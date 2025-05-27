Risk Killer AI MT5

4.8

Генерируйте стабильную прибыль с Grok AI-ассистентом, диверсифицированным по рискам и усиленным Bitcoin EA.

RiskKILLER AI — это алгоритм скальпинга на прорывах, определяющий ключевые уровни для потенциальных движений с высокой волатильностью и выбирающий сделки с наилучшим соотношением риск/прибыль, при этом диверсифицируя риск на 5 активах.

После покупки, чтобы получить API-ключ и руководство пользователя: 1. оставьте комментарий с запросом, 2. напишите мне напрямую (почта в указанной ниже группе).

Live Signal ] - [ Посвящённая группа | Версия MT5 - MT4 ]


Почему стоит выбрать этот EA?

Диверсификация риска

  • Торговля в обоих направлениях
  • Краткосрочное удержание позиций
  • Страховка с помощью стоп-лосса
  • Распределение сделок по 5 некоррелированным популярным рынкам

Поддержка ИИ

  • Усилен моделью Grok3 — EA действует как менеджер рисков
  • Анализирует в реальном времени X/Twitter и новости
  • Оценивает волатильность 5 активов ежедневно
  • Рекомендует настройки риска: "Снизьте риск" / "Повышайте риск" / "Оставьте средний риск"

Этические и строгие стандарты в тестировании

  • 100% качественные данные без пропусков
  • Никакой манипуляции стоп-лоссами или тейк-профитами в истории
  • Без переоптимизации

Надежная живая производительность

  • Проверено с помощью Walk-Forward и Монте-Карло тестов

Близкая и постоянная поддержка

  • Независимо от вашего опыта, мы поможем вам сразу выйти на рынок

Регулярные обновления

  • Мы регулярно предоставляем оптимизированные настройки портфелей

Поддержка проп-фирм

Перед покупкой убедитесь в правилах вашей Prop Firm. Ограничения могут включать:

  • Удержание позиций на ночь
  • Одновременные сделки
  • Торговля во время новостей
  • Высокочастотная торговля

В любом случае, мы предоставим соответствующий set-файл.


Руководство по тестированию и установке

  • Актив и таймфрейм запуска EA: BTCUSD | M1
  • Торгуемые активы: BTCUSD, EURUSD, XAUUSD, USDJPY, US500
  • Таймфреймы: EURUSD | H1, BTCUSD | M30, XAUUSD | H1, USDJPY | H1, US500 | M30
  • История тестирования: 900 000 тиков (в 4 раза больше мини-истории)
  • Период тестирования: Январь 2019 – Апрель 2025, Every Tick
  • Минимальный / Рекомендуемый депозит: $100 / $1000

Предупреждение о рисках

Отзывы 21
asidonio74
95
asidonio74 2025.09.10 08:40 
 

Great support and robust and profitable EA.

Stefan Nydegger
365
Stefan Nydegger 2025.07.17 17:18 
 

It's just a short time since I have this EA, so about the long time performance I cannot say much. Had one trade that closed with a plus. What I can say for sure that Chris is very helpful. I had some basics questions, which he could answer me very promptly. Also there was a minor thing that didn't work how I thought it should. He made some investigations and after a short time I had a solution. So the support is top-notch.

red77lion
101
red77lion 2025.07.15 22:46 
 

I’ve worked with this MT5 expert and the experience has been excellent. Thanks to his help, I was able to pass the 2 evaluation phases of a prop firm without any issues. So far, the EA has been working really well and now I’m looking forward to making my first withdrawal from the funded live account. I’ll keep you updated, but up to this point everything has gone smoothly.

I also want to highlight that the EA support team has always been attentive to any request, responding quickly with clear solutions. This has given me a lot of confidence and peace of mind throughout the process.

I definitely recommend their work and support.

