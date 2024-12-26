SmartChoise

SmartChoise EA – Торговая система на базе нейронной сети для XAU/USD (Золото) на таймфрейме M1

Руководство пользователя доступно по ссылке на моей странице профиля — в нём подробно объяснены все настройки и параметры.

В Telegram-канале вы также можете найти несколько аккаунтов, работающих со SmartChoise с разными балансами, уровнями риска и настройками. Это отличный способ увидеть реальную эффективность советника у разных брокеров и в разных условиях.

Цена временно снижена.

Этот советник предназначен для долгосрочного, контролируемого роста — ключевым моментом его успешной работы является понимание и соответствие его стратегии вашему уровню толерантности к риску.

Использует движок, основанный на нейронной сети, который постоянно анализирует данные реального времени, чтобы адаптировать торговые стратегии в зависимости от текущих рыночных условий. Этот подход помогает оптимизировать входы в сделки, улучшить контроль над рисками и эффективно управлять экспозицией.

В отличие от систем, использующих стратегии мартингейла, SmartChoise EA применяет адаптивное определение размера лота и четко прописанные правила управления рисками, что делает его подходящим для трейдеров с разным опытом и уровнями толерантности к риску.

Ключевые особенности

  • Принятие решений на основе нейронной сети

  • Без мартингейла

  • Динамическое определение размера лота в зависимости от рыночных условий, капитала, силы тренда и т.д.

  • Несколько режимов торговли и настраиваемые уровни риска

  • Опциональные стратегии поддержки/сопротивления и паттернов свечей

  • Продвинутая система восстановления для управления просадками

  • Встроенные опции трейлинг-стопа и фильтра новостей

Опциональные стратегии (по умолчанию отключены)
Вы можете вручную включить две дополнительные стратегии для увеличения частоты сделок и диверсификации логики входа:

  1. Стратегия поддержки и сопротивления
    Определяет ключевые уровни цен, используя последние максимумы, минимумы и зоны реакций для выявления торговых входов с высокой вероятностью.

  2. Стратегия паттернов свечей
    Использует классические паттерны разворота и продолжения тренда для подтверждения направления тренда и выявления прибыльных входов.

Важные примечания

  • Малые счета могут не подойти для стратегии восстановления, так как у них меньше возможностей для поглощения просадки.

  • Ограничения бэктестирования:
    Этот советник был обучен с использованием исторических рыночных данных, что означает, что результаты бэктестирования могут не отражать реальную будущую эффективность. Хотя бэктестирование может продемонстрировать логику и поведение, оно не может гарантировать результаты на реальном рынке из-за адаптивного характера нейронной сети. Поэтому всегда полагайтесь больше на форвард-тестирование.

  • Малые счета могут не подходить для торговли на основе восстановления из-за ограниченной емкости для просадок.

  • Рекомендуется использовать процент жесткого стопа и стоп-лосс для малых балансов.

  • Стратегия восстановления направлена на возвращение из просадок со временем. Этот советник предназначен для долгосрочного стабильного роста.

  • Отключение системы восстановления или использование фиксированного размера лота значительно изменяет работу советника и увеличивает риски.

  • Фиксированный размер лота отключает динамическое определение лота советником на основе силы тренда, что значительно увеличивает риск и делает стратегию восстановления неэффективной, если вы не управляете риском тщательно.

  • Малый жесткий стоп отключает стратегию восстановления, превращая советник в простой бот TP/SL, а не в полноценную систему восстановления.

Рекомендуемое использование

Малые счета

  • Используйте низкий или средний уровень риска

  • Ориентируйтесь на стабильную, контролируемую работу

Более крупные счета / опытные пользователи

  • Могут исследовать высокие или экстремальные настройки риска

  • Подходит для тех, кто ищет более высокую доходность с большим рыночным риском

Основная конфигурация

  • Уровень риска: Низкий, Средний, Высокий, Экстремальный

  • Стиль торговли: Консервативный (меньше сделок, меньше риска) или Агрессивный (больше сделок, больше риска)

  • Процент жесткого стопа: Ограничивает максимальную просадку за день (например, 20 = 20%)

  • Макс. спред: Управляет входом в периоды высокой волатильности, автоматически адаптируется к текущим рыночным и брокерским условиям

  • Виртуальный (Скрытый) Трейлинг-стоп – Уровни стоп-лосс управляются только внутренне в рамках советника, что обеспечивает лучшую защиту и предотвращает нежелательные вмешательства.

