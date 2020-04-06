Squid Grid AI MT4

通过风险分散的多资产网格EA和AI风险管理，更智能、更安全地交易。

SQUID GRID AI 是一个复杂的网格交易系统，利用6个不相关工具的均值回归机会。它通过优化投资组合权重来最大化利润，同时通过AI驱动的市场监控和多层保护协议主动管理风险。

性能概述（回测：2020-2025）

风险等级 初始资金 最终余额 总回报率 最大回撤 高风险 $1,000 $11,000 +1,000% -49.2% (月度) 中风险 $1,000 $6,000 +500% -24.6% (月度) 低风险 $1,000 $3,500 +250% -12.3% (月度)

过往表现不代表未来结果。这些数据代表2020-2025年的回测结果。交易涉及重大亏损风险。

为什么选择这款EA？

多资产分散

交易6个不相关工具：XAUUSD、EURUSD、EURJPY、GBPNZD、AUDCAD、USDCAD

优化权重分配，在分散风险的同时最大化盈利能力

核心采用先进的结构化风险管理

复杂的网格策略与内置保护

利用统计上高概率的均值回归机会

识别超买超卖条件以优化入场时机

在价格回调期间加仓以改善平均入场价格

重要：不使用马丁格尔策略。具备最大网格层数限制和整体仓位止损保护。

AI驱动的市场适应与风险管理

集成AI实时监控市场情绪、新闻事件和波动率

分析每日宏观经济状况以调整策略参数

在异常市场事件期间自动平仓或暂停交易

基于实时分析提供清晰的风险建议（保守/中性/激进）

先进的网格资金管理

基于您的风险承受能力可自定义盈利提取阈值

可配置的最大容忍回撤和手数设置

定期盈利提取建议（通常在账户增长10-30%后）

AI发出清晰的"建议提取"信号以锁定收益

透明可验证的性能

提供实时信号用于实时性能验证

回测结果通过严格的风险协议与实盘交易保持一致

专门为网格策略限制设计的多层保护，包括相关性监控和趋势检测

全面支持

为所有交易经验水平提供完整设置指导

活跃的专属支持群，可直接联系开发者

基于市场制度变化的定期更新和优化

Prop Firm 支持

购买前，请验证您的Prop Firm规则和挑战限制，可能包括：

网格交易策略

跨多个资产同时交易

高波动期交易

对冲仓位

最大回撤限制

我们提供指导和设置文件以帮助遵守常见的挑战规则。

回测与设置指南

EA启动资产和时间框架： EURUSD | M5

EURUSD | M5 交易资产： XAUUSD, EURUSD, EURJPY, GBPNZD, AUDCAD, USDCAD

XAUUSD, EURUSD, EURJPY, GBPNZD, AUDCAD, USDCAD 时间框架： M5-H1（根据资产的波动性特征调整）

M5-H1（根据资产的波动性特征调整） 回测数据质量： 使用优质经纪商数据进行全面测试，确保CAD货币对历史准确性（2020-2025）

使用优质经纪商数据进行全面测试，确保CAD货币对历史准确性（2020-2025） 测试期间： 2020 – 2025，OHLC模型

2020 – 2025，OHLC模型 最小/推荐入金： $500 / $2000（用于所有6个资产的最优运行）

重要风险警告