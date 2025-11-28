Squid Grid AI MT5

5

Handeln Sie intelligenter und sicherer mit einem risikodiversifizierten Multi-Asset-Grid-EA, der von KI-Risikomanagement unterstützt wird.

SQUID GRID AI ist ein ausgeklügeltes Grid-basiertes System, das Mean-Reversion-Opportunitäten über 6 unkorrelierte Instrumente nutzt. Es optimiert das Portfoliogewicht, um Gewinne zu maximieren, während es Risiken durch KI-gestütztes Marktmonitoring und mehrschichtige Schutzprotokolle aktiv verwaltet.

[Live-Signal] - [ Dedizierte Support-Gruppe | Version MT5 - MT4 ]

Nach dem Kauf senden Sie mir bitte eine private Nachricht, um das Benutzerhandbuch und die KI-Einrichtungsanweisungen zu erhalten.


Leistungsübersicht (Backtest: 2020-2025)

Risikoprofil Startkapital Endguthaben Gesamtrendite Maximaler Drawdown
Mittleres Risiko $1,000 $6,000 +500% -24.6% (monatlich)
Geringes Risiko $1,000 $3,500 +250% -12.3% (monatlich)

Vergangene Leistung ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Diese Zahlen repräsentieren Backtest-Daten von 2020-2025. Trading birgt ein erhebliches Verlustrisiko.


Warum diesen EA wählen?

Multi-Asset-Diversifikation

  • Handelt 6 unkorrelierte Instrumente: XAUUSD, EURUSD, EURJPY, GBPNZD, AUDCAD, USDCAD
  • Optimierte Gewichtungszuordnung zur Gewinnmaximierung bei gleichzeitiger Risikostreuung
  • Fortschrittliches strukturelles Risikomanagement im Kern

Ausgeklügelte Grid-Strategie mit eingebauten Sicherheitsvorkehrungen

  • Nutzt statistisch hochwahrscheinliche Mean-Reversion-Opportunitäten
  • Erkennt überkaufte und überverkaufte Bedingungen für optimalen Einstieg
  • Fügt Positionen während Preisrückgängen hinzu, um durchschnittliche Einstiegspreise zu verbessern
  • Wichtig: Keine Martingale-Strategie wird verwendet. Enthält maximale Grid-Ebenenlimits und Gesamtpositions-Stop-Loss-Schutz.

KI-gestützte Marktanpassung & Risikomanagement

  • Integrierte KI überwacht Marktstimmung, Nachrichtenereignisse und Volatilität in Echtzeit
  • Analysiert tägliche makroökonomische Bedingungen zur Anpassung der Strategieparameter
  • Schließt Positionen automatisch oder pausiert den Handel während abnormaler Marktereignisse
  • Liefert klare Risikoempfehlungen (Konservativ/Neutral/Aggressiv) basierend auf Live-Analyse

Fortschrittenes Grid-Money-Management

  • Anpassbare Gewinnentnahmeschwellen basierend auf Ihrer Risikotoleranz
  • Konfigurierbare maximal tolerierbare Drawdown- und Lotgrößen-Einstellungen
  • Regelmäßige Gewinnentnahmeempfehlungen (typischerweise nach 10-30% Kontowachstum)
  • Klare "Entnahme empfohlen"-Signale von der KI zur Gewinnsicherung

Transparente & überprüfbare Leistung

  • Live-Signal für Echtzeit-Leistungsüberprüfung verfügbar
  • Backtest-Ergebnisse stimmen durch rigorose Risikoprotokolle mit Live-Trading überein
  • Mehrschichtiger Schutz speziell für Grid-Strategie-Einschränkungen entwickelt, inklusive Korrelationsüberwachung und Trenderkennung

Umfassende Unterstützung

  • Vollständige Einrichtungsanleitung für alle Trader-Erfahrungsstufen bereitgestellt
  • Aktive dedizierte Support-Gruppe mit direktem Entwicklerzugang
  • Regelmäßige Updates und Optimierungen basierend auf Marktregimeänderungen

Prop Firm Unterstützung

Vor dem Kauf überprüfen Sie bitte die Regeln Ihrer Prop Firm und Challenge-Beschränkungen, die enthalten können:

  • Grid-Trading-Strategien
  • Gleichzeitige Trades über mehrere Assets
  • Trading während Hochvolatilitätsperioden
  • Absicherung von Positionen
  • Maximale Drawdown-Beschränkungen

Wir bieten Anleitung und Set-Dateien zur Einhaltung gängiger Challenge-Regeln.


Backtest & Einrichtungsleitfaden

  • EA-Start-Asset und Zeitrahmen: EURUSD | M5
  • Gehandelte Assets: XAUUSD, EURUSD, EURJPY, GBPNZD, AUDCAD, USDCAD
  • Zeitrahmen: M5-H1 (angepasst an das Volatilitätsprofil des Assets)
  • Backtest-Datenqualität: Umfassende Tests mit qualitativ hochwertigen Brokerdaten für genaue CAD-Paar-Historie (2020-2025)
  • Getesteter Zeitraum: 2020 – 2025, OHLC-Modell
  • Mindest- / Empfohlene Einzahlung: $500 / $2000 (für optimalen Betrieb über alle 6 Assets)

Wesentliche Risikowarnung

  • Wir befürworten informierte Käufe: Wie man nicht getäuscht wird, wenn man einen Algorithmus kauft
  • CFD- und Forex-Trading beinhalten erhebliches Verlustrisiko. Risikieren Sie nur Kapital, dessen Verlust Sie sich leisten können.
  • Sorgfältige Konfiguration, Risikomanagement und regelmäßige Gewinnentnahme sind für langfristigen Erfolg wesentlich.
  • Grid-Strategien können während anhaltender starker Trends erhebliche Drawdowns erfahren. Unser KI-Monitoring und Risikokontrollen sind zur Milderung ausgelegt, aber Risiko kann nicht beseitigt werden.
  • Vergangene Leistung garantiert keine zukünftige Rentabilität.
  • Kein Trading-System kann 100% der Zeit gewinnen. Verluste sind Teil des Tradings.
  • Testen Sie den EA vor dem Live-Trading immer gründlich auf einem Demokonto.
Bewertungen 6
Tamas Szebeni
356
Tamas Szebeni 2025.12.15 09:37 
 

The developer, Chris won't let you down. He is an honest person, who is developing experts for the long term profit. I use Risk Killer for more than 6 months with good profit and I hope this grid machine will also make my days. In two month I will update this review with results.On the first week it made only profits. Keep on your hard work Chris :)

Treizarius
20
Treizarius 2025.12.14 16:28 
 

Very interesting strategy that really focuses on capital protection with AI. It's quite unique for grids. Already really positive trades. Good support by Chris.

