его универсальность в различных торговых средах.
Для защиты вашего капитала Lux Oro интегрирует основные функции управления рисками, включая TrailStop. Это помогает фиксировать прибыль и минимизировать просадку, идеально подходя для трейдеров, ориентированных на стабильную производительность и долгосрочную надежность на рынке золота.
________________________________________
Recommended Setup:
- Attach EA to the XAUUSD H1 chart only.
- Use a low-spread, standard account (e.g., IC Markets or any similar broker).
- Supports hedging strategies – no restrictions on your trading style.
- Need help? Send me a private message—I'm happy to assist.
These are the links you need to refer for more information:
- EA setting tutorial and setfiles: [Link]
- My personal channel: [Link]
- Live signal: [CLICK HERE]
Merita 5 stelle.perché il supporto è abbastanza efficiente e rapido! Mi ha inviato ottimizzazione per il mio broker . Per il momento non ho mai perso. Ho iniziato con 200 dollari e ho profitto di 180$ in una settimana! Credo che non possa funzionare con tutti i broker! Ho installato Lux su Pu prime e non mi ha aperto posizioni pur alzando lo spread a 35. Lo sto usando con VTMARKET/ ULTIMA Market e Roboforex e funziona. Vince il 70% delle volte ma quando non vince perde circa 22 dollari. Grazie