Фильтр новостей

  • Приостанавливает торговлю вблизи запланированных новостей в зависимости от уровня воздействия (Низкий, Средний, Высокий)

  • Настройте время буфера для приостановки входов до/после новостных событий

  • Примечание: необходимо включить WebRequest для фильтрации новостей

Комментарии к сделкам Каждый ордер включает комментарий для идентификации используемой стратегии:

  • NN = Нейронная сеть

  • SR = Поддержка/Сопротивление

  • CD = Паттерн свечей

  • R = Восстановление

Пример: SmartChoise_4A_CD означает, что сделка была открыта с экстремальным риском (4), агрессивным стилем торговли (A) с использованием стратегии паттернов свечей.

Прежде чем начать торговать в реальном времени

Всегда тестируйте советник на демо-счете в первую очередь. Это поможет вам понять, как он ведет себя при выбранных настройках, и убедиться, что риски соответствуют вашим ожиданиям.

Для диверсификации риска вы можете запустить несколько графиков с разными Magic Numbers.

Рекомендуемая настройка для небольших счетов:

Настоятельно рекомендуется использовать центовый счет, чтобы дать советнику достаточно пространства для эффективного управления сделками. Если установить слишком большой лот, система восстановления советника может работать некорректно, а просадка может значительно увеличиться. Всегда подбирайте размер лота или уровень риска в соответствии с балансом счета для оптимальной производительности и безопасного восстановления.

small river p.f.
118
small river p.f. 2025.12.18 07:59 
 

very good

Zsigus
29
Zsigus 2025.11.29 12:59 
 

After renting it for a month, I decided to buy this EA. It works perfectly, and the seller helped me with everything — whenever I wrote to him because something wasn’t clear, he always assisted me and even created a set file for me. That’s why I decided to purchase it. It works great even if you start with a small amount of money. Small profits add up over time. If you follow everything that is written in the strategy or what the seller advises, there should be no problems. I can confidently recommend it to everyone.

Clifton Creath
772
Clifton Creath 2025.11.28 15:26 
 

After renting for a month and really putting this EA through its paces i am happy to report its a winner. i posted screen shots from Ulitmate Extractor in the comments they speak for themselves on the EA's performance. the only equity dips were manual closes by me that if i would have left be would have closed in profit. Cant beat the Black friday deal dont miss out.

algorithmus
77
algorithmus 2025.11.08 05:33 
 

Dont waste your money and time purchasint it.

Gabriel Costin Floricel
4661
Ответ разработчика Gabriel Costin Floricel 2025.11.08 07:41
Thank you for taking the time to leave a review. However, giving feedback after only 10 days after you started using it does not reflect how the EA performs over the long run. In such a short period, it is better to only test and monitor the product to understand how it works. Please contact me and let me know what settings you used on your account so I can guide you properly. You also asked for a refund, but unfortunately MQL5 does not allow me to issue refunds. This is a platform rule, not a personal decision. I also noticed you did not reach out to ask for help with configurations or setup. To better understand your experience, please provide more details. Constructive reviews help improve the EA and assist other users. Very short comments without information do not add value. To anyone new: please run the EA on a demo account with the same broker for a few days to understand how it behaves. Start with a lower risk level and adjust gradually as you become more comfortable. Stay tuned for updates, I’m always working on improvements and new features.
ambighen
473
ambighen 2025.10.28 05:00 
 

It works well in an uptrending market but it’s very poor in a downtrending market. Needs to be made more adaptable and trade with the trend. Also, it is not clear if the EA actually matches the backtest. It never takes Sell orders, even though it shows several Sell orders in the backtest. Potentially this is not a legitimate EA. I encourage the Author to respond and explain why he is constantly updating the EA and then suddenly the unprofitable trades in the backtest become profitable, and why the backtest is showing Sell orders when the EA literally never executes Sell orders. As of now, I would not recommend this EA.

