Squid Grid AI MT4
- Experten
- Christophe Pa Trouillas
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 10
Handeln Sie intelligenter und sicherer mit einem risikodiversifizierten Multi-Asset-Grid-EA, der von KI-Risikomanagement unterstützt wird.
SQUID GRID AI ist ein ausgeklügeltes Grid-basiertes System, das Mean-Reversion-Opportunitäten über 6 unkorrelierte Instrumente nutzt. Es optimiert das Portfoliogewicht, um Gewinne zu maximieren, während es Risiken durch KI-gestütztes Marktmonitoring und mehrschichtige Schutzprotokolle aktiv verwaltet.
Leistungsübersicht (Backtest: 2020-2025)
|Risikoprofil
|Startkapital
|Endguthaben
|Gesamtrendite
|Maximaler Drawdown
|Hohes Risiko
|$1,000
|$11,000
|+1,000%
|-49.2% (monatlich)
|Mittleres Risiko
|$1,000
|$6,000
|+500%
|-24.6% (monatlich)
|Geringes Risiko
|$1,000
|$3,500
|+250%
|-12.3% (monatlich)
Vergangene Leistung ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Diese Zahlen repräsentieren Backtest-Daten von 2020-2025. Trading birgt ein erhebliches Verlustrisiko.
Warum diesen EA wählen?
Multi-Asset-Diversifikation
- Handelt 6 unkorrelierte Instrumente: XAUUSD, EURUSD, EURJPY, GBPNZD, AUDCAD, USDCAD
- Optimierte Gewichtungszuordnung zur Gewinnmaximierung bei gleichzeitiger Risikostreuung
- Fortschrittliches strukturelles Risikomanagement im Kern
Ausgeklügelte Grid-Strategie mit eingebauten Sicherheitsvorkehrungen
- Nutzt statistisch hochwahrscheinliche Mean-Reversion-Opportunitäten
- Erkennt überkaufte und überverkaufte Bedingungen für optimalen Einstieg
- Fügt Positionen während Preisrückgängen hinzu, um durchschnittliche Einstiegspreise zu verbessern
- Wichtig: Keine Martingale-Strategie wird verwendet. Enthält maximale Grid-Ebenenlimits und Gesamtpositions-Stop-Loss-Schutz.
KI-gestützte Marktanpassung & Risikomanagement
- Integrierte KI überwacht Marktstimmung, Nachrichtenereignisse und Volatilität in Echtzeit
- Analysiert tägliche makroökonomische Bedingungen zur Anpassung der Strategieparameter
- Schließt Positionen automatisch oder pausiert den Handel während abnormaler Marktereignisse
- Liefert klare Risikoempfehlungen (Konservativ/Neutral/Aggressiv) basierend auf Live-Analyse
Fortschrittenes Grid-Money-Management
- Anpassbare Gewinnentnahmeschwellen basierend auf Ihrer Risikotoleranz
- Konfigurierbare maximal tolerierbare Drawdown- und Lotgrößen-Einstellungen
- Regelmäßige Gewinnentnahmeempfehlungen (typischerweise nach 10-30% Kontowachstum)
- Klare "Entnahme empfohlen"-Signale von der KI zur Gewinnsicherung
Transparente & überprüfbare Leistung
- Live-Signal für Echtzeit-Leistungsüberprüfung verfügbar
- Backtest-Ergebnisse stimmen durch rigorose Risikoprotokolle mit Live-Trading überein
- Mehrschichtiger Schutz speziell für Grid-Strategie-Einschränkungen entwickelt, inklusive Korrelationsüberwachung und Trenderkennung
Umfassende Unterstützung
- Vollständige Einrichtungsanleitung für alle Trader-Erfahrungsstufen bereitgestellt
- Aktive dedizierte Support-Gruppe mit direktem Entwicklerzugang
- Regelmäßige Updates und Optimierungen basierend auf Marktregimeänderungen
Prop Firm Unterstützung
Vor dem Kauf überprüfen Sie bitte die Regeln Ihrer Prop Firm und Challenge-Beschränkungen, die enthalten können:
- Grid-Trading-Strategien
- Gleichzeitige Trades über mehrere Assets
- Trading während Hochvolatilitätsperioden
- Absicherung von Positionen
- Maximale Drawdown-Beschränkungen
Wir bieten Anleitung und Set-Dateien zur Einhaltung gängiger Challenge-Regeln.
Backtest & Einrichtungsleitfaden
- EA-Start-Asset und Zeitrahmen: EURUSD | M5
- Gehandelte Assets: XAUUSD, EURUSD, EURJPY, GBPNZD, AUDCAD, USDCAD
- Zeitrahmen: M5-H1 (angepasst an das Volatilitätsprofil des Assets)
- Backtest-Datenqualität: Umfassende Tests mit qualitativ hochwertigen Brokerdaten für genaue CAD-Paar-Historie (2020-2025)
- Getesteter Zeitraum: 2020 – 2025, OHLC-Modell
- Mindest- / Empfohlene Einzahlung: $500 / $2000 (für optimalen Betrieb über alle 6 Assets)
Wesentliche Risikowarnung
- Wir befürworten informierte Käufe: Wie man nicht getäuscht wird, wenn man einen Algorithmus kauft
- CFD- und Forex-Trading beinhalten erhebliches Verlustrisiko. Risikieren Sie nur Kapital, dessen Verlust Sie sich leisten können.
- Sorgfältige Konfiguration, Risikomanagement und regelmäßige Gewinnentnahme sind für langfristigen Erfolg wesentlich.
- Grid-Strategien können während anhaltender starker Trends erhebliche Drawdowns erfahren. Unser KI-Monitoring und Risikokontrollen sind zur Milderung ausgelegt, aber Risiko kann nicht beseitigt werden.
- Vergangene Leistung garantiert keine zukünftige Rentabilität.
- Kein Trading-System kann 100% der Zeit gewinnen. Verluste sind Teil des Tradings.
- Testen Sie den EA vor dem Live-Trading immer gründlich auf einem Demokonto.