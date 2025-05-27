Risk Killer AI MT5

Генерируйте стабильную прибыль с Grok AI-ассистентом, диверсифицированным по рискам и усиленным Bitcoin EA.

RiskKILLER AI — это алгоритм скальпинга на прорывах, определяющий ключевые уровни для потенциальных движений с высокой волатильностью и выбирающий сделки с наилучшим соотношением риск/прибыль, при этом диверсифицируя риск на 5 активах.

Почему стоит выбрать этот EA?

Диверсификация риска

Торговля в обоих направлениях

Краткосрочное удержание позиций

Страховка с помощью стоп-лосса

Распределение сделок по 5 некоррелированным популярным рынкам

Поддержка ИИ

Усилен моделью Grok3 — EA действует как менеджер рисков

Анализирует в реальном времени X/Twitter и новости

Оценивает волатильность 5 активов ежедневно

Рекомендует настройки риска: "Снизьте риск" / "Повышайте риск" / "Оставьте средний риск"

Этические и строгие стандарты в тестировании

100% качественные данные без пропусков

Никакой манипуляции стоп-лоссами или тейк-профитами в истории

Без переоптимизации

Надежная живая производительность

Проверено с помощью Walk-Forward и Монте-Карло тестов

Близкая и постоянная поддержка

Независимо от вашего опыта, мы поможем вам сразу выйти на рынок

Регулярные обновления

Мы регулярно предоставляем оптимизированные настройки портфелей

Поддержка проп-фирм

Перед покупкой убедитесь в правилах вашей Prop Firm. Ограничения могут включать:

Удержание позиций на ночь

Одновременные сделки

Торговля во время новостей

Высокочастотная торговля

В любом случае, мы предоставим соответствующий set-файл.

Руководство по тестированию и установке

Актив и таймфрейм запуска EA: BTCUSD | M1

BTCUSD | M1 Торгуемые активы: BTCUSD, EURUSD, XAUUSD, USDJPY, US500

BTCUSD, EURUSD, XAUUSD, USDJPY, US500 Таймфреймы: EURUSD | H1, BTCUSD | M30, XAUUSD | H1, USDJPY | H1, US500 | M30

EURUSD | H1, BTCUSD | M30, XAUUSD | H1, USDJPY | H1, US500 | M30 История тестирования: 900 000 тиков (в 4 раза больше мини-истории)

900 000 тиков (в 4 раза больше мини-истории) Период тестирования: Январь 2019 – Апрель 2025, Every Tick

Январь 2019 – Апрель 2025, Every Tick Минимальный / Рекомендуемый депозит: $100 / $1000

Предупреждение о рисках