EDIT 1: Due to the Author’s comprehensive response, I am increasing my rating from 1 star to 3 stars. I will increase it further to 5 stars if the performance of the EA does eventually align with what is indicated from the backtests

EDIT 2: Still waiting on the Author to update the EA and improve its ability to trade. right now it takes zero Sell orders, and it keeps taking Buy orders during clear downtrends, while not taking Buy orders during price rebounds. Needs improvement ASAP. On the other hand, the Author has been responsive and says he is working on updates, so hopefully he can deliver on that.

Gabriel Costin Floricel
4661
Ответ разработчика Gabriel Costin Floricel 2025.10.28 21:32
Thank you for the detailed feedback. This helps me improve SmartChoise and also clarify how the strategy works.
Below are the key points you mentioned and my responses:
1. Uptrends vs downtrends
SmartChoise is trained specifically for XAU/USD. Gold has spent most of the past decade in a bullish macro trend, so naturally the neural network has historically detected bullish continuation patterns more frequently.
I am continuously working on improving bearish trend adaptation by expanding the training dataset and adding better volatility-regime detection. Each update has strengthened trend recognition in both strong downward moves and sudden reversals.
2. Backtest shows Sells, live did not
The neural network does execute Sell signals, but only when market structure meets its confidence conditions.
In live trading, spreads, slippage, time filters, or entry-safety rules can filter out Sell trades that would show up in a perfect-fill backtest environment.
3.Frequent updates and shifting backtests
SmartChoise does not repaint any trade decisions.
Updates come from re-training the neural network on more recent market behavior and refining feature sensitivity. When the model improves, poor historical entries are naturally removed and better ones are introduced.
This means:
• Stronger live performance
• Reduced drawdown exposure
• More stability during high volatility
• Better understanding of current market patterns
4.Legitimacy and risk controls
Yes — SmartChoise uses no martingale and no grid.
Risk can always be capped by rules:
• Hard Stop
• Max positions
• Dynamic lot sizing controls
• Multiple optional trade-safety filters
It has been running successfully for around eight months with strong results.
Over roughly the last eight months, results have been strong under documented risk settings. The only notable drawdown clustered during a one-week period of aggressive gold selling that was driven primarily by news and external shocks. Under such conditions, strict risk filters may suppress short entries even when the backtest shows them, which can look like a discrepancy if the live environment is more stressed.
Most larger drawdowns came from accounts that:
• used too high risk levels
• ran multiple charts increasing exposure
• had no Hard Stop
• had no trade-management filters enabled
Most issues I have reviewed involved elevated risk settings, running multiple charts that increased exposure, missing hard stops, or disabled safety filters. With conservative risk and the provided trade-management settings, accounts have remained within expected risk and recovered normally.
Rizqy Bramantyo
148
Rizqy Bramantyo 2025.10.22 08:25 
 

Very Bad EA

Gabriel Costin Floricel
4661
Ответ разработчика Gabriel Costin Floricel 2025.10.22 09:14
A review after just two days of usage is too early to draw meaningful conclusions, as SmartChoise is a recovery-based EA that needs time to demonstrate its performance. Based on the accounts I’ve shared in the manual, the EA has consistently performed well without losses. Your review also does not explain why you consider the EA “bad,” which makes it difficult to address any specific concerns. I noticed you didn’t contact me for guidance before posting this. All shared accounts are performing properly, and it appears your review may be more focused on harming the EA’s reputation than offering constructive feedback. Proper evaluation requires time, correct risk settings, and observation. I recommend sharing your setup and testing on a demo account to fairly assess the EA’s behavior.
Kin Hing Szeto
140
Kin Hing Szeto 2025.10.21 12:52 
 

I finally lost all my money today. Luckily, it was my smallest account at the Prop Firm! SmartChoice wasn't very smart today. Luckily, other EAs recovered the losses on the Prop Firm account.

