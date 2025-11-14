AxiomFX: Regras, Não Reações Screenshot tutorials are in the comment section of the EA [LINK]

AxiomFX é um Expert Advisor (EA) sofisticado e multissímbolo, projetado especificamente para o mercado USD e seus principais pares. Operando no timeframe M15, este robô de negociação utiliza uma estratégia central construída com base em padrões proprietários de velas especiais e padrões harmônicos de preços derivados diretamente da dinâmica dos pares USD.

Recursos Principais:

Símbolos Negociados: USDJPY, GBPUSD, EURUSD, USDCHF e NZDUSD.

Timeframe: M15 (gráfico de 15 minutos).

Lógica Especializada: As decisões de negociação estão enraizadas em padrões e estruturas exclusivas do mercado de câmbio USD.

Personalização: O EA está equipado com uma ampla gama de configurações ajustáveis, oferecendo aos traders a flexibilidade para ajustar seu desempenho para corresponder à sua tolerância individual ao risco e estilo de negociação.

AxiomFX oferece uma abordagem otimizada para negociar os pares mais líquidos, alavancando a estrutura do mercado e o reconhecimento de padrões especializado para execução automatizada.

________________________________________

Recommended Setup:

Attach EA to the USDJPY M15 chart only. Use a low-spread, standard account (e.g., IC Markets or any similar broker). Supports hedging strategies – no restrictions on your trading style. Need help? Send me a private message—I'm happy to assist. These are the links you need to refer for more information: EA setting tutorial and setfiles: [Link]

[Link] My personal channel: [Link] [LIVE SIGNAL]



