Squid Grid AI MT5

Handeln Sie intelligenter und sicherer mit einem risikodiversifizierten Multi-Asset-Grid-EA, der von KI-Risikomanagement unterstützt wird.

SQUID GRID AI ist ein ausgeklügeltes Grid-basiertes System, das Mean-Reversion-Opportunitäten über 6 unkorrelierte Instrumente nutzt. Es optimiert das Portfoliogewicht, um Gewinne zu maximieren, während es Risiken durch KI-gestütztes Marktmonitoring und mehrschichtige Schutzprotokolle aktiv verwaltet.

Nach dem Kauf senden Sie mir bitte eine private Nachricht, um das Benutzerhandbuch und die KI-Einrichtungsanweisungen zu erhalten.





Leistungsübersicht (Backtest: 2020-2025)

Risikoprofil Startkapital Endguthaben Gesamtrendite Maximaler Drawdown Mittleres Risiko $1,000 $6,000 +500% -24.6% (monatlich) Geringes Risiko $1,000 $3,500 +250% -12.3% (monatlich)

Vergangene Leistung ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Diese Zahlen repräsentieren Backtest-Daten von 2020-2025. Trading birgt ein erhebliches Verlustrisiko.

Warum diesen EA wählen?

Multi-Asset-Diversifikation

Handelt 6 unkorrelierte Instrumente: XAUUSD, EURUSD, EURJPY, GBPNZD, AUDCAD, USDCAD

Optimierte Gewichtungszuordnung zur Gewinnmaximierung bei gleichzeitiger Risikostreuung

Fortschrittliches strukturelles Risikomanagement im Kern

Ausgeklügelte Grid-Strategie mit eingebauten Sicherheitsvorkehrungen

Nutzt statistisch hochwahrscheinliche Mean-Reversion-Opportunitäten

Erkennt überkaufte und überverkaufte Bedingungen für optimalen Einstieg

Fügt Positionen während Preisrückgängen hinzu, um durchschnittliche Einstiegspreise zu verbessern

Wichtig: Keine Martingale-Strategie wird verwendet. Enthält maximale Grid-Ebenenlimits und Gesamtpositions-Stop-Loss-Schutz.

KI-gestützte Marktanpassung & Risikomanagement

Integrierte KI überwacht Marktstimmung, Nachrichtenereignisse und Volatilität in Echtzeit

Analysiert tägliche makroökonomische Bedingungen zur Anpassung der Strategieparameter

Schließt Positionen automatisch oder pausiert den Handel während abnormaler Marktereignisse

Liefert klare Risikoempfehlungen (Konservativ/Neutral/Aggressiv) basierend auf Live-Analyse

Fortschrittenes Grid-Money-Management

Anpassbare Gewinnentnahmeschwellen basierend auf Ihrer Risikotoleranz

Konfigurierbare maximal tolerierbare Drawdown- und Lotgrößen-Einstellungen

Regelmäßige Gewinnentnahmeempfehlungen (typischerweise nach 10-30% Kontowachstum)

Klare "Entnahme empfohlen"-Signale von der KI zur Gewinnsicherung

Transparente & überprüfbare Leistung

Live-Signal für Echtzeit-Leistungsüberprüfung verfügbar

Backtest-Ergebnisse stimmen durch rigorose Risikoprotokolle mit Live-Trading überein

Mehrschichtiger Schutz speziell für Grid-Strategie-Einschränkungen entwickelt, inklusive Korrelationsüberwachung und Trenderkennung

Umfassende Unterstützung

Vollständige Einrichtungsanleitung für alle Trader-Erfahrungsstufen bereitgestellt

Aktive dedizierte Support-Gruppe mit direktem Entwicklerzugang

Regelmäßige Updates und Optimierungen basierend auf Marktregimeänderungen

Prop Firm Unterstützung

Vor dem Kauf überprüfen Sie bitte die Regeln Ihrer Prop Firm und Challenge-Beschränkungen, die enthalten können:

Grid-Trading-Strategien

Gleichzeitige Trades über mehrere Assets

Trading während Hochvolatilitätsperioden

Absicherung von Positionen

Maximale Drawdown-Beschränkungen

Wir bieten Anleitung und Set-Dateien zur Einhaltung gängiger Challenge-Regeln.

Backtest & Einrichtungsleitfaden

EA-Start-Asset und Zeitrahmen: EURUSD | M5

EURUSD | M5 Gehandelte Assets: XAUUSD, EURUSD, EURJPY, GBPNZD, AUDCAD, USDCAD

XAUUSD, EURUSD, EURJPY, GBPNZD, AUDCAD, USDCAD Zeitrahmen: M5-H1 (angepasst an das Volatilitätsprofil des Assets)

M5-H1 (angepasst an das Volatilitätsprofil des Assets) Backtest-Datenqualität: Umfassende Tests mit qualitativ hochwertigen Brokerdaten für genaue CAD-Paar-Historie (2020-2025)

Umfassende Tests mit qualitativ hochwertigen Brokerdaten für genaue CAD-Paar-Historie (2020-2025) Getesteter Zeitraum: 2020 – 2025, OHLC-Modell

2020 – 2025, OHLC-Modell Mindest- / Empfohlene Einzahlung: $500 / $2000 (für optimalen Betrieb über alle 6 Assets)

Wesentliche Risikowarnung