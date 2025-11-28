Squid Grid AI MT5
- Experts
- Christophe Pa Trouillas
- Versão: 1.1
- Atualizado: 14 dezembro 2025
- Ativações: 10
Negocie de forma mais inteligente e segura com um EA de grade multi-ativo diversificado em risco alimentado por gestão de risco com IA.
SQUID GRID AI é um sistema sofisticado baseado em grade que aproveita oportunidades de reversão à média em 6 instrumentos não correlacionados. Ele otimiza o peso da carteira para maximizar os lucros enquanto gerencia ativamente o risco por meio de monitoramento de mercado alimentado por IA e protocolos de proteção multicamadas.
[Sinal ao Vivo] - [ Grupo de Suporte Dedicado | Versão MT5 - MT4 ]
Visão Geral do Desempenho (Backtest: 2020-2025)
|Perfil de Risco
|Capital Inicial
|Saldo Final
|Retorno Total
|Drawdown Máximo
|Risco Médio
|$1,000
|$6,000
|+500%
|-24.6% (mensal)
|Baixo Risco
|$1,000
|$3,500
|+250%
|-12.3% (mensal)
O desempenho passado não garante resultados futuros. Estes números representam dados de backtest de 2020-2025. A negociação envolve risco substancial de perda.
Por que escolher este EA?
Diversificação multi-ativo
- Negocia 6 instrumentos não correlacionados: XAUUSD, EURUSD, EURJPY, GBPNZD, AUDCAD, USDCAD
- Alocação de peso otimizada para maximizar a rentabilidade enquanto diversifica o risco
- Gestão de risco estrutural avançada em seu núcleo
Estratégia de grade sofisticada com salvaguardas integradas
- Aproveita oportunidades de reversão à média estatisticamente de alta probabilidade
- Identifica condições de sobrecompra e sobrevenda para entrada ideal
- Adiciona posições durante retrações de preço para melhorar os preços médios de entrada
- Importante: Nenhuma estratégia de martingale é empregada. Inclui limites máximos de camadas de grade e proteção de stop-loss para a posição geral.
Adaptação de Mercado e Gestão de Risco Alimentada por IA
- IA integrada monitora o sentimento do mercado em tempo real, eventos de notícias e volatilidade
- Analisa condições macroeconômicas diárias para ajustar parâmetros da estratégia
- Fecha posições automaticamente ou pausa a negociação durante eventos anormais do mercado
- Fornece sugestões claras de risco (Conservador/Neutral/Agressivo) baseadas em análise ao vivo
Gestão de dinheiro avançada para grades
- Limites de retirada de lucro personalizáveis baseados na sua tolerância ao risco
- Configurações de Drawdown Máximo Tolerável e tamanho de lote
- Recomendações regulares de retirada de lucro (normalmente após crescimento de conta de 10-30%)
- Sinais claros de "retirada aconselhada" da IA para garantir ganhos
Desempenho Transparente e Verificável
- Sinal ao vivo disponível para verificação de desempenho em tempo real
- Resultados de backtest alinham-se com negociação ao vivo através de protocolos rigorosos de risco
- Proteção multicamadas projetada especificamente para limitações de estratégia de grade, incluindo monitoramento de correlação e detecção de tendências
Suporte Abrangente
- Guia de configuração completo fornecido para todos os níveis de experiência de traders
- Grupo de suporte dedicado ativo com acesso direto ao desenvolvedor
- Atualizações e otimizações regulares baseadas em mudanças de regime de mercado
Suporte para Prop Firm
Antes de comprar, verifique as regras da sua Prop Firm e limitações de desafio, que podem incluir:
- Estratégias de negociação em grade
- Negociações simultâneas em múltiplos ativos
- Negociação durante períodos de alta volatilidade
- Proteção de posições
- Restrições de drawdown máximo
Fornecemos orientação e arquivos de configuração para ajudar a cumprir as regras comuns de desafio.
Guia de Backtest e Configuração
- Ativo de lançamento do EA e Timeframe: EURUSD | M5
- Ativos negociados: XAUUSD, EURUSD, EURJPY, GBPNZD, AUDCAD, USDCAD
- Timeframes: M5-H1 (ajustados conforme perfil de volatilidade do ativo)
- Qualidade dos Dados de Backtest: Testes abrangentes usando dados de corretora de qualidade para histórico preciso de pares CAD (2020-2025)
- Período testado: 2020 – 2025, modelo OHLC
- Depósito Mínimo / Recomendado: $500 / $2000 (para operação ideal em todos os 6 ativos)
Aviso de Risco Essencial
- Defendemos compras informadas: Como não ser enganado ao comprar um algoritmo
- A negociação de CFD e forex envolve risco significativo de perda. Arrisque apenas capital que possa perder.
- Configuração cuidadosa, gestão de risco e retirada regular de lucros são essenciais para o sucesso a longo prazo.
- Estratégias de grade podem sofrer drawdowns substanciais durante tendências fortes prolongadas. Nosso monitoramento de IA e controles de risco são projetados para mitigar isso, mas o risco não pode ser eliminado.
- O desempenho passado não garante lucratividade futura.
- Nenhum sistema de negociação pode vencer 100% do tempo. Perdas são parte da negociação.
- Sempre teste o EA completamente em uma conta demo antes de negociar ao vivo.
The developer, Chris won't let you down. He is an honest person, who is developing experts for the long term profit. I use Risk Killer for more than 6 months with good profit and I hope this grid machine will also make my days. In two month I will update this review with results.On the first week it made only profits. Keep on your hard work Chris :)