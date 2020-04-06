Squid Grid AI MT4

Handeln Sie intelligenter und sicherer mit einem risikodiversifizierten Multi-Asset-Grid-EA, der von KI-Risikomanagement unterstützt wird.

SQUID GRID AI ist ein ausgeklügeltes Grid-basiertes System, das Mean-Reversion-Opportunitäten über 6 unkorrelierte Instrumente nutzt. Es optimiert das Portfoliogewicht, um Gewinne zu maximieren, während es Risiken durch KI-gestütztes Marktmonitoring und mehrschichtige Schutzprotokolle aktiv verwaltet.

[Live-Signal] - [ Dedizierte Support-Gruppe | Version MT5 - MT4 ]

Nach dem Kauf senden Sie mir bitte eine private Nachricht, um das Benutzerhandbuch und die KI-Einrichtungsanweisungen zu erhalten.


Leistungsübersicht (Backtest: 2020-2025)

Risikoprofil Startkapital Endguthaben Gesamtrendite Maximaler Drawdown
Hohes Risiko $1,000 $11,000 +1,000% -49.2% (monatlich)
Mittleres Risiko $1,000 $6,000 +500% -24.6% (monatlich)
Geringes Risiko $1,000 $3,500 +250% -12.3% (monatlich)

Vergangene Leistung ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Diese Zahlen repräsentieren Backtest-Daten von 2020-2025. Trading birgt ein erhebliches Verlustrisiko.


Warum diesen EA wählen?

Multi-Asset-Diversifikation

  • Handelt 6 unkorrelierte Instrumente: XAUUSD, EURUSD, EURJPY, GBPNZD, AUDCAD, USDCAD
  • Optimierte Gewichtungszuordnung zur Gewinnmaximierung bei gleichzeitiger Risikostreuung
  • Fortschrittliches strukturelles Risikomanagement im Kern

Ausgeklügelte Grid-Strategie mit eingebauten Sicherheitsvorkehrungen

  • Nutzt statistisch hochwahrscheinliche Mean-Reversion-Opportunitäten
  • Erkennt überkaufte und überverkaufte Bedingungen für optimalen Einstieg
  • Fügt Positionen während Preisrückgängen hinzu, um durchschnittliche Einstiegspreise zu verbessern
  • Wichtig: Keine Martingale-Strategie wird verwendet. Enthält maximale Grid-Ebenenlimits und Gesamtpositions-Stop-Loss-Schutz.

KI-gestützte Marktanpassung & Risikomanagement

  • Integrierte KI überwacht Marktstimmung, Nachrichtenereignisse und Volatilität in Echtzeit
  • Analysiert tägliche makroökonomische Bedingungen zur Anpassung der Strategieparameter
  • Schließt Positionen automatisch oder pausiert den Handel während abnormaler Marktereignisse
  • Liefert klare Risikoempfehlungen (Konservativ/Neutral/Aggressiv) basierend auf Live-Analyse

Fortschrittenes Grid-Money-Management

  • Anpassbare Gewinnentnahmeschwellen basierend auf Ihrer Risikotoleranz
  • Konfigurierbare maximal tolerierbare Drawdown- und Lotgrößen-Einstellungen
  • Regelmäßige Gewinnentnahmeempfehlungen (typischerweise nach 10-30% Kontowachstum)
  • Klare "Entnahme empfohlen"-Signale von der KI zur Gewinnsicherung

Transparente & überprüfbare Leistung

  • Live-Signal für Echtzeit-Leistungsüberprüfung verfügbar
  • Backtest-Ergebnisse stimmen durch rigorose Risikoprotokolle mit Live-Trading überein
  • Mehrschichtiger Schutz speziell für Grid-Strategie-Einschränkungen entwickelt, inklusive Korrelationsüberwachung und Trenderkennung

Umfassende Unterstützung

  • Vollständige Einrichtungsanleitung für alle Trader-Erfahrungsstufen bereitgestellt
  • Aktive dedizierte Support-Gruppe mit direktem Entwicklerzugang
  • Regelmäßige Updates und Optimierungen basierend auf Marktregimeänderungen

Prop Firm Unterstützung

Vor dem Kauf überprüfen Sie bitte die Regeln Ihrer Prop Firm und Challenge-Beschränkungen, die enthalten können:

  • Grid-Trading-Strategien
  • Gleichzeitige Trades über mehrere Assets
  • Trading während Hochvolatilitätsperioden
  • Absicherung von Positionen
  • Maximale Drawdown-Beschränkungen

Wir bieten Anleitung und Set-Dateien zur Einhaltung gängiger Challenge-Regeln.


Backtest & Einrichtungsleitfaden

  • EA-Start-Asset und Zeitrahmen: EURUSD | M5
  • Gehandelte Assets: XAUUSD, EURUSD, EURJPY, GBPNZD, AUDCAD, USDCAD
  • Zeitrahmen: M5-H1 (angepasst an das Volatilitätsprofil des Assets)
  • Backtest-Datenqualität: Umfassende Tests mit qualitativ hochwertigen Brokerdaten für genaue CAD-Paar-Historie (2020-2025)
  • Getesteter Zeitraum: 2020 – 2025, OHLC-Modell
  • Mindest- / Empfohlene Einzahlung: $500 / $2000 (für optimalen Betrieb über alle 6 Assets)

