Squid Grid AI MT4

Negocie de forma mais inteligente e segura com um EA de grade multi-ativo diversificado em risco alimentado por gestão de risco com IA.

SQUID GRID AI é um sistema sofisticado baseado em grade que aproveita oportunidades de reversão à média em 6 instrumentos não correlacionados. Ele otimiza o peso da carteira para maximizar os lucros enquanto gerencia ativamente o risco por meio de monitoramento de mercado alimentado por IA e protocolos de proteção multicamadas.

[Sinal ao Vivo] - [ Grupo de Suporte Dedicado | Versão MT5 - MT4 ]

Após a compra, envie-me uma mensagem privada para receber o manual do usuário e as instruções de configuração da IA.


Visão Geral do Desempenho (Backtest: 2020-2025)

Perfil de Risco Capital Inicial Saldo Final Retorno Total Drawdown Máximo
Alto Risco $1,000 $11,000 +1,000% -49.2% (mensal)
Risco Médio $1,000 $6,000 +500% -24.6% (mensal)
Baixo Risco $1,000 $3,500 +250% -12.3% (mensal)

O desempenho passado não garante resultados futuros. Estes números representam dados de backtest de 2020-2025. A negociação envolve risco substancial de perda.


Por que escolher este EA?

Diversificação multi-ativo

  • Negocia 6 instrumentos não correlacionados: XAUUSD, EURUSD, EURJPY, GBPNZD, AUDCAD, USDCAD
  • Alocação de peso otimizada para maximizar a rentabilidade enquanto diversifica o risco
  • Gestão de risco estrutural avançada em seu núcleo

Estratégia de grade sofisticada com salvaguardas integradas

  • Aproveita oportunidades de reversão à média estatisticamente de alta probabilidade
  • Identifica condições de sobrecompra e sobrevenda para entrada ideal
  • Adiciona posições durante retrações de preço para melhorar os preços médios de entrada
  • Importante: Nenhuma estratégia de martingale é empregada. Inclui limites máximos de camadas de grade e proteção de stop-loss para a posição geral.

Adaptação de Mercado e Gestão de Risco Alimentada por IA

  • IA integrada monitora o sentimento do mercado em tempo real, eventos de notícias e volatilidade
  • Analisa condições macroeconômicas diárias para ajustar parâmetros da estratégia
  • Fecha posições automaticamente ou pausa a negociação durante eventos anormais do mercado
  • Fornece sugestões claras de risco (Conservador/Neutral/Agressivo) baseadas em análise ao vivo

Gestão de dinheiro avançada para grades

  • Limites de retirada de lucro personalizáveis baseados na sua tolerância ao risco
  • Configurações de Drawdown Máximo Tolerável e tamanho de lote
  • Recomendações regulares de retirada de lucro (normalmente após crescimento de conta de 10-30%)
  • Sinais claros de "retirada aconselhada" da IA para garantir ganhos

Desempenho Transparente e Verificável

  • Sinal ao vivo disponível para verificação de desempenho em tempo real
  • Resultados de backtest alinham-se com negociação ao vivo através de protocolos rigorosos de risco
  • Proteção multicamadas projetada especificamente para limitações de estratégia de grade, incluindo monitoramento de correlação e detecção de tendências

Suporte Abrangente

  • Guia de configuração completo fornecido para todos os níveis de experiência de traders
  • Grupo de suporte dedicado ativo com acesso direto ao desenvolvedor
  • Atualizações e otimizações regulares baseadas em mudanças de regime de mercado

Suporte para Prop Firm

Antes de comprar, verifique as regras da sua Prop Firm e limitações de desafio, que podem incluir:

  • Estratégias de negociação em grade
  • Negociações simultâneas em múltiplos ativos
  • Negociação durante períodos de alta volatilidade
  • Proteção de posições
  • Restrições de drawdown máximo

Fornecemos orientação e arquivos de configuração para ajudar a cumprir as regras comuns de desafio.


Guia de Backtest e Configuração

  • Ativo de lançamento do EA e Timeframe: EURUSD | M5
  • Ativos negociados: XAUUSD, EURUSD, EURJPY, GBPNZD, AUDCAD, USDCAD
  • Timeframes: M5-H1 (ajustados conforme perfil de volatilidade do ativo)
  • Qualidade dos Dados de Backtest: Testes abrangentes usando dados de corretora de qualidade para histórico preciso de pares CAD (2020-2025)
  • Período testado: 2020 – 2025, modelo OHLC
  • Depósito Mínimo / Recomendado: $500 / $2000 (para operação ideal em todos os 6 ativos)

Aviso de Risco Essencial

  • Defendemos compras informadas: Como não ser enganado ao comprar um algoritmo
  • A negociação de CFD e forex envolve risco significativo de perda. Arrisque apenas capital que possa perder.
  • Configuração cuidadosa, gestão de risco e retirada regular de lucros são essenciais para o sucesso a longo prazo.
  • Estratégias de grade podem sofrer drawdowns substanciais durante tendências fortes prolongadas. Nosso monitoramento de IA e controles de risco são projetados para mitigar isso, mas o risco não pode ser eliminado.
  • O desempenho passado não garante lucratividade futura.
  • Nenhum sistema de negociação pode vencer 100% do tempo. Perdas são parte da negociação.
  • Sempre teste o EA completamente em uma conta demo antes de negociar ao vivo.
