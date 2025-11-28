Squid Grid AI MT5

Negocie de forma mais inteligente e segura com um EA de grade multi-ativo diversificado em risco alimentado por gestão de risco com IA.

SQUID GRID AI é um sistema sofisticado baseado em grade que aproveita oportunidades de reversão à média em 6 instrumentos não correlacionados. Ele otimiza o peso da carteira para maximizar os lucros enquanto gerencia ativamente o risco por meio de monitoramento de mercado alimentado por IA e protocolos de proteção multicamadas.

[Sinal ao Vivo] - [ Grupo de Suporte Dedicado | Versão MT5 - MT4 ]

Após a compra, envie-me uma mensagem privada para receber o manual do usuário e as instruções de configuração da IA.


Visão Geral do Desempenho (Backtest: 2020-2025)

Perfil de Risco Capital Inicial Saldo Final Retorno Total Drawdown Máximo
Risco Médio $1,000 $6,000 +500% -24.6% (mensal)
Baixo Risco $1,000 $3,500 +250% -12.3% (mensal)

O desempenho passado não garante resultados futuros. Estes números representam dados de backtest de 2020-2025. A negociação envolve risco substancial de perda.


Por que escolher este EA?

Diversificação multi-ativo

  • Negocia 6 instrumentos não correlacionados: XAUUSD, EURUSD, EURJPY, GBPNZD, AUDCAD, USDCAD
  • Alocação de peso otimizada para maximizar a rentabilidade enquanto diversifica o risco
  • Gestão de risco estrutural avançada em seu núcleo

Estratégia de grade sofisticada com salvaguardas integradas

  • Aproveita oportunidades de reversão à média estatisticamente de alta probabilidade
  • Identifica condições de sobrecompra e sobrevenda para entrada ideal
  • Adiciona posições durante retrações de preço para melhorar os preços médios de entrada
  • Importante: Nenhuma estratégia de martingale é empregada. Inclui limites máximos de camadas de grade e proteção de stop-loss para a posição geral.

Adaptação de Mercado e Gestão de Risco Alimentada por IA

  • IA integrada monitora o sentimento do mercado em tempo real, eventos de notícias e volatilidade
  • Analisa condições macroeconômicas diárias para ajustar parâmetros da estratégia
  • Fecha posições automaticamente ou pausa a negociação durante eventos anormais do mercado
  • Fornece sugestões claras de risco (Conservador/Neutral/Agressivo) baseadas em análise ao vivo

Gestão de dinheiro avançada para grades

  • Limites de retirada de lucro personalizáveis baseados na sua tolerância ao risco
  • Configurações de Drawdown Máximo Tolerável e tamanho de lote
  • Recomendações regulares de retirada de lucro (normalmente após crescimento de conta de 10-30%)
  • Sinais claros de "retirada aconselhada" da IA para garantir ganhos

Desempenho Transparente e Verificável

  • Sinal ao vivo disponível para verificação de desempenho em tempo real
  • Resultados de backtest alinham-se com negociação ao vivo através de protocolos rigorosos de risco
  • Proteção multicamadas projetada especificamente para limitações de estratégia de grade, incluindo monitoramento de correlação e detecção de tendências

Suporte Abrangente

  • Guia de configuração completo fornecido para todos os níveis de experiência de traders
  • Grupo de suporte dedicado ativo com acesso direto ao desenvolvedor
  • Atualizações e otimizações regulares baseadas em mudanças de regime de mercado

Suporte para Prop Firm

Antes de comprar, verifique as regras da sua Prop Firm e limitações de desafio, que podem incluir:

  • Estratégias de negociação em grade
  • Negociações simultâneas em múltiplos ativos
  • Negociação durante períodos de alta volatilidade
  • Proteção de posições
  • Restrições de drawdown máximo

Fornecemos orientação e arquivos de configuração para ajudar a cumprir as regras comuns de desafio.