Wesentliche Risikowarnung

  • Wir befürworten informierte Käufe: Wie man nicht getäuscht wird, wenn man einen Algorithmus kauft
  • CFD- und Forex-Trading beinhalten erhebliches Verlustrisiko. Risikieren Sie nur Kapital, dessen Verlust Sie sich leisten können.
  • Sorgfältige Konfiguration, Risikomanagement und regelmäßige Gewinnentnahme sind für langfristigen Erfolg wesentlich.
  • Grid-Strategien können während anhaltender starker Trends erhebliche Drawdowns erfahren. Unser KI-Monitoring und Risikokontrollen sind zur Milderung ausgelegt, aber Risiko kann nicht beseitigt werden.
  • Vergangene Leistung garantiert keine zukünftige Rentabilität.
  • Kein Trading-System kann 100% der Zeit gewinnen. Verluste sind Teil des Tradings.
  • Testen Sie den EA vor dem Live-Trading immer gründlich auf einem Demokonto.
Empfohlene Produkte
H4 GBPUSD Trend Scalper
Valeriy Potapov
Experten
H4 GBPUSD Trend Scalper ist ein Trend-Signal Scalper Der EA handelt nach der Trendstrategie und verwendet den eingebauten Originalindikator für Eröffnungs- und Schließungsaufträge. Die externen Eingaben zur Begrenzung des Handels an Freitagen und Montagen sind verfügbar. Der Zweck der Strategie ist es, den aktuellen Trend mit dem größten Nutzen zu nutzen. Nach den Ergebnissen der Tests und der Arbeit auf Demo- und realen Konten wurden die besten Ergebnisse bei Verwendung des Н4-Zeitrahmens für d
Blue CARA MT4
Duc Anh Le
Experten
| Vollautomatische, vom Smart Money Concept (ICT) inspirierte Handelslösung mit Multi-Strategie-Fähigkeiten | Gebaut von einem Grid Trader >> für Grid Trader. This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions) Echtes Überwachungssignal --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - kurz für Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor - ist ein Next-Gen Multi-Currency Multi-Timeframe EA, der auf der weithin bekannten (und wohl beliebtesten) I
PairsTrading
Evgenii Kuznetsov
3.67 (9)
Experten
Der EA identifiziert Divergenzen in zwei korrelierten Währungspaaren und handelt in die Richtung, in der sie wieder konvergieren. Arbeits-Zeitrahmen: M30 Eingabeparameter MagicNumber - Identifikationsnummer für den EA. OrdersComment - Kommentar zur Order, automatisch, wenn ein leerer Wert eingegeben wird. Lots - Losgröße. DepoPer001Lot - automatische Lotberechnung (Angabe des Saldos pro 0,01 Lot) (wenn 0, wird der Wert aus dem Parameter 'Lots' verwendet). TimeFrame - Arbeits-Zeitrahmen. Symbol
Doctor
Andrey Kolmogorov
Experten
Dies ist ein universeller Berater, der in mehrere Richtungen wirkt. Die erste und wichtigste Sache ist die Unterstützung in verschiedenen Situationen, die während des Handels entstehen. Die zweite ist Scalping oder Positional Trading nach dem Trend, offene Aufträge, zur gleichen Zeit, mit Support-Aufträge mit dem Modell eines Quanten-Set von Algorithmen versichert. Wichtigste Vorteile Arbeit in mehreren Richtungen; Erhöhung des Kontostandes während des Drawdowns; Aufrechterhaltung von bereits o
Universal MT4 MACD
Volodymyr Hrybachov
Experten
Handelsroboter auf dem MACD-Indikator Dies ist eine vereinfachte Version des Handelsroboters, er verwendet nur eine Einstiegsstrategie (die erweiterte Version hat mehr als 10 Strategien) Vorteile für Experten: Scalping, Martingale, Grid-Trading. Sie können den Handel mit nur einer Order oder einem Orderraster einrichten. Ein hochgradig anpassbares Auftragsraster mit einem dynamischen, festen oder Multiplikatorschritt und einem Handelslot ermöglicht es Ihnen, den Expert Advisor an fast jedes
Fundamental Robot MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
Experten
Fundamental Robot ist ein Expert Advisor, der auf dem Fundamental Signals Indicator basiert. Der Fundamental Signals Indicator verfügt über eine leistungsstarke Berechnungsmaschine, die Marktbewegungen über 30000 Punkte vorhersagen kann. Der Indikator wird Fundamental genannt, weil er Trends mit großen Bewegungen, ohne komplizierte Eingaben und mit geringem Risiko vorhersagen kann. Der EA arbeitet mit niedrigen Margin-Levels und hat daher ein geringes Risiko. EA verwenden: Der EA ist sehr e
Expert BDT MT4
Vladimir Khlystov
Experten
Advisor auf Basis der Dreiecksarbitrage. Der Expert Advisor analysiert die Kurse aller Handelsinstrumente auf dem gesamten in der Marktübersicht eröffneten Konto . Die Analyse erfolgt auf Kosten anderer Währungspaare, die durch eine einzige Währung verbunden sind (Währungsdreiecke) . Beispiele für Dreiecke: EURUSD - USDJPY - EURJPY USDCAD - CADCHF - USDCHF EURGBP - GBPUSD - EURUSD AUDUSD - USDCAD - AUDCAD GBPAUD - AUDUSD - GBPUSD Der Expert Advisor analysiert jede Währung durch die anderen bei
Bear vs Bull EA MT4
Nguyen Nghiem Duy
Experten
Bear vs Bull EA ist ein automatisierter Berater für den täglichen Betrieb des FOREX-Währungsmarktes in einem volatilen und ruhigen Markt. Geeignet sowohl für erfahrene Händler als auch für Anfänger. Es funktioniert mit allen Brokern, einschließlich amerikanischer Broker, die FIFO erfordern, um vor allem zuvor geöffnete Transaktionen zu schließen. *Um das Panel zu aktivieren, ist es notwendig, den Parameter DRAW_INFORMATION = true in den Einstellungen zu setzen; - Empfehlungen Bevor Sie den Ber
BreakthroughEA
Li Peng Fang
Experten
Dieser EA ist ein bahnbrechender EA. Wenn der Überwachungsmarkt sich schnell ändert, schnell in eine Richtung schwankt und den festgelegten Schwellenwert überschreitet, wird der EA schnell eine Order platzieren und schnell eine mobile Stop-Loss-Strategie anwenden, um Kapitalerhalt und Rentabilität zu vervollständigen. Vorteile dieses EAs: 1. Die Transaktion ist sehr schnell bis zur Schließung der Position, und es ist nie prokrastiniert. 2. Nach der Transaktion ist die Genauigkeitsrate sehr hoch.
Harvest GOLD
Sayan Vandenhout
Experten
Harvest GOLD VERWENDET DEN TRENDWELLENINDIKATOR UND KANN DEN ANFANG UND DAS ENDE EINER NEUEN TRENDWELLENBEWEGUNG IDENTIFIZIEREN. ALS OSZILLATOR IDENTIFIZIERT DER INDIKATOR DIE ÜBERKAUFTEN UND ÜBERVERKAUFTEN ZONEN. ER EIGNET SICH HERVORRAGEND, UM KURZFRISTIGE PREISUMKEHRUNGEN ABZUFANGEN UND VERWENDET EINE MARTINGAL-STRATEGIE, UM ALLE TRADES MIT GEWINN ZU SCHLIESSEN. VERWENDEN SIE DIE STANDARDEINSTELLUNGEN AUF H1 ODER EINEM HÖHEREN ZEITRAHMEN FÜR JEDES PAAR, UM GENAUERE TRADES ZU ERZIELEN. WA
