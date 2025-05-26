Risk Killer AI MT4

5

Генерируйте стабильную прибыль с Grok AI-ассистентом, диверсифицированным по рискам и усиленным Bitcoin EA.

RiskKILLER AI — это алгоритм скальпинга на прорывах, определяющий ключевые уровни для потенциальных движений с высокой волатильностью и выбирающий сделки с наилучшим соотношением риск/прибыль, при этом диверсифицируя риск на 5 активах.

После покупки, чтобы получить API-ключ и руководство пользователя: 1. оставьте комментарий с запросом, 2. напишите мне напрямую (почта в указанной ниже группе).

Live Signal ] - [ Посвящённая группа | Версия MT5 - MT4 ]


Почему стоит выбрать этот EA?

Диверсификация риска

  • Торговля в обоих направлениях
  • Краткосрочное удержание позиций
  • Страховка с помощью стоп-лосса
  • Распределение сделок по 5 некоррелированным популярным рынкам

Поддержка ИИ

  • Усилен моделью Grok3 — EA действует как менеджер рисков
  • Анализирует в реальном времени X/Twitter и новости
  • Оценивает волатильность 5 активов ежедневно
  • Рекомендует настройки риска: "Снизьте риск" / "Повышайте риск" / "Оставьте средний риск"

    Этические и строгие стандарты в тестировании

    • 100% качественные данные без пропусков
    • Никакой манипуляции стоп-лоссами или тейк-профитами в истории
    • Без переоптимизации

    Надежная живая производительность

    • Проверено с помощью Walk-Forward и Монте-Карло тестов

    Близкая и постоянная поддержка

    • Независимо от вашего опыта, мы поможем вам сразу выйти на рынок

    Поддержка проп-фирм

    Перед покупкой убедитесь в правилах вашей Prop Firm. Ограничения могут включать:

    • Удержание позиций на ночь
    • Одновременные сделки
    • Торговля во время новостей
    • Высокочастотная торговля

    В любом случае, мы предоставим соответствующий set-файл.


    Руководство по тестированию и установке

    • Актив и таймфрейм запуска EA: BTCUSD | M1
    • Торгуемые активы: BTCUSD, EURUSD, XAUUSD, USDJPY, US500
    • Таймфреймы: EURUSD | H1, BTCUSD | M30, XAUUSD | H1, USDJPY | H1, US500 | M30
    • История тестирования: 900 000 тиков (в 4 раза больше мини-истории)
    • Период тестирования: Январь 2019 – Апрель 2025, Every Tick
    • Минимальный / Рекомендуемый депозит: $100 / $1000

    Предупреждение о рисках

    • Осознайте риски перед покупкой этого советника
    • Прошлая доходность не гарантирует будущую
    • Ни одна система не выигрывает 100% времени
    Отзывы 3
    lcornuel
    36
    lcornuel 2025.11.30 21:46 
     

    I bought many algos from Chris and his team of quants. I have been around on mql5 for some time now and never saw this level of seriousness and robustness of algos. Who gives such a precision on P&L??? https://docs.google.com/spreadsheets/d/1veehgNXLuh_9eRg1t7sVFAtBV9YDYkt0uTMk6NOAvLs/edit?usp=sharing Continue the good work !!!

    rbarrueco
    24
    rbarrueco 2025.06.14 07:43 
     

    HI! I just purchased the product and sent you a mail indicated in the RiskKILLER AI Public group. Please send me the User Manual containing the API Key.

    John Bergerat
    359
    John Bergerat 2025.06.02 07:39 
     

    The model looks to work. Again as specified, interesting approach using an API connexion to connect to Grok. Working on a similar project so inspiring project here.

