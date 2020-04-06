Scalper Robot EA

SCALPER ROBOT: Система высокочастотной торговли уровня ALGOTRADER Разработана для точного скальпинга по FOREX, металлам, индексам и сырьевым товарам. Построена на институциональных стандартах валидации с расширенными контролями риска и интеллектуальным анализом рынка в реальном времени.

Limited Offer:

LIMIT OFFER ON SALE: $79.00 ONLY - VALID FOR NEXT 10 SALES NEXT PRICE $399.00 HURRY

After purchase for optimized

SET FILE:

Архитектура рыночной разведки

SCALPER ROBOT представляет эволюцию алгоритмических торговых систем, специально разработанную для трейдеров, ищущих стратегии быстрого входа-выхода с хирургической точностью. Разработана с использованием строгих протоколов валидации MQL5 Market, этот EA преобразует микроструктуру рынка в торговые возможности при строгом соблюдении риск-параметров.

Универсальность таймфреймов: M5-H1 оптимизированы для высокочастотных возможностей Покрытие активов: Универсальная совместимость - пары FOREX, XAUUSD, XAGUSD, US30, SPX500, BTCUSD Статус валидации: Полное соответствие MQL5 Market без ошибок с 11-ступенчатой предторговой валидацией

Основная технологическая платформа

Адаптивная система входа

Динамическое определение экстремумов: Окно回顾 5-11 баров идентифицирует разворотные экстремумы через распознавание многосвечных паттернов

Окно回顾 5-11 баров идентифицирует разворотные экстремумы через распознавание многосвечных паттернов Валидация ценового действия: Размещение отложенных ордеров (BUY_STOP/SELL_STOP) только после подтвержденного продолжения прорыва

Размещение отложенных ордеров (BUY_STOP/SELL_STOP) только после подтвержденного продолжения прорыва Фильтрация расстояния: Настраиваемое расстояние ордера предотвращает преждевременные входы во время консолидации

Универсальный движок расчета объема

Калибровка для разных активов: Автоматическое определение размера пипса для 40+ инструментов (Forex 4-5 знаков, Золото 2 знака, Индексы целые числа, Крипто переменные)

Автоматическое определение размера пипса для 40+ инструментов (Forex 4-5 знаков, Золото 2 знака, Индексы целые числа, Крипто переменные) Распределение на основе риска: Размер позиции в процентах с корректировкой по валюте счета (поддержка JPY/KWD 3 знака)

Размер позиции в процентах с корректировкой по валюте счета (поддержка JPY/KWD 3 знака) Интеллект маржи: Предторговый расчет маржи с 20% буфером безопасности и потолком 50% баланса на ордер

Расширенное управление выходом

Брекевен на основе процентов: Настраиваемый триггер (по умолчанию 10% от цели) с защитой офсета (1% буфер)

Настраиваемый триггер (по умолчанию 10% от цели) с защитой офсета (1% буфер) Прогрессивная трейлинг система: Активируется при достижении 15% цели, шаги по 5% для фиксации нереализованной прибыли

Активируется при достижении 15% цели, шаги по 5% для фиксации нереализованной прибыли Двойной режим SL/TP: Фиксированные пункты (200/300) или ATR-динамический (1.0x/4.0x множители) для адаптации к волатильности

Архитектура рисков

Протокол предторговой валидации (11 этапов)

Проверка разрешений терминала/счета Соответствие лимитов отложенных ордеров (ACCOUNT_LIMIT_ORDERS) Мониторинг порога дневных потерь (максимум 5% просадки) Подтверждение живой ценовой ленты Принудительное соблюдение минимального расстояния торговли Валидация расстояния стоп-уровней (SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL) Проверка границ уровня фриза (SYMBOL_TRADE_FREEZE_LEVEL) Проверка ограничений объема (MIN/MAX/STEP/LIMIT) Расчет достаточности маржи (OrderCalcMargin с порогом 80%) Ограничения использования баланса (максимум 50% на ордер) Сброс состояния ошибок (ResetLastError перед OrderSend)

Фильтрация рыночных событий

Интеграция экономического календаря: Блокировка новостей высокого/среднего/низкого воздействия с настраиваемыми окнами (±30 минут по умолчанию)

Блокировка новостей высокого/среднего/низкого воздействия с настраиваемыми окнами (±30 минут по умолчанию) Детальные контроли: Независимые переключатели для уровней серьезности воздействия

Независимые переключатели для уровней серьезности воздействия Статус в реальном времени: Визуальная панель показывает активные ограничения новостей

Управление сессиями

Оптимизация часовых поясов: Глобальный выбор часа (H_0100-H_2300) с неактивным состоянием для работы 24/5

Глобальный выбор часа (H_0100-H_2300) с неактивным состоянием для работы 24/5 Защита от дневной просадки: Автоматическое закрытие позиций при достижении 5% дневных потерь

Автоматическое закрытие позиций при достижении 5% дневных потерь Лимиты позиций: Максимум 3 одновременные позиции для предотвращения переэкспозиции

Технические характеристики

Интеграция индикаторов

Анализ ATR: 14-периодный средний истинный диапазон для параметров, скорректированных по волатильности