Classic Market Surfer EA MT4
Buti Andy Moeng
5 (1)
Experten
Classic Market Surfer EA - Eine zeitlose, bewährte Strategie für den Goldhandel Jahrelang war diese leistungsstarke Handelsstrategie der Öffentlichkeit verborgen und nur wenigen Auserwählten vorbehalten. Jetzt ist der Classic Market Surfer EA zum ersten Mal für Trader wie Sie verfügbar. Dieser EA basiert auf reinen, bewährten Handelsprinzipien und verlässt sich nicht auf trendige Gimmicks wie KI oder maschinelles Lernen. Stattdessen macht er sich eine klassische, robuste Strategie zunutze, die ü
Divergence Progression
Anton Karabeinikov
Experten
Berater " Divergence Progression» Um den Berater zu arbeiten, müssen Sie den Indikator aus dem Abschnitt CodeBase herunterladen-http: / / www. mql5. com / ru / code / 32437-und in den Ordner MQL4/Indicators legen Empfohlene Optionen D1 EUR / USD: TakeProfit-250; StopLoss-30;Schließen auf dem entgegengesetzten Signal=false; Dieser Berater ist mittelfristig und ist nur für den Handel in der Periode D1 vorgesehe
Expert Smart Trend MT4
Ruslan Pishun
2.5 (2)
Experten
Das Handelssystem arbeitet mit sieben Paaren und einem Zeitrahmen. Der Expert Advisor verwendet Handelssysteme für trendbasierte Einstiege mit Hilfe der Indikatoren Envelopes und CCI. Jeder Indikator verwendet bis zu fünf Perioden für die Berechnung der Trends. Der EA verwendet Wirtschaftsnachrichten, um die langfristigen Kursbewegungen zu berechnen. Der EA verfügt über einen eingebauten intelligenten adaptiven Gewinnmitnahmefilter. Der Roboter wurde für jede Währung und jeden Zeitrahmen gleichz
Gold Label
Tran Thanh Tuyen
Experten
Gold Label ist ein Expert Advisor, der speziell für den Handel mit Gold entwickelt wurde. Dieser EA wurde speziell für XAUUSD mit geringem Risiko entwickelt und kann Ihr Konto mit geringem Kapital wachsen lassen. Es basiert auf maschinellem Lernen Cluster-Analyse und genetische Algorithmen. Der EA enthält einen selbstanpassenden Marktalgorithmus, der Preisaktionsmuster und Standard-Handelsindikatoren verwendet. Der Experte zeigte stabile Ergebnisse für den XAU im Zeitraum 2011-2020. Es werden ke
Green Hawk MT4
Rashed Samir
5 (3)
Experten
Green Hawk ist ein professioneller Scalping-Experte. Die Strategie basiert auf intelligenten Scalping-Algorithmen, die in bestimmten Marktperioden handeln. Das System verwendet keine riskanten Strategien wie Grid oder Martingale. Der Handel erfolgt auf der Grundlage der Preisrendite in kurzen Zeiträumen. Alle Trades werden innerhalb von Stunden geschlossen. I will increase the price in the near future. Next Price: $700 The final price will be $2000. FUNKTIONEN Die Option Mehrere Symbole in ein
Fitpro 10 Scalper
Heni Muthia
Experten
Fitpro 10 Scalper Expert Advisor ist ein automatisierter Forex-Handelsroboter, der für die am meisten gehandelten Währungspaare entwickelt wurde. Die Strategie basiert auf der Verwendung mehrerer MT4-Indikatoren . Jeder Einstiegspunkt wird mithilfe eines fortschrittlichen Eingangsfilters berechnet, der auf der Analyse der Bewegung des Preisdiagramms basiert. Jeder Auftrag ist durch einen festen Stop-Loss gesichert, während kein Martingal, kein Grid, Scalp oder Hedge. Paramater - Magic Order - is
Evolution Scalper Grid V22 LightLot
ANTON BELOUSOV
Experten
Handelssystem mit 1% Risiko je mehr Geld auf dem Konto ist, desto größer ist das Los, aber das Risiko ist 1% Erste Einzahlung 50.00 Spread 10 Nettogewinn 6.71 Gesamtgewinn 51.97 Gesamtverlust -45.26 Rentabilität 1.15 Erwartung des Gewinns 0.02 Absoluter Drawdown 26.79 Maximaler Drawdown 29.21 (55.47%) Relative Absenkung 55.47% (29.21) Gesamte Abschlüsse 427 Short-Positionen (% der Gewinner) 219 (72.60%) Long-Positionen (% der Gewinner) 208 (72.12%) Gewinnbringende Abschlüsse (% aller Absch
Max ScalperSpeed
Paranchai Tensit
Experten
Max ScalperSpeed ist ein vollautomatischer Expert Advisor. Dieses System wurde entwickelt, um die Effizienz der Generierung von mehr Rendite zu verbessern. Es stützt sich auf Scalping- und Erholungsstrategien mit angemessenen Handelsfrequenzen und ist in der Lage, unter allen Marktbedingungen gut zu funktionieren, egal ob es sich um einen Trend oder eine Seitwärtsbewegung handelt, und ist in der Lage, unter allen Bedingungen Vollzeit zu handeln. Aktivieren oder Deaktivieren der Nachrichtenfilte
Project Oro
Giacomo Donati
Experten
Folgen Sie uns auf Instagram: https://www.instagram.com/project_oro_ea Projekt Oro ist ein Handelsalgorithmus-Projekt, das ich vor etwa sechs Jahren begonnen habe. Nach unzähligen schmerzhaften und quälenden Stunden der Programmierung ist es endlich bereit, der Öffentlichkeit zugänglich gemacht zu werden. Der Expert Advisor (EA) basiert auf einer proprietären und einzigartigen Technik, die das Verhalten und die Bewegung von Kerzenständern und die Preisbewegung auf dem Goldmarkt analysiert. Er
Unicorn XU
Andrii Garkusha
Experten
Beschreibung der Strategie: Eine hochprofessionell entwickelte Strategie von einem Händler mit 25 Jahren Erfahrung. Die Strategie basiert auf der Aufschlüsselung von Levels. Sie wurde über einen Zeitraum von 20 Jahren gründlich getestet, wobei das gesamte Spektrum der Stresstests (Spread-Ausweitung, Slippage, Anwendung auf anderen Märkten, Änderung der Parameter usw.) zum Einsatz kam. Durchschnittliche jährliche Rendite 362%. Maximaler Drawdown 41,3 %. Im Portfoliomodus beträgt die durchschnitt
Shark Surfer EA
Roman Sheikin
Experten
Shark Surfer ist ein Expert Advisor der neuen Generation, der ein bewährtes Trendfolgesystem anwendet. Der vom Entwickler empfohlene Handelszeitraum ist H1. Das Produkt eignet sich sowohl für Scalping, als auch für mittel- und langfristigen Handel. Shark Surfer setzt immer Take-Profit und Stop-Loss für seine Geschäfte. Es bietet die Option, alle offenen Geschäfte zur festgelegten Zeit vor Marktschluss zu schließen, was unnötige Gaps am Montag vermeidet. Shark Surfer handelt mit allen Symbolen un
