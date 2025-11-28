Squid Grid AI MT5
- Эксперты
- Christophe Pa Trouillas
- Версия: 1.1
- Обновлено: 14 декабря 2025
- Активации: 10
Торгуйте умнее и безопаснее с риск-диверсифицированным мульти-активным сеточным советником, оснащенным искусственным интеллектом для управления рисками.
SQUID GRID AI — это сложная сеточная система, использующая возможности возврата к среднему на 6 некоррелированных инструментах. Она оптимизирует веса портфеля для максимизации прибыли, активно управляя рисками через мониторинг рынка на базе ИИ и многоуровневые протоколы защиты.
Обзор производительности (Бэктест: 2020-2025)
|Профиль риска
|Начальный капитал
|Конечный баланс
|Общая доходность
|Максимальная просадка
|Средний риск
|$1,000
|$6,000
|+500%
|-24.6% (месячная)
|Низкий риск
|$1,000
|$3,500
|+250%
|-12.3% (месячная)
Прошлые результаты не гарантируют будущей доходности. Эти данные представляют результаты бэктестирования за 2020-2025 годы. Торговля сопряжена со значительным риском потерь.
Почему стоит выбрать этого советника?
Диверсификация по нескольким активам
- Торгует 6 некоррелированными инструментами: XAUUSD, EURUSD, EURJPY, GBPNZD, AUDCAD, USDCAD
- Оптимальное распределение весов для максимизации прибыльности при распределении рисков
- Продвинутое структурное управление рисками в основе
Сложная сеточная стратегия со встроенными защитными механизмами
- Использует статистически высоковероятные возможности возврата к среднему
- Определяет условия перекупленности и перепроданности для оптимального входа
- Добавляет позиции во время коррекций цен для улучшения средних цен входа
- Важно: Стратегия мартингейл не используется. Включает лимиты максимальных уровней сетки и защиту стоп-лоссами для всей позиции.
Адаптация рынка и управление рисками на основе ИИ
- Интегрированный ИИ отслеживает настроения рынка в реальном времени, новостные события и волатильность
- Анализирует ежедневные макроэкономические условия для корректировки параметров стратегии
- Автоматически закрывает позиции или приостанавливает торговлю во время аномальных рыночных событий
- Предоставляет четкие рекомендации по риску (Консервативный/Нейтральный/Агрессивный) на основе живого анализа
Продвинутое управление деньгами для сетки
- Настраиваемые пороги вывода прибыли в зависимости от вашей терпимости к риску
- Настраиваемые параметры максимально допустимой просадки и размера лота
- Регулярные рекомендации по выводу прибыли (обычно после роста счета на 10-30%)
- Четкие сигналы "рекомендуется вывод" от ИИ для закрепления прибыли
Прозрачная и проверяемая производительность
- Доступен живой сигнал для проверки производительности в реальном времени
- Результаты бэктеста соответствуют живой торговле благодаря строгим протоколам управления рисками
- Многоуровневая защита, специально разработанная для ограничений сеточной стратегии, включая мониторинг корреляций и обнаружение трендов
Всесторонняя поддержка
- Полное руководство по настройке для трейдеров любого уровня опыта
- Активная специальная группа поддержки с прямым доступом к разработчику
- Регулярные обновления и оптимизация на основе изменений рыночных режимов
Поддержка для Prop Firm
Перед покупкой проверьте правила вашей Prop Firm и ограничения испытаний, которые могут включать:
- Сеточные торговые стратегии
- Одновременные сделки по нескольким активам
- Торговля в периоды высокой волатильности
- Хеджирование позиций
- Ограничения по максимальной просадке
Мы предоставляем руководство и файлы настроек для соблюдения общих правил испытаний.
Руководство по бэктесту и настройке
- Актив запуска советника и таймфрейм: EURUSD | M5
- Торгуемые активы: XAUUSD, EURUSD, EURJPY, GBPNZD, AUDCAD, USDCAD
- Таймфреймы: M5-H1 (настроены в соответствии с волатильностью актива)
- Качество данных бэктеста: Всестороннее тестирование с использованием качественных данных брокера для точной истории CAD пар (2020-2025)
- Тестируемый период: 2020 – 2025, модель OHLC
- Минимальный / Рекомендуемый депозит: $500 / $2000 (для оптимальной работы по всем 6 активам)
Важное предупреждение о рисках
- Мы выступаем за осознанные покупки: Как не быть обманутым при покупке алгоритма
- Торговля CFD и форекс сопряжена со значительным риском потерь. Рискуйте только капиталом, который можете позволить себе потерять.
- Тщательная настройка, управление рисками и регулярный вывод прибыли необходимы для долгосрочного успеха.
- Сеточные стратегии могут испытывать существенные просадки во время продолжительных сильных трендов. Наш мониторинг ИИ и контроль рисков предназначены для смягчения этого, но риск не может быть устранен полностью.
- Прошлые результаты не гарантируют будущей прибыльности.
- Ни одна торговая система не может выигрывать 100% времени. Убытки являются частью торговли.
- Всегда тщательно тестируйте советника на демо-счете перед реальной торговлей.
The developer, Chris won't let you down. He is an honest person, who is developing experts for the long term profit. I use Risk Killer for more than 6 months with good profit and I hope this grid machine will also make my days. In two month I will update this review with results.On the first week it made only profits. Keep on your hard work Chris :)