Эксперты
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Эксперты
Профессиональный эксперт форекс   Gyroscope (для пар EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY)  ализирующий рынок при помощи индекса волн эллиота. Волновая теория Эллиотта — интерпретация процессов на финансовых рынках через систему визуальных моделей (волн) на ценовых графиках.  Автор теории Ральф Эллиотт выделил восемь вариантов чередующихся волн (из них пять по тренду и три против тренда). Движение цен на рынках принимает форму пяти волн
Spike Catcher Counter
BILLY ARANDUQUE ABCEDE
Эксперты
EA Name : Spike Catcher Counter Timeframe: 1-minute Minimum Balance Each Asset : 200$ Indicators/Parameters: Volume: The number of trades executed during each 1-minute price bar. Envelopes: A technical indicator consisting of upper and lower bands around a moving average to identify potential overbought and oversold levels. Parabolic SAR: A trend-following indicator that provides potential entry and exit points by plotting dots above or below the price. RSI (Relative Strength Index): A momentum
Imbalance HFT
Mei Yang
Эксперты
This strategy continuously monitors changes in price action, consuming all the liquidity in the market. It doesn't care where the asset's price goes; as long as there are price fluctuations, it will keep absorbing liquidity. Yes, it's that incredible.        The strategy performs better on gold.        When running on non-gold assets, the parameters need to be adjusted. Time: Best 5 minute Fixed stop loss: 800  point Fixed profit: 800  points Applied to markets with high liquidity Maximum capit
Sigma Trend Protocol STP
Bashir Abdi Jama
Эксперты
️ Warning – Fake Sigma Trend Protocol EA STP Any “Sigma Trend Protocol EA STP” sold outside my official MQL5 page is a fake scam product using my name to take your money. The only real and supported version is here: https://www.mql5.com/en/market/product/152096   https://www.mql5.com/en/market/product/157301 Don’t spend your hard-earned money expecting premium performance from a cheap copy. STP cannot be easily copied or sold as a discount scrap version. STP Signal: Before any thin
Nova MFI Scalper
Anita Monus
Эксперты
Nova MFI Scalper brings the Buy‑Side’s favourite oscillator straight to your MT5 chart. Built around the Money Flow Index (MFI) —a volume‑weighted RSI variant that filters out weak price moves—the EA zeroes‑in on genuine accumulation and distribution. The result? Cleaner entries, faster exits, and fewer fake‑outs. Why traders add Nova MFI Trader to their toolbox Volume‑confirmed signals: MFI combines price and tick‑volume, weeding out low‑conviction moves. No‑nonsense engine: Absolutely zero M
Genius Trades Pro
Loncey Duwarkah
Эксперты
Trading manually is high risk, stop losing money. Every successful trader knows indexes always rise. Built to profit 300%+ faster instead of waiting. Revolutionize your trading experience and profit 24/7, even while you sleep! 100% profit. Live running proof link (  24/7 Bitcoin & Gold: Buy/Sell (Supply / Demand) Signals Live ) on our highly successful YouTube channel. Alternatively, please email us "cloud.pc@outlook.com" directly. 3. Built on Google Gemini AI. One Step Setup:  Any Index Symbol/
Bober Real MT5
Arnold Bobrinskii
4.76 (17)
Эксперты
Bober Real MT5 — полностью автоматический советник для торговли на рынке Forex. Робот создан в 2014 году и за этот период сделал множество прибыльных сделок, показав более 7000% прироста депозита на моем личном счете. Было выпущено много обновлений, но версия 2019 года считается самой стабильной и прибыльной. Робот можно запускать на любых инструментах, но лучшие результаты достигаются на EURGBP , GBPUSD , таймфрейм M5 . Робот не покажет хорошие результаты в тестере или на реальном счете, если
SL Gold Scalper
Chriscane Lucius J Manthando
Эксперты
SL Gold Scalper EA is optimized to trade GOLD (XAUUSD) asset. Based on the analysis of the market behavior a strategy that minimizes loss trades to successfully implement the martingale method. Multi-time frame analysis included for higher percentage of safe entries avoiding stop loss (SL) hunting from the market makers.  Expert Advisor Recommended Guide lines ================================================ Input Settings: MagicNumber => (Unique number per chart e.g 34505) XAUUSD =>  4 Hour Ch
Day Trade ou Swing Trade com base no Inside Bar
Rodrigo Oliveira Malaquias
Эксперты
The Inside Bar e one is a reversal/continuation candle formation, and is one of the most traded candle patterns. Robot F1 allows you to configure different trading strategies, Day Trade or swing trade, based on the Inside Bar as a starting point.  This pattern only requires two candles to perform. Robot F1 uses this extremely efficient pattern to identify trading opportunities. To make operations more effective, it has indicators that can be configured according to your strategy. Among the o
DYJ BoS EA
Daying Cao
Эксперты
DYJ BoS EA uses the DYJ BoS indicator as a fundamental strategy to identify changes in market structure trends. Once the upward and downward trend lines break through these UN or DN lines, the corresponding varieties will be automatically opened from the market. Usually, in order to improve the accuracy of closing, it is recommended not to set stop loss and take profit. The end position is usually closed at the next breakthrough point in the same direction, or at the breakthrough point in the o
The Viper EA MT5
Profalgo Limited
3.9 (10)
Эксперты
Текущее промо: Остался только 1 по 349$ Окончательная цена: 999$ Обязательно ознакомьтесь с нашим «   комбо-пакетом Ultimate EA   » в нашем   промо-блоге   !   Низкий риск в реальном времени   :    https://www.mql5.com/en/signals/1492890 Советник Viper использует четкие и эффективные входы «возврата к среднему» в течение периода торговых сессий (между 23 и 1 часами по Гринвичу + 2, летнее время США).    Эти сделки уже имеют очень высокий успех, но если рынок развернется против позиции, советн
William Jonathan
55
William Jonathan 2025.12.01 11:19 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Christophe Pa Trouillas
9414
Ответ разработчика Christophe Pa Trouillas 2025.12.03 09:46
Thanks William for your purchase and your positive feedback ^^
Please post in the comments your results; this is precious for all!
asidonio74
95
asidonio74 2025.09.10 08:40 
 

