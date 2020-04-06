Squid Grid AI MT4

Торгуйте умнее и безопаснее с риск-диверсифицированным мульти-активным сеточным советником, оснащенным искусственным интеллектом для управления рисками.

SQUID GRID AI — это сложная сеточная система, использующая возможности возврата к среднему на 6 некоррелированных инструментах. Она оптимизирует веса портфеля для максимизации прибыли, активно управляя рисками через мониторинг рынка на базе ИИ и многоуровневые протоколы защиты.

[Сигнал в реальном времени] - [ Специальная группа поддержки | Версия MT5 - MT4 ]

После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить руководство пользователя и инструкции по настройке ИИ.


Обзор производительности (Бэктест: 2020-2025)

Профиль риска Начальный капитал Конечный баланс Общая доходность Максимальная просадка
Высокий риск $1,000 $11,000 +1,000% -49.2% (месячная)
Средний риск $1,000 $6,000 +500% -24.6% (месячная)
Низкий риск $1,000 $3,500 +250% -12.3% (месячная)

Прошлые результаты не гарантируют будущей доходности. Эти данные представляют результаты бэктестирования за 2020-2025 годы. Торговля сопряжена со значительным риском потерь.


Почему стоит выбрать этого советника?

Диверсификация по нескольким активам

  • Торгует 6 некоррелированными инструментами: XAUUSD, EURUSD, EURJPY, GBPNZD, AUDCAD, USDCAD
  • Оптимальное распределение весов для максимизации прибыльности при распределении рисков
  • Продвинутое структурное управление рисками в основе

Сложная сеточная стратегия со встроенными защитными механизмами

  • Использует статистически высоковероятные возможности возврата к среднему
  • Определяет условия перекупленности и перепроданности для оптимального входа
  • Добавляет позиции во время коррекций цен для улучшения средних цен входа
  • Важно: Стратегия мартингейл не используется. Включает лимиты максимальных уровней сетки и защиту стоп-лоссами для всей позиции.

Адаптация рынка и управление рисками на основе ИИ

  • Интегрированный ИИ отслеживает настроения рынка в реальном времени, новостные события и волатильность
  • Анализирует ежедневные макроэкономические условия для корректировки параметров стратегии
  • Автоматически закрывает позиции или приостанавливает торговлю во время аномальных рыночных событий
  • Предоставляет четкие рекомендации по риску (Консервативный/Нейтральный/Агрессивный) на основе живого анализа

Продвинутое управление деньгами для сетки

  • Настраиваемые пороги вывода прибыли в зависимости от вашей терпимости к риску
  • Настраиваемые параметры максимально допустимой просадки и размера лота
  • Регулярные рекомендации по выводу прибыли (обычно после роста счета на 10-30%)
  • Четкие сигналы "рекомендуется вывод" от ИИ для закрепления прибыли

Прозрачная и проверяемая производительность

  • Доступен живой сигнал для проверки производительности в реальном времени
  • Результаты бэктеста соответствуют живой торговле благодаря строгим протоколам управления рисками
  • Многоуровневая защита, специально разработанная для ограничений сеточной стратегии, включая мониторинг корреляций и обнаружение трендов

Всесторонняя поддержка

  • Полное руководство по настройке для трейдеров любого уровня опыта
  • Активная специальная группа поддержки с прямым доступом к разработчику
  • Регулярные обновления и оптимизация на основе изменений рыночных режимов

Поддержка для Prop Firm

Перед покупкой проверьте правила вашей Prop Firm и ограничения испытаний, которые могут включать:

  • Сеточные торговые стратегии
  • Одновременные сделки по нескольким активам
  • Торговля в периоды высокой волатильности
  • Хеджирование позиций
  • Ограничения по максимальной просадке

Мы предоставляем руководство и файлы настроек для соблюдения общих правил испытаний.


Руководство по бэктесту и настройке

  • Актив запуска советника и таймфрейм: EURUSD | M5
  • Торгуемые активы: XAUUSD, EURUSD, EURJPY, GBPNZD, AUDCAD, USDCAD
  • Таймфреймы: M5-H1 (настроены в соответствии с волатильностью актива)
  • Качество данных бэктеста: Всестороннее тестирование с использованием качественных данных брокера для точной истории CAD пар (2020-2025)
  • Тестируемый период: 2020 – 2025, модель OHLC
  • Минимальный / Рекомендуемый депозит: $500 / $2000 (для оптимальной работы по всем 6 активам)

Важное предупреждение о рисках

  • Мы выступаем за осознанные покупки: Как не быть обманутым при покупке алгоритма
  • Торговля CFD и форекс сопряжена со значительным риском потерь. Рискуйте только капиталом, который можете позволить себе потерять.
  • Тщательная настройка, управление рисками и регулярный вывод прибыли необходимы для долгосрочного успеха.
  • Сеточные стратегии могут испытывать существенные просадки во время продолжительных сильных трендов. Наш мониторинг ИИ и контроль рисков предназначены для смягчения этого, но риск не может быть устранен полностью.
  • Прошлые результаты не гарантируют будущей прибыльности.
  • Ни одна торговая система не может выигрывать 100% времени. Убытки являются частью торговли.
  • Всегда тщательно тестируйте советника на демо-счете перед реальной торговлей.
