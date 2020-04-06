Squid Grid AI MT4

Opere de manera más inteligente y segura con un EA de malla multi-activo diversificado en riesgo impulsado por gestión de riesgos con IA.

SQUID GRID AI es un sistema sofisticado basado en mallas que aprovecha las oportunidades de reversión a la media en 6 instrumentos no correlacionados. Optimiza el peso de la cartera para maximizar las ganancias mientras gestiona activamente el riesgo mediante monitoreo de mercado impulsado por IA y protocolos de protección multicapa.

Después de la compra, envíeme un mensaje privado para recibir el manual del usuario y las instrucciones de configuración de IA.





Descripción General del Rendimiento (Backtest: 2020-2025)

Perfil de Riesgo Capital Inicial Balance Final Retorno Total Drawdown Máximo Alto Riesgo $1,000 $11,000 +1,000% -49.2% (mensual) Riesgo Medio $1,000 $6,000 +500% -24.6% (mensual) Bajo Riesgo $1,000 $3,500 +250% -12.3% (mensual)

El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Estas cifras representan datos de backtest de 2020-2025. El trading implica un riesgo sustancial de pérdida.

¿Por qué elegir este EA?

Diversificación multi-activo

Opera 6 instrumentos no correlacionados: XAUUSD, EURUSD, EURJPY, GBPNZD, AUDCAD, USDCAD

Asignación de peso optimizada para maximizar la rentabilidad mientras se diversifica el riesgo

Gestión de riesgos estructural avanzada en su núcleo

Estrategia de malla sofisticada con salvaguardas integradas

Aprovecha oportunidades de reversión a la media estadísticamente de alta probabilidad

Identifica condiciones de sobrecompra y sobreventa para una entrada óptima

Añade posiciones durante retrocesos de precios para mejorar los precios de entrada promedio

Importante: No se emplea estrategia martingala. Cuenta con límites máximos de capas de malla y protección de stop-loss para la posición general.

Adaptación de Mercado y Gestión de Riesgos Impulsada por IA

IA integrada monitorea el sentimiento del mercado en tiempo real, eventos de noticias y volatilidad

Analiza condiciones macroeconómicas diarias para ajustar los parámetros de la estrategia

Cierra posiciones automáticamente o pausa el trading durante eventos anormales del mercado

Proporciona sugerencias claras de riesgo (Conservador/Neutral/Agresivo) basadas en análisis en vivo

Gestión de dinero avanzada para mallas

Umbrales de retiro de ganancias personalizables según su tolerancia al riesgo

Configuración de Drawdown Máximo Tolerable y tamaño de lote

Recomendaciones regulares de retiro de ganancias (normalmente después de un crecimiento de cuenta del 10-30%)

Señales claras de "retiro aconsejado" de la IA para asegurar ganancias

Rendimiento Transparente y Verificable

Señal en vivo disponible para verificación de rendimiento en tiempo real

Resultados de backtest se alinean con el trading en vivo a través de protocolos rigurosos de riesgo

Protección multicapa diseñada específicamente para las limitaciones de la estrategia de malla, incluido monitoreo de correlación y detección de tendencias

Soporte Integral

Guía de configuración completa proporcionada para todos los niveles de experiencia de traders

Grupo de soporte dedicado activo con acceso directo al desarrollador

Actualizaciones y optimizaciones regulares basadas en cambios de régimen de mercado

Soporte para Prop Firm

Antes de comprar, verifique las reglas de su Prop Firm y las limitaciones del desafío, que podrían incluir:

Estrategias de trading de malla

Operaciones simultáneas en múltiples activos

Trading durante períodos de alta volatilidad

Cobertura de posiciones

Restricciones de drawdown máximo

Proporcionamos orientación y archivos de configuración para ayudar a cumplir con las reglas comunes de desafío.

Guía de Backtest y Configuración

Activo de lanzamiento del EA y Marco Temporal: EURUSD | M5

EURUSD | M5 Activos operados: XAUUSD, EURUSD, EURJPY, GBPNZD, AUDCAD, USDCAD

XAUUSD, EURUSD, EURJPY, GBPNZD, AUDCAD, USDCAD Marcos Temporales: M5-H1 (ajustados según el perfil de volatilidad del activo)

M5-H1 (ajustados según el perfil de volatilidad del activo) Calidad de Datos de Backtest: Pruebas integrales utilizando datos de broker de calidad para una historia precisa de pares CAD (2020-2025)

Pruebas integrales utilizando datos de broker de calidad para una historia precisa de pares CAD (2020-2025) Período probado: 2020 – 2025, modelo OHLC

2020 – 2025, modelo OHLC Depósito Mínimo / Recomendado: $500 / $2000 (para operación óptima en los 6 activos)

