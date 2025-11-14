AxiomFX

AxiomFX: Kurallar, Tepkiler Değil

AxiomFX, USD piyasası ve ana pariteleri için özel olarak tasarlanmış, gelişmiş, çok sembollü bir Uzman Danışmandır (EA). M15 zaman diliminde çalışan bu işlem robotu, doğrudan USD paritelerinin dinamiklerinden türetilen özel tescilli mum formasyonları ve harmonik fiyat formasyonları üzerine kurulu bir temel strateji kullanır.

Temel Özellikler:

  • İşlem Gören Semboller: USDJPY, GBPUSD, EURUSD, USDCHF ve NZDUSD.

  • Zaman Dilimi: M15 (15 dakikalık grafik).

  • Özel Mantık: İşlem kararları, USD döviz piyasasına özgü formasyonlara ve yapılara dayanmaktadır.

  • Özelleştirme: EA, yatırımcılara bireysel risk toleranslarına ve işlem stillerine uyacak şekilde performansını hassas ayarlama esnekliği sunan geniş bir ayarlanabilir ayar yelpazesi ile donatılmıştır.

AxiomFX, otomatik yürütme için piyasa yapısından ve özel formasyon tanımadan yararlanarak en likit paritelerde işlem yapmak için optimize edilmiş bir yaklaşım sunar.

Recommended Setup:

  1. Attach EA to the USDJPY M15 chart only.
  2. Use a low-spread, standard account (e.g., IC Markets or any similar broker).
  3. Supports hedging strategies – no restrictions on your trading style.
  4. Need help? Send me a private message—I'm happy to assist.

