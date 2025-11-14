AxiomFX
- Experts
- Seyed Davoud Nikkhouy Tanha
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 11
AxiomFX: Regole, Non Reazioni
|Screenshot tutorials are in the comment section of the EA [LINK]
AxiomFX è un Expert Advisor (EA) sofisticato e multi-simbolo, progettato specificamente per il mercato USD e le sue principali coppie. Operando sul timeframe M15, questo robot di trading utilizza una strategia centrale basata su pattern proprietari di candele speciali e pattern armonici di prezzo derivati direttamente dalle dinamiche delle coppie USD.
Caratteristiche Principali:
-
Simboli Negoziati: USDJPY, GBPUSD, EURUSD, USDCHF e NZDUSD.
-
Timeframe: M15 (grafico a 15 minuti).
-
Logica Specializzata: Le decisioni di trading sono radicate in pattern e strutture uniche del mercato valutario USD.
-
Personalizzazione: L'EA è dotato di un'ampia gamma di impostazioni regolabili, offrendo ai trader la flessibilità di mettere a punto le sue prestazioni per adattarle alla loro tolleranza al rischio individuale e al loro stile di trading.
AxiomFX offre un approccio ottimizzato per negoziare le coppie più liquide, sfruttando la struttura del mercato e il riconoscimento specializzato dei pattern per l'esecuzione automatizzata.
________________________________________
Recommended Setup:
- Attach EA to the USDJPY M15 chart only.
- Use a low-spread, standard account (e.g., IC Markets or any similar broker).
- Supports hedging strategies – no restrictions on your trading style.
- Need help? Send me a private message—I'm happy to assist.