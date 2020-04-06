Squid Grid AI MT4
- 专家
- Christophe Pa Trouillas
- 版本: 1.0
- 激活: 10
通过风险分散的多资产网格EA和AI风险管理，更智能、更安全地交易。
SQUID GRID AI 是一个复杂的网格交易系统，利用6个不相关工具的均值回归机会。它通过优化投资组合权重来最大化利润，同时通过AI驱动的市场监控和多层保护协议主动管理风险。
性能概述（回测：2020-2025）
|风险等级
|初始资金
|最终余额
|总回报率
|最大回撤
|高风险
|$1,000
|$11,000
|+1,000%
|-49.2% (月度)
|中风险
|$1,000
|$6,000
|+500%
|-24.6% (月度)
|低风险
|$1,000
|$3,500
|+250%
|-12.3% (月度)
过往表现不代表未来结果。这些数据代表2020-2025年的回测结果。交易涉及重大亏损风险。
为什么选择这款EA？
多资产分散
- 交易6个不相关工具：XAUUSD、EURUSD、EURJPY、GBPNZD、AUDCAD、USDCAD
- 优化权重分配，在分散风险的同时最大化盈利能力
- 核心采用先进的结构化风险管理
复杂的网格策略与内置保护
- 利用统计上高概率的均值回归机会
- 识别超买超卖条件以优化入场时机
- 在价格回调期间加仓以改善平均入场价格
- 重要：不使用马丁格尔策略。具备最大网格层数限制和整体仓位止损保护。
AI驱动的市场适应与风险管理
- 集成AI实时监控市场情绪、新闻事件和波动率
- 分析每日宏观经济状况以调整策略参数
- 在异常市场事件期间自动平仓或暂停交易
- 基于实时分析提供清晰的风险建议（保守/中性/激进）
先进的网格资金管理
- 基于您的风险承受能力可自定义盈利提取阈值
- 可配置的最大容忍回撤和手数设置
- 定期盈利提取建议（通常在账户增长10-30%后）
- AI发出清晰的"建议提取"信号以锁定收益
透明可验证的性能
- 提供实时信号用于实时性能验证
- 回测结果通过严格的风险协议与实盘交易保持一致
- 专门为网格策略限制设计的多层保护，包括相关性监控和趋势检测
全面支持
- 为所有交易经验水平提供完整设置指导
- 活跃的专属支持群，可直接联系开发者
- 基于市场制度变化的定期更新和优化
Prop Firm 支持
购买前，请验证您的Prop Firm规则和挑战限制，可能包括：
- 网格交易策略
- 跨多个资产同时交易
- 高波动期交易
- 对冲仓位
- 最大回撤限制
我们提供指导和设置文件以帮助遵守常见的挑战规则。
回测与设置指南
- EA启动资产和时间框架： EURUSD | M5
- 交易资产： XAUUSD, EURUSD, EURJPY, GBPNZD, AUDCAD, USDCAD
- 时间框架： M5-H1（根据资产的波动性特征调整）
- 回测数据质量： 使用优质经纪商数据进行全面测试，确保CAD货币对历史准确性（2020-2025）
- 测试期间： 2020 – 2025，OHLC模型
- 最小/推荐入金： $500 / $2000（用于所有6个资产的最优运行）
重要风险警告
- CFD和外汇交易涉及重大亏损风险。 仅使用您能承受损失的资金进行交易。
- 仔细配置、风险管理和定期提取盈利对于长期成功至关重要。
- 网格策略在长期强势趋势期间可能经历重大回撤。我们的AI监控和风险控制旨在缓解此问题，但风险无法完全消除。
- 过往表现不代表未来盈利能力。
- 没有任何交易系统能100%获胜。亏损是交易的一部分。
- 在实盘交易前，务必在模拟账户中彻底测试EA。