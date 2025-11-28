Squid Grid AI MT5
- Experts
- Christophe Pa Trouillas
- 버전: 1.1
- 업데이트됨: 14 12월 2025
- 활성화: 10
AI 리스크 관리로 구동되는 리스크 분산형 멀티 자산 그리드 EA로 더 스마트하고 안전하게 거래하세요.
SQUID GRID AI는 6개의 비상관성 상품에서 평균 회귀 기회를 활용하는 정교한 그리드 기반 시스템입니다. AI 기반 시장 모니터링 및 다중 레이어 보안 프로토콜을 통해 위험을 적극적으로 관리하면서 포트폴리오 가중치를 최적화하여 수익을 극대화합니다.
성능 개요 (백테스트: 2020-2025)
|위험 프로필
|초기 자본
|최종 잔액
|총 수익률
|최대 드로우다운
|중위험
|$1,000
|$6,000
|+500%
|-24.6% (월간)
|저위험
|$1,000
|$3,500
|+250%
|-12.3% (월간)
과거 성과는 미래 결과를 보장하지 않습니다. 이 수치는 2020-2025년 백테스트 데이터를 나타냅니다. 거래에는 상당한 손실 위험이 있습니다.
이 EA를 선택해야 하는 이유
다중 자산 다양화
- 6개의 비상관성 상품 거래: XAUUSD, EURUSD, EURJPY, GBPNZD, AUDCAD, USDCAD
- 위험을 분산하면서 수익성을 극대화하는 최적화된 가중치 할당
- 핵심에 고급 구조적 위험 관리
내장된 안전장치를 갖춘 정교한 그리드 전략
- 통계적으로 고확률 평균 회귀 기회 활용
- 최적의 진입을 위한 과매수 및 과매도 조건 식별
- 평균 진입 가격을 개선하기 위한 가격 조정 중 포지션 추가
- 중요: 마틴게일 전략을 사용하지 않습니다. 최대 그리드 레이어 제한 및 전체 포지션 손절매 보호 기능을 포함합니다.
AI 기반 시장 적응 및 위험 관리
- 통합 AI가 실시간 시장 심리, 뉴스 이벤트, 변동성 모니터링
- 전략 매개변수 조정을 위한 일일 거시경제 조건 분석
- 비정상적인 시장 이벤트 동안 자동으로 포지션 종료 또는 거래 일시 정지
- 실시간 분석 기반 명확한 위험 제안 제공 (보수적/중립적/공격적)
고급 그리드 자금 관리
- 위험 허용 범위에 기반한 맞춤형 수익 인출 한도
- 구성 가능한 최대 허용 드로우다운 및 로트 크기 설정
- 정기적인 수익 인출 권장사항 (일반적으로 계좌 성장 10-30% 후)
- 이익 확보를 위한 AI의 명확한 "인출 권장" 신호
투명하고 검증 가능한 성능
- 실시간 성능 검증을 위한 라이브 신호 이용 가능
- 엄격한 위험 프로토콜을 통해 백테스트 결과가 실거래와 일치
- 상관관계 모니터링 및 트렌드 감지를 포함한 그리드 전략 제한 사항에 맞게 설계된 다중 레이어 보호
종합적인 지원
- 모든 거래자 경험 수준에 대한 완전한 설정 가이드 제공
- 개발자 직접 접근이 가능한 활성 전용 지원 그룹
- 시장 체제 변화에 기반한 정기적인 업데이트 및 최적화
프롭 펌 지원
구매 전 프롭 펌 규칙 및 챌린지 제한 사항을 확인하세요. 다음이 포함될 수 있습니다:
- 그리드 거래 전략
- 다중 자산 동시 거래
- 고변동성 기간 중 거래
- 포지션 헤징
- 최대 드로우다운 제한
일반적인 챌린지 규정 준수를 돕기 위한 지침 및 설정 파일을 제공합니다.
백테스트 및 설정 가이드
- EA 시작 자산 및 시간 프레임: EURUSD | M5
- 거래 자산: XAUUSD, EURUSD, EURJPY, GBPNZD, AUDCAD, USDCAD
- 시간 프레임: M5-H1 (자산 변동성 프로필에 따라 조정)
- 백테스트 데이터 품질: 정확한 CAD 페어 기록을 위한 고품질 브로커 데이터를 사용한 포괄적인 테스트 (2020-2025)
- 테스트 기간: 2020 – 2025, OHLC 모델
- 최소 / 권장 입금액: $500 / $2000 (6개 자산 모두에서 최적 운영을 위해)
필수 위험 경고
- 정보에 입각한 구매를 옹호합니다: 알고리즘 구매 시 속지 않는 방법
- CFD 및 외환 거래에는 상당한 손실 위험이 있습니다. 감당할 수 있는 자본만 위험하세요.
- 신중한 구성, 위험 관리 및 정기적인 수익 인출은 장기적인 성공에 필수적입니다.
- 그리드 전략은 장기간 강한 추세 동안 상당한 드로우다운을 경험할 수 있습니다. 당사의 AI 모니터링 및 위험 제어는 이를 완화하도록 설계되었지만 위험을 완전히 제거할 수는 없습니다.
- 과거 성과는 미래 수익성을 보장하지 않습니다.
- 어떤 거래 시스템도 100%의 시간 동안 승리할 수 없습니다. 손실은 거래의 일부입니다.
- 실거래 전 항상 데모 계정에서 EA를 철저히 테스트하세요.
The developer, Chris won't let you down. He is an honest person, who is developing experts for the long term profit. I use Risk Killer for more than 6 months with good profit and I hope this grid machine will also make my days. In two month I will update this review with results.On the first week it made only profits. Keep on your hard work Chris :)