Vizzion
Joel Protusada
Experten
Vizzion ist ein vollautomatischer Scalping Expert Advisor, der erfolgreich mit dem Währungspaar GBPJPY im H1-Zeitrahmen eingesetzt werden kann. Sehr wichtig Dieser Expert Advisor kann nicht mit anderen EAs auf demselben Konto betrieben werden. Als Teil des Money Management Plans berechnet und überwacht er das Margin Level % und geht davon aus, dass alle offenen Trades von ihm erstellt werden. Wenn Sie einen Expert Advisor wünschen, der täglich handelt, ist dieser EA nicht für Sie geeignet, da d
Forest
Vadim Podoprigora
Experten
Forest ist ein Trend Expert Advisor, der auf der Analyse eines einzigartigen mathematischen Modells von Trendlinien basiert, das Ihnen erlaubt, die Trendbewegung zu bestimmen. Der Expert Advisor ist am besten für das Währungspaar "USDCHF" in der Periode "H1" geeignet. Der EA kann auf jeder Art von Konto und bei jedem Broker funktionieren. Der EA verwendet mathematische Analysen, um Trades zu eröffnen, und wendet Verlustkontrolle auf offene Trades an. Im Kern verwendet der EA keine risikoreichen
EA211 Reversal Scalp
Jose Francisco Flores Rojas
Experten
Clear Reversal Scalper EA Dieser Expert Advisor wurde entwickelt, um scharfe Marktumkehrgelegenheiten zu erkennen, indem er eine vordefinierte Anzahl von aufeinanderfolgenden bullischen oder bearischen Kerzen erkennt, die eine mögliche Erschöpfung des aktuellen Trends signalisieren. Sobald das Umkehrmuster erkannt wird, geht der EA einen Handel in Richtung der großen Umkehrkerze ein und nutzt das Momentum für einen schnellen Scalp. Diese Strategie funktioniert am besten in volatilen Sitzungen.
Santa Scalping
Morten Kruse
2.84 (19)
Experten
Santa Scalping ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der keine Martingale verwendet. Nacht-Scalping-Strategie. Die SMA-Indikator-Filter werden für Einträge verwendet. Dieser EA kann von sehr kleinen Konten ausgeführt werden. So klein wie 50 EUR. Allgemeine Empfehlungen Die Mindesteinlage beträgt 50 USD, Standardeinstellungen reccomend für eurusd m5 gmt +2 . Bitte verwenden Sie den maximalen Spread von 10, wenn Sie keine Aufträge haben, ändern Sie ihn auf -1. Verwenden Sie einen Broker mit
Gyroscopes
Nadiya Mirosh
Experten
Gyroscope professional forex expert ( für die Paare EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY) analysiert den Markt anhand des Elliot Wave Index. Die Elliot-Wellen-Theorie ist die Interpretation von Prozessen auf den Finanzmärkten durch ein System von visuellen Modellen (Wellen) auf Kurscharts. Der Autor der Theorie, Ralph Elliott, identifizierte acht Varianten von alternierenden Wellen (von denen fünf im Trend und drei gegen den Trend verla
Project Infinity
Sergey Yarmish
Experten
Der Infinity Expert Advisor ist ein Scalper. Wenn die Widerstands- und Unterstützungsniveaus durchbrochen werden, werden Trades in Richtung der Preisbewegung eröffnet. Offene Positionen werden durch verschiedene Algorithmen verwaltet, die auf der aktuellen Marktsituation basieren (fester Stop-Loss und Take-Profit, Trailing-Stop, Halten von Positionen im Falle einer Trendanzeige usw.). Anforderungen an den Broker Der EA ist empfindlich gegenüber Spread, Slippage und Ausführungsqualität. Es wird
Hedging The Last
Samir Arman
Experten
Eröffnung von zwei Absicherungsgeschäften, Kauf und Verkauf, mit einem Ziel von 20 Punkten pro Geschäft Mit der Eröffnung von mehreren Kühlgeschäften in der Art einer anderen Losgröße und der Aussetzung jeder Art von Verkaufs- oder Kaufgeschäft Auf einem Gewinnniveau. Parameter: Los1: Manuelle Losgröße Auto_Lot: Setzen Sie true, um automatisch die optimale Lotgröße basierend auf den Risikopräferenzen zu berechnen, setzen Sie false, wenn Sie die manuelle Lotgröße verwenden möchten. Max_Risk: M
BiBoosterix
Andrey Kozak
Experten
BiBoosterix ist ein leistungsstarker Trading-Roboter für MetaTrader 4, der für den automatisierten Handel auf den Finanzmärkten entwickelt wurde. Er kombiniert einen adaptiven Kapitalmanagement-Algorithmus mit fortschrittlichen Marktanalysetechniken und ist somit ein ideales Werkzeug sowohl für Anfänger als auch für professionelle Trader. Hauptvorteile Adaptiver Algorithmus : Automatische Lotverwaltung basierend auf dem Kontostand. Multiwährungsunterstützung : Gleichzeitiger Handel mit mehreren
Magic EA MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
3 (1)
Experten
Magic EA ist ein Expert Advisor basierend auf Scalping, Elliot Waves und mit Filtern wie RSI, Stochastic und 3 anderen Strategien verwaltet und entschieden mit dem Roboter intelligent. Eine große Anzahl von Eingaben und Einstellungen wurden getestet und optimiert und in das Programm eingebettet, so dass die Eingaben begrenzt und sehr einfach sind. Die Verwendung von EA erfordert keine professionellen Informationen oder Forex Trading Kenntnisse. EA kann auf allen Symbolen und allen Zeitrahmen han
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten Quantum StarMan  kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren D
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (16)
Experten
Vortex - Ihre Investition in die Zukunft Der Vortex Gold EA Expert Advisor wurde speziell für den Handel mit Gold (XAU/USD) auf der Metatrader-Plattform entwickelt. Dieser EA verwendet proprietäre Indikatoren und geheime Algorithmen des Autors und wendet eine umfassende Handelsstrategie an, die darauf ausgelegt ist, profitable Bewegungen auf dem Goldmarkt zu erfassen. Zu den Schlüsselkomponenten seiner Strategie gehören klassische Indikatoren wie der CCI und der Parabolic Indicator, die zusamme
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben , das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robo
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
Experten
