Squid Grid AI MT5

Genera rendimenti controllati con un EA GRID multi-assetto assistito dall'IA Grok e diversificazione del rischio.

SQUID GRID AI è un sistema sofisticato basato su grid che capitalizza le opportunità di mean reversion su 6 strumenti non correlati, ottimizzando il peso del portafoglio per massimizzare i profitti gestendo il rischio con il monitoraggio del market guidato dall'IA.

Dopo l'acquisto, per ottenere la chiave API e il Manuale Utente: 1. pubblica un commento chiedendoli 2. inviami direttamente una mail (mail trovabile nel gruppo dedicato - vedi sotto).

[ Live Signal ] - [ Dedicated group | Version MT5 - MT4 ]


Perché scegliere questo EA?

Diversificazione multi-assetto

  • Trade su 6 strumenti non correlati: XAUUSD, EURUSD, EURJPY, GBPNZD, AUDCAD, USDCAD
  • Allocazione del peso ottimizzata per massimizzare la redditività
  • Gestione del rischio strutturale avanzata al suo core

Strategia di grid sofisticata

  • Capitalizza le opportunità di mean reversion
  • Identifica condizioni di ipercomprato e ipervenduto per l'ingresso ottimale
  • Aggiunge posizioni durante i ritracciamenti di prezzo per aumentare la redditività
  • Importante: Non viene impiegata alcuna strategia martingala

Gestione del Rischio con IA

  • Integrato con Grok4 IA per il monitoraggio del market in tempo reale
  • Analizza le condizioni macroeconomiche giornaliere e la volatilità del market
  • Chiude automaticamente le posizioni o blocca i trade durante eventi di market anomali

Gestione del money della grid avanzata

  • Soglie di prelievo degli utili personalizzabili in base alla tolleranza al rischio
  • Impostazioni configurabili del Drawdown Massimo Tollerabile e della dimensione del lotto
  • Raccomandazioni di prelievo regolare degli utili (dopo rendimenti del 10-30%)

Approccio affidabile alle prestazioni

  • Monitoraggio continuo essenziale per l'allineamento dinamico al market
  • Backtest allineati con il monitoraggio dei risultati Live che verificano i protocolli di gestione del rischio per le limitazioni della strategia di grid

Supporto prossimo e costante

  • Qualunque sia la tua esperienza, ti supportiamo per andare immediatamente sul market con il nostro EA

Supporto per Prop Firm

Prima dell'acquisto, verifica le regole della tua Prop Firm e le limitazioni della challenge, che potrebbero includere:

  • Strategie di trading con grid
  • Trade simultanei su più asset
  • Trading durante periodi di alta volatilità
  • Posizioni di hedging
  • ...

Guida al Backtest e Configurazione

  • Asset di avvio EA e Time frame: EURUSD | M5
  • Asset negoziati: XAUUSD, EURUSD, EURJPY, GBPNZD, AUDCAD, USDCAD
  • Timeframes: M5-H1 a seconda delle caratteristiche di volatilità dell'asset
  • Storia per Backtest: ICMarkets ha una storia limitata per le coppie CAD fino al 2025, quindi i backtest sono stati effettuati su EasyForex
  • Periodo testato: 2020 – 2025, OHLC
  • Deposito Minimo / Consigliato: $500 / $2000

Avvertenza sul Rischio

  • Sii consapevole dei rischi prima di acquistare questo Expert Advisor
  • Le strategie di grid possono portare a drawdown sostanziali durante movimenti di market avversi prolungati
  • Le performance passate non sono una garanzia di redditività futura
  • Nessun sistema di trading può vincere il 100% delle volte
  • Un'attenta gestione del rischio e un regolare prelievo degli utili sono essenziali
  • Prova l'EA su un account demo prima di tradare in live
  • Controlla il nostro post Come non farsi ingannare quando si acquista un algo
