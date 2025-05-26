Risk Killer AI MT4
- Эксперты
- Christophe Pa Trouillas
- Версия: 1.4
- Обновлено: 14 декабря 2025
- Активации: 10
Генерируйте стабильную прибыль с Grok AI-ассистентом, диверсифицированным по рискам и усиленным Bitcoin EA.
RiskKILLER AI — это алгоритм скальпинга на прорывах, определяющий ключевые уровни для потенциальных движений с высокой волатильностью и выбирающий сделки с наилучшим соотношением риск/прибыль, при этом диверсифицируя риск на 5 активах.
Почему стоит выбрать этот EA?
Диверсификация риска
- Торговля в обоих направлениях
- Краткосрочное удержание позиций
- Страховка с помощью стоп-лосса
- Распределение сделок по 5 некоррелированным популярным рынкам
Поддержка ИИ
- Усилен моделью Grok3 — EA действует как менеджер рисков
- Анализирует в реальном времени X/Twitter и новости
- Оценивает волатильность 5 активов ежедневно
- Рекомендует настройки риска: "Снизьте риск" / "Повышайте риск" / "Оставьте средний риск"
Этические и строгие стандарты в тестировании
- 100% качественные данные без пропусков
- Никакой манипуляции стоп-лоссами или тейк-профитами в истории
- Без переоптимизации
Надежная живая производительность
- Проверено с помощью Walk-Forward и Монте-Карло тестов
Близкая и постоянная поддержка
- Независимо от вашего опыта, мы поможем вам сразу выйти на рынок
Поддержка проп-фирм
Перед покупкой убедитесь в правилах вашей Prop Firm. Ограничения могут включать:
- Удержание позиций на ночь
- Одновременные сделки
- Торговля во время новостей
- Высокочастотная торговля
В любом случае, мы предоставим соответствующий set-файл.
Руководство по тестированию и установке
- Актив и таймфрейм запуска EA: BTCUSD | M1
- Торгуемые активы: BTCUSD, EURUSD, XAUUSD, USDJPY, US500
- Таймфреймы: EURUSD | H1, BTCUSD | M30, XAUUSD | H1, USDJPY | H1, US500 | M30
- История тестирования: 900 000 тиков (в 4 раза больше мини-истории)
- Период тестирования: Январь 2019 – Апрель 2025, Every Tick
- Минимальный / Рекомендуемый депозит: $100 / $1000
Предупреждение о рисках
- Осознайте риски перед покупкой этого советника
- Прошлая доходность не гарантирует будущую
- Ни одна система не выигрывает 100% времени
I bought many algos from Chris and his team of quants. I have been around on mql5 for some time now and never saw this level of seriousness and robustness of algos. Who gives such a precision on P&L??? https://docs.google.com/spreadsheets/d/1veehgNXLuh_9eRg1t7sVFAtBV9YDYkt0uTMk6NOAvLs/edit?usp=sharing Continue the good work !!!