Goldex AI: Der Erfolg von heute wird die Früchte von morgen sein SUPER-RABATT FÜR BEGRENZTE ZEIT! LETZTE 2 EXEMPLARE FÜR 299 USD BEVOR DER PREIS STEIGT. Live-Signal > IC Markets Real: Goldex AI Hochrisikosatz Handbuch und Konfigurationsdateien: Kontaktieren Sie mich nach dem Kauf, um Handbuch und Konfigurationsdateien zu erhalten. Preis: Der Startpreis beträgt $899 und erhöht sich nach jeweils zehn Verkäufen um $199. Verfügbare Kopien: 2 Goldex AI - Fortgeschrittener Handelsroboter mit neuron
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sonderpreis zur Markteinführung Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT5-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufe Quantum King MT4 und erhalte Quantum StarMan gratis!*** Frag privat nach weiteren Details! Regel       Ihr Handel mit Präzision und Disziplin. Quantu
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Experten
Aura Neuron ist ein einzigartiger Expert Advisor, der die Aura-Reihe von Handelssystemen fortsetzt. Durch die Nutzung fortschrittlicher neuronaler Netzwerke und hochmoderner klassischer Handelsstrategien bietet Aura Neuron einen innovativen Ansatz mit hervorragender potenzieller Leistung. Dieser vollständig automatisierte Expert Advisor ist für den Handel mit Währungspaaren wie XAUUSD (GOLD) konzipiert. Er hat von 1999 bis 2023 eine gleichbleibende Stabilität für diese Paare bewiesen. Das System
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
Experten
Eine der leistungsstärksten automatisierten Trading-Strategien des Jahres 2025 Wir haben eine der stärksten manuellen Trading-Strategien des Jahres 2025 in einen vollautomatischen Expert Advisor umgewandelt, basierend auf TMA (Triangular Moving Average) mit CG-Logik . Dieser EA wurde für präzise Einstiege, intelligente Pending Orders und striktes Risikomanagement entwickelt und eignet sich für alle Forex-Währungspaare sowie Gold (XAUUSD) . Die beste Performance wird auf ECN-Konten mit Spreads un
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
Experten
ULTRA-OPTIMIERTE VERSION – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 ist in der MT4-Version die bislang leistungsstärkste, stabilste und ausgereifteste Veröffentlichung. HFT ist ein Hochfrequenz-Scalper, der ausschließlich auf Gold (XAUUSD) im M1-Zeitrahmen handelt und täglich eine große Anzahl an Trades ausführt. Er unterstützt einen Hebel von bis zu 1:500 und arbeitet mit sehr vernünftigen Lotgrößen , was ihn zu einer echten Scalping-Strategie macht. Daher sind spezialisierte Scalping-Konten (RAW oder
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Experten
Der XG Gold Robot MT4 ist speziell für Gold konzipiert. Wir haben uns nach ausgiebigen Tests entschieden, diesen EA in unser Angebot aufzunehmen. XG Gold Robot funktioniert perfekt mit den Paaren XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot wurde für alle Trader entwickelt, die gerne mit Gold handeln , und enthält zusätzlich eine Funktion, die wöchentliche Gold-Levels mit dem Minimum und Maximum im Panel sowie im Chart anzeigt, was Ihnen beim manuellen Handel helfen wird. Es handelt sich um eine Strateg
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.83 (29)
Experten
KI-gesteuerte Technologie mit ChatGPT Turbo Infinity EA ist ein fortschrittlicher Expert Advisor für GBPUSD und XAUUSD. Er konzentriert sich auf Sicherheit, konstante Erträge und unendliche Rentabilität. Im Gegensatz zu vielen anderen EAs, die auf risikoreichen Strategien wie Martingale oder Grid-Trading basieren, verwendet Infinity EA eine disziplinierte, profitable Scalping-Strategie, die auf einem neuronalen Netzwerk basiert, das über maschinelles Lernen und KI-basierte Datenanalysetechnolog
AlphaCore System MT4
Evgeniy Zhdan
5 (1)
Experten
AlphaCore System ist ein professioneller Trading Advisor für MetaTrader 4 , der eine Handelsstrategie verwendet, die auf der dynamischen Analyse von lokalen Extremen und statistischen Ausbruchsprognosen basiert. === Kaufen Sie AlphaCore System für MT5 und erhalten Sie AlphaCore System für MT5 kostenlos! === Für weitere Details, kontaktieren Sie mich per privater Nachricht! Handelskonzept Der Advisor arbeitet mit der Methodik der adaptiven Preiskorridore . Das System überwacht kontinuierlich die
DCA CycleMax
Jin Sangun
Experten
Einführung in DCA CYCLEMAX Live Signal MT4 3000 USD start , BUY / SELL Both set :   Click Here Live Signal MT4 1000 USD start , Almost BUY set :   Click Here Überblick DCA CYCLEMAX ist ein leistungsstarkes halbautomatisches Grid-Trading-Programm (EA), das für Vermögenswerte optimiert wurde, die im Markt starke einseitige Trends aufweisen. Es ist besonders effektiv für Vermögenswerte mit hoher Volatilität und stabilen, einseitigen Trends, wie Gold (GOLD), Nasdaq 100 (NS100) und Kryptowährunge
Theranto v3
Hossein Davarynejad
Experten
////// THEHRANTO V3 /////// **** Wichtig ****** Dieser Roboter ist mit einem professionellen Nachrichtenfilter ausgestattet. Während der Backtests werden alle wichtigen Wirtschaftsereignisse erkannt und die Trades werden vor und nach wichtigen Nachrichten gefiltert. Backtests zeigen zwar ein reduziertes Risiko während der Nachrichtenveröffentlichungen, aber der beste Weg, um die tatsächliche Leistung zu überprüfen, sind Live-Signale https://www.nxfx.ca/ Live Signal = Signale Ein Experte auf Ba
HFT Pass Prop Firm MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (26)
Experten
24-Stunden-Blitzverkauf - Nur $199.99 "HFT Pass Prop Firms" ist ein Expert Advisor (EA), der speziell für die Teilnahme an der HFT-Herausforderung entwickelt wurde und mit dem Währungspaar US30 handelt. Für weitere erstklassige Expert Advisors und Indikatoren besuchen Sie: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/seller Ich bin Los, bitte abonnieren Sie, um weitere Updates zu erhalten: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news 1/ Was ist HFT? High-Frequency Trading (HFT) ist eine Ha
CyNera MT4
Svetlana Pawlowna Grosshans
2.81 (16)
Experten
CyNera: Ihr Trading, Unsere Technologie Handbuch & Set-Files: kontaktieren Sie mich nach dem Kauf, um das Handbuch und die Set-Files zu erhalten Preis: Preis steigt anhand der verkauften Lizenzen Verfügbare Kopien: 4 Der Handel mit Gold, einem der volatilsten Instrumente auf dem Markt, erfordert Präzision, tiefgehende Analysen und ein starkes Risikomanagement. Der CyNera Expert Advisor integriert diese Elemente nahtlos in ein hochentwickeltes System, das für den optimalen Goldhandel entwickelt
