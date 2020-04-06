Squid Grid AI MT4

AIリスク管理を備えたリスク分散型マルチアセットグリッドEAで、より賢く安全に取引しましょう。

SQUID GRID AIは、6つの非相関商品の平均回帰の機会を活用する高度なグリッドベースのシステムです。AIを活用した市場監視と多層保護プロトコルを通じてリスクを積極的に管理しながら、ポートフォリオのウェイトを最適化して利益を最大化します。

[ライブシグナル] - [ 専用サポートグループ | バージョン MT5 - MT4 ]

購入後、ユーザーマニュアルとAIセットアップ手順を受け取るために、私にプライベートメッセージを送信してください。


パフォーマンス概要（バックテスト：2020-2025）

リスクプロファイル 初期資金 最終残高 総リターン 最大ドローダウン
ハイリスク $1,000 $11,000 +1,000% -49.2% (月次)
ミディアムリスク $1,000 $6,000 +500% -24.6% (月次)
ローリスク $1,000 $3,500 +250% -12.3% (月次)

過去の実績は将来の結果を保証するものではありません。これらの数値は2020-2025年のバックテストデータを示しています。取引には大幅な損失のリスクがあります。


このEAを選ぶ理由

マルチアセット分散

  • 6つの非相関商品を取引：XAUUSD、EURUSD、EURJPY、GBPNZD、AUDCAD、USDCAD
  • リスクを分散しながら収益性を最大化する最適化されたウェイト配分
  • コアに高度な構造的リスク管理

組み込みセーフガードを備えた高度なグリッド戦略

  • 統計的に高確率な平均回帰の機会を活用
  • 最適なエントリーのための買われ過ぎ・売られ過ぎの状態を識別
  • 価格の戻り中にポジションを追加して平均エントリー価格を改善
  • 重要：マーチンゲール戦略は採用していません。最大グリッド層制限と全体ポジションのストップロス保護機能を備えています。

AIによる市場適応とリスク管理

  • 統合AIがリアルタイムで市場センチメント、ニュースイベント、ボラティリティを監視
  • 戦略パラメータを調整するために毎日のマクロ経済状況を分析
  • 異常な市場イベント中に自動的にポジションをクローズまたは取引を一時停止
  • ライブ分析に基づいた明確なリスク提案（保守的/中立/積極的）を提供

高度なグリッド資金管理

  • リスク許容度に基づいたカスタマイズ可能な利益出金しきい値
  • 設定可能な最大許容ドローダウンとロットサイズ設定
  • 定期的な利益出金の推奨（通常、口座成長10-30％後）
  • 利益を確保するためのAIからの明確な「出金推奨」シグナル

透明で検証可能なパフォーマンス

  • リアルタイムパフォーマンス検証のためのライブシグナルが利用可能
  • 厳格なリスクプロトコルを通じてバックテスト結果がライブ取引と一致
  • 相関監視やトレンド検出を含む、グリッド戦略の制限に特化して設計された多層保護

包括的なサポート

  • すべてのトレーダーの経験レベルに対応した完全なセットアップガイドを提供
  • 開発者への直接アクセスが可能な活発な専用サポートグループ
  • 市場体制の変化に基づく定期的な更新と最適化

プロップファームサポート

購入前に、プロップファームのルールとチャレンジの制限を確認してください。これには以下が含まれる場合があります：

  • グリッド取引戦略
  • 複数資産での同時取引
  • 高ボラティリティ期間中の取引
  • ポジションのヘッジング
  • 最大ドローダウン制限

一般的なチャレンジルールの遵守を支援するためのガイダンスと設定ファイルを提供します。


バックテストとセットアップガイド

  • EA起動資産と時間枠： EURUSD | M5
  • 取引資産： XAUUSD、EURUSD、EURJPY、GBPNZD、AUDCAD、USDCAD
  • 時間枠： M5-H1（資産のボラティリティプロファイルに応じて調整）
  • バックテストデータ品質： CADペアの正確な履歴（2020-2025）のために高品質なブローカーデータを使用した包括的なテスト
  • テスト期間： 2020 – 2025、OHLCモデル
  • 最小/推奨入金額： $500 / $2000（6資産すべてでの最適な運用のため）

重要なリスク警告

  • 情報に基づいた購入を提唱します：アルゴリズムを購入する際に騙されない方法
  • CFDおよび外国為替取引には重大な損失リスクがあります。 失ってもよい資金のみをリスクとしてください。
  • 注意深い設定、リスク管理、および定期的な利益の出金は長期的な成功に不可欠です。
  • グリッド戦略は、長引く強いトレンド中に大幅なドローダウンを経験する可能性があります。当社のAI監視とリスク制御はこれを軽減するように設計されていますが、リスクを完全に排除することはできません。
  • 過去の実績は将来の収益性を保証するものではありません。
  • どんな取引システムも100％勝つことはできません。損失は取引の一部です。
  • ライブ取引の前に、必ずデモ口座でEAを徹底的にテストしてください。
