Squid Grid AI MT4
- Asesores Expertos
- Christophe Pa Trouillas
- Versión: 1.0
- Activaciones: 10
Opere de manera más inteligente y segura con un EA de malla multi-activo diversificado en riesgo impulsado por gestión de riesgos con IA.
SQUID GRID AI es un sistema sofisticado basado en mallas que aprovecha las oportunidades de reversión a la media en 6 instrumentos no correlacionados. Optimiza el peso de la cartera para maximizar las ganancias mientras gestiona activamente el riesgo mediante monitoreo de mercado impulsado por IA y protocolos de protección multicapa.
[Señal en Vivo] - [ Grupo de Soporte Dedicado | Versión MT5 - MT4 ]
Descripción General del Rendimiento (Backtest: 2020-2025)
|Perfil de Riesgo
|Capital Inicial
|Balance Final
|Retorno Total
|Drawdown Máximo
|Alto Riesgo
|$1,000
|$11,000
|+1,000%
|-49.2% (mensual)
|Riesgo Medio
|$1,000
|$6,000
|+500%
|-24.6% (mensual)
|Bajo Riesgo
|$1,000
|$3,500
|+250%
|-12.3% (mensual)
El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Estas cifras representan datos de backtest de 2020-2025. El trading implica un riesgo sustancial de pérdida.
¿Por qué elegir este EA?
Diversificación multi-activo
- Opera 6 instrumentos no correlacionados: XAUUSD, EURUSD, EURJPY, GBPNZD, AUDCAD, USDCAD
- Asignación de peso optimizada para maximizar la rentabilidad mientras se diversifica el riesgo
- Gestión de riesgos estructural avanzada en su núcleo
Estrategia de malla sofisticada con salvaguardas integradas
- Aprovecha oportunidades de reversión a la media estadísticamente de alta probabilidad
- Identifica condiciones de sobrecompra y sobreventa para una entrada óptima
- Añade posiciones durante retrocesos de precios para mejorar los precios de entrada promedio
- Importante: No se emplea estrategia martingala. Cuenta con límites máximos de capas de malla y protección de stop-loss para la posición general.
Adaptación de Mercado y Gestión de Riesgos Impulsada por IA
- IA integrada monitorea el sentimiento del mercado en tiempo real, eventos de noticias y volatilidad
- Analiza condiciones macroeconómicas diarias para ajustar los parámetros de la estrategia
- Cierra posiciones automáticamente o pausa el trading durante eventos anormales del mercado
- Proporciona sugerencias claras de riesgo (Conservador/Neutral/Agresivo) basadas en análisis en vivo
Gestión de dinero avanzada para mallas
- Umbrales de retiro de ganancias personalizables según su tolerancia al riesgo
- Configuración de Drawdown Máximo Tolerable y tamaño de lote
- Recomendaciones regulares de retiro de ganancias (normalmente después de un crecimiento de cuenta del 10-30%)
- Señales claras de "retiro aconsejado" de la IA para asegurar ganancias
Rendimiento Transparente y Verificable
- Señal en vivo disponible para verificación de rendimiento en tiempo real
- Resultados de backtest se alinean con el trading en vivo a través de protocolos rigurosos de riesgo
- Protección multicapa diseñada específicamente para las limitaciones de la estrategia de malla, incluido monitoreo de correlación y detección de tendencias
Soporte Integral
- Guía de configuración completa proporcionada para todos los niveles de experiencia de traders
- Grupo de soporte dedicado activo con acceso directo al desarrollador
- Actualizaciones y optimizaciones regulares basadas en cambios de régimen de mercado
Soporte para Prop Firm
Antes de comprar, verifique las reglas de su Prop Firm y las limitaciones del desafío, que podrían incluir:
- Estrategias de trading de malla
- Operaciones simultáneas en múltiples activos
- Trading durante períodos de alta volatilidad
- Cobertura de posiciones
- Restricciones de drawdown máximo
Proporcionamos orientación y archivos de configuración para ayudar a cumplir con las reglas comunes de desafío.
Guía de Backtest y Configuración
- Activo de lanzamiento del EA y Marco Temporal: EURUSD | M5
- Activos operados: XAUUSD, EURUSD, EURJPY, GBPNZD, AUDCAD, USDCAD
- Marcos Temporales: M5-H1 (ajustados según el perfil de volatilidad del activo)
- Calidad de Datos de Backtest: Pruebas integrales utilizando datos de broker de calidad para una historia precisa de pares CAD (2020-2025)
- Período probado: 2020 – 2025, modelo OHLC
- Depósito Mínimo / Recomendado: $500 / $2000 (para operación óptima en los 6 activos)
Advertencia de Riesgo Esencial
- Abogamos por compras informadas: Cómo no ser engañado al comprar un algoritmo
- El trading de CFD y forex implica un riesgo significativo de pérdida. Arriesgue solo capital que pueda permitirse perder.
- Una configuración cuidadosa, gestión de riesgos y retiro regular de ganancias son esenciales para el éxito a largo plazo.
- Las estrategias de malla pueden experimentar drawdowns sustanciales durante tendencias fuertes prolongadas. Nuestro monitoreo de IA y controles de riesgo están diseñados para mitigar esto, pero el riesgo no puede eliminarse.
- El rendimiento pasado no garantiza la rentabilidad futura.
- Ningún sistema de trading puede ganar el 100% del tiempo. Las pérdidas son parte del trading.
- Siempre pruebe el EA exhaustivamente en una cuenta demo antes de operar en vivo.