Squid Grid AI MT4

通过风险分散的多资产网格EAAI风险管理，更智能、更安全地交易。

SQUID GRID AI 是一个复杂的网格交易系统，利用6个不相关工具的均值回归机会。它通过优化投资组合权重来最大化利润，同时通过AI驱动的市场监控和多层保护协议主动管理风险。

[实时信号] - [ 专属支持群 | 版本 MT5 - MT4 ]

购买后，请发送私信给我以获取用户手册和AI设置说明。


性能概述（回测：2020-2025）

风险等级 初始资金 最终余额 总回报率 最大回撤
高风险 $1,000 $11,000 +1,000% -49.2% (月度)
中风险 $1,000 $6,000 +500% -24.6% (月度)
低风险 $1,000 $3,500 +250% -12.3% (月度)

过往表现不代表未来结果。这些数据代表2020-2025年的回测结果。交易涉及重大亏损风险。


为什么选择这款EA？

多资产分散

  • 交易6个不相关工具：XAUUSD、EURUSD、EURJPY、GBPNZD、AUDCAD、USDCAD
  • 优化权重分配，在分散风险的同时最大化盈利能力
  • 核心采用先进的结构化风险管理

复杂的网格策略与内置保护

  • 利用统计上高概率的均值回归机会
  • 识别超买超卖条件以优化入场时机
  • 在价格回调期间加仓以改善平均入场价格
  • 重要：不使用马丁格尔策略。具备最大网格层数限制和整体仓位止损保护。

AI驱动的市场适应与风险管理

  • 集成AI实时监控市场情绪、新闻事件和波动率
  • 分析每日宏观经济状况以调整策略参数
  • 在异常市场事件期间自动平仓或暂停交易
  • 基于实时分析提供清晰的风险建议（保守/中性/激进）

先进的网格资金管理

  • 基于您的风险承受能力可自定义盈利提取阈值
  • 可配置的最大容忍回撤和手数设置
  • 定期盈利提取建议（通常在账户增长10-30%后）
  • AI发出清晰的"建议提取"信号以锁定收益

透明可验证的性能

  • 提供实时信号用于实时性能验证
  • 回测结果通过严格的风险协议与实盘交易保持一致
  • 专门为网格策略限制设计的多层保护，包括相关性监控和趋势检测

全面支持

  • 为所有交易经验水平提供完整设置指导
  • 活跃的专属支持群，可直接联系开发者
  • 基于市场制度变化的定期更新和优化

Prop Firm 支持

购买前，请验证您的Prop Firm规则和挑战限制，可能包括：

  • 网格交易策略
  • 跨多个资产同时交易
  • 高波动期交易
  • 对冲仓位
  • 最大回撤限制

我们提供指导和设置文件以帮助遵守常见的挑战规则。


回测与设置指南

  • EA启动资产和时间框架： EURUSD | M5
  • 交易资产： XAUUSD, EURUSD, EURJPY, GBPNZD, AUDCAD, USDCAD
  • 时间框架： M5-H1（根据资产的波动性特征调整）
  • 回测数据质量： 使用优质经纪商数据进行全面测试，确保CAD货币对历史准确性（2020-2025）
  • 测试期间： 2020 – 2025，OHLC模型
  • 最小/推荐入金： $500 / $2000（用于所有6个资产的最优运行）

重要风险警告

  • 我们倡导明智购买：购买算法时如何不被欺骗
  • CFD和外汇交易涉及重大亏损风险。 仅使用您能承受损失的资金进行交易。
  • 仔细配置、风险管理和定期提取盈利对于长期成功至关重要。
  • 网格策略在长期强势趋势期间可能经历重大回撤。我们的AI监控和风险控制旨在缓解此问题，但风险无法完全消除。
  • 过往表现不代表未来盈利能力。
  • 没有任何交易系统能100%获胜。亏损是交易的一部分。
  • 在实盘交易前，务必在模拟账户中彻底测试EA。
