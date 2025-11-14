AxiomFX: 반응이 아닌 규칙 Screenshot tutorials are in the comment section of the EA [LINK]

AxiomFX는 USD 시장과 그 주요 쌍을 위해 특별히 설계된 정교한 멀티 심볼 전문가 고문(EA)입니다. M15 시간대에서 작동하는 이 트레이딩 로봇은 독점적인 특수 캔들 패턴과 USD 쌍의 역학에서 직접 파생된 하모닉 가격 패턴을 기반으로 구축된 핵심 전략을 활용합니다.

주요 특징:

거래 심볼: USDJPY, GBPUSD, EURUSD, USDCHF, 및 NZDUSD.

시간대: M15 (15분 차트).

전문 로직: 거래 결정은 USD 통화 시장에 고유한 패턴과 구조에 뿌리를 두고 있습니다.

맞춤 설정: 이 EA는 광범위한 조정 가능한 설정들을 갖추고 있어, 트레이더들이 자신의 개별적인 위험 감수 수준과 트레이딩 스타일에 맞춰 성능을 세밀하게 조정할 수 있는 유연성을 제공합니다.

AxiomFX는 시장 구조와 전문적인 패턴 인식을 활용하여 가장 유동적인 쌍을 자동화된 실행으로 거래하는 최적화된 접근 방식을 제공합니다.

Recommended Setup:

Attach EA to the USDJPY M15 chart only. Use a low-spread, standard account (e.g., IC Markets or any similar broker). Supports hedging strategies – no restrictions on your trading style. Need help? Send me a private message—I'm happy to assist. These are the links you need to refer for more information: EA setting tutorial and setfiles: [Link]