    Рекомендуем также
    MelBar HedgeScalper RoboTrader
    Hakimi Bin Abdul Jabar
    Эксперты
    The MelBar HedgeScalper FinTech RoboTrader MAXIMUM LOTSIZE : 100 Lots (US$10,000,000) per TRADE/POSITION FULLY TRIED, TESTED, PROVEN & VERIFIED ON A REAL LIVE TRADING ACCOUNT! TRY OUT THE DEMO! The Experienced Trader & Global Money Manager Version. 89% Trade Winning Percentage. 32.679% Profit Gain or ROI in 2 Trading Days. Profit Factor 3.59 Average Trade Length 1h 22m. The MelBar HedgeScalper FinTech RoboTrader is easy to use. Has the Advantage of Retiring Unnecessary "Debt" Positi
    RSI Intelligent MT4
    Sabil Yudifera
    Эксперты
    RSI Intelligent is a fully automated scalping robot that uses a very efficient Relative Strength Index (RSI) breakout strategy, Probabilistic analysis with (RSI). Most effective in the price Cumulative probability of a normal distribution that occupy the bulk of the market time. Transactions happen almost every day like Scalping follow trend. A Forex robot using the Relative Strength Index (RSI) indicator combined with an artificial neural network would be an advanced automated trading system th
    Apex Pro First Edition
    Benhamza Oussama
    Эксперты
    Apex Pro Первое Издание Безопасный, стабильный и умный рост для небольших счетов Краткий обзор Создан для небольших депозитов (начиная от $30) Быстрый и безопасный рост – без слива счета ️ Пошаговая настройка – подходит даже новичкам Оптимизирован под XAUUSD (Золото), таймфрейм 5 минут Протестируй перед покупкой – доступна демо-версия Идеален для трейдеров с маленькими счетами, которые хотят стабильного роста без риска полного слива. Моя История — От Потерь к Цели Вы т
    Daytrade Pro Algo
    Profalgo Limited
    5 (5)
    Эксперты
    Запустить промо: Ограниченное количество копий по текущей цене Окончательная цена: 990$ НОВОЕ: получите 1 EA бесплатно!   (за 2 торговых счета) Ultimate Combo Deal   ->   click here LIVE RESULTS:   https://www.mql5.com/en/signals/1949810 JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Set Files Добро пожаловать в DayTrade Pro Algo!   После многих лет изучения рынков и программирования различных стратегий я нашел алгоритм, в котором есть все, что нужно хорошей торговой системе: Не зависит от брокера Распростр
    EA211 Reversal Scalp
    Jose Francisco Flores Rojas
    Эксперты
    Clear Reversal Scalper EA This Expert Advisor is designed to identify sharp market reversal opportunities by detecting a predefined number of consecutive bullish or bearish candles, signaling potential exhaustion of the current trend. Once the reversal pattern is detected, the EA enters a trade in the direction of the large reversal candle, capitalizing on momentum for a quick scalp. This strategy works best in volatile sessions. Key Features: Reversal Pattern Detection: Customizable setting to
    GMMA Trade X
    Yu Xin Pu
    Эксперты
    GMMA Trade X is an EA based on GMMA. GMMA parameters such as MovingAveragePeriod1-24, MovingAverageMAShift1-24, MovingAverageShift1-24 and CandlestickShift1-24 can be adjusted. GMMA Trade X applies BTN TECHNOLOGY's state-of-the-art intelligent technology to help you create optimal results for your trades. May your dreams come true through GMMA Trade X. Good luck. = == == Inquiries = == == E-Mail:support@btntechfx.com
    Jet Punch
    Didit Haryadi Saputra
    Эксперты
    Jet Punch is another best expert advisor for MT4,  can help you make money while you sleep by automatically entering and exiting trades. It trades by opening trades every day and closing them at the right time to ensure you always earn a profit. The software is very simple and can be used by both beginner and experienced traders.  Jet Punch was tested and has successfully passed the stress test with slippage and commission approximate to the real market condition. Recommendations: Currency pair:
    Ek Trend Trading
    Kaimin Wang
    Эксперты
    Trend Trading - Gold is an automated trading program developed in MQL4 specifically for gold trading. It generates trading signals by analyzing the patterns of the most recent three candlesticks with custom volatility levels. Each signal allows individual lot size configuration and executes trades with a fixed lot size. The program employs a single-order mode, meaning only one order can be active at a time, thereby reducing trading risk. EA can be loaded onto any timeframe. The trading signal c
    Blue CARA MT4
    Duc Anh Le
    Эксперты
    | Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic R esponsive A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhapse most popular) Inn
    GOLD Predator IQ7
    Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
    Эксперты
    Concrete portfolio evidence from real accounts [attached] shows that the target of >95% wins [blue] has been achieved. Download the free demo and test it yourself. Follow the instructions. Backtesting >100% per month, is it possible? Уважаемый коллега, если вы ищете надёжного торгового советника (EA), гарантирующего минимальную целевую прибыль в 5% в месяц, отличающегося прозрачностью и достоверностью, представляю вам следующее предложение: робот EA-ThinkBot IQ7 Predator, предназначенный для до
    Project Infinity
    Sergey Yarmish
    Эксперты
    Советник Infinity является скальпером, сделки совершаются при пробитии уровней сопротивления и поддержки в сторону движения цены. Управление открытыми позициями осуществляется по нескольким сценариям / алгоритмам в зависимости от ситуации на рынке (фиксированный стоп-лосс и тейк-профит, трейлинг-стоп, удержание позиции, в случае индикации тренда и др.). Требования к брокеру Cоветник чувствителен к спреду, проскальзываниям и скорости исполнения сделок. Не рекомендуется использовать советник при
    Forest
    Vadim Podoprigora
    Эксперты
    Forest - трендовый советник в основе которого лежит анализ по математической модели линий тренда, что позволяет определить движение тренда. Советник наиболее подходит для работы на валютной паре - "USDCHF", на периоде "H1". Советник подходит для работы на любых типах счетов и у любых брокеров. Советник использует математический анализ для открытия сделок и контроль убытка для открытых сделок. В своей основе советник не использует каких-либо рисковых систем с повышением объема или увеличением кол
    The Viper EA
    Profalgo Limited
    3.18 (11)
    Эксперты
    NOTE: only recommended for these pairs currently: EURAUD;GBPAUD;GBPCHF;EURCHF;AUDCAD and AUDUSD NEW PROMO: Only a few copies copies available at 349$ Next price: 449$ Make sure to check out our " Ultimate EA combo package " in our   promo blog ! Live monitoring :  https://www.mql5.com/en/signals/1422803 The Viper EA uses sharp and effective "mean reversion" entries during the ranging period of the trading sessions (between 23h and 1h GMT+2, US DST).    These trades already have a very high su
    Vizzion
    Joel Protusada
    Эксперты
