Squid Grid AI MT5

Générez des rendements contrôlés avec un EA GRID multi-actifs assisté par l'IA Grok et une diversification des risques.

SQUID GRID AI est un système sophistiqué basé sur une grille qui capitalise sur les opportunités de retour à la moyenne sur 6 instruments non corrélés, optimisant la pondération du portefeuille pour maximiser les profits tout en gérant le risque avec une surveillance du marché pilotée par IA.

Après l'achat, pour obtenir la clé API et le Manuel de l'Utilisateur : 1. postez un commentaire les demandant 2. envoyez-moi un mail directement (mail trouvable dans le groupe dédié - voir ci-dessous).

Pourquoi choisir cet EA ?

Diversification multi-actifs

Trade 6 instruments non corrélés : XAUUSD, EURUSD, EURJPY, GBPNZD, AUDCAD, USDCAD

Allocation de poids optimisée pour maximiser la rentabilité

Gestion des risques structurels avancée au cœur du système

Stratégie de grille sophistiquée

Capitalise sur les opportunités de retour à la moyenne

Identifie les conditions de surachat et de survente pour une entrée optimale

Ajoute des positions pendant les retracements de prix pour améliorer la rentabilité

Important : Aucune stratégie martingale n'est employée

Gestion des Risques par IA

Intégré avec Grok4 IA pour la surveillance du marché en temps réel

Analyse les conditions macroéconomiques quotidiennes et la volatilité du marché

Ferme automatiquement les positions ou bloque les trades pendant les événements de marché anormaux

Gestion avancée de l'argent de la grille

Seuils de retrait de profit personnalisables basés sur la tolérance au risque

Paramètres configurables du Drawdown Maximum Tolérable et de la taille des lots

Recommandations de retrait régulier des bénéfices (après 10-30% de rendement)

Approche de performance fiable

Une surveillance continue est essentielle pour un alignement dynamique sur le marché

Backtests alignés avec le monitoring des résultats en direct vérifiant les protocoles de gestion des risques pour les limitations de la stratégie de grille

Support proche et constant

Quelle que soit votre expertise, nous vous soutenons pour aller immédiatement sur le marché avec notre EA

Support pour Prop Firm

Avant d'acheter, vérifiez les règles de votre Prop Firm et les limitations du challenge, qui pourraient inclure :

Stratégies de trading par grille

Trades simultanés sur plusieurs actifs

Trader pendant les périodes de forte volatilité

Positions de couverture (hedging)

...

Guide de Backtest et de Configuration

Actif de lancement de l'EA et Time frame : EURUSD | M5

EURUSD | M5 Actifs tradés : XAUUSD, EURUSD, EURJPY, GBPNZD, AUDCAD, USDCAD

XAUUSD, EURUSD, EURJPY, GBPNZD, AUDCAD, USDCAD Timeframes : M5-H1 selon les caractéristiques de volatilité de l'actif

M5-H1 selon les caractéristiques de volatilité de l'actif Historique pour le Backtest : ICMarkets a un historique limité des paires CAD jusqu'en 2025, donc les backtests ont été faits sur EasyForex

ICMarkets a un historique limité des paires CAD jusqu'en 2025, donc les backtests ont été faits sur EasyForex Période testée : 2020 – 2025, OHLC

2020 – 2025, OHLC Dépôt Minimum / Recommandé : $500 / $2000