Exp TickSniper
Vladislav Andruschenko
3.97 (30)
Experten
Exp-TickSniper ist ein schneller Tick-Scalper, der automatisch Parameter für jedes Währungspaar separat auswählt. Der EA wurde auf der Grundlage von Erfahrungen entwickelt, die in fast 10 Jahren EA-Programmierung gesammelt wurden. Der EA führt kurzfristige Trades mit Smart Trailing Stop aus und basiert auf den aktuellen Währungspaardaten, deren Quotes, Spezifikationen und Spreads. Die Mittelungsstrategie wird verwendet, um Verluste zu verhindern, die durch den Signalerkennungsalgorithmus verurs
KonokaSystemNEO
Nobuyoshi Murase
1 (1)
Experten
KonokaSystemNEO ist eine der drei Schwestern ( NEO, JOY, FUN ) von KonokaSystem mit einer neuen Persönlichkeit und ist ein origineller EA. Der Handelsstil ist Daytrading und zielt auf Mitternacht bis Mittag japanischer Zeit ab. Das Währungspaar ist "USDJPY" und der Einstieg erfolgt zum Eröffnungskurs von M5. Jede der drei Schwestern hat eine andere Logik und ist mit zwei Arten von Einstiegen und zwei Arten von Ausstiegen ausgestattet. Es wird keine Grid- oder Martingale-Logik verwendet. Die int
Golden Mirage mt4
Michela Russo
Experten
Begrenzter Bestand zum aktuellen Preis! Endpreis: $1999 --> PROMO: Von $299 --> Der Preis wird alle 5 Käufe steigen, nächster Preis : $399 Golden Mirage ist ein robuster Goldhandelsroboter , der für Händler entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Einfachheit und professionelle Leistung schätzen. Angetrieben von einer bewährten Kombination aus RSI, gleitendem Durchschnitt, ADX und High/Low Level Indikatoren liefert Golden Mirage qualitativ hochwertige Signale und vollautomatischen Handel auf dem
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) STARTPROMO: Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, di
Stratos Mistral mt4
Michela Russo
Experten
EINFÜHRUNG PROMO Begrenzter Bestand zum aktuellen Preis! Endgültiger Preis: $1999 --> PROMO: Von $299 --> Morgiger Preis: $399 Stratos Mistral ist ein robuster Forex-Handelsroboter , der für Trader entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Einfachheit und professionelle Leistung schätzen. Angetrieben von einer bewährten Kombination aus ADX, gleitendem Durchschnitt und High/Low Level Indikatoren, liefert Stratos Mistral hochwertige Signale und vollautomatischen Handel auf dem M15 Zeitrahmen. Er
The Golden Way
Lin Lin Ma
Experten
The Golden Way ist eine automatisierte Handelssoftware für die MT4-Plattform. Es nutzt eine umfassende Hybridstrategie: Durch die synergetische Zusammenarbeit mehrerer Teilstrategien erfasst es genau die Kauf-(Long-) und Verkaufs-(Short-)Chancen auf dem Goldmarkt (XAUUSD) und hilft dir, in unterschiedlichen Marktlagen zeitnah Handelsgelegenheiten zu nutzen. Basierend auf einer bewährten Handelslogik ermöglicht es dir, professionelle und effiziente Handelsoperationen auf dem Goldmarkt durchzufüh
EvoTrade EA MT4
Dolores Martin Munoz
Experten
EvoTrade: Das erste selbstlernende Handelssystem auf dem Markt Darf ich Ihnen EvoTrade vorstellen? Ein einzigartiger Handelsberater, entwickelt mit modernster Technologie in den Bereichen Computer Vision und Datenanalyse. Es ist das erste selbstlernende Handelssystem auf dem Markt und arbeitet in Echtzeit. EvoTrade analysiert Marktbedingungen, passt Strategien an und reagiert dynamisch auf Veränderungen, um außergewöhnliche Präzision in jeder Umgebung zu gewährleisten. EvoTrade nutzt fortschritt
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
4 (4)
Experten
Stock Indexes EA ist ein hochentwickelter Handelsroboter, der sorgfältig entwickelt wurde, um aus der Dynamik des US30-Marktes Kapital zu schlagen . Dieser Expert Advisor nutzt fortschrittliche Algorithmen und sorgfältig ausgewählte technische Indikatoren, um Markttrends zu analysieren, optimale Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu identifizieren und Trades mit hoher Präzision auszuführen. Eines seiner wichtigsten Merkmale ist der eingebaute Nachrichtenfilter, der verhindert, dass der Roboter bei
Multi Gold Ai Robot
Nirundorn Promphao
5 (1)
Experten
Multi Gold Ai Robot ist ein sicheres System für den Handel mit Forex und Kryptowährungen. Entwickelt ausschließlich für das Paar XAUUSD (GOLD) und andere Währungspaare. Jetzt ausprobieren! Die profitabelsten Strategien im Inneren Close Order mit Money Profit, CutOff Technologie, Cutloss nach Anzahl der Trades. Super Special Edition für Trader und Introducing Broker und Partner WOW!!! Sonderpreis: $650 für nur 99 Kopien, Normalpreis $2,999 !!! Sonderaktion jede Woche. Der Ai Robot ist so konzip
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.81 (42)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren hochmodernen Roboter, den Big Forex Players EA , vorstellen zu können, der Ihr Handelspotenzial maximiert, den emotionalen Handel minimiert und mit Hilfe modernster Technologie intelligentere Entscheidungen trifft. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, die unabhängig voneinander oder zusammen verwe
W Drive Forex AI EA Pro MT4
Abhimanyu Hans
5 (2)
Experten
Über Warp Drive Forex AI ist ein GBPUSD-Scalper, der zur Nachtzeit handelt, wenn das Volumen gering und die Gewinnchancen hoch sind. Er verwendet eine hochpräzise Scalping-Strategie, die durch eine einzigartige und effektive Risikomanagement-Technik unterstützt wird. Treten Sie unserer MQL5-Gruppe bei , um weitere nützliche Informationen und Produkt-Updates zu erhalten. Außerdem können Sie die MT5-Version hier erhalten . Dies ist die Pro-Version von W Drive Forex AI. In der Pro-Version kann der
Aurum AI mt4
Leonid Arkhipov
4.94 (31)
Experten
