AxiomFX: Regole, Non Reazioni

AxiomFX è un Expert Advisor (EA) sofisticato e multi-simbolo, progettato specificamente per il mercato USD e le sue principali coppie. Operando sul timeframe M15, questo robot di trading utilizza una strategia centrale basata su pattern proprietari di candele speciali e pattern armonici di prezzo derivati direttamente dalle dinamiche delle coppie USD.

Caratteristiche Principali:

  • Simboli Negoziati: USDJPY, GBPUSD, EURUSD, USDCHF e NZDUSD.

  • Timeframe: M15 (grafico a 15 minuti).

  • Logica Specializzata: Le decisioni di trading sono radicate in pattern e strutture uniche del mercato valutario USD.

  • Personalizzazione: L'EA è dotato di un'ampia gamma di impostazioni regolabili, offrendo ai trader la flessibilità di mettere a punto le sue prestazioni per adattarle alla loro tolleranza al rischio individuale e al loro stile di trading.

AxiomFX offre un approccio ottimizzato per negoziare le coppie più liquide, sfruttando la struttura del mercato e il riconoscimento specializzato dei pattern per l'esecuzione automatizzata.

Recommended Setup:

  1. Attach EA to the USDJPY M15 chart only.
  2. Use a low-spread, standard account (e.g., IC Markets or any similar broker).
  3. Supports hedging strategies – no restrictions on your trading style.
  4. Need help? Send me a private message—I'm happy to assist.

  • EA setting tutorial and setfiles: [Link]
  • My personal channel: [Link]



