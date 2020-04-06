Squid Grid AI MT4

Opere de manera más inteligente y segura con un EA de malla multi-activo diversificado en riesgo impulsado por gestión de riesgos con IA.

SQUID GRID AI es un sistema sofisticado basado en mallas que aprovecha las oportunidades de reversión a la media en 6 instrumentos no correlacionados. Optimiza el peso de la cartera para maximizar las ganancias mientras gestiona activamente el riesgo mediante monitoreo de mercado impulsado por IA y protocolos de protección multicapa.

[Señal en Vivo] - [ Grupo de Soporte Dedicado | Versión MT5 - MT4 ]

Después de la compra, envíeme un mensaje privado para recibir el manual del usuario y las instrucciones de configuración de IA.


Descripción General del Rendimiento (Backtest: 2020-2025)

Perfil de Riesgo Capital Inicial Balance Final Retorno Total Drawdown Máximo
Alto Riesgo $1,000 $11,000 +1,000% -49.2% (mensual)
Riesgo Medio $1,000 $6,000 +500% -24.6% (mensual)
Bajo Riesgo $1,000 $3,500 +250% -12.3% (mensual)

El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Estas cifras representan datos de backtest de 2020-2025. El trading implica un riesgo sustancial de pérdida.


¿Por qué elegir este EA?

Diversificación multi-activo

  • Opera 6 instrumentos no correlacionados: XAUUSD, EURUSD, EURJPY, GBPNZD, AUDCAD, USDCAD
  • Asignación de peso optimizada para maximizar la rentabilidad mientras se diversifica el riesgo
  • Gestión de riesgos estructural avanzada en su núcleo

Estrategia de malla sofisticada con salvaguardas integradas

  • Aprovecha oportunidades de reversión a la media estadísticamente de alta probabilidad
  • Identifica condiciones de sobrecompra y sobreventa para una entrada óptima
  • Añade posiciones durante retrocesos de precios para mejorar los precios de entrada promedio
  • Importante: No se emplea estrategia martingala. Cuenta con límites máximos de capas de malla y protección de stop-loss para la posición general.

Adaptación de Mercado y Gestión de Riesgos Impulsada por IA

  • IA integrada monitorea el sentimiento del mercado en tiempo real, eventos de noticias y volatilidad
  • Analiza condiciones macroeconómicas diarias para ajustar los parámetros de la estrategia
  • Cierra posiciones automáticamente o pausa el trading durante eventos anormales del mercado
  • Proporciona sugerencias claras de riesgo (Conservador/Neutral/Agresivo) basadas en análisis en vivo

Gestión de dinero avanzada para mallas

  • Umbrales de retiro de ganancias personalizables según su tolerancia al riesgo
  • Configuración de Drawdown Máximo Tolerable y tamaño de lote
  • Recomendaciones regulares de retiro de ganancias (normalmente después de un crecimiento de cuenta del 10-30%)
  • Señales claras de "retiro aconsejado" de la IA para asegurar ganancias

Rendimiento Transparente y Verificable

  • Señal en vivo disponible para verificación de rendimiento en tiempo real
  • Resultados de backtest se alinean con el trading en vivo a través de protocolos rigurosos de riesgo
  • Protección multicapa diseñada específicamente para las limitaciones de la estrategia de malla, incluido monitoreo de correlación y detección de tendencias

Soporte Integral

  • Guía de configuración completa proporcionada para todos los niveles de experiencia de traders
  • Grupo de soporte dedicado activo con acceso directo al desarrollador
  • Actualizaciones y optimizaciones regulares basadas en cambios de régimen de mercado

Soporte para Prop Firm

Antes de comprar, verifique las reglas de su Prop Firm y las limitaciones del desafío, que podrían incluir:

  • Estrategias de trading de malla
  • Operaciones simultáneas en múltiples activos
  • Trading durante períodos de alta volatilidad
  • Cobertura de posiciones
  • Restricciones de drawdown máximo

Proporcionamos orientación y archivos de configuración para ayudar a cumplir con las reglas comunes de desafío.


Guía de Backtest y Configuración

  • Activo de lanzamiento del EA y Marco Temporal: EURUSD | M5
  • Activos operados: XAUUSD, EURUSD, EURJPY, GBPNZD, AUDCAD, USDCAD
  • Marcos Temporales: M5-H1 (ajustados según el perfil de volatilidad del activo)
  • Calidad de Datos de Backtest: Pruebas integrales utilizando datos de broker de calidad para una historia precisa de pares CAD (2020-2025)
  • Período probado: 2020 – 2025, modelo OHLC
  • Depósito Mínimo / Recomendado: $500 / $2000 (para operación óptima en los 6 activos)

Advertencia de Riesgo Esencial

  • Abogamos por compras informadas: Cómo no ser engañado al comprar un algoritmo
  • El trading de CFD y forex implica un riesgo significativo de pérdida. Arriesgue solo capital que pueda permitirse perder.
  • Una configuración cuidadosa, gestión de riesgos y retiro regular de ganancias son esenciales para el éxito a largo plazo.
  • Las estrategias de malla pueden experimentar drawdowns sustanciales durante tendencias fuertes prolongadas. Nuestro monitoreo de IA y controles de riesgo están diseñados para mitigar esto, pero el riesgo no puede eliminarse.
  • El rendimiento pasado no garantiza la rentabilidad futura.
  • Ningún sistema de trading puede ganar el 100% del tiempo. Las pérdidas son parte del trading.
  • Siempre pruebe el EA exhaustivamente en una cuenta demo antes de operar en vivo.