UPDATE — DEZEMBER 2025 Ende November 2024 wurde der Expert Advisor Aurum offiziell zum Verkauf veröffentlicht. Seitdem handelt er unter realen Marktbedingungen – ohne News-Filter, ohne zusätzliche Schutzmechanismen und ohne komplexe Einschränkungen – und blieb dabei durchgehend stabil profitabel. Dieses Jahr realer Handelsarbeit hat die Zuverlässigkeit des Handelssystems deutlich bestätigt. Und erst danach, basierend auf realer Statistik und echter Markterfahrung, haben wir im Dezember 2025 ei
HFT Prop Firm EA
Dilwyn Tng
4.97 (632)
Experten
HFT Prop Firm EA, auch bekannt als Green Man aufgrund seines markanten Logos, ist ein Expert Advisor (EA), der speziell dafür entwickelt wurde, Herausforderungen oder Bewertungen von proprietären Handelsfirmen (prop firms) zu überwinden, die Hochfrequenzhandel (HFT)-Strategien erlauben. Für begrenzte Zeit: kostenlose Hilfsprogramme im Wert von $198, wenn Sie HFT Prop Firm EA kaufen MT5-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/117386 HFT Challenge Performance Monitor (ab $200): Broker: IC
Fundamental hunter
Sara Sabaghi
Experten
Fundamental Hunter - Der Smart Money Tracking Expert Advisor Sie kaufen eine einzigartige Gelegenheit, keinen EA. Frühe Käufer bekommen die Macht zuerst... zu einem Preis, den sie nie zurückbekommen werden. Der nächste Preis wird sein: $1200 | 3/10 Spot bleibt Der nächste Preis wird sein: $1600 | 10/10 Spot verbleibt Der nächste Preis wird sein: $2000 | 10/10 Endgültiger Preis: $2400 Live result Wenn Sie auf der Suche nach einem Expert Advisor sind, der über Indikatoren hinausgeht und den M
Weitere Produkte dieses Autors
Squid Grid AI MT5
Christophe Pa Trouillas
5 (4)
Experten
Handeln Sie intelligenter und sicherer mit einem risikodiversifizierten Multi-Asset-Grid-EA , der von KI-Risikomanagement unterstützt wird. SQUID GRID AI ist ein ausgeklügeltes Grid-basiertes System, das Mean-Reversion-Opportunitäten über 6 unkorrelierte Instrumente nutzt. Es optimiert das Portfoliogewicht, um Gewinne zu maximieren, während es Risiken durch KI-gestütztes Marktmonitoring und mehrschichtige Schutzprotokolle aktiv verwaltet. [ Live-Signal ] - [  Dedizierte Support-Gruppe | Version
Risk Killer AI Navigator MT5
Christophe Pa Trouillas
5 (1)
Indikatoren
RiskKILLER_AI Navigator ist ein KI-basierter, Multi-Timeframe-Marktrichtungs- & Strategie-Assistent. Handelserfolg bedeutet, den Markt so zu verstehen, wie es Profis tun. Genau das bietet der RiskKILLER_AI Navigator : Gewinnen Sie institutionelle Einblicke durch KI-gestützte Trend-, Stimmungs- und Makroanalysen außerhalb von MQL5 , maßgeschneidert für Ihren Handelsstil. Nach dem Kauf, um das Benutzerhandbuch zu erhalten: 1. posten Sie einen Kommentar mit der Bitte darum 2. senden Sie mir eine di
Risk Killer AI MT5
Christophe Pa Trouillas
4.8 (20)
Experten
Erzielen Sie stetige Renditen mit einem Grok AI-gestützten , risikodiversifizierten und Bitcoin-verstärkten EA . RiskKILLER AI ist ein Breakout-Scalping-Algorithmus, der Schlüsselbereiche für potenzielle Hochvolatilitätsbewegungen identifiziert, die besten Risiko-Rendite-Trades auswählt und das Risiko auf 5 Assets diversifiziert. Nach dem Kauf, um den API-Schlüssel und das Benutzerhandbuch zu erhalten: 1. Hinterlassen Sie einen Kommentar mit der Bitte darum, 2. mailen Sie mir direkt (Mail in der
Risk Killer AI MT4
Christophe Pa Trouillas
5 (3)
Experten
Erzielen Sie stetige Renditen mit einem Grok AI-gestützten , risikodiversifizierten. RiskKILLER AI ist ein Breakout-Scalping-Algorithmus, der Schlüsselbereiche für potenzielle Hochvolatilitätsbewegungen identifiziert, die besten Risiko-Rendite-Trades auswählt und das Risiko auf 5 Assets diversifiziert. Nach dem Kauf, um den API-Schlüssel und das Benutzerhandbuch zu erhalten: 1. Hinterlassen Sie einen Kommentar mit der Bitte darum, 2. mailen Sie mir direkt  (Mail in der Gruppe). [  Live Signal  
TrendDecoder Premium MT5
Christophe Pa Trouillas
5 (4)
Indikatoren
Top bewertet auf anderem MarketPlace -  Jetzt verfügbar auf METATRADER Identifizieren Sie Bereiche und die nächsten wahrscheinlichen Bewegungen     |    Erhalten Sie früheste Signale und die Stärke von Trends     |    Klare Ausstiegssignale vor Umkehrung     |    Erkennen Sie die Fibo-Levels, die der Kurs testen wird    |  Indikator, der nicht zurückverfolgt, nicht verzögert - ideal für den manuellen und automatisierten Trading - geeignet für alle Vermögenswerte und Zeiteinheiten Nach dem Kauf k
Risk Killer AI Navigator MT4
Christophe Pa Trouillas
5 (1)
Indikatoren
RiskKILLER_AI Navigator ist ein KI-basierter, Multi-Timeframe-Marktrichtungs- & Strategie-Assistent. Handelserfolg bedeutet, den Markt so zu verstehen, wie es Profis tun. Genau das bietet der RiskKILLER_AI Navigator : Gewinnen Sie institutionelle Einblicke durch KI-gestützte Trend-, Stimmungs- und Makroanalysen außerhalb von MQL5 , maßgeschneidert für Ihren Handelsstil. Nach dem Kauf, um das Benutzerhandbuch zu erhalten: 1. posten Sie einen Kommentar mit der Bitte darum 2. senden Sie mir eine di
MSP Bridge
Christophe Pa Trouillas
Utilitys
MSP_Bridge   ist das kostenlose Dienstprogramm, das AI Grok 4 mit dem   RiskKILLER AI Navigator   verbindet, einem   Marktrichtungs- & Strategieassistenten auf KI-Basis   für mehrere Zeitrahmen. Dieses Bundle hilft Ihnen,   Einblicke auf Institutionen-Niveau mit KI-gestützter Trend-, Stimmungs- und Makroanalyse zu erhalten, die auf Ihren Handelsstil zugeschnitten ist. RiskKILLER AI Navigator   [  MT5   -   MT4   ] Implementierung Laden Sie es einfach herunter und befolgen Sie die nachsteh
FREE
MSP Bridge MT4
Christophe Pa Trouillas
Utilitys
MSP_Bridge ist das kostenlose Dienstprogramm, das AI Grok 4 mit dem RiskKILLER AI Navigator verbindet, einem Marktrichtungs- & Strategieassistenten auf KI-Basis für mehrere Zeitrahmen. Dieses Bundle hilft Ihnen, Einblicke auf Institutionen-Niveau mit KI-gestützter Trend-, Stimmungs- und Makroanalyse zu erhalten, die auf Ihren Handelsstil zugeschnitten ist. RiskKILLER AI Navigator   [  MT5   -   MT4   ] Implementierung Laden Sie es einfach herunter und befolgen Sie die nachstehenden Anweis
FREE
TrendDecoder Premium
Christophe Pa Trouillas
5 (8)
Indikatoren
