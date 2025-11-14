AxiomFX

5

AxiomFX: Regras, Não Reações

Screenshot tutorials are in the comment section of the EA [LINK]

AxiomFX é um Expert Advisor (EA) sofisticado e multissímbolo, projetado especificamente para o mercado USD e seus principais pares. Operando no timeframe M15, este robô de negociação utiliza uma estratégia central construída com base em padrões proprietários de velas especiais e padrões harmônicos de preços derivados diretamente da dinâmica dos pares USD.

Recursos Principais:

  • Símbolos Negociados: USDJPY, GBPUSD, EURUSD, USDCHF e NZDUSD.

  • Timeframe: M15 (gráfico de 15 minutos).

  • Lógica Especializada: As decisões de negociação estão enraizadas em padrões e estruturas exclusivas do mercado de câmbio USD.

  • Personalização: O EA está equipado com uma ampla gama de configurações ajustáveis, oferecendo aos traders a flexibilidade para ajustar seu desempenho para corresponder à sua tolerância individual ao risco e estilo de negociação.

AxiomFX oferece uma abordagem otimizada para negociar os pares mais líquidos, alavancando a estrutura do mercado e o reconhecimento de padrões especializado para execução automatizada.

________________________________________

Recommended Setup:

  1. Attach EA to the USDJPY M15 chart only.
  2. Use a low-spread, standard account (e.g., IC Markets or any similar broker).
  3. Supports hedging strategies – no restrictions on your trading style.
  4. Need help? Send me a private message—I'm happy to assist.

These are the links you need to refer for more information:

  • EA setting tutorial and setfiles: [Link]
  • My personal channel: [Link]



Comentários 4
Isaac Adjei
366
Isaac Adjei 2025.11.26 16:01 
 

I like what I am seeing, weekly profit is looking consistent. I want to say its a dream EA, but knock on wood. I am happy with the EA.

Mohsen Moshiri
277
Mohsen Moshiri 2025.11.18 14:36 
 

This expert advisor delivered a very strong one‑year backtest, taking an initial balance of around $1,000 to roughly $1.4 million with a dynamic, realistic equity curve (including both wins and losses), a profit factor of about 1.8, and no use of martingale while still applying an assertive but structured risk‑management approach. A key advantage is that it runs on a single chart while internally managing multiple pairs, allowing for smoother, more practical handling in real use and intelligent compounding as the account grows, which results in increasingly accelerated yet controlled growth over time. I’ve now moved on to live testing on a real account, and if the EA maintains this level of consistency and growth, I will update this review with fresh results after about one month of live performance.

Biohacker1
240
Biohacker1 2025.11.16 02:30 
 

Seyed is reputable and honest developer. His other EA's In-sample back-test performance statistics roughly match the out of sample back-test performance stats, implying little to no overfitting and that their robust. In other words, the account growth in the back-test is due to how good the strategy is and getting those same results in a live account seems likely. Most of his demo signals are currently in-profit. One EA's signal isn't doing as well right now, however the EA would have been in-profit during that same period if the ATR trailing stop was enabled, and I'm expecting that account to probably recover soon. For more context, removing the trailing stop makes the Risk to reward ratio 1:1, so even if the edge diminishes over time as long as the win rate stays above 50%, the strategy will have a profit factor above 1. Each option has advantages and disadvantages. Point is, that his other EA's seem extremely robust, got great track-record so far, and I'm expecting this EA to perform well.

Responder ao comentário