William Jonathan
55
William Jonathan 2025.12.11 04:20 
 

I've been using it for over 2 weeks and has profited greatly. Really recommend!

Empfohlene Produkte
Nova WDX Trader
Anita Monus
Experten
Nova WDX Trader ist eine verfeinerte Implementierung des klassischen ADX Wilder Trendstärke-Algorithmus - entwickelt zu einer disziplinierten, automatisierten Handelsstrategie, die Momentum, Struktur und Timing berücksichtigt. Er baut auf der ursprünglichen, von Welles Wilder eingeführten Logik auf und erweitert sie um eine moderne Ausführungs- und Risikokontrolle. Anstatt auf kurzfristige Volatilität zu reagieren, wartet der Nova WDX Trader auf eine bestätigte Richtungsstärke, die auf der ADX-F
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Experten
| Vollautomatische, vom Smart Money Concept (ICT) inspirierte Handelslösung mit Multi-Strategie-Fähigkeiten | Gebaut von einem Grid Trader >> für Grid Trader. This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions) Echtes Überwachungssignal --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - kurz für Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor - ist ein Multi-Währungs- Multi-Timeframe EA der nächsten Generation.EA basiert auf der weithin bekannten (un
PairsTrading MT5
Evgenii Kuznetsov
Experten
Der EA identifiziert Divergenzen in zwei korrelierten Währungspaaren und handelt in die Richtung, in der sie wieder konvergieren. Arbeits-Zeitrahmen: M30 Eingabeparameter MagicNumber - Identifikationsnummer für den EA. OrdersComment - Kommentar zur Order, automatisch, wenn ein leerer Wert eingegeben wird. Lots - Losgröße. DepoPer001Lot - automatische Lotberechnung (Angabe des Saldos pro 0,01 Lot) (wenn 0, wird der Wert aus dem Parameter 'Lots' verwendet). TimeFrame - Arbeits-Zeitrahmen. Symbol
Ilan
Andrey Khatimlianskii
4.71 (7)
Experten
Ilan für MetaTrader 5 Durch die Verwendung der virtuellen Trades wird der Handel in beide Richtungen (Kauf und Verkauf) gleichzeitig möglich. Dies ermöglicht es den Benutzern, die beliebte Strategie für die Nettobuchhaltung von Positionen, die von MetaTrader 5 angewendet wird, anzupassen. Einstellungen des Expert Advisors Die Einrichtung des Expert Advisors ist einfach. Dennoch stehen alle wichtigen Einstellungen der Strategie zur Anpassung zur Verfügung. Verfügbare Werkzeuge: Eindeutige MagicN
SmartScalp Pro MT5
Serhii Shtepa
Experten
Scalping-Bot für das Paar Gold/Dollar (XAU/USD) - eine leistungsstarke und vielseitige Lösung für Trader, die in einem dynamischen Markt maximale Effizienz bieten soll. Dieser Bot wurde speziell für das Scalping entwickelt: Er analysiert Preisänderungen und platziert Trades, noch bevor bedeutende Marktbewegungen einsetzen. So kann er sich frühzeitig vorteilhafte Positionen sichern und selbst aus kleinsten Marktschwankungen Kapital schlagen. Hauptmerkmale: Flexibilität: Passt sich allen Marktbedi
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (234)
Experten
Hamster Scalping ist ein vollautomatischer Handelsberater, der kein Martingal verwendet. Nachtskalping-Strategie. Als Eingänge werden der RSI-Indikator und der ATR-Filter verwendet. Der Berater benötigt eine Sicherungskontoart. Di Überwachung der realen Arbeit sowie meine anderen Entwicklungen finden Sie hier: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Allgemeine Empfehlungen Mindesteinzahlung von 100 US-Dollar, ECN-Konten mit minimalem Spread verwenden, Standardeinstellungen für eurusd M5 g
Trade bot Smartic
Dmytro Merenko
Experten
ID Trade_Bot BS - ein effektives Werkzeug für den automatisierten Handel mit RSI Trade_Bot BS ist eine effiziente Lösung für den automatisierten Handel auf Basis des RSI, die eine flexible Anpassung der Parameter und des Risikomanagements ermöglicht. Dank der Möglichkeit, einen Handelsmodus zu wählen, dynamischen Stop-Loss- und Take-Profit-Levels und der Anpassung des Handelsmodus (Kaufen, Verkaufen oder beides), ist er für verschiedene Handelsstrategien geeignet. Hauptmerkmale: Verwend
Fundamental Robot MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Experten
Fundamental Robot ist ein Expert Advisor, der auf dem Fundamental Signals Indicator basiert. Der Fundamental Signals Indicator verfügt über eine leistungsstarke Berechnungsmaschine, die Marktbewegungen über 30000 Punkte vorhersagen kann. Der Indikator wird als fundamental bezeichnet, weil er Trends mit großen Bewegungen, ohne komplizierte Eingaben und mit geringem Risiko vorhersagen kann. Der EA arbeitet mit niedrigen Margin-Levels und hat daher ein geringes Risiko. EA verwenden: Der EA ist
Raja Trading Pro
Ikhwan Naufal Fiqri
Experten
Raja Trading PRO - Das intelligente BEP-Rückgewinnungsnetz Produkt-Beschreibung Haben Sie genug von gewöhnlichen Grid-EAs, die tagelang im Drawdown stecken bleiben und unrealistischen Gewinnzielen hinterherjagen? Raja Trading PRO hebt das ursprüngliche Konzept auf ein viel höheres Niveau und bietet professionelle Funktionen, die der Standardversion weit überlegen sind. Dieser EA wurde mit einer völlig anderen Philosophie entwickelt: Schnelle Erholung. Dies ist kein passiver EA. Es handelt sich
Bear vs Bull EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Experten
Bear vs Bull EA ist ein automatisierter Berater für den täglichen Betrieb des FOREX-Währungsmarktes in einem volatilen und ruhigen Markt. Geeignet sowohl für erfahrene Händler als auch für Anfänger. Es funktioniert mit allen Brokern, einschließlich amerikanischer Broker, die FIFO erfordern, um vor allem zuvor geöffnete Transaktionen zu schließen. *Um das Panel zu aktivieren, ist es notwendig, den Parameter DRAW_INFORMATION = true in den Einstellungen zu setzen; - Empfehlungen Bevor Sie den Ber
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Experten
Gyroscope professional forex expert ( für die Paare EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY) analysiert den Markt anhand des Elliot Wave Index. Die Elliot-Wellen-Theorie ist die Interpretation von Prozessen auf den Finanzmärkten durch ein System von visuellen Modellen (Wellen) auf Kurscharts. Der Autor der Theorie, Ralph Elliott, identifizierte acht Varianten von alternierenden Wellen (von denen fünf im Trend und drei gegen den Trend verla
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Experten
SolarTrade Suite Financial Robot: LaunchPad Market Expert – entwickelt, um Trades zu eröffnen! Dies ist ein Handelsroboter, der spezielle innovative und fortschrittliche Algorithmen zur Berechnung seiner Werte verwendet, Ihr Assistent in der Welt der Finanzmärkte. Verwenden Sie unseren Satz von Indikatoren aus der SolarTrade Suite-Reihe, um den Zeitpunkt für den Start dieses Roboters besser zu wählen. Schauen Sie sich unsere anderen Produkte aus der SolarTrade Suite-Reihe am Ende der Beschrei