    Vizzion is a fully automated scalping Expert Advisor that can be run successfully using GBPJPY currency pair at H1 timeframe. Very Important This Expert Advisor can not run with any EAs in the same account. As part of the money management plan, it calculates and monitors the Margin Level % and assumes that all open trades are created by it. If you want an Expert Advisor that trades in a daily basis, this EA is not for you because using this requires a patience to wait for a few days or weeks on
    H4 GBPUSD Trend Scalper
    Valeriy Potapov
    Эксперты
    H4 GBPUSD Trend Scalper - Трендовый сигнальный скальпер Советник торгует по трендовой стратегии с использованием оригинального встроенного индикатора для открытия и закрытия ордеров. Доступны внешние настройки для ограничения входа в рынок по пятницам и понедельникам. Цель стратегии - максимально выгодно использовать текущий тренд. По результатам тестирования и работы на демо и реальных счетах, наилучшие результаты достигаются при использовании таймфрейма Н4 на паре GBP/USD Работает на МТ4 Build
    Golden Suite
    Dmitriq Evgenoeviz Ko
    Эксперты
    Golden Suite позиционируется как инновационный торговый советник, сочетающий проверенные торговые стратегии . Его цель — обеспечить трейдеров надежной системой анализа рынка, прогнозирования и рекомендаций, основанных на глубоком анализе данных. полный список для Вашего удобства доступен https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Основные характеристики Golden Suite: НАСТРОЙКИ ПОД РЫНКИ авто-подбор индикаторов риск % от депозита трейлинг-стоп фильтр новостей мульти-таймфрейм зависимости о
    Starlight MT4
    Profalgo Limited
    3.2 (5)
    Эксперты
    Текущее промо: Сейчас всего 349$! Окончательная цена: 999$ Обязательно ознакомьтесь с нашим «   комбо-пакетом Ultimate EA   » в нашем   промо-блоге   !   STARLIGHT — очень продвинутый ночной скальпер с низким уровнем риска, который использует уникальный подход к алгоритму входа по сравнению с другими ночными скальперами.  Он был разработан с использованием многолетнего опыта реальной торговли по стратегии среднего обратного, и были выбраны только лучшие пары и методы, которые будут включены в
    Smart Funded Hft
    Barbaros Bulent Kortarla
    4.82 (65)
    Эксперты
    !! ПОЖАЛУЙСТА, ОБНОВИТЕ ДО ПОСЛЕДНЕЙ ВЕРСИИ 2.05 ДЛЯ ЕЩЕ БОЛЕЕ БЫСТРОЙ РАБОТЫ!! УМНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ HFT ТОЛЬКО ЧТО ПРОШЛО ИСПЫТАНИЕ НА 100К KORTANA FX В ДЕНЬ ОТКРЫТИЯ РЫНКА 29.01.2024 НЕСМОТРЯ НА ТАКУЮ НИЗКУЮ ВОЛАТИЛЬНОСТЬ ПОЖАЛУЙСТА, ПРОВЕРЬТЕ РАЗДЕЛ СКРИНШОТОВ, Я ТАМ РАЗМЕСТИЛ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВАЖНО НЕ УПУСТИТЕ ЭКСКЛЮЗИВНУЮ СКИДКУ KORTANA FX %40 ДЛЯ КРИПТОВАЛЮТНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ ДО 29.01.2024. Раскройте свой торговый потенциал с помощью Smart Funded HFT EA!   НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ В VPS / НЕТ НАСТРОЕК /
    Gyroscopes
    Nadiya Mirosh
    Эксперты
    Профессиональный эксперт форекс   Gyroscope (для пар EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY)  ализирующий рынок при помощи индекса волн эллиота. Волновая теория Эллиотта — интерпретация процессов на финансовых рынках через систему визуальных моделей (волн) на ценовых графиках.  Автор теории Ральф Эллиотт выделил восемь вариантов чередующихся волн (из них пять по тренду и три против тренда). Движение цен на рынках принимает форму пяти волн
    Fundamental Robot MT4
    Kyra Nickaline Watson-gordon
    Эксперты
    Fundamental Robot is an Expert Advisor based on Fundamental Signals Indicator. The Fundamental Signals Indicator has a powerful calculation engine that can predict market movement over 30000 points. The indicator is named fundamental because it can predict trends with large movements, no complicated inputs and low risk.  The EA works with low margin levels and thus has low risk. Using EA : The EA is very simple and without complicated input parameters. These are main parameters must be set
    ForexBrainAI
    Henrique Radins Hoffmann
    Эксперты
    Мы представляем вам нашего мощного торгового робота Forex с искусственным интеллектом, который использует самые современные технологии для входа на финансовый рынок и зарабатывает каждый месяц на каждой паре Forex». Благодаря встроенному искусственному интеллекту робот способен анализировать большие объемы данных в режиме реального времени и принимать быстрые и точные решения, повышая шансы на успех в операциях на рынке Форекс». Этот робот был специально разработан для проприетарных компаний
    The king Hedging Forex 2R
    Samir Arman
    Эксперты
    Works to open two hedging deals, buying and selling, with a goal of each deal of 20 points With the opening of multiple cooling deals in the manner of another lot size and suspending each type of sale or purchase transaction At a profit level. Parameters: Lot1: Manual Lot Size Auto_Lot: Set true to automatically calculate optimal Lot Size based on risk preferences, Set False if you want to use manual lot size. Max_Risk: Max Risk as percentage of Equity * the greater this percentage is the grea
    Magic Grid
    Aliaksandr Charkes
    4.52 (29)
    Эксперты
    Magic Grid   - безындикаторный советник, использующий сеточную стратегию. Стратегия основана на автоматическом переоткрытии сетевых отложенных ордеров, после закрытия их рыночных позиций (по тейк-профит, стоп-лосс или вручную). Отложенные ордера размещаются с заданным шагом от исходных цен, которые могут вводиться вручную или генерироваться автоматически (1 раз в начале торговли) . Робот может торговать на любом тайм-фрейме, на любой валютной паре, на нескольких валютных парах, на любом количес
    FREE
    Red Hawk EA
    Profalgo Limited
    4.18 (17)
    Эксперты
    NEW PROMO: Only a few copies copies available at 349$ Next price: 449$ Make sure to check out our " Ultimate EA combo package " in our   promo blog ! Red Hawk is a "mean reversion" trading system, that trades during the quiet times of the market. It runs on 9 pairs currently: EURUSD, GBPUSD, USDCHF, EURCHF, EURGBP, AUCAD, AUDJPY, EURAUD and USDCAD. Recommended timeframe: M5 Since this kind of strategy works best with low spread and fast execution, I advise using an good ECN broker. IMPORTANT F
    Shark Surfer EA
    Roman Sheikin
    Эксперты
    Shark Surfer - советник нового поколения, который использует хорошо зарекомендовавшую себя торговлю по тренду. Рекомендуемый разработчиком торговый период H1. Подходит как для скальпинга, так и для средне- и долгосрочной торговли. Shark Surfer всегда выставляет тейк-профит и стоп-лоссы на свои сделки. Опционально может принудительно закрывать все открытые сделки перед закрытием рынка в заданное время, что поможет избежать ненужные гэпы в понедельник. Shark Surfer подходит для торговли по всем ва
    Ea Kogoro Trend
    Pham Xuan Can
    Эксперты
    EA KOGORO TREND PROFITABLE HIGHER, FLEXIBLE AND SAFER EA KOGORO is a robot that operates on the most basic principle of the market: "Trend is Friend" combined with the improved Martingale principle with many times more safety than conventional Martingale. - EA KOGORO is a fully automatic EA robot for established pairs. - The principle of order balancing, low DD protects accounts better for high profits. - Opening and closing orders is really flexible. - Safer, high profit. - Manage b
    MyTraderEA
    Khayelihle Tosh
    Эксперты
