SmartChoise EA – Торговая система на базе нейронной сети для XAU/USD (Золото) на таймфрейме M1

Руководство пользователя доступно по ссылке на моей странице профиля — в нём подробно объяснены все настройки и параметры.

В Telegram-канале вы также можете найти несколько аккаунтов, работающих со SmartChoise с разными балансами, уровнями риска и настройками. Это отличный способ увидеть реальную эффективность советника у разных брокеров и в разных условиях.

Этот советник предназначен для долгосрочного, контролируемого роста — ключевым моментом его успешной работы является понимание и соответствие его стратегии вашему уровню толерантности к риску.

Использует движок, основанный на нейронной сети, который постоянно анализирует данные реального времени, чтобы адаптировать торговые стратегии в зависимости от текущих рыночных условий. Этот подход помогает оптимизировать входы в сделки, улучшить контроль над рисками и эффективно управлять экспозицией.

В отличие от систем, использующих стратегии мартингейла, SmartChoise EA применяет адаптивное определение размера лота и четко прописанные правила управления рисками, что делает его подходящим для трейдеров с разным опытом и уровнями толерантности к риску.

Ключевые особенности

Принятие решений на основе нейронной сети

Без мартингейла

Динамическое определение размера лота в зависимости от рыночных условий, капитала, силы тренда и т.д.

Несколько режимов торговли и настраиваемые уровни риска

Опциональные стратегии поддержки/сопротивления и паттернов свечей

Продвинутая система восстановления для управления просадками

Встроенные опции трейлинг-стопа и фильтра новостей

Опциональные стратегии (по умолчанию отключены)

Вы можете вручную включить две дополнительные стратегии для увеличения частоты сделок и диверсификации логики входа:

Стратегия поддержки и сопротивления

Определяет ключевые уровни цен, используя последние максимумы, минимумы и зоны реакций для выявления торговых входов с высокой вероятностью. Стратегия паттернов свечей

Использует классические паттерны разворота и продолжения тренда для подтверждения направления тренда и выявления прибыльных входов.

Важные примечания

Малые счета могут не подойти для стратегии восстановления, так как у них меньше возможностей для поглощения просадки.

Ограничения бэктестирования:

Этот советник был обучен с использованием исторических рыночных данных, что означает, что результаты бэктестирования могут не отражать реальную будущую эффективность. Хотя бэктестирование может продемонстрировать логику и поведение, оно не может гарантировать результаты на реальном рынке из-за адаптивного характера нейронной сети. Поэтому всегда полагайтесь больше на форвард-тестирование.

Малые счета могут не подходить для торговли на основе восстановления из-за ограниченной емкости для просадок.

Рекомендуется использовать процент жесткого стопа и стоп-лосс для малых балансов.

Стратегия восстановления направлена на возвращение из просадок со временем. Этот советник предназначен для долгосрочного стабильного роста.

Отключение системы восстановления или использование фиксированного размера лота значительно изменяет работу советника и увеличивает риски.

Фиксированный размер лота отключает динамическое определение лота советником на основе силы тренда, что значительно увеличивает риск и делает стратегию восстановления неэффективной, если вы не управляете риском тщательно.

Малый жесткий стоп отключает стратегию восстановления, превращая советник в простой бот TP/SL, а не в полноценную систему восстановления.

Рекомендуемое использование

Малые счета

Используйте низкий или средний уровень риска

Ориентируйтесь на стабильную, контролируемую работу

Более крупные счета / опытные пользователи

Могут исследовать высокие или экстремальные настройки риска

Подходит для тех, кто ищет более высокую доходность с большим рыночным риском

Основная конфигурация

Уровень риска: Низкий, Средний, Высокий, Экстремальный

Стиль торговли: Консервативный (меньше сделок, меньше риска) или Агрессивный (больше сделок, больше риска)

Процент жесткого стопа: Ограничивает максимальную просадку за день (например, 20 = 20%)

Макс. спред: Управляет входом в периоды высокой волатильности, автоматически адаптируется к текущим рыночным и брокерским условиям

Виртуальный (Скрытый) Трейлинг-стоп – Уровни стоп-лосс управляются только внутренне в рамках советника, что обеспечивает лучшую защиту и предотвращает нежелательные вмешательства.

Фильтр новостей

Приостанавливает торговлю вблизи запланированных новостей в зависимости от уровня воздействия (Низкий, Средний, Высокий)

Настройте время буфера для приостановки входов до/после новостных событий

Примечание: необходимо включить WebRequest для фильтрации новостей

Комментарии к сделкам Каждый ордер включает комментарий для идентификации используемой стратегии:

NN = Нейронная сеть

SR = Поддержка/Сопротивление

CD = Паттерн свечей

R = Восстановление

Пример: SmartChoise_4A_CD означает, что сделка была открыта с экстремальным риском (4), агрессивным стилем торговли (A) с использованием стратегии паттернов свечей.



Прежде чем начать торговать в реальном времени

Всегда тестируйте советник на демо-счете в первую очередь. Это поможет вам понять, как он ведет себя при выбранных настройках, и убедиться, что риски соответствуют вашим ожиданиям.

Для диверсификации риска вы можете запустить несколько графиков с разными Magic Numbers.

Рекомендуемая настройка для небольших счетов:

Настоятельно рекомендуется использовать центовый счет, чтобы дать советнику достаточно пространства для эффективного управления сделками. Если установить слишком большой лот, система восстановления советника может работать некорректно, а просадка может значительно увеличиться. Всегда подбирайте размер лота или уровень риска в соответствии с балансом счета для оптимальной производительности и безопасного восстановления.