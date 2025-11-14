AxiomFX
- Seyed Davoud Nikkhouy Tanha
- Versão: 1.20
- Atualizado: 20 novembro 2025
- Ativações: 10
AxiomFX: Regras, Não Reações
AxiomFX é um Expert Advisor (EA) sofisticado e multissímbolo, projetado especificamente para o mercado USD e seus principais pares. Operando no timeframe M15, este robô de negociação utiliza uma estratégia central construída com base em padrões proprietários de velas especiais e padrões harmônicos de preços derivados diretamente da dinâmica dos pares USD.
Recursos Principais:
Símbolos Negociados: USDJPY, GBPUSD, EURUSD, USDCHF e NZDUSD.
Timeframe: M15 (gráfico de 15 minutos).
Lógica Especializada: As decisões de negociação estão enraizadas em padrões e estruturas exclusivas do mercado de câmbio USD.
Personalização: O EA está equipado com uma ampla gama de configurações ajustáveis, oferecendo aos traders a flexibilidade para ajustar seu desempenho para corresponder à sua tolerância individual ao risco e estilo de negociação.
AxiomFX oferece uma abordagem otimizada para negociar os pares mais líquidos, alavancando a estrutura do mercado e o reconhecimento de padrões especializado para execução automatizada.
Recommended Setup:
- Attach EA to the USDJPY M15 chart only.
- Use a low-spread, standard account (e.g., IC Markets or any similar broker).
- Supports hedging strategies – no restrictions on your trading style.
- Need help? Send me a private message—I'm happy to assist.
I like what I am seeing, weekly profit is looking consistent. I want to say its a dream EA, but knock on wood. I am happy with the EA.