Guia de Backtest e Configuração

  • Ativo de lançamento do EA e Timeframe: EURUSD | M5
  • Ativos negociados: XAUUSD, EURUSD, EURJPY, GBPNZD, AUDCAD, USDCAD
  • Timeframes: M5-H1 (ajustados conforme perfil de volatilidade do ativo)
  • Qualidade dos Dados de Backtest: Testes abrangentes usando dados de corretora de qualidade para histórico preciso de pares CAD (2020-2025)
  • Período testado: 2020 – 2025, modelo OHLC
  • Depósito Mínimo / Recomendado: $500 / $2000 (para operação ideal em todos os 6 ativos)

Aviso de Risco Essencial

  • Defendemos compras informadas: Como não ser enganado ao comprar um algoritmo
  • A negociação de CFD e forex envolve risco significativo de perda. Arrisque apenas capital que possa perder.
  • Configuração cuidadosa, gestão de risco e retirada regular de lucros são essenciais para o sucesso a longo prazo.
  • Estratégias de grade podem sofrer drawdowns substanciais durante tendências fortes prolongadas. Nosso monitoramento de IA e controles de risco são projetados para mitigar isso, mas o risco não pode ser eliminado.
  • O desempenho passado não garante lucratividade futura.
  • Nenhum sistema de negociação pode vencer 100% do tempo. Perdas são parte da negociação.
  • Sempre teste o EA completamente em uma conta demo antes de negociar ao vivo.
Comentários 6
Tamas Szebeni
356
Tamas Szebeni 2025.12.15 09:37 
 

The developer, Chris won't let you down. He is an honest person, who is developing experts for the long term profit. I use Risk Killer for more than 6 months with good profit and I hope this grid machine will also make my days. In two month I will update this review with results.On the first week it made only profits. Keep on your hard work Chris :)

Treizarius
20
Treizarius 2025.12.14 16:28 
 

Very interesting strategy that really focuses on capital protection with AI. It's quite unique for grids. Already really positive trades. Good support by Chris.

William Jonathan
55
William Jonathan 2025.12.11 04:20 
 

I've been using it for over 2 weeks and has profited greatly. Really recommend!

Mais do autor
Tamas Szebeni
356
Tamas Szebeni 2025.12.15 09:37 
 

The developer, Chris won't let you down. He is an honest person, who is developing experts for the long term profit. I use Risk Killer for more than 6 months with good profit and I hope this grid machine will also make my days. In two month I will update this review with results.On the first week it made only profits. Keep on your hard work Chris :)

Christophe Pa Trouillas
9427
Resposta do desenvolvedor Christophe Pa Trouillas 2025.12.15 14:51
Thanks Tamas for this feedback; this is very precious ^^
Treizarius
20
Treizarius 2025.12.14 16:28 
 

Very interesting strategy that really focuses on capital protection with AI. It's quite unique for grids. Already really positive trades. Good support by Chris.

Christophe Pa Trouillas
9427
Resposta do desenvolvedor Christophe Pa Trouillas 2025.12.15 14:53
Thanks Treizarius; you nailed it; capital protection is just key and what you cannot play with; you need to stay in the Game and not be Game ... OVER ;-)
William Jonathan
55
William Jonathan 2025.12.11 04:20 
 

I've been using it for over 2 weeks and has profited greatly. Really recommend!

Tradora
89
Tradora 2025.12.02 18:12 
 

O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação

Christophe Pa Trouillas
9427
Resposta do desenvolvedor Christophe Pa Trouillas 2025.12.05 10:44
thanks for this; Chris & Team
Jean David
28
Jean David 2025.12.01 21:30 
 

looks very promising ! Great user support

Christophe Pa Trouillas
9427
Resposta do desenvolvedor Christophe Pa Trouillas 2025.12.01 23:52
Thanks Jean David for this positive feedback ^^
Zhuo Kai Chen
3403
Zhuo Kai Chen 2025.11.29 13:44 
 

O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação

Christophe Pa Trouillas
9427
Resposta do desenvolvedor Christophe Pa Trouillas 2025.12.01 23:54
Thanks Zhuo Kai for your support don't hesitate to post your results in the comments section ^
This is of great value ^^
Responder ao comentário