    AutoTraderEA Description As the name says, this is an autotrading robot.   It trades on H1 timeframe.  It looks for clear trades, and is very accurate, yet still will take a couple of trades per week. Otherwise losses are minimised through a 130 pip StopLoss which can be modified. AutoTrader gives the user the ability to choose whether to keep trading volumes the same or change in direct proportion to the change in the account equity.   The EA has been backtested only on the EURUSD pair over a
    Karman
    Vladislav Filippov
    Эксперты
    Karman - это полностью автоматизированный торговый советник, работающий на М30 таймфрейме. Настройки советника базируются на стратегии безопасного торговли, суть которой состоит в закрытии сделки, при достижении положительного динамизма прибыльности в несколько пунктов, что позволяет пользователю уменьшить затраты от открытия убыточных сделок. Советник мультифункционален и не требует определенного типа счета для нормальной работы всех заложенных в него функций. Мануал работы советника подразуме
    EA Super scalper universal
    Ruslan Pishun
    Эксперты
    Super scalper universal — полностью автоматизированный скальперский советник, использует пять индикаторов. Каждая торговая позиция защищается скрытым стоп-приказом, управляемым продвинутым алгоритмом модификации. При поиске подходящих сигналов советник использует интегрированный индикатор в сочетании с трендовым и временным фильтрами, а также фильтром волатильности. Используется динамическое закрытие позиций которое учитывает место открытия ордера и последующее поведение цены. Для фиксации профи
    IQmovingZ
    Alexander Kovalenko
    Эксперты
    Автоматическая круглосуточная торговая система на основе алгоритма коллективного поведения автоматов адаптации (разновидность алгоритмов самообучения искусственного интеллекта). Не требует ручного вмешательства. Не использует каких либо индикаторов или общеизвестных методик торговли. Принцип работы советника заключается в запоминании и анализе каждого шага. Шагом называется движение цены на определенное число (BaseStep) пунктов вверх или вниз. Глубина памяти (сколько шагов помнить и анализироват
    С этим продуктом покупают
    Vortex Gold MT4
    Stanislav Tomilov
    5 (16)
    Эксперты
    Vortex - ваши инвестиции в будущее Советник Vortex Gold EA создан специально для торговли золотом (XAU/USD) на платформе Metatrader. Построенный с использованием запатентованных индикаторов и секретных авторских алгоритмов, этот советник использует комплексную торговую стратегию, направленную на захват прибыльных движений на рынке золота. Ключевыми компонентами стратегии являются такие классические индикаторы, как CCI и Parabolic Indicator, которые работают вместе, чтобы точно сигнализировать о
    Aura Black Edition
    Stanislav Tomilov
    4.6 (20)
    Эксперты
    Aura Black Edition — полностью автоматизированный советник, предназначенный только для торговли GOLD. Expert показал стабильные результаты на XAUUSD в период 2011–2020 гг. Не использовались опасные методы управления капиталом, мартингал, сетка или скальп. Подходит для любых брокерских условий. Советник, обученный с помощью многослойной персептронов нейронной сети (MLP), — это класс искусственных нейронных сетей (ИНС) прямого распространения. Термин MLP используется неоднозначно, иногда вольно по
    Quantum Emperor MT4
    Bogdan Ion Puscasu
    4.85 (172)
    Эксперты
    Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить   Quantum StarMan бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь
    Aura Neuron MT4
    Stanislav Tomilov
    4.58 (12)
    Эксперты
    Aura Neuron — это уникальный экспертный советник, который продолжает серию торговых систем Aura. Используя передовые нейронные сети и передовые классические торговые стратегии, Aura Neuron предлагает инновационный подход с превосходной потенциальной производительностью. Полностью автоматизированный, этот экспертный советник предназначен для торговли валютными парами, такими как XAUUSD (GOLD). Он продемонстрировал постоянную стабильность на этих парах с 1999 по 2023 год. Система избегает опасных
    Quantum King MT4
    Bogdan Ion Puscasu
    Эксперты
    Quantum King EA — интеллектуальная мощь, усовершенствованная для каждого трейдера IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Специальная цена запуска Живой сигнал:       КЛИКНИТЕ СЮДА Версия MT5:   ЩЕЛКНИТЕ ЗДЕСЬ Канал Quantum King:       Кликните сюда ***Купите Quantum King MT4, и вы сможете получить Quantum StarMan бесплатно!*** За более подробной информацией обращайтесь в личном сообщении! Правило  
    The Infinity EA MT4
    Abhimanyu Hans
    3.73 (30)
    Эксперты
    Технология на основе искусственного интеллекта с ChatGPT Turbo Infinity EA — это продвинутый торговый экспертный советник, разработанный для GBPUSD и XAUUSD. Он ориентирован на безопасность, постоянную прибыль и бесконечную прибыльность. В отличие от многих других советников, которые полагаются на высокорисковые стратегии, такие как мартингейл или сеточная торговля. Infinity EA использует дисциплинированную, прибыльную стратегию скальпинга, основанную на нейронной сети, встроенной в машинное об
    AI Forex Robot MT4
    MQL TOOLS SL
    4.6 (10)
    Эксперты
    AI   Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation   Artificial Intelligence   system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in   real time   and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by   artificial intel
    Goldex AI
    Mateo Perez Perez
    4.29 (28)
    Эксперты
    Goldex AI:  сегодняшний успех станет завтрашним плодом СУПЕРСКИДКА В ТЕЧЕНИЕ ОГРАНИЧЕННОГО ВРЕМЕНИ! ПОСЛЕДНИЕ 2 ЭКЗЕМПЛЯРА ЗА 299 USD ДО ПОВЫШЕНИЯ ЦЕНЫ. Живые сигналы > IC Markets Real: Goldex AI Набор высокого риска Руководство и файлы конфигурации: Свяжитесь со мной после покупки, чтобы получить руководство и файлы конфигурации. Цена: Стартовая цена $899 и будет увеличиваться на $199 после каждых десяти продаж. Доступные копии: 2 Goldex AI - продвинутый торговый робот с нейронными сетями, т
    XG Gold Robot MT4
    MQL TOOLS SL
    4.32 (38)
    Эксперты
    The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
    CyNera MT4
    Svetlana Pawlowna Grosshans
    2.81 (16)
    Эксперты
    CyNera: Ваш трейдинг, наши технологии Руководство и файлы набора: свяжитесь со мной после покупки, чтобы получить руководство и файлы набора Цена: Цена увеличивается в зависимости от количества проданных лицензий Доступно копий: 4 Торговля золотом, одним из самых волатильных инструментов на рынке, требует точности, глубокого анализа и эффективного управления рисками. Экспертный советник CyNera безупречно интегрирует все эти элементы в сложную систему, разработанную для оптимальной торговли золо
    AW Recovery EA
    AW Trading Software Limited
    4.35 (85)
    Эксперты
    Советник является системой, предназначенной для восстановления убыточных позиций. Авторский алгоритм локирует убыточную позицию, дробит ее на множество отдельных частей, и закрывает каждую из них отдельно. Простая настройка, отложенный запуск при просадке, локирование, отключение других советников, усреднение с фильтрацией тренда и частичное закрытие убыточной позиции встроенные в один инструмент Именно использование закрытия убытков частями позволяет уменьшать убытки с меньшей загрузкой депозит
