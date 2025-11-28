Squid Grid AI MT5

5

Торгуйте умнее и безопаснее с риск-диверсифицированным мульти-активным сеточным советником, оснащенным искусственным интеллектом для управления рисками.

SQUID GRID AI — это сложная сеточная система, использующая возможности возврата к среднему на 6 некоррелированных инструментах. Она оптимизирует веса портфеля для максимизации прибыли, активно управляя рисками через мониторинг рынка на базе ИИ и многоуровневые протоколы защиты.

[Сигнал в реальном времени] - [ Специальная группа поддержки | Версия MT5 - MT4 ]

После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить руководство пользователя и инструкции по настройке ИИ.


Обзор производительности (Бэктест: 2020-2025)

Профиль риска Начальный капитал Конечный баланс Общая доходность Максимальная просадка
Средний риск $1,000 $6,000 +500% -24.6% (месячная)
Низкий риск $1,000 $3,500 +250% -12.3% (месячная)

Прошлые результаты не гарантируют будущей доходности. Эти данные представляют результаты бэктестирования за 2020-2025 годы. Торговля сопряжена со значительным риском потерь.


Почему стоит выбрать этого советника?

Диверсификация по нескольким активам

  • Торгует 6 некоррелированными инструментами: XAUUSD, EURUSD, EURJPY, GBPNZD, AUDCAD, USDCAD
  • Оптимальное распределение весов для максимизации прибыльности при распределении рисков
  • Продвинутое структурное управление рисками в основе

Сложная сеточная стратегия со встроенными защитными механизмами

  • Использует статистически высоковероятные возможности возврата к среднему
  • Определяет условия перекупленности и перепроданности для оптимального входа
  • Добавляет позиции во время коррекций цен для улучшения средних цен входа
  • Важно: Стратегия мартингейл не используется. Включает лимиты максимальных уровней сетки и защиту стоп-лоссами для всей позиции.

Адаптация рынка и управление рисками на основе ИИ

  • Интегрированный ИИ отслеживает настроения рынка в реальном времени, новостные события и волатильность
  • Анализирует ежедневные макроэкономические условия для корректировки параметров стратегии
  • Автоматически закрывает позиции или приостанавливает торговлю во время аномальных рыночных событий
  • Предоставляет четкие рекомендации по риску (Консервативный/Нейтральный/Агрессивный) на основе живого анализа

Продвинутое управление деньгами для сетки

  • Настраиваемые пороги вывода прибыли в зависимости от вашей терпимости к риску
  • Настраиваемые параметры максимально допустимой просадки и размера лота
  • Регулярные рекомендации по выводу прибыли (обычно после роста счета на 10-30%)
  • Четкие сигналы "рекомендуется вывод" от ИИ для закрепления прибыли

Прозрачная и проверяемая производительность

  • Доступен живой сигнал для проверки производительности в реальном времени
  • Результаты бэктеста соответствуют живой торговле благодаря строгим протоколам управления рисками
  • Многоуровневая защита, специально разработанная для ограничений сеточной стратегии, включая мониторинг корреляций и обнаружение трендов

Всесторонняя поддержка

  • Полное руководство по настройке для трейдеров любого уровня опыта
  • Активная специальная группа поддержки с прямым доступом к разработчику
  • Регулярные обновления и оптимизация на основе изменений рыночных режимов

Поддержка для Prop Firm

Перед покупкой проверьте правила вашей Prop Firm и ограничения испытаний, которые могут включать:

  • Сеточные торговые стратегии
  • Одновременные сделки по нескольким активам
  • Торговля в периоды высокой волатильности
  • Хеджирование позиций
  • Ограничения по максимальной просадке

Мы предоставляем руководство и файлы настроек для соблюдения общих правил испытаний.