Great support and robust and profitable EA.

Christophe Pa Trouillas
9414
Ответ разработчика Christophe Pa Trouillas 2025.09.10 13:01
Well well well!
You made our day ^^ Thanks a lot for having taken the time.
Chris
Stefan Nydegger
365
Stefan Nydegger 2025.07.17 17:18 
 

It's just a short time since I have this EA, so about the long time performance I cannot say much. Had one trade that closed with a plus. What I can say for sure that Chris is very helpful. I had some basics questions, which he could answer me very promptly. Also there was a minor thing that didn't work how I thought it should. He made some investigations and after a short time I had a solution. So the support is top-notch.

Arno Richter
233
Arno Richter 2025.07.17 14:30 
 

Does the Ai really work currently. No entry in the panel and no entries in the logs since I activated the EA yesterday morning?

Christophe Pa Trouillas
9414
Ответ разработчика Christophe Pa Trouillas 2025.07.17 14:57
Hi Arno,
I am contacting you in private to check this;
EasyForexAutoTrading
89
EasyForexAutoTrading 2025.07.16 15:50 
 

Its a totally crap. Dont worth single dolar.

Christophe Pa Trouillas
9414
Ответ разработчика Christophe Pa Trouillas 2025.07.17 11:33
Hi Easy,
You must be very new to algo-trading and apparently do not know how to analyse statistics to give such a bad review on this EA after ... 2 trades.
So literally you lost $30 for a $1000 account and you decide to testify that this EA is not valuable, while we have a Live Signal that delivers +50% for 4 months. This makes this review either totally ungrounded or very dubious. I will consider you are not a troll from the competition to deliver here a piece of knowledge about algo-trading that can serve others.
Here is how you need to consider things //////1. Concerning your first 2 negative entries: ////// Streak of losses WILL happen just like streak of wins and this is where statistics are important to analyse the health of the algo;every algo-trader has experienced this for sure and I cannot be happy that it happened to you straight away but this just the laws of statistics and algo-trading; 
We just need not to take it personal and rely on rational facts. //////2. Concerning the level of these losses: //////
> if you look at the signal stats, these $30 are well below the historical max 2 consecutive losses of $97
> besides, the Drawdown given by the backtests are of 7% in low risk and 12% in medium, so again very below your current balance DD. So there is nothing here to worry about at the present moment. These are the laws of trading and statistics and you need to trust the process.
We cannot predict the future and no serious algo can claim 100% win rate but scams; Our goal is to create algos that are mirroring the backtests to the closest so that we know if the strategy is still in line or if we need to take action. Currently RiskKILLER AI is still in line with the backtests stats. Hope these lines will help you see clearer and I will let you revise your judgment if you REALLY want to help the community with a trustful feedback.
red77lion
101
red77lion 2025.07.15 22:46 
 

I’ve worked with this MT5 expert and the experience has been excellent. Thanks to his help, I was able to pass the 2 evaluation phases of a prop firm without any issues. So far, the EA has been working really well and now I’m looking forward to making my first withdrawal from the funded live account. I’ll keep you updated, but up to this point everything has gone smoothly.

I also want to highlight that the EA support team has always been attentive to any request, responding quickly with clear solutions. This has given me a lot of confidence and peace of mind throughout the process.

I definitely recommend their work and support.

Christophe Pa Trouillas
9414
Ответ разработчика Christophe Pa Trouillas 2025.07.17 10:37
Thanks David for your early support ^^
Kyle Pillai
24
Kyle Pillai 2025.07.07 10:31 
 

back testing looks good...will use the product and confirm potential profits going further Great customer service and response time

Christophe Pa Trouillas
9414
Ответ разработчика Christophe Pa Trouillas 2025.07.07 10:34
Thanks a lot for your early support Kyle. We will watch closely your returns.
Please let us know when you actually launch it Live with our settings so that we can monitor your real returns in line with ours.
Chris
musiczib Ziberl
29
musiczib Ziberl 2025.07.01 15:22 
 

Ich habe das Produkt gerade gekauft und Ihnen eine E-Mail gesendet, die in der öffentlichen RiskKILLER AI-Gruppe angegeben ist. Bitte senden Sie mir das Benutzerhandbuch mit dem API-Schlüssel.