Nova DCA Trader
Anita Monus
Experten
Nova DCA Trader ist ein Expert Advisor zur Verwaltung von Trades unter Verwendung der Dollar-Cost Averaging (DCA) Strategie, die eine kontrollierte Skalierung von Positionen in trendigen oder volatilen Märkten ermöglicht. Durch Mittelwertbildung in Positionen auf vordefinierten Niveaus zielt dieser EA darauf ab, den Einstiegspreis zu verbessern und das Gewinnpotenzial zu maximieren, während das Risiko sorgfältig verwaltet wird. Im Gegensatz zu rücksichtslosen Grid- oder Martingale-Systemen wende
Bober Real MT5
Arnold Bobrinskii
4.76 (17)
Experten
Bober Real MT5 ist ein vollautomatischer Forex-Expert Advisor. Der Roboter wurde 2014 entwickelt und hat seitdem viele profitable Trades erzielt – über 7000 % Kontowachstum auf meinem persönlichen Konto. Es gab viele Updates, aber die 2019-Version gilt als die beste. Der Roboter kann auf jedem Instrument laufen, erzielt jedoch die besten Ergebnisse mit EURGBP und GBPUSD im M5-Zeitrahmen . Bei falschen Einstellungen liefert er keine guten Ergebnisse. Set-Dateien für Live-Konten sind nur für Käufe
Classic Market Surfer EA
Buti Andy Moeng
Experten
Classic Market Surfer EA - Eine zeitlose, bewährte Strategie für den Goldhandel Jahrelang war diese leistungsstarke Handelsstrategie der Öffentlichkeit verborgen und nur wenigen Auserwählten vorbehalten. Jetzt ist der Classic Market Surfer EA zum ersten Mal für Trader wie Sie verfügbar. Dieser EA basiert auf reinen, bewährten Handelsprinzipien und verlässt sich nicht auf trendige Gimmicks wie KI oder maschinelles Lernen. Stattdessen macht er sich eine klassische, robuste Strategie zunutze, die ü
Nova MFI Scalper
Anita Monus
Experten
Nova MFI Scalper bringt den beliebtesten Oszillator der Buy-Side direkt auf Ihren MT5-Chart. Der EA basiert auf dem Money Flow Index (MFI) - einer volumengewichteten RSI-Variante, die schwache Kursbewegungen herausfiltert - und setzt auf echte Akkumulation und Distribution. Das Ergebnis? Sauberere Einstiege, schnellere Ausstiege und weniger Fake-outs. Warum Händler Nova MFI Trader zu ihrem Werkzeugkasten hinzufügen sollten Volumenbestätigte Signale: MFI kombiniert Preis und Tick-Volumen und fil
OverSeer MT5
Theo Karam
4 (2)
Experten
OverSeer:Ihr durchdachter Handelsverbündeter OverSeer ist nicht einfach nur ein weiterer Expert Advisor - es ist ein sorgfältig ausgearbeiteter Begleiter für Händler, die sich mit einem stetigen, konservativen Ansatz in der komplexen Welt des Indexhandels zurechtfinden wollen. OverSeer wurde in jahrelanger Experimentier- und Lernarbeit entwickelt und hilft Ihnen dabei, sich an den globalen Märkten zu engagieren, während Sie Ihre Strategien auf dem Boden der Tatsachen halten. Warum OverSeer wäh
Expert Smart Trend
Ruslan Pishun
3 (6)
Experten
Das Handelssystem arbeitet mit sieben Paaren und einem Zeitrahmen. Der Expert Advisor verwendet Handelssysteme für trendbasierte Einstiege mit Hilfe der Indikatoren Envelopes und CCI. Jeder Indikator verwendet bis zu fünf Perioden für die Berechnung der Trends. Der EA verwendet Wirtschaftsnachrichten, um die langfristigen Kursbewegungen zu berechnen. Der EA verfügt über einen eingebauten intelligenten adaptiven Gewinnmitnahmefilter. Der Roboter wurde für jede Währung und jeden Zeitrahmen gleichz
Exp TickSniper PRO FULL
Vladislav Andruschenko
3.97 (58)
Experten
Exp-TickSniper - Hochgeschwindigkeits-Tick-Scalper mit automatischer Parameterauswahl für jedes Währungspaar. Träumen Sie von einem Berater, der die Handelsparameter automatisch berechnet? Automatisch optimiert und abgestimmt? Die Vollversion des Systems für MetaTrader 4:   TickSniper  Scalper   für MetaTrader 4 TickSniper - Full Description   + DEMO + PDF Der EA wurde auf der Grundlage von Erfahrungen entwickelt, die in fast 10 Jahren EA-Programmierung gesammelt wurden. Um mit unserem Berater
Breakout Master Strategy
Ivan Isern Puyuelo
Experten
Breakout Master Strategy ist ein präzisionsgefertigter Long-Only Expert Advisor, der von bullischen Ausbrüchen bei Indizes und Rohstoffen wie Gold profitiert. Es ist der eigentliche Motor, der hinter der öffentlich getrackten Darwinex-Strategie EWLT steckt - echtes Geld, echte Ergebnisse und jetzt auch für die Automatisierung auf Ihrem MetaTrader 5-Terminal verfügbar. Dies ist kein Grid oder Martingale EA. Es handelt sich um eine regelbasierte Strategie, die auf Preisaktionen und Momentum basier
Green Hawk
Rashed Samir
Experten
Green Hawk ist ein professioneller Scalping-Experte. Die Strategie basiert auf intelligenten Scalping-Algorithmen, die in bestimmten Perioden des Marktes handelt. Das System verwendet keine riskanten Strategien wie Grid oder Martingale. Der Handel basiert auf der Rückkehr des Preises in kurzen Zeiträumen. Alle Trades werden innerhalb von Stunden geschlossen. Ich werde den Preis in naher Zukunft erhöhen. Nächster Preis: $700 Der endgültige Preis wird $2000 sein. Verkauft wird nur über die mql5
GoldRobotics
Patiwat Phinitsuwan
Experten
GoldRobotics EA: Automatisierter Goldhandel mit Präzision und Geschwindigkeit GoldRobotics ist ein hochentwickelter Expert Advisor für den automatisierten Handel auf dem XAUUSD (Gold) Markt. Dieser EA verwendet eine einzigartige Strategie, die auf einer präzisen Erkennung von Kerzenmustern und einer Volumenanalyse basiert und schnelle Ein- und Ausstiege für eine optimale Performance unter volatilen Marktbedingungen ermöglicht . Er legt den Schwerpunkt auf schnelle Reaktionen auf Marktschwank
Max ScalperSpeed MT5
Paranchai Tensit
Experten
Max ScalperSpeed MT5 ist ein vollautomatischer Expert Advisor. Dieses System wurde entwickelt, um die Effizienz der Generierung von mehr Rendite zu verbessern. Es stützt sich auf Scalping- und Erholungsstrategien mit angemessenen Handelsfrequenzen und ist in der Lage, unter allen Marktbedingungen gut zu funktionieren, egal ob es sich um einen Trend oder eine Seitwärtsbewegung handelt, und ist in der Lage, unter allen Bedingungen Vollzeit zu handeln. Aktivieren oder deaktivieren Sie die Nachrich
The Market Beast Dominator
Wilfried Ntamatungiro
5 (1)
Experten
Der Market Beast Dominator EA ist ein automatisches Handelssystem, das für den Forex-Markt entwickelt wurde. Es basiert in erster Linie auf der Analyse der Marktstruktur und identifiziert wichtige strukturelle Verschiebungen wie Break of Structure (BOS) und Change of Character (CHOCH) , um Richtungsvorgaben und präzise Einstiegszonen zu bestimmen. Indem er sich darauf konzentriert, wie sich der Preis um strukturelle Bruchpunkte herum verhält, erfasst der EA Setups mit hoher Wahrscheinlichkeit,
RSI Master PRO EA
Luis Corso
Experten
RSI Master PRO - Professioneller Expert Advisor für MetaTrader 5 Übersicht: RSI Master PRO ist ein Expert Advisor (EA), der für MT5 entwickelt wurde, um automatisch auf den Finanzmärkten zu handeln und dabei den Relative Strength Index (RSI) als zentrale Entscheidungsgrundlage zu nutzen. Sein modularer Aufbau und seine vollständig anpassbaren Parameter machen ihn zu einem leistungsstarken und flexiblen Werkzeug für Händler, die ihre Strategie auf diesen Momentum-Indikator stützen. ️ Technisc
SmartRisk MA Pro
Oleg Polyanchuk
Experten
SmartRisk MA Pro Strategie-Übersicht: SmartRisk MA Pro ist eine optimierte, risikoorientierte automatisierte Handelsstrategie (Expert Advisor), die für die MetaTrader 5 Plattform entwickelt wurde. Sie wurde entwickelt, um Handelsmöglichkeiten auf der Grundlage von Kursabweichungen von gleitenden Durchschnitten zu identifizieren und beinhaltet ein umfassendes Kapitalmanagementsystem. Der Expert Advisor arbeitet mit einer "New Bar"-Logik, die Stabilität und Vorhersagbarkeit bei der Ausführung von
QuanTum AI Pro
Phung Van Linh
Experten
Wir stellen Ihnen Quantum AI PRO vor , den bahnbrechenden MQL5 Expert Advisor, der den Handel mit dem renommierten GBPUSD-Paar verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Trader mit über 15 Jahren Handelserfahrung. ***Kaufen Sie Quantum AI PRO und Sie könnten Quantum StarMan oder Quantum Gold Emperor kostenlos erhalten !*** Fragen Sie privat nach weiteren Details Quantum AI PRO findet die besten Ein- und Ausstiegspunkte basierend auf den vom neuronalen Netzwerk trainierten Daten und dem aktu
Universal MT5 MACD
Volodymyr Hrybachov
Experten
Handelsroboter auf dem MACD-Indikator Dies ist eine vereinfachte Version des Handelsroboters, er verwendet nur eine Einstiegsstrategie (die erweiterte Version hat mehr als 10 Strategien) Vorteile für Experten: Scalping, Martingale, Grid-Trading. Sie können den Handel mit nur einer Order oder einem Orderraster einrichten. Ein hochgradig anpassbares Auftragsraster mit einem dynamischen, festen oder Multiplikatorschritt und einem Handelslot ermöglicht es Ihnen, den Expert Advisor an fast jedes
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Experten
Magic EA ist ein Expert Advisor basierend auf Scalping, Elliot Waves und mit Filtern wie RSI, Stochastic und 3 anderen Strategien verwaltet und entschieden mit dem Roboter intelligent. Eine große Anzahl von Eingaben und Einstellungen wurden getestet und optimiert und in das Programm eingebettet, so dass die Eingaben begrenzt und sehr einfach sind. Die Verwendung von EA erfordert keine professionellen Informationen oder Forex Trading Kenntnisse. Der EA kann mit allen Symbolen und allen Zeitrahme
ExtremeX
Noelle Chua Mei Ping
Experten
Dieser Algorithmus gedeiht unter extremen Volatilitätsbedingungen. Er bewertet die Bedingungen vor Marktschluss, geht eine Position ein und steigt aus, wenn der Markt zu Ihren Gunsten extrem schwankt. Der Algorithmus verwendet keine technischen Indikatoren, sondern nur einfache mathematische Berechnungen. Er funktioniert sehr gut auf nicht direktionalen Märkten, insbesondere auf FOREX, die kurzfristig sehr unruhig sind. Sie können die Regel auch auf andere Anlageklassen anwenden. 20 Jahre Backte
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Experten
Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (23)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standard MT4 (Mehr als 7 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mehr als 5 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Forex EA Trading Channel auf MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5 . NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE ZUM PREIS VON 399 $ VERFÜGBAR! Danach steigt der Preis auf 499 $. Der Expert Advisor
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experten
Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
Experten
Hybrid-Handelsstrategie für XAUUSD – Kombination aus News-Sentiment & Orderbuch-Imbalance Die vorgestellte Strategie kombiniert zwei selten genutzte, jedoch hochwirksame Handelsansätze zu einem hybriden System, das nur für den Handel mit XAUUSD (Gold) im 30-Minuten-Chart entwickelt wurde. Während herkömmliche Expert Advisors meist auf fest definierte Indikatoren oder einfache charttechnische Strukturen zurückgreifen, basiert dieses System auf einem intelligenten Marktzugangsmodell, das aktuelle
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (88)
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sondereinführungspreis Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT4-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufen Sie Quantum King MT5 und Sie erhalten Quantum StarMan möglicherweise kostenlos!*** Fragen Sie privat nach weiteren Einzelheiten! Beherrschen Sie   Ihren Ha
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standardeinstellungen: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Forex EA Trading Channel on MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5. NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE FÜR 399 $ VERFÜGBAR! Anschließend wird der Preis auf 499 $ erhöht. Der EA wird in begrenzter Stückzahl verkauft, um die Rechte aller Käufer zu gewährleisten. AI Gold Trading nutzt das fortschrittlic
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (5)
Experten
Wichtiger Hinweis: Um vollständige Transparenz zu gewährleisten, stelle ich Zugang zum echten Investorenkonto bereit, das mit diesem EA verbunden ist, sodass Sie seine Leistung live ohne Manipulation überwachen können. Innerhalb von nur 5 Tagen wurde das gesamte Anfangskapital vollständig abgehoben, und seitdem handelt der EA ausschließlich mit Gewinnmitteln, ohne jegliche Exposition zum ursprünglichen Saldo. Der aktuelle Preis von $199 ist ein limitiertes Einführungsangebot und wird nach dem V
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (84)
Experten
Aura Ultimate – Der Höhepunkt des Handels mit neuronalen Netzwerken und der Weg zur finanziellen Freiheit. Aura Ultimate ist der nächste Evolutionsschritt in der Aura-Familie – eine Synthese aus modernster KI-Architektur, marktadaptiver Intelligenz und risikokontrollierter Präzision. Aufbauend auf der bewährten DNA von Aura Black Edition und Aura Neuron geht es noch einen Schritt weiter, indem es deren Stärken in einem einheitlichen Multi-Strategie-Ökosystem vereint und gleichzeitig eine völli
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experten
Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten  Quantum StarMan    kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experten
BLACK FRIDAY - 20% RABATT Nur 24 Stunden gültig. Der Sale endet am 29. November. Dies wird der einzige Sale für dieses Produkt sein. Vorstellung von Syna Version 4 - Das erste agentische KI-Handelsökosystem der Welt Ich freue mich, Syna Version 4 vorstellen zu können, das erste echte Multi-EA-agentische Koordinationssystem der Forex-Handelsbranche . Diese bahnbrechende Innovation ermöglicht es mehreren Expert Advisors, als einheitliches Intelligenznetzwerk über verschiedene MT5-Terminals und
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Experten
Langfristiges Wachstum. Beständigkeit. Widerstandsfähigkeit. Pivot Killer EA ist kein System für schnelle Gewinne – es ist ein professioneller Handelsalgorithmus, der darauf ausgelegt ist, Ihr Konto langfristig und nachhaltig zu vergrößern . Speziell für XAUUSD (GOLD) entwickelt, ist Pivot Killer das Ergebnis jahrelanger Forschung, Tests und disziplinierter Entwicklung. Es verkörpert eine einfache Philosophie: Beständigkeit schlägt Glück . Dieses System wurde in verschiedenen Marktzyklen, bei Sc
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robot
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren innovativen Roboter, den Big Forex Players EA , zu präsentieren, der entwickelt wurde, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren, den emotionalen Handel zu minimieren und intelligentere Entscheidungen zu treffen, die von modernster Technologie unterstützt werden. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, d
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (4)
Experten
Cryon X-9000 — Autonomes Handelssystem mit Quantengestütztem Analyse-Kern ECHTES SIGNAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Viele Trader manipulieren heutzutage ihre Ergebnisse, indem sie Expert Advisors auf Cent-Konten oder mit sehr kleinen Guthaben laufen lassen – was in Wahrheit zeigt, dass sie ihren eigenen Systemen nicht vertrauen . Dieses Signal hingegen wird auf einem echten Live-Konto mit 20.000 USD betrieben. Es steht für eine tatsächliche Kapitalverpflichtung und bietet eine tra
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Experten
Ein neuer Schritt nach vorn | KI-gesteuerte Präzision trifft Marktlogik Mit Argos Rage wird ein neues Level der Trading-Automatisierung eingeführt – angetrieben von einem integrierten DeepSeek-KI-System , das Marktverhalten in Echtzeit analysiert. Aufbauend auf den Stärken von Argos Fury verfolgt dieses EA jedoch einen anderen strategischen Ansatz: mehr Flexibilität, breitere Interpretation und stärkere Marktteilnahme. Live Signal Zeitrahmen: M30 Hebel:  min. 1:20 Kapital:  min. $100 Symbole
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (8)
Experten
Übersicht Golden Hen EA ist ein Expert Advisor, der speziell für XAUUSD entwickelt wurde. Er arbeitet durch die Kombination von acht unabhängigen Handelsstrategien, die jeweils durch unterschiedliche Marktbedingungen und Zeitrahmen (M5, M30, H2, H4, H6, H12) ausgelöst werden. Der EA ist so konzipiert, dass er seine Einstiege und Filter automatisch verwaltet. Die Kernlogik des EA konzentriert sich auf die Identifizierung spezifischer Signale. Golden Hen EA verwendet keine Grid-, Martingale- oder
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) WARNING : Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, die
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experten
PROP FIRM READY!  STARTAKTION: SEHR BEGRENZTE ANZAHL VON EXEMPLAREN ZUM AKTUELLEN PREIS VERFÜGBAR! Endpreis: 990 $ Ab 349 $: Wählen Sie 1 EA gratis! (für maximal 2 Handelskontonummern) Ultimatives Kombi-Angebot     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   LIVE RESULTS UNABHÄNGIGE ÜBERPRÜFUNG Willkommen bei „The ORB Master“   :   Ihr Vorteil beim Öffnen von Range Breakouts Entfesseln Sie die Leistungsfähigkeit der Opening Range Breakout (ORB)-Strategie mit dem
Remstone
Remstone
5 (8)
Experten
Remstone ist kein gewöhnlicher Expert Advisor.   Es vereint jahrelange Forschung und Vermögensverwaltung. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Seit 2018   hat mein letztes Unternehmen Armonia Capital das ARF-Signal an Darwinex, einen von der FCA regulierten Vermögensverwalter, gesendet und so 750.000 aufgebracht. Meistern Sie 4 Anlageklassen mit einem einzigen Berater! Keine Versprechungen, keine Kurvenanpassung, ke
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experten
WICHTIG   : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.    Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen    +100 Strategien enthalten   und es kommen noch mehr! BONUS   : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5     meiner anderen EAs kostenlos aus!  ALLE SET-DATEIEN VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG VIDEOANLEITUNG LIVE-SIGNALE BEWERTUNG (Drittanbieter) Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! Ich freue mich, das Ultimate Breakout
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (2)
Experten
Live-Signal https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Signale+Mein Öffentlicher Kanal https://www.mql5.com/en/channels/021454d60f74dc01&nbsp; Ultimativer Puls ***Launch-Preis endet am 6. Januar**** Überblick Ultimate Pulse ist ein Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Gewinne aus natürlichen Marktbewegungen zu ziehen. Er nimmt Gewinne aus jeder Position einzeln oder in Gittern je nach Bedingungen mit. Einfach, methodisch, effektiv. Optimiert für XAUUSD (Gold) auf dem 30-Minuten-Zei
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Experten
Begrenzter Bestand zum aktuellen Preis! Endpreis: $1999 --> PROMO: Von $299 --> Der Preis wird alle 5 Käufe steigen, nächster Preis : $399 Golden Mirage ist ein robuster Goldhandelsroboter , der für Händler entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Einfachheit und professionelle Leistung schätzen. Angetrieben von einer bewährten Kombination aus RSI, gleitendem Durchschnitt, ADX und High/Low Level Indikatoren liefert Golden Mirage qualitativ hochwertige Signale und vollautomatischen Handel auf dem
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Experten
How To Trade Pro (HTTP) EA — ein professioneller Handelsberater für den Handel mit beliebigen Assets ohne Martingale oder Grids vom Autor mit über 25 Jahren Erfahrung. Die meisten Top-Berater arbeiten mit steigendem Gold. Sie sehen brillant in Tests aus... solange Gold steigt. Aber was passiert, wenn der Trend sich erschöpft? Wer schützt Ihr Depot? HTTP EA glaubt nicht an ewiges Wachstum — es passt sich dem sich ändernden Markt an und ist so konzipiert, dass es Ihr Investment-Portfolio breit div
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Experten
AxonShift — Algorithmisches Handelssystem mit adaptiver Ausführungslogik AxonShift ist ein autonomes Handelssystem, das speziell für den Handel mit XAUUSD im H1-Zeitrahmen entwickelt und optimiert wurde. Die Architektur basiert auf einem modularen Aufbau, der das Marktverhalten durch die Kombination aus kurzfristiger Dynamik und mittelfristigen Impulsen analysiert. Das System verzichtet bewusst auf übermäßige Reaktionen auf Marktrauschen und verwendet keine Hochfrequenzansätze. Stattdessen liegt
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
Experten
Erstmals auf dieser Plattform | Ein EA, der den Markt versteht Zum ersten Mal auf dieser Plattform nutzt ein Expert Advisor die volle Power von Deep Seek. In Kombination mit der Dynamic Reversal Zoning-Strategie entsteht ein System, das Marktbewegungen nicht nur erkennt – sondern versteht. Live Signal __________     Setup Zeitfenster: H1 Hebel: min 1:30 Einzahlung: min 200$ Symbol: XAUUSD Broker: alle Diese Kombination aus Deep Seek und Reversal-Strategie ist neu – und genau das macht sie be
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Experten
Hallo zusammen, ich möchte mich vorstellen: Ich bin   Quantum StarMan,   das elektrisierende, frischeste Mitglied der   Quantum EAs-   Familie. Ich bin ein vollautomatischer Multiwährungs-EA mit der Fähigkeit, bis zu fünf dynamische Paare zu verarbeiten:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD und USDCAD   . Mit höchster Präzision und unerschütterlicher Verantwortung bringe ich Ihr Trading-Spiel auf das nächste Level. Der Clou: Ich verlasse mich nicht auf Martingale-Strategien. Stattdessen nutze ich
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
Experten
[guide line]     Autorithm AI • SpreadAdjustment: Spread-Anpassungsfaktor (Standard: 2) • TradeIdentifier: Handelskommentar (Standard: AUTORITHM) • Wochenendschutzsystem • ActivateWeekendShield: Schutz für Positionen am Wochenende aktivieren • FridayCloseHour: Stunde zum Schließen von Positionen am Freitag (0–23) • FridayCloseMinute: Minute zum Schließen von Positionen am Freitag (0–59) • Intelligenter Nachrichtenfilter • EnableNewsProtection: Nachrichtenschutzsystem aktivieren • PreNewsStop
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (26)
Experten
Vortex - Ihre Investition in die Zukunft Der Vortex Gold EA Expert Advisor wurde speziell für den Handel mit Gold (XAU/USD) auf der Metatrader-Plattform entwickelt. Dieser EA verwendet proprietäre Indikatoren und geheime Algorithmen des Autors und wendet eine umfassende Handelsstrategie an, die darauf ausgelegt ist, profitable Bewegungen auf dem Goldmarkt zu erfassen. Zu den Schlüsselkomponenten seiner Strategie gehören klassische Indikatoren wie der CCI und der Parabolic Indicator, die zusamme
Weitere Produkte dieses Autors
Risk Killer AI Navigator MT5
Christophe Pa Trouillas
5 (1)
Indikatoren
RiskKILLER_AI Navigator ist ein KI-basierter, Multi-Timeframe-Marktrichtungs- & Strategie-Assistent. Handelserfolg bedeutet, den Markt so zu verstehen, wie es Profis tun. Genau das bietet der RiskKILLER_AI Navigator : Gewinnen Sie institutionelle Einblicke durch KI-gestützte Trend-, Stimmungs- und Makroanalysen außerhalb von MQL5 , maßgeschneidert für Ihren Handelsstil. Nach dem Kauf, um das Benutzerhandbuch zu erhalten: 1. posten Sie einen Kommentar mit der Bitte darum 2. senden Sie mir eine di
Risk Killer AI MT5
Christophe Pa Trouillas
4.8 (20)
Experten
Erzielen Sie stetige Renditen mit einem Grok AI-gestützten , risikodiversifizierten und Bitcoin-verstärkten EA . RiskKILLER AI ist ein Breakout-Scalping-Algorithmus, der Schlüsselbereiche für potenzielle Hochvolatilitätsbewegungen identifiziert, die besten Risiko-Rendite-Trades auswählt und das Risiko auf 5 Assets diversifiziert. Nach dem Kauf, um den API-Schlüssel und das Benutzerhandbuch zu erhalten: 1. Hinterlassen Sie einen Kommentar mit der Bitte darum, 2. mailen Sie mir direkt (Mail in der
Risk Killer AI MT4
Christophe Pa Trouillas
5 (3)
Experten
Erzielen Sie stetige Renditen mit einem Grok AI-gestützten , risikodiversifizierten. RiskKILLER AI ist ein Breakout-Scalping-Algorithmus, der Schlüsselbereiche für potenzielle Hochvolatilitätsbewegungen identifiziert, die besten Risiko-Rendite-Trades auswählt und das Risiko auf 5 Assets diversifiziert. Nach dem Kauf, um den API-Schlüssel und das Benutzerhandbuch zu erhalten: 1. Hinterlassen Sie einen Kommentar mit der Bitte darum, 2. mailen Sie mir direkt  (Mail in der Gruppe). [  Live Signal  
Squid Grid AI MT4
Christophe Pa Trouillas
Experten
Handeln Sie intelligenter und sicherer mit einem risikodiversifizierten Multi-Asset-Grid-EA , der von KI-Risikomanagement unterstützt wird. SQUID GRID AI ist ein ausgeklügeltes Grid-basiertes System, das Mean-Reversion-Opportunitäten über 6 unkorrelierte Instrumente nutzt. Es optimiert das Portfoliogewicht, um Gewinne zu maximieren, während es Risiken durch KI-gestütztes Marktmonitoring und mehrschichtige Schutzprotokolle aktiv verwaltet. [ Live-Signal ] - [  Dedizierte Support-Gruppe | Version
TrendDecoder Premium MT5
Christophe Pa Trouillas
5 (4)
Indikatoren
Top bewertet auf anderem MarketPlace -  Jetzt verfügbar auf METATRADER Identifizieren Sie Bereiche und die nächsten wahrscheinlichen Bewegungen     |    Erhalten Sie früheste Signale und die Stärke von Trends     |    Klare Ausstiegssignale vor Umkehrung     |    Erkennen Sie die Fibo-Levels, die der Kurs testen wird    |  Indikator, der nicht zurückverfolgt, nicht verzögert - ideal für den manuellen und automatisierten Trading - geeignet für alle Vermögenswerte und Zeiteinheiten Nach dem Kauf k
Risk Killer AI Navigator MT4
Christophe Pa Trouillas
5 (1)
Indikatoren
RiskKILLER_AI Navigator ist ein KI-basierter, Multi-Timeframe-Marktrichtungs- & Strategie-Assistent. Handelserfolg bedeutet, den Markt so zu verstehen, wie es Profis tun. Genau das bietet der RiskKILLER_AI Navigator : Gewinnen Sie institutionelle Einblicke durch KI-gestützte Trend-, Stimmungs- und Makroanalysen außerhalb von MQL5 , maßgeschneidert für Ihren Handelsstil. Nach dem Kauf, um das Benutzerhandbuch zu erhalten: 1. posten Sie einen Kommentar mit der Bitte darum 2. senden Sie mir eine di
MSP Bridge
Christophe Pa Trouillas
Utilitys
MSP_Bridge   ist das kostenlose Dienstprogramm, das AI Grok 4 mit dem   RiskKILLER AI Navigator   verbindet, einem   Marktrichtungs- & Strategieassistenten auf KI-Basis   für mehrere Zeitrahmen. Dieses Bundle hilft Ihnen,   Einblicke auf Institutionen-Niveau mit KI-gestützter Trend-, Stimmungs- und Makroanalyse zu erhalten, die auf Ihren Handelsstil zugeschnitten ist. RiskKILLER AI Navigator   [  MT5   -   MT4   ] Implementierung Laden Sie es einfach herunter und befolgen Sie die nachsteh
FREE
MSP Bridge MT4
Christophe Pa Trouillas
Utilitys
MSP_Bridge ist das kostenlose Dienstprogramm, das AI Grok 4 mit dem RiskKILLER AI Navigator verbindet, einem Marktrichtungs- & Strategieassistenten auf KI-Basis für mehrere Zeitrahmen. Dieses Bundle hilft Ihnen, Einblicke auf Institutionen-Niveau mit KI-gestützter Trend-, Stimmungs- und Makroanalyse zu erhalten, die auf Ihren Handelsstil zugeschnitten ist. RiskKILLER AI Navigator   [  MT5   -   MT4   ] Implementierung Laden Sie es einfach herunter und befolgen Sie die nachstehenden Anweis
FREE
TrendDecoder Premium
Christophe Pa Trouillas
5 (8)
Indikatoren
Identifizieren Sie Bereiche und die nächsten wahrscheinlichen Bewegungen   |  Erhalten Sie früheste Signale und die Stärke von Trends   |  Klare Ausstiegssignale vor Umkehrung   |  Erkennen Sie die Fibo-Levels, die der Kurs testen wird Indikator, der nicht zurückverfolgt, nicht verzögert - ideal für den manuellen und automatisierten Trading - geeignet für alle Vermögenswerte und Zeiteinheiten Nach dem Kauf kontaktieren Sie mich bitte, um Ihren KOSTENLOSEN TrendDECODER_Scanner zu erhalten. MT5-Ve
BladeScalper Premium
Christophe Pa Trouillas
5 (1)
Indikatoren
Erhalten Sie ein Signal für die nächste Umkehrbewegung   |   Optimieren Sie die Statistiken der Gewinnrate   |   Ermitteln Sie die Zonen, die der Preis testen wird   |   Indikator, der nicht zurückverfolgt, nicht verzögert - ideal für den manuellen und automatisierten Trading - geeignet für alle Vermögenswerte und Zeiteinheiten Zeitlich begrenztes Angebot   >> 50% OFF Nach dem Kauf,   bitte kontaktieren Sie mich auf diesem Kanal  für empfohlene Einstellungen МТ4   -  МТ5   version   |   Überprü
PowerZones Premium
Christophe Pa Trouillas
Indikatoren
Strategische Zone x3, x4, x5 Mal berührt | TP1/TP2/TP3 in Punkten oder Wert | Überprüfen Sie visuell die Sicherheit Ihres Risiko-Ertrags-Verhältnisses Indikator ohne Neuzeichnung und Verzögerung - Ideal für manuelles und automatisiertes Trading - Geeignet für alle Vermögenswerte und Zeitrahmen Begrenztes Angebot - dann zurück zu  $99   |  Nach dem Kauf, bitte kontaktieren Sie meinen Kanal  um empfohlene Einstellungen zu erhalten [  MT5  -  MT4  Version |  Sehen Sie sich unsere drei Schritte an 
TrendDecoder Scanner MT4
Christophe Pa Trouillas
Indikatoren
Erhalten Sie TrendDECODER-Signale für mehrere Vermögenswerte und Zeiteinheiten | Bestimmen Sie die beste Zeiteinheit zum Einstieg | Maximieren Sie Ihre Gewinne und gewinnbringenden Trades Nicht nachzeichnender, nicht verzögerter Indikator und Screener - ideal für manuellen und automatisierten Handel - für alle Anlagen und alle Zeiteinheiten 49 $  für die ersten 50 Exemplare - danach 99 $ Nach Ihrem Kauf hinterlassen Sie bitte einen Kommentar oder eine Bewertung , und wir senden Ihnen einen zusät
MetaShield EA MT4
Christophe Pa Trouillas
5 (3)
Experten
Erzielen Sie konstante Renditen mit einem leistungsstarken EA, soliden und realistischen Backtests und fortlaufendem Kundensupport. Das Konzept von MetaSHIELD ist es, das  Beste aus zwei Welten zu bieten: Risikodiversifikation mit einem  Portfolio von Set-Dateien , das zur Minimierung von Drawdowns optimiert wurde, und Leistung mit  einzelnen optimierten Set-Dateien , die natürlich riskanter sind, aber hohe Renditen bieten. [  Set-Dateien und Einrichtungsanleitung   |   Dedizierte Gruppe   | Ver
Bitcoin Rider EA MT4
Christophe Pa Trouillas
Experten
Erzielen Sie massive Renditen mit einem speziell für Bitcoin-Bullenmärkte entwickelten EA, robustem Backtesting und kontinuierlicher Unterstützung. Das Konzept von BitcoinRIDER besteht darin, diese parabolischen Bewegungen zu erfassen und die Volatilität und Trends zu nutzen, die Bullenmärkte auszeichnen. [  Einrichtungsanleitung | Support-Gruppe | Version MT5 - MT4 ] Nach dem Kauf senden Sie uns bitte eine private Nachricht , um die zweite Setfile zu erhalten. Die Strategie dahinter BitcoinRI
BladeScalper Premium MT5
Christophe Pa Trouillas
5 (2)
Indikatoren
Erhalten Sie ein Signal für die nächste Umkehrbewegung   |   Optimieren Sie die Statistiken der Gewinnrate   |   Ermitteln Sie die Zonen, die der Preis testen wird   |   Indikator, der nicht zurückverfolgt, nicht verzögert - ideal für den manuellen und automatisierten Trading - geeignet für alle Vermögenswerte und Zeiteinheiten 69$   bei der Einführung - dann zurück auf >>  149$ Nach dem Kauf ,  bitte kontaktieren Sie mich auf diesem Kanal   für empfohlene Einstellungen МТ4   -  МТ5 version   |
PowerZones Premium MT5
Christophe Pa Trouillas
Indikatoren
Strategischen Zonen 3, 4, 5, die der Markt testen wird  |  Automatisch TP1/TP2/TP3 in Punkten oder im Wert  | Überprüfen Sie sofort, ob Ihr Risiko-Ertrags-Verhältnis angemessen ist.  Zeitlich begrenztes Angebot - dann zurück auf >>  99$   |   Nach dem Kauf,  bitte kontaktieren Sie mich auf diesem Kanal  für empfohlene Einstellungen MT5  -  MT4   version   |   Überprüfen Sie unsere 3-Schritte-   MetaMethod , um Ihre Gewinne zu maximieren:     1. TrendDECODER  2. PowerZONES  3. BladeSCALPER   Möc
TrendDecoder Scanner MT5
Christophe Pa Trouillas
5 (1)
Indikatoren
Erhalten Sie   TrendDECODER -Signale für mehrere Vermögenswerte und Zeiteinheiten | Bestimmen Sie die beste Zeiteinheit zum Einstieg | Maximieren Sie Ihre Gewinne und gewinnbringenden Trades Nicht nachzeichnender, nicht verzögerter Indikator und Screener - ideal für manuellen und automatisierten Handel - für alle Anlagen und alle Zeiteinheiten 49 $  für die ersten 50 Exemplare - danach 99 $ Nach Ihrem Kauf hinterlassen Sie bitte einen Kommentar oder eine Bewertung , und wir senden Ihnen einen zu
MetaShield EA MT5
Christophe Pa Trouillas
4.17 (12)
Experten
Erzielen Sie konstante Renditen mit einem leistungsstarken EA, soliden und realistischen Backtests und fortlaufendem Kundensupport. Das Konzept von MetaSHIELD ist es, das  Beste aus zwei Welten zu bieten: Risikodiversifikation mit einem  Portfolio von Set-Dateien , das zur Minimierung von Drawdowns optimiert wurde, und Leistung mit  einzelnen optimierten Set-Dateien , die natürlich riskanter sind, aber hohe Renditen bieten. [  Set-Dateien und Einrichtungsanleitung   |   Dedizierte Gruppe   | Ver
Bitcoin Rider EA MT5
Christophe Pa Trouillas
5 (1)
Experten
Erzielen Sie massive Renditen mit einem speziell für Bitcoin-Bullenmärkte entwickelten EA, robustem Backtesting und kontinuierlicher Unterstützung. Das Konzept von BitcoinRIDER besteht darin, diese parabolischen Bewegungen zu erfassen und die Volatilität und Trends zu nutzen, die Bullenmärkte auszeichnen. [ Einrichtungsanleitung | Support-Gruppe | Version MT5 - MT4 ] Nach dem Kauf senden Sie uns bitte eine private Nachricht , um die zweite Setfile zu erhalten. Die Strategie dahinter BitcoinRID
Auswahl:
Tamas Szebeni
356
Tamas Szebeni 2025.12.15 09:37 
 

The developer, Chris won't let you down. He is an honest person, who is developing experts for the long term profit. I use Risk Killer for more than 6 months with good profit and I hope this grid machine will also make my days. In two month I will update this review with results.On the first week it made only profits. Keep on your hard work Chris :)

Christophe Pa Trouillas
9428
Antwort vom Entwickler Christophe Pa Trouillas 2025.12.15 14:51
Thanks Tamas for this feedback; this is very precious ^^
Treizarius
20
Treizarius 2025.12.14 16:28 
 

Very interesting strategy that really focuses on capital protection with AI. It's quite unique for grids. Already really positive trades. Good support by Chris.

Christophe Pa Trouillas
9428
Antwort vom Entwickler Christophe Pa Trouillas 2025.12.15 14:53
Thanks Treizarius; you nailed it; capital protection is just key and what you cannot play with; you need to stay in the Game and not be Game ... OVER ;-)
William Jonathan
55
William Jonathan 2025.12.11 04:20 
 

I've been using it for over 2 weeks and has profited greatly. Really recommend!

Tradora
89
Tradora 2025.12.02 18:12 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Christophe Pa Trouillas
9428
Antwort vom Entwickler Christophe Pa Trouillas 2025.12.05 10:44
thanks for this; Chris & Team
Jean David
28
Jean David 2025.12.01 21:30 
 

looks very promising ! Great user support

Christophe Pa Trouillas
9428
Antwort vom Entwickler Christophe Pa Trouillas 2025.12.01 23:52
Thanks Jean David for this positive feedback ^^
Zhuo Kai Chen
3403
Zhuo Kai Chen 2025.11.29 13:44 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Christophe Pa Trouillas
9428
Antwort vom Entwickler Christophe Pa Trouillas 2025.12.01 23:54
Thanks Zhuo Kai for your support don't hesitate to post your results in the comments section ^
This is of great value ^^
Antwort auf eine Rezension