Squid Grid AI MT4

Grok AI destekli, riski çeşitlendirilmiş çok varlıklı GRID EA ile kontrollü getiriler elde edin.

SQUID GRID AI, 6 ilişkisiz enstrümandaki ortalama geri dönüş fırsatlarından yararlanan, AI destekli piyasa izleme ile riski yönetirken karı en üst düzeye çıkarmak için portföy ağırlığını optimize eden sofistike bir grid tabanlı sistemdir.

Satın alma işleminden sonra, API Anahtarını ve Kullanım Kılavuzunu almak için: 1. onları isteyen bir yorum gönderin 2. doğrudan bana e-posta gönderin (e-posta adresi aşağıda görülebilen özel grupta bulunabilir).

[ Live Signal ] - [ Dedicated group | Version MT5 - MT4 ]


Bu EA'yı Neden Seçmelisiniz?

Çok varlıklı çeşitlendirme

  • 6 ilişkisiz enstrüman işlem yapar: XAUUSD, EURUSD, EURJPY, GBPNZD, AUDCAD, USDCAD
  • Karlılığı en üst düzeye çıkarmak için optimize edilmiş ağırlık tahsisi
  • Çekirdekte gelişmiş yapısal risk yönetimi

Sofistike grid stratejisi

  • Ortalama geri dönüş fırsatlarından yararlanır
  • Optimum giriş için aşırı alım ve aşırı satım koşullarını tanımlar
  • Karlılığı artırmak için fiyat geri çekilmeleri sırasında pozisyon ekler
  • Önemli: Martingale stratejisi kullanılmamaktadır

AI Risk Yönetimi

  • Gerçek zamanlı piyasa izleme için Grok4 AI ile entegre
  • Günlük makroekonomik koşulları ve piyasa oynaklığını analiz eder
  • Anormal piyasa olayları sırasında pozisyonları otomatik olarak kapatır veya işlemleri engeller

Gelişmiş grid para yönetimi

  • Risk toleransına dayalı özelleştirilebilir kar çekme eşikleri
  • Yapılandırılabilir Maksimum Tolere Edilebilir Çekme (Drawdown) ve lot boyutu ayarları
  • Düzenli kar çekme önerileri (%10-30 getiri sonrası)

Güvenilir performans yaklaşımı

  • Dinamik piyasa uyumu için sürekli izleme şarttır
  • Grid stratejisinin sınırlamaları için risk yönetimi protokollerini doğrulayan Canlı sonuç izleme ile uyumlu backtest'ler

Yakın ve sürekli destek

  • Uzmanlığınız ne olursa olsun, EA'mızla hemen piyasaya çıkmanız için sizi destekliyoruz

Prop Firm Desteği

Satın almadan önce, Prop Firm kurallarınızı ve challenge kısıtlamalarınızı doğrulayın; bunlar şunları içerebilir:

  • Grid ticaret stratejileri
  • Birden fazla varlıkta aynı anda işlem yapma
  • Yüksek oynaklık dönemlerinde işlem yapma
  • Hedge pozisyonları
  • ...

Backtest ve Kurulum Rehberi

  • EA başlatma varlığı ve Zaman dilimi: EURUSD | M5
  • İşlem yapılan varlıklar: XAUUSD, EURUSD, EURJPY, GBPNZD, AUDCAD, USDCAD
  • Zaman dilimleri: Varlık oynaklık özelliklerine bağlı olarak M5-H1
  • Backtest Geçmişi: ICMarkets'ın 2025'e kadar CAD çiftleri geçmişi sınırlıdır, bu nedenle backtest'ler EasyForex üzerinde yapılmıştır.
  • Test edilen dönem: 2020 – 2025, OHLC
  • Minimum / Önerilen depozito: $500 / $2000

Risk Uyarısı

  • Bu Expert Advisor'ı satın almadan önce risklerin farkında olun
  • Grid stratejileri, uzun süreli olumsuz piyasa hareketleri sırasında önemli çekilmelera (drawdown) yol açabilir
  • Geçmiş performans gelecekteki karlılığın garantisi değildir
  • Hiçbir ticaret sistemi %100 kazanamaz
  • Dikkatli risk yönetimi ve düzenli kar çekme esastır
  • Canlı işlemden önce EA'yı demo hesapta test edin
  • Gönderimizi kontrol edin Bir algo satın alırken kandırılmamak için