    Golden Mirage mt4
    Michela Russo
    Эксперты
    Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
    The Gold Reaper MT4
    Profalgo Limited
    4.58 (31)
    Эксперты
    ПРОП ФИРМА ГОТОВА!   (   скачать SETFILE   ) ЗАПУСК ПРОМО: Осталось всего несколько экземпляров по текущей цене! Окончательная цена: 990$. Получите 1 советник бесплатно (для 2 торговых счетов) -> свяжитесь со мной после покупки Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Добро пожаловать в Gold Reaper! Созданный на основе очень успешного Goldtrade Pro, этот советник был разработан для одновременной работы на нескольких таймфреймах и имеет возможность уста
    DCA CycleMax
    Jin Sangun
    Эксперты
    Введение в DCA CYCLEMAX Live Signal MT4 3000 USD start , BUY / SELL Both set :   Click Here Live Signal MT4 1000 USD start , Almost BUY set :   Click Here Обзор DCA CYCLEMAX — это мощная полуавтоматическая программа торговли по сетке (EA), оптимизированная для активов с сильными однонаправленными трендами на рынке. Она особенно эффективна для активов с высокой волатильностью и устойчивыми трендами в одном направлении, таких как золото (GOLD), Nasdaq 100 (NS100) и криптовалюты. Используя стра
    The Golden Way
    Lin Lin Ma
    Эксперты
    The Golden Way — это автоматическое торговое программное обеспечение для платформы MT4. Оно использует комплексную гибридную стратегию, которая работает благодаря совместному действию нескольких субстратегий. Это позволяет точно выявлять возможности для покупки (лонгов) и продажи (шортов) на рынке золота (XAUUSD), помогая вам своевременно воспользоваться торговыми моментами при различных рыночных условиях. Основываясь на продуманной торговой логике, The Golden Way обеспечивает профессиональные
    Fundamental Trader
    Sara Sabaghi
    4.82 (17)
    Эксперты
    Ziwox Fundamental trader Ziwox Fundamental trader — это торговый помощник, который помогает трейдерам финансовых рынков принимать взвешенные решения на основе информационных данных советника. Этот советник использует онлайн-источники для сбора всей необходимой информации, такой как фундаментальное смещение валют, отношение розничных трейдеров в реальном времени к паре, прогноз банка и института, данные отчета COT и другие данные в сложной панели советника. Вкратце, это интегрированный источник
    HFT Prop Firm EA
    Dilwyn Tng
    4.97 (632)
    Эксперты
    HFT Prop Firm EA, также известный как Green Man из-за своего отличительного логотипа, является экспертом-советником (EA), специально созданным для преодоления проблем или оценок со стороны проприетарных торговых компаний (prop firms), которые разрешают стратегии высокочастотной торговли (HFT). На ограниченный период: бесплатные утилиты стоимостью $198 при покупке HFT Prop Firm EA Версия для MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/117386 Мониторинг производительности при прохождении HFT Ch
    Javier Gold Scalper V2
    Felipe Jose Costa Pereira
    5 (2)
    Эксперты
    Javier Gold Scalper: Наша технология на вашей стороне! Руководство и файлы конфигурации: свяжитесь со мной после покупки, чтобы получить руководство и файлы конфигурации Цена: Цена увеличивается в зависимости от количества проданных лицензий Доступные копии: 5 Торговля золотом, одним из самых волатильных активов на финансовом рынке, требует высокой точности, тщательного анализа и крайне эффективного управления рисками. Javier Gold Scalper был разработан именно для объединения этих основ в надеж
    GoldMiner mt4 pro
    Van Hoa Nguyen
    Эксперты
    GOLDMINER MT4 PRO is a Gold trading robot on the M15 or H1 timeframe, combining candlestick patterns, technical indicators and support and resistance breakouts. The robot uses a smart trend recognition strategy to keep the EA stable. Committed to accompanying you in new versions and being updated SETFILE closely following each market cycle helps the robot to be stable and suitable for the market slope at each time. GOLDMINER MT4 PRO is a safe strategy with manually entered pipstep coefficient d
    Theranto v3
    Hossein Davarynejad
    Эксперты
    //////  THEHRANTO V3  /////// ****  Important ****** This robot is equipped with a professional News Filter. During backtests, all important economic events are detected and trades are filtered before and after high-impact news. While backtests show reduced risk during news releases, the best way to verify real performance is through live signals       https://www.nxfx.ca/                                                                                                                         
    AW Double Grids EA
    AW Trading Software Limited
    4.5 (8)
    Эксперты
    Cоветник AW Double Grids MT4 - это агрессивный, полностью автоматизированный сеточный советник, с информационно торговой панелью и простой настройкой. Стратегия заключается в одновременной двухсторонней работе, мультиплицируя объем одного направления. Встроенный автоматический расчет лота, реализованы разные вариации увеличения объема позиций, и другие функции.  Инструкция ->   ЗДЕСЬ   /  Решение проблем - >  ЗДЕСЬ  /  МТ5 версия  - >   ЗДЕСЬ   Как торгует советник: AW Double Grids ведет двухст
    DS Gold Robot MT4
    MQL TOOLS SL
    4.1 (10)
    Эксперты
    Introducing the DS Gold Robot, your ultimate companion in navigating the intricate world of XAUUSD trading. Developed with precision and powered by cutting-edge algorithms, DS Gold is a forex robot meticulously crafted to optimize your trading performance with  XAUUSD pairs . With its advanced analytical capabilities,  DS Gold  Robot   constantly monitors the gold market, identifying key trends , patterns, and price movements with lightning speed. The DS Gold Robot opens positions every day from
    KonokaSystemNEO
    Nobuyoshi Murase
    1 (1)
    Эксперты
    KonokaSystemNEO - одна из трех сестер ( NEO, JOY, FUN ), основанных на KonokaSystem, с новой индивидуальностью и является оригинальным советником. Торговый стиль - дневная торговля с полуночи до середины дня по японскому времени. Валютная пара - "USDJPY", вход осуществляется по цене открытия M5. Каждая из трех сестер имеет свою логику и оснащена двумя типами входов и двумя типами выходов. Никакой логики сетки или мартингейла не используется. Внутренняя логика повторяет прибыль и убыток, проглат
    Infinity Trader EA
    Lachezar Krastev
    5 (15)
    Эксперты
    CHRISTMAS SALE — LIMITED TIME! Get Infinity Trader EA with a huge –65% discount AND receive Trend Matrix EA as a FREE BONUS ! Special Christmas Price: $187 (Regular Price: $547 — You Save $360!) FREE BONUS: Trend Matrix EA A powerful multi-symbol strategy packed with advanced features, supporting 10 trading pairs — real value: $447! After completing your purchase, simply contact me and I will send you your BONUS EA immediately. Don’t miss this once-a-year opportunity! Infinity Trader EA Live
    ThraeX
    Vasile Verdes
    3.6 (5)
    Эксперты