Gabriel Costin Floricel
4661
Ответ разработчика Gabriel Costin Floricel 2025.10.22 09:12
To better understand what happened, it would be helpful if you could share your EA settings, including whether you used increased risk levels, custom lot sizes, or multiple charts. SmartChoise is recovery-based and designed to adapt to live market conditions, so proper setup and risk management are essential. I also noticed you never contacted me for guidance before posting this, and that other EAs were mentioned in your comments. All accounts I’ve shared in the manual are performing fine, and it seems your review is more focused on hurting the EA’s reputation rather than providing constructive feedback. Proper evaluation requires time and correct risk settings. I encourage sharing your setup and observing performance on a demo first if you want to assess the EA fairly.
Gustavo Morandi
24
Gustavo Morandi 2025.10.21 11:47 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Gabriel Costin Floricel
4661
Ответ разработчика Gabriel Costin Floricel 2025.10.21 12:00
You have multiple options for this:
Auto lot size multiplier (1 = Default, 0.5 = Half, 2 = Double)
Fixed Lot size (0 = Auto)
Fixed Lot size based on % of balance (0 = Disabled)
Fixed Lot size based on % of equity (0 = Disabled)
This isn’t really the right place for support discussions, so let’s continue in a private chat to sort everything out properly.
lehoangnam.arc
50
lehoangnam.arc 2025.10.20 01:41 
 

I turned on real trading today on m1 framework but EA is not working. Help me

Gabriel Costin Floricel
4661
Ответ разработчика Gabriel Costin Floricel 2025.10.20 07:05
I’ve sent you a private message. This isn’t really the right place for support discussions, so let’s continue there to sort everything out properly.
dmorin
646
dmorin 2025.10.16 11:28 
 

User support is very fluent - although I have no experienced any issue with the setup, the developper was responsive to my messages. The EA has showed an outstanding performance with close to no DD. I use it with low risk and conservative mode, without recovery for 3 months. This EA is standing out for its performance and relaibility. I have posted the results on my real account in the comment section - since it is no possible to post pictures on reviews. Good job Gabriel !!

Rodrigo Manrique Rosa
205
Rodrigo Manrique Rosa 2025.10.14 15:51 
 

So far...So good, in demo and live accounts. Let's see how it goes in the future

Vladislavs Dorodnovs
266
Vladislavs Dorodnovs 2025.10.08 07:35 
 

Пока оставлю краткий отзыв просто по фактам. Надеюсь переводчик вам все верно переведет на ваш язык. Советник открывает в 90% очень точные сделки на м1 графике в 10% будет маленькая просадка но все ровно будет профит В случае разворота рынка вторая сделка открывается очень умно и ровно в момент обратного разворота рынка (у меня было таких два случая и все два раза советник не открывал множество сделок а справился всего с одной) У меня подключен этот советник к большому счету и маленькому. Для счета в 300 долларов я день использовал агрессивную торговлю и был удивлен с 30% профита с 10% просадкой. Сейчас торгую на двух счетах с консервативной торговлей и все ровно доволен. У меня подключены все 5 стратегий на один счет с 5 графиками на м1 и один дополнительно на H1. Более подробный отзыв со всеми результатами дам позже когда пройдет несколько месяцев и на разных трендах.

Gabriel Costin Floricel
4661
Ответ разработчика Gabriel Costin Floricel 2025.10.08 07:40
Translation:
“I’ll leave a short, factual review for now. I hope the translator gets everything right in your language.
The EA opens very accurate trades about 90% of the time on the M1 chart. In the remaining 10%, there might be a small drawdown, but it still ends up in profit.
In case of a market reversal, the second trade opens very intelligently and exactly at the turning point (I had two such cases, and both times the EA didn’t open multiple trades — it managed everything with just one).
I’ve connected this EA to both a large and a small account. On a $300 account, I used the aggressive mode for one day and was surprised — 30% profit with a 10% drawdown.
Now I’m trading on two accounts with the conservative mode, and I’m still satisfied.
I’ve enabled all 5 strategies on one account with 5 M1 charts and one additional on H1.
I’ll share a more detailed review later after several months and different market trends.” Thank you so much for the detailed feedback and for sharing your results!
I’m really glad to hear the EA is performing well for you.
I truly appreciate your trust and look forward to your long-term review after a few months of trading on different trends. Stay tuned for updates, I’m always working to make it even better!
Cyril Gross
203
Cyril Gross 2025.10.07 09:44 
 

