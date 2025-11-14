AxiomFX

5

AxiomFX: 반응이 아닌 규칙

Screenshot tutorials are in the comment section of the EA [LINK]

AxiomFX는 USD 시장과 그 주요 쌍을 위해 특별히 설계된 정교한 멀티 심볼 전문가 고문(EA)입니다. M15 시간대에서 작동하는 이 트레이딩 로봇은 독점적인 특수 캔들 패턴과 USD 쌍의 역학에서 직접 파생된 하모닉 가격 패턴을 기반으로 구축된 핵심 전략을 활용합니다.

주요 특징:

  • 거래 심볼: USDJPY, GBPUSD, EURUSD, USDCHF, 및 NZDUSD.

  • 시간대: M15 (15분 차트).

  • 전문 로직: 거래 결정은 USD 통화 시장에 고유한 패턴과 구조에 뿌리를 두고 있습니다.

  • 맞춤 설정: 이 EA는 광범위한 조정 가능한 설정들을 갖추고 있어, 트레이더들이 자신의 개별적인 위험 감수 수준과 트레이딩 스타일에 맞춰 성능을 세밀하게 조정할 수 있는 유연성을 제공합니다.

AxiomFX는 시장 구조와 전문적인 패턴 인식을 활용하여 가장 유동적인 쌍을 자동화된 실행으로 거래하는 최적화된 접근 방식을 제공합니다.

________________________________________

Recommended Setup:

  1. Attach EA to the USDJPY M15 chart only.
  2. Use a low-spread, standard account (e.g., IC Markets or any similar broker).
  3. Supports hedging strategies – no restrictions on your trading style.
  4. Need help? Send me a private message—I'm happy to assist.

These are the links you need to refer for more information:

  • EA setting tutorial and setfiles: [Link]
  • My personal channel: [Link]



Isaac Adjei
366
Isaac Adjei 2025.11.26 16:01 
 

I like what I am seeing, weekly profit is looking consistent. I want to say its a dream EA, but knock on wood. I am happy with the EA.

Mohsen Moshiri
337
Mohsen Moshiri 2025.11.18 14:36 
 

This expert advisor delivered a very strong one‑year backtest, taking an initial balance of around $1,000 to roughly $1.4 million with a dynamic, realistic equity curve (including both wins and losses), a profit factor of about 1.8, and no use of martingale while still applying an assertive but structured risk‑management approach. A key advantage is that it runs on a single chart while internally managing multiple pairs, allowing for smoother, more practical handling in real use and intelligent compounding as the account grows, which results in increasingly accelerated yet controlled growth over time. I’ve now moved on to live testing on a real account, and if the EA maintains this level of consistency and growth, I will update this review with fresh results after about one month of live performance.

Biohacker1
240
Biohacker1 2025.11.16 02:30 
 

Seyed is reputable and honest developer. His other EA's In-sample back-test performance statistics roughly match the out of sample back-test performance stats, implying little to no overfitting and that their robust. In other words, the account growth in the back-test is due to how good the strategy is and getting those same results in a live account seems likely. Most of his demo signals are currently in-profit. One EA's signal isn't doing as well right now, however the EA would have been in-profit during that same period if the ATR trailing stop was enabled, and I'm expecting that account to probably recover soon. For more context, removing the trailing stop makes the Risk to reward ratio 1:1, so even if the edge diminishes over time as long as the win rate stays above 50%, the strategy will have a profit factor above 1. Each option has advantages and disadvantages. Point is, that his other EA's seem extremely robust, got great track-record so far, and I'm expecting this EA to perform well.

제작자의 제품 더 보기
Lux Oro
Seyed Davoud Nikkhouy Tanha
2.59 (22)
Experts
Lux Oro: Precision Gold Trading for the H1 Timeframe Send a private message to me after purchase; Screenshot tutorials are in the comment section of the EA   [LINK] Lux Oro 는 H1 시간대에서 금(XAUUSD) 거래를 위해 독점적으로 설계된, 귀하의 전용 강력한 전문가 고문(EA)입니다. 과장된 AI 또는 신경망 유행에 의존하는 EA와 달리, Lux Oro는 순수하고 훈련된 기술 분석 을 기반으로 구축되어 진지한 트레이더에게 투명하고 신뢰할 수 있는 전략 을 제공합니다. 이 EA는 브로커의 특정 상품 명명 규칙에 맞게 완전히 사용자 정의 할 수 있습니다. Lux Oro는 브로커 독립적 이며 헤징을 지원 하여 다양한 거래 환경에서 다용도로 사용할 수 있습니다. 자본을 보호하기 위해 Lux Oro는 TrailStop을 포함한 필수 위험 관리 기능을
MilanoBTC
Seyed Davoud Nikkhouy Tanha
4.2 (5)
Experts
Milano BTC: H1 타임프레임을 위한 정밀한 비트코인 거래 Milano BTC는 H1 타임프레임에서 비트코인(BTCUSD) 거래를 위해 특별히 설계된 강력하고 규율 있는 전문가용 어드바이저(EA)입니다. 수년간 검증된 기술적 분석 기법을 기반으로 구축되어, 검증되지 않은 AI 기반 기법을 배제하고 투명하고 신뢰할 수 있는 전략에 집중하여 변동성이 큰 암호화폐 시장에서도 일관성을 제공합니다. EA의 거래 로직은 거래량 기반 분석을 활용하여 높은 확률의 진입 신호를 인상적인 승률로 포착합니다. 고전적인 시장 원칙과 규칙 기반의 체계적인 접근 방식을 결합하여, Milano BTC는 암호화폐 거래에서 발생하는 다양한 도전 과제—특히 분석을 어렵게 만드는 70% 이상의 자산 간 상관관계—를 해결하도록 설계되었습니다. Milano BTC는 브로커에 독립적이며 다양한 거래 환경에 적응할 수 있고, 헤징을 지원합니다. 자본 보호를 위해 트레일링 스탑과 같은 필수 위험 관리 도구를 통합하여