Руководство по бэктесту и настройке

  • Актив запуска советника и таймфрейм: EURUSD | M5
  • Торгуемые активы: XAUUSD, EURUSD, EURJPY, GBPNZD, AUDCAD, USDCAD
  • Таймфреймы: M5-H1 (настроены в соответствии с волатильностью актива)
  • Качество данных бэктеста: Всестороннее тестирование с использованием качественных данных брокера для точной истории CAD пар (2020-2025)
  • Тестируемый период: 2020 – 2025, модель OHLC
  • Минимальный / Рекомендуемый депозит: $500 / $2000 (для оптимальной работы по всем 6 активам)

Важное предупреждение о рисках

  • Мы выступаем за осознанные покупки: Как не быть обманутым при покупке алгоритма
  • Торговля CFD и форекс сопряжена со значительным риском потерь. Рискуйте только капиталом, который можете позволить себе потерять.
  • Тщательная настройка, управление рисками и регулярный вывод прибыли необходимы для долгосрочного успеха.
  • Сеточные стратегии могут испытывать существенные просадки во время продолжительных сильных трендов. Наш мониторинг ИИ и контроль рисков предназначены для смягчения этого, но риск не может быть устранен полностью.
  • Прошлые результаты не гарантируют будущей прибыльности.
  • Ни одна торговая система не может выигрывать 100% времени. Убытки являются частью торговли.
  • Всегда тщательно тестируйте советника на демо-счете перед реальной торговлей.
Отзывы 6
Tamas Szebeni
356
Tamas Szebeni 2025.12.15 09:37 
 

The developer, Chris won't let you down. He is an honest person, who is developing experts for the long term profit. I use Risk Killer for more than 6 months with good profit and I hope this grid machine will also make my days. In two month I will update this review with results.On the first week it made only profits. Keep on your hard work Chris :)

Treizarius
20
Treizarius 2025.12.14 16:28 
 

Very interesting strategy that really focuses on capital protection with AI. It's quite unique for grids. Already really positive trades. Good support by Chris.

William Jonathan
55
William Jonathan 2025.12.11 04:20 
 

I've been using it for over 2 weeks and has profited greatly. Really recommend!

Фильтр:
Tamas Szebeni
356
Tamas Szebeni 2025.12.15 09:37 
 

The developer, Chris won't let you down. He is an honest person, who is developing experts for the long term profit. I use Risk Killer for more than 6 months with good profit and I hope this grid machine will also make my days. In two month I will update this review with results.On the first week it made only profits. Keep on your hard work Chris :)

Christophe Pa Trouillas
9414
Ответ разработчика Christophe Pa Trouillas 2025.12.15 14:51
Thanks Tamas for this feedback; this is very precious ^^
Treizarius
20
Treizarius 2025.12.14 16:28 
 

Very interesting strategy that really focuses on capital protection with AI. It's quite unique for grids. Already really positive trades. Good support by Chris.

Christophe Pa Trouillas
9414
Ответ разработчика Christophe Pa Trouillas 2025.12.15 14:53
Thanks Treizarius; you nailed it; capital protection is just key and what you cannot play with; you need to stay in the Game and not be Game ... OVER ;-)
William Jonathan
55
William Jonathan 2025.12.11 04:20 
 

I've been using it for over 2 weeks and has profited greatly. Really recommend!

Tradora
89
Tradora 2025.12.02 18:12 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Christophe Pa Trouillas
9414
Ответ разработчика Christophe Pa Trouillas 2025.12.05 10:44
thanks for this; Chris & Team
Jean David
28
Jean David 2025.12.01 21:30 
 

looks very promising ! Great user support

Christophe Pa Trouillas
9414
Ответ разработчика Christophe Pa Trouillas 2025.12.01 23:52
Thanks Jean David for this positive feedback ^^
Zhuo Kai Chen
3403
Zhuo Kai Chen 2025.11.29 13:44 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Christophe Pa Trouillas
9414
Ответ разработчика Christophe Pa Trouillas 2025.12.01 23:54
Thanks Zhuo Kai for your support don't hesitate to post your results in the comments section ^
This is of great value ^^
Ответ на отзыв