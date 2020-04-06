Squid Grid AI MT4

AI 리스크 관리로 구동되는 리스크 분산형 멀티 자산 그리드 EA로 더 스마트하고 안전하게 거래하세요.

SQUID GRID AI는 6개의 비상관성 상품에서 평균 회귀 기회를 활용하는 정교한 그리드 기반 시스템입니다. AI 기반 시장 모니터링 및 다중 레이어 보안 프로토콜을 통해 위험을 적극적으로 관리하면서 포트폴리오 가중치를 최적화하여 수익을 극대화합니다.

[라이브 신호] - [ 전용 지원 그룹 | 버전 MT5 - MT4 ]

구매 후 사용자 설명서와 AI 설정 지침을 받으려면 개인 메시지를 보내주세요.


성능 개요 (백테스트: 2020-2025)

위험 프로필 초기 자본 최종 잔액 총 수익률 최대 드로우다운
고위험 $1,000 $11,000 +1,000% -49.2% (월간)
중위험 $1,000 $6,000 +500% -24.6% (월간)
저위험 $1,000 $3,500 +250% -12.3% (월간)

과거 성과는 미래 결과를 보장하지 않습니다. 이 수치는 2020-2025년 백테스트 데이터를 나타냅니다. 거래에는 상당한 손실 위험이 있습니다.


이 EA를 선택해야 하는 이유

다중 자산 다양화

  • 6개의 비상관성 상품 거래: XAUUSD, EURUSD, EURJPY, GBPNZD, AUDCAD, USDCAD
  • 위험을 분산하면서 수익성을 극대화하는 최적화된 가중치 할당
  • 핵심에 고급 구조적 위험 관리

내장된 안전장치를 갖춘 정교한 그리드 전략

  • 통계적으로 고확률 평균 회귀 기회 활용
  • 최적의 진입을 위한 과매수 및 과매도 조건 식별
  • 평균 진입 가격을 개선하기 위한 가격 조정 중 포지션 추가
  • 중요: 마틴게일 전략을 사용하지 않습니다. 최대 그리드 레이어 제한 및 전체 포지션 손절매 보호 기능을 포함합니다.

AI 기반 시장 적응 및 위험 관리

  • 통합 AI가 실시간 시장 심리, 뉴스 이벤트, 변동성 모니터링
  • 전략 매개변수 조정을 위한 일일 거시경제 조건 분석
  • 비정상적인 시장 이벤트 동안 자동으로 포지션 종료 또는 거래 일시 정지
  • 실시간 분석 기반 명확한 위험 제안 제공 (보수적/중립적/공격적)

고급 그리드 자금 관리

  • 위험 허용 범위에 기반한 맞춤형 수익 인출 한도
  • 구성 가능한 최대 허용 드로우다운 및 로트 크기 설정
  • 정기적인 수익 인출 권장사항 (일반적으로 계좌 성장 10-30% 후)
  • 이익 확보를 위한 AI의 명확한 "인출 권장" 신호

투명하고 검증 가능한 성능

  • 실시간 성능 검증을 위한 라이브 신호 이용 가능
  • 엄격한 위험 프로토콜을 통해 백테스트 결과가 실거래와 일치
  • 상관관계 모니터링 및 트렌드 감지를 포함한 그리드 전략 제한 사항에 맞게 설계된 다중 레이어 보호

종합적인 지원

  • 모든 거래자 경험 수준에 대한 완전한 설정 가이드 제공
  • 개발자 직접 접근이 가능한 활성 전용 지원 그룹
  • 시장 체제 변화에 기반한 정기적인 업데이트 및 최적화

프롭 펌 지원

구매 전 프롭 펌 규칙 및 챌린지 제한 사항을 확인하세요. 다음이 포함될 수 있습니다:

  • 그리드 거래 전략
  • 다중 자산 동시 거래
  • 고변동성 기간 중 거래
  • 포지션 헤징
  • 최대 드로우다운 제한

일반적인 챌린지 규정 준수를 돕기 위한 지침 및 설정 파일을 제공합니다.


백테스트 및 설정 가이드

  • EA 시작 자산 및 시간 프레임: EURUSD | M5
  • 거래 자산: XAUUSD, EURUSD, EURJPY, GBPNZD, AUDCAD, USDCAD
  • 시간 프레임: M5-H1 (자산 변동성 프로필에 따라 조정)
  • 백테스트 데이터 품질: 정확한 CAD 페어 기록을 위한 고품질 브로커 데이터를 사용한 포괄적인 테스트 (2020-2025)
  • 테스트 기간: 2020 – 2025, OHLC 모델
  • 최소 / 권장 입금액: $500 / $2000 (6개 자산 모두에서 최적 운영을 위해)

필수 위험 경고

  • 정보에 입각한 구매를 옹호합니다: 알고리즘 구매 시 속지 않는 방법
  • CFD 및 외환 거래에는 상당한 손실 위험이 있습니다. 감당할 수 있는 자본만 위험하세요.
  • 신중한 구성, 위험 관리 및 정기적인 수익 인출은 장기적인 성공에 필수적입니다.
  • 그리드 전략은 장기간 강한 추세 동안 상당한 드로우다운을 경험할 수 있습니다. 당사의 AI 모니터링 및 위험 제어는 이를 완화하도록 설계되었지만 위험을 완전히 제거할 수는 없습니다.
  • 과거 성과는 미래 수익성을 보장하지 않습니다.
  • 어떤 거래 시스템도 100%의 시간 동안 승리할 수 없습니다. 손실은 거래의 일부입니다.
  • 실거래 전 항상 데모 계정에서 EA를 철저히 테스트하세요.
