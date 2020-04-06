Squid Grid AI MT4

Negocie de forma mais inteligente e segura com um EA de grade multi-ativo diversificado em risco alimentado por gestão de risco com IA.

SQUID GRID AI é um sistema sofisticado baseado em grade que aproveita oportunidades de reversão à média em 6 instrumentos não correlacionados. Ele otimiza o peso da carteira para maximizar os lucros enquanto gerencia ativamente o risco por meio de monitoramento de mercado alimentado por IA e protocolos de proteção multicamadas.

Visão Geral do Desempenho (Backtest: 2020-2025)

Perfil de Risco Capital Inicial Saldo Final Retorno Total Drawdown Máximo Alto Risco $1,000 $11,000 +1,000% -49.2% (mensal) Risco Médio $1,000 $6,000 +500% -24.6% (mensal) Baixo Risco $1,000 $3,500 +250% -12.3% (mensal)

O desempenho passado não garante resultados futuros. Estes números representam dados de backtest de 2020-2025. A negociação envolve risco substancial de perda.

Por que escolher este EA?

Diversificação multi-ativo

Negocia 6 instrumentos não correlacionados: XAUUSD, EURUSD, EURJPY, GBPNZD, AUDCAD, USDCAD

Alocação de peso otimizada para maximizar a rentabilidade enquanto diversifica o risco

Gestão de risco estrutural avançada em seu núcleo

Estratégia de grade sofisticada com salvaguardas integradas

Aproveita oportunidades de reversão à média estatisticamente de alta probabilidade

Identifica condições de sobrecompra e sobrevenda para entrada ideal

Adiciona posições durante retrações de preço para melhorar os preços médios de entrada

Importante: Nenhuma estratégia de martingale é empregada. Inclui limites máximos de camadas de grade e proteção de stop-loss para a posição geral.

Adaptação de Mercado e Gestão de Risco Alimentada por IA

IA integrada monitora o sentimento do mercado em tempo real, eventos de notícias e volatilidade

Analisa condições macroeconômicas diárias para ajustar parâmetros da estratégia

Fecha posições automaticamente ou pausa a negociação durante eventos anormais do mercado

Fornece sugestões claras de risco (Conservador/Neutral/Agressivo) baseadas em análise ao vivo

Gestão de dinheiro avançada para grades

Limites de retirada de lucro personalizáveis baseados na sua tolerância ao risco

Configurações de Drawdown Máximo Tolerável e tamanho de lote

Recomendações regulares de retirada de lucro (normalmente após crescimento de conta de 10-30%)

Sinais claros de "retirada aconselhada" da IA para garantir ganhos

Desempenho Transparente e Verificável

Sinal ao vivo disponível para verificação de desempenho em tempo real

Resultados de backtest alinham-se com negociação ao vivo através de protocolos rigorosos de risco

Proteção multicamadas projetada especificamente para limitações de estratégia de grade, incluindo monitoramento de correlação e detecção de tendências

Suporte Abrangente

Guia de configuração completo fornecido para todos os níveis de experiência de traders

Grupo de suporte dedicado ativo com acesso direto ao desenvolvedor

Atualizações e otimizações regulares baseadas em mudanças de regime de mercado

Suporte para Prop Firm

Antes de comprar, verifique as regras da sua Prop Firm e limitações de desafio, que podem incluir:

Estratégias de negociação em grade

Negociações simultâneas em múltiplos ativos

Negociação durante períodos de alta volatilidade

Proteção de posições

Restrições de drawdown máximo

Fornecemos orientação e arquivos de configuração para ajudar a cumprir as regras comuns de desafio.

Guia de Backtest e Configuração

Ativo de lançamento do EA e Timeframe: EURUSD | M5

EURUSD | M5 Ativos negociados: XAUUSD, EURUSD, EURJPY, GBPNZD, AUDCAD, USDCAD

XAUUSD, EURUSD, EURJPY, GBPNZD, AUDCAD, USDCAD Timeframes: M5-H1 (ajustados conforme perfil de volatilidade do ativo)

M5-H1 (ajustados conforme perfil de volatilidade do ativo) Qualidade dos Dados de Backtest: Testes abrangentes usando dados de corretora de qualidade para histórico preciso de pares CAD (2020-2025)

Testes abrangentes usando dados de corretora de qualidade para histórico preciso de pares CAD (2020-2025) Período testado: 2020 – 2025, modelo OHLC

2020 – 2025, modelo OHLC Depósito Mínimo / Recomendado: $500 / $2000 (para operação ideal em todos os 6 ativos)

Aviso de Risco Essencial