    ThraeX – скальпирование на M1. (DAX, XAU, etc) Вдохновлённый дисциплиной и точностью римской эпохи, ThraeX — это специализированный экспертный советник для MetaTrader 4, разработанный специально для высокочастотной торговли с использованием 1-минутного графика. Он предназначен для обработки быстрых колебаний рынка, стремясь выявлять и реагировать на краткосрочные ценовые движения с высокой скоростью и адаптивностью. Ключевые характеристики: ️ Логика скальпинга для M 1 – Предназначен для высокоч
    Gold Zenith mt4
    Marina Arkhipova
    5 (1)
    Эксперты
    Gold Zenith — премиальный советник для золота (XAUUSD) Gold Zenith — премиальный советник для золота (XAUUSD) Gold Zenith — мощный и дисциплинированный алгоритм для XAUUSD (золото). Он не использует опасные методы (сетка, мартингейл и т. п.), а каждая сделка защищена стоп-лоссом. Логика: поиск трендового движения и работа на откатах, при этом открывается только одна сделка по сигналу. Никаких сложных настроек — по умолчанию всё готово к работе: добавьте советник на график и торгуйте. Почему это
    Opening Range Breakout Master
    Thushara Dissanayake
    Эксперты
    The       Opening Range Breakout Master   — это профессиональная алгоритмическая торговая система, разработанная для извлечения выгоды из институциональных торговых концепций, таких как       ICT (Inner Circle Trader), Smart Money Concepts (SMC) и стратегии на основе ликвидности   . Этот экспертный советник автоматизирует обнаружение и выполнение       прорывы диапазона открытия (ORB)       в течение ключевых мировых сессий Forex, включая       Лондон, Нью-Йорк, Токио и Midnight Killzones   , по
    Diamond PRO
    Fanur Galamov
    4.79 (61)
    Эксперты
    Festive sale -40% is active! Enjoy :) Happy New Year and Marry Christmas !   Diamond PRO is enhanced powerful version of Diamond for advanced traders. Pro version includes optimized cores, new impoved entry points filters, new multistage profit closure algorithm and сontains number of external control parameter that allows build and fine tune own tradind decisions and algorithms. The system provides more accurate market entries, analyzes and filters upcoming economic news, contains spread prote
    Aurum AI mt4
    Leonid Arkhipov
    4.94 (31)
    Эксперты
    ОБНОВЛЕНИЕ — ДЕКАБРЬ 2025 В конце ноября 2024 года советник Aurum был выпущен в продажу. Всё это время он торговал в реальных условиях без фильтра новостей, без дополнительных защитных условий и без сложных ограничений — и при этом уверенно оставался на плаву. Этот год работы на реальном рынке наглядно показал надёжность самой торговой системы. И только после этого, опираясь уже на реальный опыт и статистику, в декабре 2025 года мы выпустили большое обновление: полностью обновлена премиальная
    GOLD Scalper PRO
    Lachezar Krastev
    4.41 (22)
    Эксперты
    CHRISTMAS SALE — LIMITED TIME! Get GOLD Scalper PRO with a huge –65% discount AND receive Trend Matrix EA as a FREE BONUS ! Special Christmas Price: $157 (Regular Price: $447 — You Save $290!) FREE BONUS: Trend Matrix EA A powerful multi-symbol strategy packed with advanced features, supporting 10 trading pairs — real value: $447! After completing your purchase, simply contact me and I will send you your BONUS EA immediately. Don’t miss this once-a-year opportunity! GOLD Scalper PRO is a ful
    Другие продукты этого автора
    Squid Grid AI MT5
    Christophe Pa Trouillas
    5 (4)
    Эксперты
    Торгуйте умнее и безопаснее с риск-диверсифицированным мульти-активным сеточным советником , оснащенным искусственным интеллектом для управления рисками . SQUID GRID AI — это сложная сеточная система, использующая возможности возврата к среднему на 6 некоррелированных инструментах. Она оптимизирует веса портфеля для максимизации прибыли, активно управляя рисками через мониторинг рынка на базе ИИ и многоуровневые протоколы защиты. [ Сигнал в реальном времени ] - [  Специальная группа поддержки |
    Risk Killer AI MT5
    Christophe Pa Trouillas
    4.8 (20)
    Эксперты
    Генерируйте стабильную прибыль с Grok AI-ассистентом , диверсифицированным по рискам и усиленным Bitcoin EA . RiskKILLER AI — это алгоритм скальпинга на прорывах, определяющий ключевые уровни для потенциальных движений с высокой волатильностью и выбирающий сделки с наилучшим соотношением риск/прибыль, при этом диверсифицируя риск на 5 активах. После покупки, чтобы получить API-ключ и руководство пользователя: 1. оставьте комментарий с запросом, 2. напишите мне напрямую (почта в указанной ниже гр
    Squid Grid AI MT4
    Christophe Pa Trouillas
    Эксперты
    Торгуйте умнее и безопаснее с риск-диверсифицированным мульти-активным сеточным советником , оснащенным искусственным интеллектом для управления рисками . SQUID GRID AI — это сложная сеточная система, использующая возможности возврата к среднему на 6 некоррелированных инструментах. Она оптимизирует веса портфеля для максимизации прибыли, активно управляя рисками через мониторинг рынка на базе ИИ и многоуровневые протоколы защиты. [ Сигнал в реальном времени ] - [  Специальная группа поддержки |
    Risk Killer AI Navigator MT5
    Christophe Pa Trouillas
    5 (1)
    Индикаторы
    RiskKILLER_AI Navigator — это помощник по направлению рынка и стратегии на основе ИИ для нескольких таймфреймов. Успех в трейдинге заключается в понимании рынка так, как это делают профессионалы. Именно это и предоставляет RiskKILLER_AI Navigator : Получайте аналитику институционального уровня с помощью ИИ-анализа тренда, настроений и макроэкономических показателей вне MQL5 , адаптированную под ваш стиль торговли. После покупки, чтобы получить руководство пользователя: 1. оставьте комментарий с
    TrendDecoder Premium MT5
    Christophe Pa Trouillas
    5 (4)
    Индикаторы
    Определите диапазоны и следующие вероятные движения  | Получите самые ранние сигналы и силу трендов    |  Получите четкие выходы перед разворотом  |  Определите уровни Фибо, которые будет тестировать цена   |  Индикатор без перерисовки и задержек - идеально подходит для ручной и автоматической торговли - подходит для всех активов и всех временных единиц После покупки, пожалуйста, свяжитесь со мной, чтобы получить ваш  БЕСПЛАТНЫЙ  TrendDECODER_Scanner. Версия МТ4 :   кликните сюда Получите наш по
    Risk Killer AI Navigator MT4
    Christophe Pa Trouillas
    5 (1)
    Индикаторы
    RiskKILLER_AI Navigator — это помощник по направлению рынка и стратегии на основе ИИ для нескольких таймфреймов. Успех в трейдинге заключается в понимании рынка так, как это делают профессионалы. Именно это и предоставляет RiskKILLER_AI Navigator : Получайте аналитику институционального уровня с помощью ИИ-анализа тренда, настроений и макроэкономических показателей вне MQL5 , адаптированную под ваш стиль торговли. После покупки, чтобы получить руководство пользователя: 1. оставьте комментарий с
    MSP Bridge
    Christophe Pa Trouillas
    Утилиты
    MSP_Bridge   — это бесплатная утилита, которая соединяет ИИ Grok 4 с   RiskKILLER AI Navigator , многотаймфреймовым   ассистентом по направлению рынка и стратегии на основе ИИ . Этот комплект поможет вам получить   инсайты институционального уровня с ИИ-анализом тренда, настроений и макроэкономики, адаптированным под ваш стиль торговли. RiskKILLER AI Navigator   [  MT5   -   MT4   ] Реализация Просто скачайте его и следуйте приведенным ниже инструкциям. Мы к вашим услугам в случае трудно