Hello This is a great EA. I gave it 4 stars because I'm being transparent. There are some features that aren't easy to set up, but this EA works wonderfully when it's simple. I don't think it needs to have so many features because most of them we don't use at all. I think it could be even simpler to use. I recommend it because it does the job. Moreover, the designer is discreet in his presentation. No exorbitant results like some EAs, but a simple presentation that more than does its job. Thank you.

I’m changing my review, because due to people who can’t handle long-term losses and keep complaining, the updates have completely ruined this EA.

It went from 50% profit with around 10%;; drawdown to only 10% profit with around 50% drawdown.

In the long run, this EA has been destroyed by those frustrated by short-term losses — even though it was originally a profitable and well-balanced system.

Chato_trader
24
Chato_trader 2025.10.06 02:09 
 

he comprado el producto. como actualizo la ultima version. Gracias

Gabriel Costin Floricel
4661
Ответ разработчика Gabriel Costin Floricel 2025.10.06 13:43
You can update it directly from your MQL5 terminal — just go to Market → Purchased, find SmartChoise, and click Update. Before updating, I recommend making a backup of the older version, just in case you want to keep using it later. You can simply save the old file in a separate folder before installing the new one.
Steelis
74
Steelis 2025.10.03 08:33 
 

I’ve been using the EA for about a week now, and I’ve only had successful trades. If the developer keeps updating the EA, this could become one of the best EAs out there

Andrei Trif
248
Andrei Trif 2025.09.27 21:48 
 

This EA was recomended to me ..so I decided to try it. Backtest is incredible on every tick based on real ticks ..and its not broker dependant . You get the same amazing results even on roboforex .. I use IC Markets and Fusion Markets because they are raw accounts but it handles well black bull and roboforex on backtest..so you can trade it on whatever account . I did on a 100£ in two days 17% . In reality its pushing it with 100£ because it did trade with 0.01 the minimal amount and it took two trades at the same time .. however it did managed to close on profit. So far it looks like a very solid ea.

Oyunbayar Khurelbaatar
208
Oyunbayar Khurelbaatar 2025.09.26 14:46 
 

Really great EA. I have tried many EAs but I haven't found anything better than this.

toshi
637
toshi 2025.09.19 06:29 
 

SmartChoice is an excellent EA. It's probably one of the few reliable MQLMarket EAs. I've been using it for about six months. At first, I was dissatisfied with the entry direction, but if I run it with the settings Gabriel mentioned, my account balance will definitely increase. Currently, I have a balance of about 25,000, and I've set one set of Risk: High, Aggressive and one set of Risk: Low, Conservative, Wait for Profit, and I'm expecting a monthly return of over 4% (Hard Stop 20%). I use it in conjunction with other EAs, but SmartChoice is the most reliable to use. Thank you, Gabriel. I'm always grateful.

KJ nile
72
KJ nile 2025.09.09 07:10 
 

the best EA for me so far.

zipeng yang
70
zipeng yang 2025.08.31 07:42 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Gabriel Costin Floricel
4661
Ответ разработчика Gabriel Costin Floricel 2025.09.28 07:04
Hello, thank you for your purchase 🙏. You can simply choose your risk level and the EA will adjust automatically — it’s designed to be straightforward. However, if you’d like to see some example setups, I’ve shared set files in my Telegram channel that you can load directly for a quick start. As always, I recommend trying it first on a demo account with your broker, so you can see how it behaves and get comfortable with the setup before going live. If anything is unclear, feel free to ask and I’ll guide you through. 👍
1234
