Squid Grid AI MT5

Торгуйте умнее и безопаснее с риск-диверсифицированным мульти-активным сеточным советником, оснащенным искусственным интеллектом для управления рисками.

SQUID GRID AI — это сложная сеточная система, использующая возможности возврата к среднему на 6 некоррелированных инструментах. Она оптимизирует веса портфеля для максимизации прибыли, активно управляя рисками через мониторинг рынка на базе ИИ и многоуровневые протоколы защиты.

После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить руководство пользователя и инструкции по настройке ИИ.





Обзор производительности (Бэктест: 2020-2025)

Профиль риска Начальный капитал Конечный баланс Общая доходность Максимальная просадка Средний риск $1,000 $6,000 +500% -24.6% (месячная) Низкий риск $1,000 $3,500 +250% -12.3% (месячная)

Прошлые результаты не гарантируют будущей доходности. Эти данные представляют результаты бэктестирования за 2020-2025 годы. Торговля сопряжена со значительным риском потерь.

Почему стоит выбрать этого советника?

Диверсификация по нескольким активам

Торгует 6 некоррелированными инструментами: XAUUSD, EURUSD, EURJPY, GBPNZD, AUDCAD, USDCAD

Оптимальное распределение весов для максимизации прибыльности при распределении рисков

Продвинутое структурное управление рисками в основе

Сложная сеточная стратегия со встроенными защитными механизмами

Использует статистически высоковероятные возможности возврата к среднему

Определяет условия перекупленности и перепроданности для оптимального входа

Добавляет позиции во время коррекций цен для улучшения средних цен входа

Важно: Стратегия мартингейл не используется. Включает лимиты максимальных уровней сетки и защиту стоп-лоссами для всей позиции.

Адаптация рынка и управление рисками на основе ИИ

Интегрированный ИИ отслеживает настроения рынка в реальном времени, новостные события и волатильность

Анализирует ежедневные макроэкономические условия для корректировки параметров стратегии

Автоматически закрывает позиции или приостанавливает торговлю во время аномальных рыночных событий

Предоставляет четкие рекомендации по риску (Консервативный/Нейтральный/Агрессивный) на основе живого анализа

Продвинутое управление деньгами для сетки

Настраиваемые пороги вывода прибыли в зависимости от вашей терпимости к риску

Настраиваемые параметры максимально допустимой просадки и размера лота

Регулярные рекомендации по выводу прибыли (обычно после роста счета на 10-30%)

Четкие сигналы "рекомендуется вывод" от ИИ для закрепления прибыли

Прозрачная и проверяемая производительность

Доступен живой сигнал для проверки производительности в реальном времени

Результаты бэктеста соответствуют живой торговле благодаря строгим протоколам управления рисками

Многоуровневая защита, специально разработанная для ограничений сеточной стратегии, включая мониторинг корреляций и обнаружение трендов

Всесторонняя поддержка

Полное руководство по настройке для трейдеров любого уровня опыта

Активная специальная группа поддержки с прямым доступом к разработчику

Регулярные обновления и оптимизация на основе изменений рыночных режимов

Поддержка для Prop Firm

Перед покупкой проверьте правила вашей Prop Firm и ограничения испытаний, которые могут включать:

Сеточные торговые стратегии

Одновременные сделки по нескольким активам

Торговля в периоды высокой волатильности

Хеджирование позиций

Ограничения по максимальной просадке

Мы предоставляем руководство и файлы настроек для соблюдения общих правил испытаний.

Руководство по бэктесту и настройке

Актив запуска советника и таймфрейм: EURUSD | M5

EURUSD | M5 Торгуемые активы: XAUUSD, EURUSD, EURJPY, GBPNZD, AUDCAD, USDCAD

XAUUSD, EURUSD, EURJPY, GBPNZD, AUDCAD, USDCAD Таймфреймы: M5-H1 (настроены в соответствии с волатильностью актива)

M5-H1 (настроены в соответствии с волатильностью актива) Качество данных бэктеста: Всестороннее тестирование с использованием качественных данных брокера для точной истории CAD пар (2020-2025)

Всестороннее тестирование с использованием качественных данных брокера для точной истории CAD пар (2020-2025) Тестируемый период: 2020 – 2025, модель OHLC

2020 – 2025, модель OHLC Минимальный / Рекомендуемый депозит: $500 / $2000 (для оптимальной работы по всем 6 активам)

Важное предупреждение о рисках