Squid Grid AI MT4
- Experts
- Christophe Pa Trouillas
- Versão: 1.0
- Ativações: 10
Negocie de forma mais inteligente e segura com um EA de grade multi-ativo diversificado em risco alimentado por gestão de risco com IA.
SQUID GRID AI é um sistema sofisticado baseado em grade que aproveita oportunidades de reversão à média em 6 instrumentos não correlacionados. Ele otimiza o peso da carteira para maximizar os lucros enquanto gerencia ativamente o risco por meio de monitoramento de mercado alimentado por IA e protocolos de proteção multicamadas.
Visão Geral do Desempenho (Backtest: 2020-2025)
|Perfil de Risco
|Capital Inicial
|Saldo Final
|Retorno Total
|Drawdown Máximo
|Alto Risco
|$1,000
|$11,000
|+1,000%
|-49.2% (mensal)
|Risco Médio
|$1,000
|$6,000
|+500%
|-24.6% (mensal)
|Baixo Risco
|$1,000
|$3,500
|+250%
|-12.3% (mensal)
O desempenho passado não garante resultados futuros. Estes números representam dados de backtest de 2020-2025. A negociação envolve risco substancial de perda.
Por que escolher este EA?
Diversificação multi-ativo
- Negocia 6 instrumentos não correlacionados: XAUUSD, EURUSD, EURJPY, GBPNZD, AUDCAD, USDCAD
- Alocação de peso otimizada para maximizar a rentabilidade enquanto diversifica o risco
- Gestão de risco estrutural avançada em seu núcleo
Estratégia de grade sofisticada com salvaguardas integradas
- Aproveita oportunidades de reversão à média estatisticamente de alta probabilidade
- Identifica condições de sobrecompra e sobrevenda para entrada ideal
- Adiciona posições durante retrações de preço para melhorar os preços médios de entrada
- Importante: Nenhuma estratégia de martingale é empregada. Inclui limites máximos de camadas de grade e proteção de stop-loss para a posição geral.
Adaptação de Mercado e Gestão de Risco Alimentada por IA
- IA integrada monitora o sentimento do mercado em tempo real, eventos de notícias e volatilidade
- Analisa condições macroeconômicas diárias para ajustar parâmetros da estratégia
- Fecha posições automaticamente ou pausa a negociação durante eventos anormais do mercado
- Fornece sugestões claras de risco (Conservador/Neutral/Agressivo) baseadas em análise ao vivo
Gestão de dinheiro avançada para grades
- Limites de retirada de lucro personalizáveis baseados na sua tolerância ao risco
- Configurações de Drawdown Máximo Tolerável e tamanho de lote
- Recomendações regulares de retirada de lucro (normalmente após crescimento de conta de 10-30%)
- Sinais claros de "retirada aconselhada" da IA para garantir ganhos
Desempenho Transparente e Verificável
- Sinal ao vivo disponível para verificação de desempenho em tempo real
- Resultados de backtest alinham-se com negociação ao vivo através de protocolos rigorosos de risco
- Proteção multicamadas projetada especificamente para limitações de estratégia de grade, incluindo monitoramento de correlação e detecção de tendências
Suporte Abrangente
- Guia de configuração completo fornecido para todos os níveis de experiência de traders
- Grupo de suporte dedicado ativo com acesso direto ao desenvolvedor
- Atualizações e otimizações regulares baseadas em mudanças de regime de mercado
Suporte para Prop Firm
Antes de comprar, verifique as regras da sua Prop Firm e limitações de desafio, que podem incluir:
- Estratégias de negociação em grade
- Negociações simultâneas em múltiplos ativos
- Negociação durante períodos de alta volatilidade
- Proteção de posições
- Restrições de drawdown máximo
Fornecemos orientação e arquivos de configuração para ajudar a cumprir as regras comuns de desafio.
Guia de Backtest e Configuração
- Ativo de lançamento do EA e Timeframe: EURUSD | M5
- Ativos negociados: XAUUSD, EURUSD, EURJPY, GBPNZD, AUDCAD, USDCAD
- Timeframes: M5-H1 (ajustados conforme perfil de volatilidade do ativo)
- Qualidade dos Dados de Backtest: Testes abrangentes usando dados de corretora de qualidade para histórico preciso de pares CAD (2020-2025)
- Período testado: 2020 – 2025, modelo OHLC
- Depósito Mínimo / Recomendado: $500 / $2000 (para operação ideal em todos os 6 ativos)
Aviso de Risco Essencial
- Defendemos compras informadas: Como não ser enganado ao comprar um algoritmo
- A negociação de CFD e forex envolve risco significativo de perda. Arrisque apenas capital que possa perder.
- Configuração cuidadosa, gestão de risco e retirada regular de lucros são essenciais para o sucesso a longo prazo.
- Estratégias de grade podem sofrer drawdowns substanciais durante tendências fortes prolongadas. Nosso monitoramento de IA e controles de risco são projetados para mitigar isso, mas o risco não pode ser eliminado.
- O desempenho passado não garante lucratividade futura.
- Nenhum sistema de negociação pode vencer 100% do tempo. Perdas são parte da negociação.
- Sempre teste o EA completamente em uma conta demo antes de negociar ao vivo.