Identifizieren Sie Bereiche und die nächsten wahrscheinlichen Bewegungen   |  Erhalten Sie früheste Signale und die Stärke von Trends   |  Klare Ausstiegssignale vor Umkehrung   |  Erkennen Sie die Fibo-Levels, die der Kurs testen wird Indikator, der nicht zurückverfolgt, nicht verzögert - ideal für den manuellen und automatisierten Trading - geeignet für alle Vermögenswerte und Zeiteinheiten Nach dem Kauf kontaktieren Sie mich bitte, um Ihren KOSTENLOSEN TrendDECODER_Scanner zu erhalten. MT5-Ve
BladeScalper Premium
Christophe Pa Trouillas
5 (1)
Indikatoren
Erhalten Sie ein Signal für die nächste Umkehrbewegung   |   Optimieren Sie die Statistiken der Gewinnrate   |   Ermitteln Sie die Zonen, die der Preis testen wird   |   Indikator, der nicht zurückverfolgt, nicht verzögert - ideal für den manuellen und automatisierten Trading - geeignet für alle Vermögenswerte und Zeiteinheiten Zeitlich begrenztes Angebot   >> 50% OFF Nach dem Kauf,   bitte kontaktieren Sie mich auf diesem Kanal  für empfohlene Einstellungen МТ4   -  МТ5   version   |   Überprü
PowerZones Premium
Christophe Pa Trouillas
Indikatoren
Strategische Zone x3, x4, x5 Mal berührt | TP1/TP2/TP3 in Punkten oder Wert | Überprüfen Sie visuell die Sicherheit Ihres Risiko-Ertrags-Verhältnisses Indikator ohne Neuzeichnung und Verzögerung - Ideal für manuelles und automatisiertes Trading - Geeignet für alle Vermögenswerte und Zeitrahmen Begrenztes Angebot - dann zurück zu  $99   |  Nach dem Kauf, bitte kontaktieren Sie meinen Kanal  um empfohlene Einstellungen zu erhalten [  MT5  -  MT4  Version |  Sehen Sie sich unsere drei Schritte an 
TrendDecoder Scanner MT4
Christophe Pa Trouillas
Indikatoren
Erhalten Sie TrendDECODER-Signale für mehrere Vermögenswerte und Zeiteinheiten | Bestimmen Sie die beste Zeiteinheit zum Einstieg | Maximieren Sie Ihre Gewinne und gewinnbringenden Trades Nicht nachzeichnender, nicht verzögerter Indikator und Screener - ideal für manuellen und automatisierten Handel - für alle Anlagen und alle Zeiteinheiten 49 $  für die ersten 50 Exemplare - danach 99 $ Nach Ihrem Kauf hinterlassen Sie bitte einen Kommentar oder eine Bewertung , und wir senden Ihnen einen zusät
MetaShield EA MT4
Christophe Pa Trouillas
5 (3)
Experten
Erzielen Sie konstante Renditen mit einem leistungsstarken EA, soliden und realistischen Backtests und fortlaufendem Kundensupport. Das Konzept von MetaSHIELD ist es, das  Beste aus zwei Welten zu bieten: Risikodiversifikation mit einem  Portfolio von Set-Dateien , das zur Minimierung von Drawdowns optimiert wurde, und Leistung mit  einzelnen optimierten Set-Dateien , die natürlich riskanter sind, aber hohe Renditen bieten. [  Set-Dateien und Einrichtungsanleitung   |   Dedizierte Gruppe   | Ver
Bitcoin Rider EA MT4
Christophe Pa Trouillas
Experten
Erzielen Sie massive Renditen mit einem speziell für Bitcoin-Bullenmärkte entwickelten EA, robustem Backtesting und kontinuierlicher Unterstützung. Das Konzept von BitcoinRIDER besteht darin, diese parabolischen Bewegungen zu erfassen und die Volatilität und Trends zu nutzen, die Bullenmärkte auszeichnen. [  Einrichtungsanleitung | Support-Gruppe | Version MT5 - MT4 ] Nach dem Kauf senden Sie uns bitte eine private Nachricht , um die zweite Setfile zu erhalten. Die Strategie dahinter BitcoinRI
BladeScalper Premium MT5
Christophe Pa Trouillas
5 (2)
Indikatoren
Erhalten Sie ein Signal für die nächste Umkehrbewegung   |   Optimieren Sie die Statistiken der Gewinnrate   |   Ermitteln Sie die Zonen, die der Preis testen wird   |   Indikator, der nicht zurückverfolgt, nicht verzögert - ideal für den manuellen und automatisierten Trading - geeignet für alle Vermögenswerte und Zeiteinheiten 69$   bei der Einführung - dann zurück auf >>  149$ Nach dem Kauf ,  bitte kontaktieren Sie mich auf diesem Kanal   für empfohlene Einstellungen МТ4   -  МТ5 version   |
PowerZones Premium MT5
Christophe Pa Trouillas
Indikatoren
Strategischen Zonen 3, 4, 5, die der Markt testen wird  |  Automatisch TP1/TP2/TP3 in Punkten oder im Wert  | Überprüfen Sie sofort, ob Ihr Risiko-Ertrags-Verhältnis angemessen ist.  Zeitlich begrenztes Angebot - dann zurück auf >>  99$   |   Nach dem Kauf,  bitte kontaktieren Sie mich auf diesem Kanal  für empfohlene Einstellungen MT5  -  MT4   version   |   Überprüfen Sie unsere 3-Schritte-   MetaMethod , um Ihre Gewinne zu maximieren:     1. TrendDECODER  2. PowerZONES  3. BladeSCALPER   Möc
TrendDecoder Scanner MT5
Christophe Pa Trouillas
5 (1)
Indikatoren
Erhalten Sie   TrendDECODER -Signale für mehrere Vermögenswerte und Zeiteinheiten | Bestimmen Sie die beste Zeiteinheit zum Einstieg | Maximieren Sie Ihre Gewinne und gewinnbringenden Trades Nicht nachzeichnender, nicht verzögerter Indikator und Screener - ideal für manuellen und automatisierten Handel - für alle Anlagen und alle Zeiteinheiten 49 $  für die ersten 50 Exemplare - danach 99 $ Nach Ihrem Kauf hinterlassen Sie bitte einen Kommentar oder eine Bewertung , und wir senden Ihnen einen zu
MetaShield EA MT5
Christophe Pa Trouillas
4.17 (12)
Experten
Erzielen Sie konstante Renditen mit einem leistungsstarken EA, soliden und realistischen Backtests und fortlaufendem Kundensupport. Das Konzept von MetaSHIELD ist es, das  Beste aus zwei Welten zu bieten: Risikodiversifikation mit einem  Portfolio von Set-Dateien , das zur Minimierung von Drawdowns optimiert wurde, und Leistung mit  einzelnen optimierten Set-Dateien , die natürlich riskanter sind, aber hohe Renditen bieten. [  Set-Dateien und Einrichtungsanleitung   |   Dedizierte Gruppe   | Ver
Bitcoin Rider EA MT5
Christophe Pa Trouillas
5 (1)
Experten
Erzielen Sie massive Renditen mit einem speziell für Bitcoin-Bullenmärkte entwickelten EA, robustem Backtesting und kontinuierlicher Unterstützung. Das Konzept von BitcoinRIDER besteht darin, diese parabolischen Bewegungen zu erfassen und die Volatilität und Trends zu nutzen, die Bullenmärkte auszeichnen. [ Einrichtungsanleitung | Support-Gruppe | Version MT5 - MT4 ] Nach dem Kauf senden Sie uns bitte eine private Nachricht , um die zweite Setfile zu erhalten. Die Strategie dahinter BitcoinRID
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension