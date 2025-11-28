Squid Grid AI MT5
- Asesores Expertos
- Christophe Pa Trouillas
- Versión: 1.1
- Actualizado: 14 diciembre 2025
- Activaciones: 10
Opere de manera más inteligente y segura con un EA de malla multi-activo diversificado en riesgo impulsado por gestión de riesgos con IA.
SQUID GRID AI es un sistema sofisticado basado en mallas que aprovecha las oportunidades de reversión a la media en 6 instrumentos no correlacionados. Optimiza el peso de la cartera para maximizar las ganancias mientras gestiona activamente el riesgo mediante monitoreo de mercado impulsado por IA y protocolos de protección multicapa.
Señal en Vivo - Grupo de Soporte Dedicado | Versión MT5 - MT4
Descripción General del Rendimiento (Backtest: 2020-2025)
|Perfil de Riesgo
|Capital Inicial
|Balance Final
|Retorno Total
|Drawdown Máximo
|Riesgo Medio
|$1,000
|$6,000
|+500%
|-24.6% (mensual)
|Bajo Riesgo
|$1,000
|$3,500
|+250%
|-12.3% (mensual)
El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Estas cifras representan datos de backtest de 2020-2025. El trading implica un riesgo sustancial de pérdida.
¿Por qué elegir este EA?
Diversificación multi-activo
- Opera 6 instrumentos no correlacionados: XAUUSD, EURUSD, EURJPY, GBPNZD, AUDCAD, USDCAD
- Asignación de peso optimizada para maximizar la rentabilidad mientras se diversifica el riesgo
- Gestión de riesgos estructural avanzada en su núcleo
Estrategia de malla sofisticada con salvaguardas integradas
- Aprovecha oportunidades de reversión a la media estadísticamente de alta probabilidad
- Identifica condiciones de sobrecompra y sobreventa para una entrada óptima
- Añade posiciones durante retrocesos de precios para mejorar los precios de entrada promedio
- Importante: No se emplea estrategia martingala. Cuenta con límites máximos de capas de malla y protección de stop-loss para la posición general.
Adaptación de Mercado y Gestión de Riesgos Impulsada por IA
- IA integrada monitorea el sentimiento del mercado en tiempo real, eventos de noticias y volatilidad
- Analiza condiciones macroeconómicas diarias para ajustar los parámetros de la estrategia
- Cierra posiciones automáticamente o pausa el trading durante eventos anormales del mercado
- Proporciona sugerencias claras de riesgo (Conservador/Neutral/Agresivo) basadas en análisis en vivo
Gestión de dinero avanzada para mallas
- Umbrales de retiro de ganancias personalizables según su tolerancia al riesgo
- Configuración de Drawdown Máximo Tolerable y tamaño de lote
- Recomendaciones regulares de retiro de ganancias (normalmente después de un crecimiento de cuenta del 10-30%)
- Señales claras de "retiro aconsejado" de la IA para asegurar ganancias
Rendimiento Transparente y Verificable
- Señal en vivo disponible para verificación de rendimiento en tiempo real
- Resultados de backtest se alinean con el trading en vivo a través de protocolos rigurosos de riesgo
- Protección multicapa diseñada específicamente para las limitaciones de la estrategia de malla, incluido monitoreo de correlación y detección de tendencias
Soporte Integral
- Guía de configuración completa proporcionada para todos los niveles de experiencia de traders
- Grupo de soporte dedicado activo con acceso directo al desarrollador
- Actualizaciones y optimizaciones regulares basadas en cambios de régimen de mercado
Soporte para Prop Firm
Antes de comprar, verifique las reglas de su Prop Firm y las limitaciones del desafío, que podrían incluir:
- Estrategias de trading de malla
- Operaciones simultáneas en múltiples activos
- Trading durante períodos de alta volatilidad
- Cobertura de posiciones
- Restricciones de drawdown máximo
Proporcionamos orientación y archivos de configuración para ayudar a cumplir con las reglas comunes de desafío.
Guía de Backtest y Configuración
- Activo de lanzamiento del EA y Marco Temporal: EURUSD | M5
- Activos operados: XAUUSD, EURUSD, EURJPY, GBPNZD, AUDCAD, USDCAD
- Marcos Temporales: M5-H1 (ajustados según el perfil de volatilidad del activo)
- Calidad de Datos de Backtest: Pruebas integrales utilizando datos de broker de calidad para una historia precisa de pares CAD (2020-2025)
- Período probado: 2020 – 2025, modelo OHLC
- Depósito Mínimo / Recomendado: $500 / $2000 (para operación óptima en los 6 activos)
Advertencia de Riesgo Esencial
- Abogamos por compras informadas: Cómo no ser engañado al comprar un algoritmo
- El trading de CFD y forex implica un riesgo significativo de pérdida. Arriesgue solo capital que pueda permitirse perder.
- Una configuración cuidadosa, gestión de riesgos y retiro regular de ganancias son esenciales para el éxito a largo plazo.
- Las estrategias de malla pueden experimentar drawdowns sustanciales durante tendencias fuertes prolongadas. Nuestro monitoreo de IA y controles de riesgo están diseñados para mitigar esto, pero el riesgo no puede eliminarse.
- El rendimiento pasado no garantiza la rentabilidad futura.
- Ningún sistema de trading puede ganar el 100% del tiempo. Las pérdidas son parte del trading.
- Siempre pruebe el EA exhaustivamente en una cuenta demo antes de operar en vivo.
The developer, Chris won't let you down. He is an honest person, who is developing experts for the long term profit. I use Risk Killer for more than 6 months with good profit and I hope this grid machine will also make my days. In two month I will update this review with results.On the first week it made only profits. Keep on your hard work Chris :)