Squid Grid AI MT5

Générez des rendements contrôlés avec un EA GRID multi-actifs assisté par l'IA Grok et une diversification des risques.

SQUID GRID AI est un système sophistiqué basé sur une grille qui capitalise sur les opportunités de retour à la moyenne sur 6 instruments non corrélés, optimisant la pondération du portefeuille pour maximiser les profits tout en gérant le risque avec une surveillance du marché pilotée par IA.

Après l'achat, pour obtenir la clé API et le Manuel de l'Utilisateur : 1. postez un commentaire les demandant 2. envoyez-moi un mail directement (mail trouvable dans le groupe dédié - voir ci-dessous).

[ Live Signal ] - [ Dedicated group | Version MT5 - MT4 ]


Pourquoi choisir cet EA ?

Diversification multi-actifs

  • Trade 6 instruments non corrélés : XAUUSD, EURUSD, EURJPY, GBPNZD, AUDCAD, USDCAD
  • Allocation de poids optimisée pour maximiser la rentabilité
  • Gestion des risques structurels avancée au cœur du système

Stratégie de grille sophistiquée

  • Capitalise sur les opportunités de retour à la moyenne
  • Identifie les conditions de surachat et de survente pour une entrée optimale
  • Ajoute des positions pendant les retracements de prix pour améliorer la rentabilité
  • Important : Aucune stratégie martingale n'est employée

Gestion des Risques par IA

  • Intégré avec Grok4 IA pour la surveillance du marché en temps réel
  • Analyse les conditions macroéconomiques quotidiennes et la volatilité du marché
  • Ferme automatiquement les positions ou bloque les trades pendant les événements de marché anormaux

Gestion avancée de l'argent de la grille

  • Seuils de retrait de profit personnalisables basés sur la tolérance au risque
  • Paramètres configurables du Drawdown Maximum Tolérable et de la taille des lots
  • Recommandations de retrait régulier des bénéfices (après 10-30% de rendement)

Approche de performance fiable

  • Une surveillance continue est essentielle pour un alignement dynamique sur le marché
  • Backtests alignés avec le monitoring des résultats en direct vérifiant les protocoles de gestion des risques pour les limitations de la stratégie de grille

Support proche et constant

  • Quelle que soit votre expertise, nous vous soutenons pour aller immédiatement sur le marché avec notre EA

Support pour Prop Firm

Avant d'acheter, vérifiez les règles de votre Prop Firm et les limitations du challenge, qui pourraient inclure :

  • Stratégies de trading par grille
  • Trades simultanés sur plusieurs actifs
  • Trader pendant les périodes de forte volatilité
  • Positions de couverture (hedging)
  • ...

Guide de Backtest et de Configuration

  • Actif de lancement de l'EA et Time frame : EURUSD | M5
  • Actifs tradés : XAUUSD, EURUSD, EURJPY, GBPNZD, AUDCAD, USDCAD
  • Timeframes : M5-H1 selon les caractéristiques de volatilité de l'actif
  • Historique pour le Backtest : ICMarkets a un historique limité des paires CAD jusqu'en 2025, donc les backtests ont été faits sur EasyForex
  • Période testée : 2020 – 2025, OHLC
  • Dépôt Minimum / Recommandé : $500 / $2000

Avertissement sur les Risques

  • Soyez conscient des risques avant d'acheter cet Expert Advisor
  • Les stratégies de grille peuvent entraîner des drawdowns substantiels lors de mouvements de marché défavorables prolongés
  • Les performances passées ne sont pas une garantie de rentabilité future
  • Aucun système de trading ne peut gagner 100% du temps
  • Une gestion des risques attentive et un retrait régulier des bénéfices sont essentiels
  • Testez l'EA sur un compte de démonstration avant de trader en live
  • Consultez notre publication Comment ne pas être trompé lors de l'achat d'un algo