    FREE
    MSP Bridge MT4
    Christophe Pa Trouillas
    Утилиты
    MSP_Bridge — это бесплатная утилита, которая соединяет ИИ Grok 4 с RiskKILLER AI Navigator , многотаймфреймовым ассистентом по направлению рынка и стратегии на основе ИИ . Этот комплект поможет вам получить инсайты институционального уровня с ИИ-анализом тренда, настроений и макроэкономики, адаптированным под ваш стиль торговли. RiskKILLER AI Navigator   [  MT5   -   MT4   ] Реализация Просто скачайте его и следуйте приведенным ниже инструкциям. Мы к вашим услугам в случае трудностей — п
    FREE
    TrendDecoder Premium
    Christophe Pa Trouillas
    5 (8)
    Индикаторы
    Определите диапазоны и следующие вероятные движения   |  Получите самые ранние сигналы и силу трендов   |  Получите четкие выходы перед разворотом   |  Определите уровни Фибо, которые будет тестировать цена Индикатор без перерисовки и задержек - идеально подходит для ручной и автоматической торговли - подходит для всех активов и всех временных единиц После покупки, пожалуйста, свяжитесь со мной, чтобы получить ваш БЕСПЛАТНЫЙ TrendDECODER_Scanner. Версия   МТ5 :   кликните сюда Получите наш полны
    BladeScalper Premium
    Christophe Pa Trouillas
    5 (1)
    Индикаторы
    Получите сигнал о следующем разворотном движении   |   Оптимизируйте статистику коэффициента усиления   |   Получить зоны, которые цена будет тестировать   |   Индикатор без перерисовки и задержек - идеально подходит для ручной и автоматической торговли - подходит для всех активов и всех временных единиц $ 69  на старте - затем снова  $149 После покупки   пожалуйста, свяжитесь с моим каналом  для получения рекомендуемых настроек Версия   МТ4   -  МТ5   |  Ознакомьтесь с нашим   global MetaMetho
    PowerZones Premium
    Christophe Pa Trouillas
    Индикаторы
    Стратегическая зона затронута x3, x4, x5 раз    |   TP1/TP2/TP3 в  точках  или  значении   |   Визуально проверьте безопасность вашего соотношения Риск/Прибыль Индикатор без перерисовки и без задержек - Идеален для ручной и роботизированной торговли - Подходит для всех активов и всех таймфреймов Ограниченное по времени предложение  затем вернется к >> $99  После покупки свяжитесь со мной  для получения рекомендуемых и персонализированных настроек [ Версия MT5  -  MT4  | Проверьте наши 3 других
    TrendDecoder Scanner MT4
    Christophe Pa Trouillas
    Индикаторы
    Получайте сигналы TrendDECODER для нескольких активов и нескольких временных единиц | Определите лучшую временную единицу для входа | Максимизируйте свою прибыль и выигрышные сделки Индикатор и скринер без перерисовки и задержки - идеален для ручной и автоматической торговли - для всех активов и всех временных единиц. 49$ за первые 50 копий - затем 99$ . После покупки, пожалуйста, оставьте комментарий или отзыв, и мы отправим вам ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ индикатор стоимостью 99$. О чем это? Этот скрин
    MetaShield EA MT4
    Christophe Pa Trouillas
    5 (3)
    Эксперты
    Достигайте стабильных доходов с мощным EA, надежным и реалистичным тестированием на истории и постоянной поддержкой клиентов. Концепция MetaSHIELD заключается в том, чтобы предложить  лучшее из двух миров : Диверсификация рисков с  портфелем сетов , оптимизированным для минимизации просадок, и Производительность с  одиночными оптимизированными сетами , которые, конечно, более рискованны, но обладают высоким доходом. [  Файлы сетов и руководство по настройке   |   Специальная группа   | Версия  
    Bitcoin Rider EA MT4
    Christophe Pa Trouillas
    Эксперты
    Достигайте огромной прибыли с EA, разработанным для бычьего рынка биткойна, с надежным бэктестингом и постоянной поддержкой. Концепция BitcoinRIDER заключается в захвате параболических движений и использовании волатильности и трендов, которые определяют бычьи ралли. [ Руководство по настройке | Группа поддержки | Версия MT5 - MT4 ] После покупки пожалуйста, отправьте нам личное сообщение , чтобы получить второй набор файлов. Стратегия BitcoinRIDER использует трендовую стратегию с импульсами ,
    BladeScalper Premium MT5
    Christophe Pa Trouillas
    5 (2)
    Индикаторы
    Получите сигнал о следующем разворотном движении     |     Оптимизируйте статистику коэффициента усиления     |     Получить зоны, которые цена будет тестировать     |     Индикатор без перерисовки и задержек - идеально подходит для ручной и автоматической торговли - подходит для всех активов и всех временных единиц $ 69  на старте - затем снова  $149 После покупки  пожалуйста, свяжитесь с моим каналом  для получения рекомендуемых настроек Версия   МТ4 -  МТ5   |  Ознакомьтесь с нашим   global
    PowerZones Premium MT5
    Christophe Pa Trouillas
    Индикаторы
    Стратегическая зона затронута x3, x4, x5 раз    |   TP1/TP2/TP3 в  точках  или  значении   |   Визуально проверьте безопасность вашего соотношения Риск/Прибыль Индикатор без перерисовки и без задержек - Идеален для ручной и роботизированной торговли - Подходит для всех активов и всех таймфреймов Ограниченное по времени предложение  затем вернется к >> $99  После покупки свяжитесь со мной  для получения рекомендуемых и персонализированных настроек [ Версия MT5  -  MT4  | Проверьте наши 3 других
    TrendDecoder Scanner MT5
    Christophe Pa Trouillas
    5 (1)
    Индикаторы
    Получайте сигналы TrendDECODER для нескольких активов и нескольких временных единиц | Определите лучшую временную единицу для входа | Максимизируйте свою прибыль и выигрышные сделки Индикатор и скринер без перерисовки и задержки - идеален для ручной и автоматической торговли - для всех активов и всех временных единиц. 49$ за первые 50 копий - затем 99$ . После покупки, пожалуйста, оставьте комментарий или отзыв, и мы отправим вам ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ индикатор стоимостью 99$. О чем это? Этот скрин
    MetaShield EA MT5
    Christophe Pa Trouillas
    4.17 (12)
    Эксперты
    Достигайте стабильных доходов с диверсифицированными портфелями советников с проверенным тестированием и постоянной поддержкой клиентов  По умолчанию установочный файл для XAUUSD Single EA с реинвестированием. После покупки,   пожалуйста, отправьте нам личное сообщение  для получения других установочных файлов. [   Установочные файлы и руководство |   Посвященная группа | Версия   MT5   -   MT4  ] Почему выбрать этот советник диверсифицированные портфели   - адаптированные для торговли в любых
    Bitcoin Rider EA MT5
    Christophe Pa Trouillas
    5 (1)
    Эксперты
    Достигайте огромной прибыли с EA, разработанным для бычьего рынка биткойна, с надежным бэктестингом и постоянной поддержкой. Концепция BitcoinRIDER заключается в захвате параболических движений и использовании волатильности и трендов, которые определяют бычьи ралли. [ Руководство по настройке | Группа поддержки | Версия MT5 - MT4 ] После покупки пожалуйста, отправьте нам личное сообщение , чтобы получить второй набор файлов. Стратегия BitcoinRIDER использует трендовую стратегию с импульсами ,
    Фильтр:
    lcornuel
    36
    lcornuel 2025.11.30 21:46 
     