Christophe Pa Trouillas
9414
Ответ разработчика Christophe Pa Trouillas 2025.07.03 12:29
Thanks a lot for your support; Please give us the date at which you launched the algo so we can celebrate when your investment is reimbursed ^^
At your disposal,
Chris
Marco Fiel Caparas
235
Marco Fiel Caparas 2025.06.27 16:59 
 

Double Thumbs up for a very good customer service done by Christophe (Thanks for the free API key). i will change this review in 1 month after using the EA in demo and live.

Christophe Pa Trouillas
9414
Ответ разработчика Christophe Pa Trouillas 2025.07.03 12:29
Thanks a lot Marco for your support; Please give us the date at which you launched the algo so we can celebrate when your investment is reimbursed ^^
At your disposal,
Chris
John Bergerat
359
John Bergerat 2025.06.14 14:57 
 

I appreciate the approach using Grok for Risk Management as I also use AI LLMs for Risk Management in an Institutional way.

Christophe Pa Trouillas
9414
Ответ разработчика Christophe Pa Trouillas 2025.07.03 12:26
Thanks a lot John for your support; Please update your results regularly; yes this is the best way to use AI for the moment; it is so powerful ^^
Marcin Manowita
150
Marcin Manowita 2025.06.10 22:03 
 

Tested a lot of EA but this one is extraordinary already on the first day 118 euros. It opens and closes trades💪🏼 good price. Chris can always be counted on. Recommend

cyberhiga
1098
cyberhiga 2025.06.10 11:45 
 

At first, I couldn't exchange messages with the author, but once I was able to contact them, I realized they were a kind person. I set up the AI and started operating it. I'm really looking forward to it.

kevin.boullay
31
kevin.boullay 2025.06.09 14:49 
 

Very good support !

Stephen J Martret
2725
Stephen J Martret 2025.06.08 07:46 
 

great support so far, just bought and have the key and manual, looking forward to testing and will update my review after a week or two of trading

18522319
314
18522319 2025.06.08 00:25 
 

Just bought the EA and had an awesome support so far. Quite impressed with the detailing about back testing. Apparently this is one solid EA with a good strategy. Will be updating this review regularly - hopefully to say how impressed I am with the profits I'm making :)

sudipto_asn123
20
sudipto_asn123 2025.06.04 17:07 
 

People should not hesitate to contact Chris if they have hesitation as I had missed some points that have made me miss some profits.

Chris has rapidly answered and corrected the setup.

He has created for us a file where we can monitor our profits depending on the date of launch directly in line with the signal very useful!

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1veehgNXLuh_9eRg1t7sVFAtBV9YDYkt0uTMk6NOAvLs/edit?usp=sharing

he will answer rapidly at

metasignalspro [at] gmail.com

LiuWen1977
489
LiuWen1977 2025.06.01 23:18 
 

The support from the author is rapid and good.

tarunaulakh970
232
tarunaulakh970 2025.06.01 19:20 
 

I just bought this EA, the backtest came out good and now going to try on live account. So far the support from Chris is amazing and setup a seperate chat group where you can discuss your settings or any related issues.

Christophe Pa Trouillas
9414
Ответ разработчика Christophe Pa Trouillas 2025.06.01 22:02
Thanks for your feedback and support to this project; Please send your results in the comments section; Chris
ziggyzigzag
360
ziggyzigzag 2025.05.30 10:57 
 

From what I have tested so far, I can confidently say that this EA is robust and does not overfit like the others. It has strong edge over a very large sample size and I highly recommend this.

Christophe Pa Trouillas
9414
Ответ разработчика Christophe Pa Trouillas 2025.06.01 22:01
Hey,
This is a big reward for a lot of work from all the team ^^
We aim for the lasting performance league ;-) Please send in the comments section your results
Thanks
Zhuo Kai Chen
3403
Zhuo Kai Chen 2025.05.29 06:40 
 

From the signal performance to the backtest results, this is one of the most robust and realistic EA on the MQL5 market.

Edit: I purchased on the first day and now the EA is running 16% profit within a month on high risk mode. I have posted the result in the comment section.

Christophe Pa Trouillas
9414
Ответ разработчика Christophe Pa Trouillas 2025.05.29 11:23
Hey,
This is a big reward for a lot of work from all the team ^^
We aim for the lasting performance league ;-) Please send in the comments section your results
Thanks
12
