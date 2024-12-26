SmartChoise
- Эксперты
- Gabriel Costin Floricel
- Версия: 8.6
- Обновлено: 14 декабря 2025
- Активации: 20
SmartChoise EA – Торговая система на базе нейронной сети для XAU/USD (Золото) на таймфрейме M1
Руководство пользователя доступно по ссылке на моей странице профиля — в нём подробно объяснены все настройки и параметры.
В Telegram-канале вы также можете найти несколько аккаунтов, работающих со SmartChoise с разными балансами, уровнями риска и настройками. Это отличный способ увидеть реальную эффективность советника у разных брокеров и в разных условиях.
Цена временно снижена.
Этот советник предназначен для долгосрочного, контролируемого роста — ключевым моментом его успешной работы является понимание и соответствие его стратегии вашему уровню толерантности к риску.
Использует движок, основанный на нейронной сети, который постоянно анализирует данные реального времени, чтобы адаптировать торговые стратегии в зависимости от текущих рыночных условий. Этот подход помогает оптимизировать входы в сделки, улучшить контроль над рисками и эффективно управлять экспозицией.
В отличие от систем, использующих стратегии мартингейла, SmartChoise EA применяет адаптивное определение размера лота и четко прописанные правила управления рисками, что делает его подходящим для трейдеров с разным опытом и уровнями толерантности к риску.
Ключевые особенности
-
Принятие решений на основе нейронной сети
-
Без мартингейла
-
Динамическое определение размера лота в зависимости от рыночных условий, капитала, силы тренда и т.д.
-
Несколько режимов торговли и настраиваемые уровни риска
-
Опциональные стратегии поддержки/сопротивления и паттернов свечей
-
Продвинутая система восстановления для управления просадками
-
Встроенные опции трейлинг-стопа и фильтра новостей
Опциональные стратегии (по умолчанию отключены)
Вы можете вручную включить две дополнительные стратегии для увеличения частоты сделок и диверсификации логики входа:
-
Стратегия поддержки и сопротивления
Определяет ключевые уровни цен, используя последние максимумы, минимумы и зоны реакций для выявления торговых входов с высокой вероятностью.
-
Стратегия паттернов свечей
Использует классические паттерны разворота и продолжения тренда для подтверждения направления тренда и выявления прибыльных входов.
Важные примечания
-
Малые счета могут не подойти для стратегии восстановления, так как у них меньше возможностей для поглощения просадки.
-
Ограничения бэктестирования:
Этот советник был обучен с использованием исторических рыночных данных, что означает, что результаты бэктестирования могут не отражать реальную будущую эффективность. Хотя бэктестирование может продемонстрировать логику и поведение, оно не может гарантировать результаты на реальном рынке из-за адаптивного характера нейронной сети. Поэтому всегда полагайтесь больше на форвард-тестирование.
-
Малые счета могут не подходить для торговли на основе восстановления из-за ограниченной емкости для просадок.
-
Рекомендуется использовать процент жесткого стопа и стоп-лосс для малых балансов.
-
Стратегия восстановления направлена на возвращение из просадок со временем. Этот советник предназначен для долгосрочного стабильного роста.
-
Отключение системы восстановления или использование фиксированного размера лота значительно изменяет работу советника и увеличивает риски.
-
Фиксированный размер лота отключает динамическое определение лота советником на основе силы тренда, что значительно увеличивает риск и делает стратегию восстановления неэффективной, если вы не управляете риском тщательно.
-
Малый жесткий стоп отключает стратегию восстановления, превращая советник в простой бот TP/SL, а не в полноценную систему восстановления.
Рекомендуемое использование
Малые счета
-
Используйте низкий или средний уровень риска
-
Ориентируйтесь на стабильную, контролируемую работу
Более крупные счета / опытные пользователи
-
Могут исследовать высокие или экстремальные настройки риска
-
Подходит для тех, кто ищет более высокую доходность с большим рыночным риском
Основная конфигурация
-
Уровень риска: Низкий, Средний, Высокий, Экстремальный
-
Стиль торговли: Консервативный (меньше сделок, меньше риска) или Агрессивный (больше сделок, больше риска)
-
Процент жесткого стопа: Ограничивает максимальную просадку за день (например, 20 = 20%)
-
Макс. спред: Управляет входом в периоды высокой волатильности, автоматически адаптируется к текущим рыночным и брокерским условиям
- Виртуальный (Скрытый) Трейлинг-стоп – Уровни стоп-лосс управляются только внутренне в рамках советника, что обеспечивает лучшую защиту и предотвращает нежелательные вмешательства.
Фильтр новостей
-
Приостанавливает торговлю вблизи запланированных новостей в зависимости от уровня воздействия (Низкий, Средний, Высокий)
-
Настройте время буфера для приостановки входов до/после новостных событий
-
Примечание: необходимо включить WebRequest для фильтрации новостей
Комментарии к сделкам Каждый ордер включает комментарий для идентификации используемой стратегии:
-
NN = Нейронная сеть
-
SR = Поддержка/Сопротивление
-
CD = Паттерн свечей
-
R = Восстановление
Пример: SmartChoise_4A_CD означает, что сделка была открыта с экстремальным риском (4), агрессивным стилем торговли (A) с использованием стратегии паттернов свечей.
Прежде чем начать торговать в реальном времени
Всегда тестируйте советник на демо-счете в первую очередь. Это поможет вам понять, как он ведет себя при выбранных настройках, и убедиться, что риски соответствуют вашим ожиданиям.
Для диверсификации риска вы можете запустить несколько графиков с разными Magic Numbers.
Рекомендуемая настройка для небольших счетов:
Настоятельно рекомендуется использовать центовый счет, чтобы дать советнику достаточно пространства для эффективного управления сделками. Если установить слишком большой лот, система восстановления советника может работать некорректно, а просадка может значительно увеличиться. Всегда подбирайте размер лота или уровень риска в соответствии с балансом счета для оптимальной производительности и безопасного восстановления.