    I bought many algos from Chris and his team of quants. I have been around on mql5 for some time now and never saw this level of seriousness and robustness of algos. Who gives such a precision on P&L??? https://docs.google.com/spreadsheets/d/1veehgNXLuh_9eRg1t7sVFAtBV9YDYkt0uTMk6NOAvLs/edit?usp=sharing Continue the good work !!!

    Christophe Pa Trouillas
    9414
    Ответ разработчика Christophe Pa Trouillas 2025.12.01 09:30
    Thanks for this Laurent; We are happy you are profiting with us of our work.
    check GoldZILLA_AI our future launch that completes the algo portfolio ^^
    rbarrueco
    24
    rbarrueco 2025.06.14 07:43 
     

    HI! I just purchased the product and sent you a mail indicated in the RiskKILLER AI Public group. Please send me the User Manual containing the API Key.

    Christophe Pa Trouillas
    9414
    Ответ разработчика Christophe Pa Trouillas 2025.12.04 16:35
    thanks for your purchase ^^ please post your trade in the comment section !
    John Bergerat
    359
    John Bergerat 2025.06.02 07:39 
     

    The model looks to work. Again as specified, interesting approach using an API connexion to connect to Grok. Working on a similar project so inspiring project here.

    Christophe Pa Trouillas
    9414
    Ответ разработчика Christophe Pa Trouillas 2025.12.04 16:35
    thanks for your purchase ^^ please post your trade in the comment section !
    Ответ на отзыв