Squid Grid AI MT4

AI 리스크 관리로 구동되는 리스크 분산형 멀티 자산 그리드 EA로 더 스마트하고 안전하게 거래하세요.

SQUID GRID AI는 6개의 비상관성 상품에서 평균 회귀 기회를 활용하는 정교한 그리드 기반 시스템입니다. AI 기반 시장 모니터링 및 다중 레이어 보안 프로토콜을 통해 위험을 적극적으로 관리하면서 포트폴리오 가중치를 최적화하여 수익을 극대화합니다.

성능 개요 (백테스트: 2020-2025)

위험 프로필 초기 자본 최종 잔액 총 수익률 최대 드로우다운 고위험 $1,000 $11,000 +1,000% -49.2% (월간) 중위험 $1,000 $6,000 +500% -24.6% (월간) 저위험 $1,000 $3,500 +250% -12.3% (월간)

과거 성과는 미래 결과를 보장하지 않습니다. 이 수치는 2020-2025년 백테스트 데이터를 나타냅니다. 거래에는 상당한 손실 위험이 있습니다.

이 EA를 선택해야 하는 이유

다중 자산 다양화

6개의 비상관성 상품 거래: XAUUSD, EURUSD, EURJPY, GBPNZD, AUDCAD, USDCAD

위험을 분산하면서 수익성을 극대화하는 최적화된 가중치 할당

핵심에 고급 구조적 위험 관리

내장된 안전장치를 갖춘 정교한 그리드 전략

통계적으로 고확률 평균 회귀 기회 활용

최적의 진입을 위한 과매수 및 과매도 조건 식별

평균 진입 가격을 개선하기 위한 가격 조정 중 포지션 추가

중요: 마틴게일 전략을 사용하지 않습니다. 최대 그리드 레이어 제한 및 전체 포지션 손절매 보호 기능을 포함합니다.

AI 기반 시장 적응 및 위험 관리

통합 AI가 실시간 시장 심리, 뉴스 이벤트, 변동성 모니터링

전략 매개변수 조정을 위한 일일 거시경제 조건 분석

비정상적인 시장 이벤트 동안 자동으로 포지션 종료 또는 거래 일시 정지

실시간 분석 기반 명확한 위험 제안 제공 (보수적/중립적/공격적)

고급 그리드 자금 관리

위험 허용 범위에 기반한 맞춤형 수익 인출 한도

구성 가능한 최대 허용 드로우다운 및 로트 크기 설정

정기적인 수익 인출 권장사항 (일반적으로 계좌 성장 10-30% 후)

이익 확보를 위한 AI의 명확한 "인출 권장" 신호

투명하고 검증 가능한 성능

실시간 성능 검증을 위한 라이브 신호 이용 가능

엄격한 위험 프로토콜을 통해 백테스트 결과가 실거래와 일치

상관관계 모니터링 및 트렌드 감지를 포함한 그리드 전략 제한 사항에 맞게 설계된 다중 레이어 보호

종합적인 지원

모든 거래자 경험 수준에 대한 완전한 설정 가이드 제공

개발자 직접 접근이 가능한 활성 전용 지원 그룹

시장 체제 변화에 기반한 정기적인 업데이트 및 최적화

프롭 펌 지원

구매 전 프롭 펌 규칙 및 챌린지 제한 사항을 확인하세요. 다음이 포함될 수 있습니다:

그리드 거래 전략

다중 자산 동시 거래

고변동성 기간 중 거래

포지션 헤징

최대 드로우다운 제한

일반적인 챌린지 규정 준수를 돕기 위한 지침 및 설정 파일을 제공합니다.

백테스트 및 설정 가이드

EA 시작 자산 및 시간 프레임: EURUSD | M5

EURUSD | M5 거래 자산: XAUUSD, EURUSD, EURJPY, GBPNZD, AUDCAD, USDCAD

XAUUSD, EURUSD, EURJPY, GBPNZD, AUDCAD, USDCAD 시간 프레임: M5-H1 (자산 변동성 프로필에 따라 조정)

M5-H1 (자산 변동성 프로필에 따라 조정) 백테스트 데이터 품질: 정확한 CAD 페어 기록을 위한 고품질 브로커 데이터를 사용한 포괄적인 테스트 (2020-2025)

정확한 CAD 페어 기록을 위한 고품질 브로커 데이터를 사용한 포괄적인 테스트 (2020-2025) 테스트 기간: 2020 – 2025, OHLC 모델

2020 – 2025, OHLC 모델 최소 / 권장 입금액: $500 / $2000 (6개 자산 모두에서 최적 운영을 위해)

필수 위험 경고