14-периодный средний истинный диапазон для параметров, скорректированных по волатильности RSI фильтр (опционально): 14-периодный осциллятор с порогами 70/30 для избежания входов в перекупленности/перепроданности

14-периодный осциллятор с порогами 70/30 для избежания входов в перекупленности/перепроданности Мониторинг спреда: Отклонение в реальном времени выше порога 30 пунктов

Стандарты исполнения ордеров

Политика заполнения: ORDER_FILLING_FOK (Fill-Or-Kill) для мгновенного исполнения или отмены

ORDER_FILLING_FOK (Fill-Or-Kill) для мгновенного исполнения или отмены Контроль проскальзывания: Допуск отклонения 50 пунктов

Допуск отклонения 50 пунктов Управление истечением: Отмена ордеров по времени (100 баров по умолчанию) для предотвращения устаревших ордеров

Дашборд отслеживания производительности

Интерфейс визуализации в реальном времени отображает:

Статус спреда (цветовые оповещения порогов)

Чтения волатильности ATR

Состояние активных/неактивных торговых часов

Уровни осциллятора RSI (при включении)

Конфигурацию фильтра новостей (индикаторы H/M/L)

Дневной P/L с метриками в процентах

Открытые позиции против максимальной емкости

Количество отложенных ордеров

Ежедневная статистика: Количество сделок и результаты сессии

Количество сделок и результаты сессии Недельная производительность: Кумулятивное отслеживание сделок и результатов

Операционные требования

Минимальные спецификации

Тип счета: ECN или стандартный (предпочтительно нулевые спреды)

ECN или стандартный (предпочтительно нулевые спреды) Кредитное плечо: Минимум 1:20 (рекомендуется 1:100 для оптимального использования маржи)

Минимум 1:20 (рекомендуется 1:100 для оптимального использования маржи) Капитал: Минимум $500 на 0.01 лот базового размера

Минимум $500 на 0.01 лот базового размера Соединение: VPS рекомендуется для непрерывной работы M5-M15

VPS рекомендуется для непрерывной работы M5-M15 Совместимость с брокерами: Любая MQL5-совместимая платформа со стандартным исполнением ордеров

Рекомендуемая среда

Депозит: $1,000 для диверсифицированной торговли несколькими парами

$1,000 для диверсифицированной торговли несколькими парами Символы: Начинайте с основных пар (EURUSD, GBPUSD, XAUUSD) перед расширением

Начинайте с основных пар (EURUSD, GBPUSD, XAUUSD) перед расширением Мониторинг: Первые 2 недели на демо для калибровки параметров под условия брокера

Первые 2 недели на демо для калибровки параметров под условия брокера Цикл пересмотра: Корректировка параметров каждые 500 сделок или ежемесячно

Фреймворк конфигурации

Основные параметры

Риск на сделку: 0.02% (ультраконсервативный) до 2.0% (агрессивный) Бары回顾: 5-1100 (окно обнаружения паттернов) Расстояние ордера: 100 пунктов (буфер подтверждения прорыва) Истечение срока: 100 баров (автоматическая очистка ордеров)

Стратегии стоп-лосса

Фиксированный режим:

SL: 50 пунктов

TP: 300 пунктов (соотношение вознаграждение-риск 1.5:1)

Режим ATR:

SL: множитель ATR 1.0x

TP: множитель ATR 4.0x (динамическое соотношение 4:1)

Управление выходом

Триггер брекевена: 10% от расстояния TP

10% от расстояния TP Офсет брекевена: 1% от расстояния TP

1% от расстояния TP Активация трейлинга: 15% от расстояния TP

15% от расстояния TP Шаг трейлинга: 5% от расстояния TP

Контроли сессии

Час начала: H_0000 (настраивается по часовому поясу)

H_0000 (настраивается по часовому поясу) Час окончания: H_2100 (ночное закрытие)

H_2100 (ночное закрытие) Макс. позиции: 3 одновременные

3 одновременные Лимит дневных потерь: 5% от начального баланса

5% от начального баланса Макс. спред: 30 пунктов

Методология стратегии

Логика входа

Распознавание паттернов: Идентифицирует разворотные максимумы/минимумы 5-11 баров с использованием функций iHighest/iLowest Фаза подтверждения: Размещает отложенные ордера на экстремум + буферное расстояние (100 пунктов по умолчанию) Ожидание активации: Ордер срабатывает только при устойчивом продолжении прорыва Расчет объема: Размер на основе риска обеспечивает единообразную экспозицию при различных расстояниях SL

Управление позициями

Первоначальная защита: SL/TP устанавливаются при размещении ордера (фиксированные или на основе ATR) Миграция брекевена: Перемещает SL на вход +1% при достижении цены 10% от TP Активация трейлинга: Запускает прогрессивный трейлинг при достижении 15% TP Частичное масштабирование (будущее): Фреймворк подготовлен для реализации многоуровневого выхода

Контроль рисков

Перед торговлей: 11-ступенчатая валидация предотвращает недействительные ордера

11-ступенчатая валидация предотвращает недействительные ордера В процессе торговли: Динамическая корректировка SL через механизмы брекевена и трейлинга

Динамическая корректировка SL через механизмы брекевена и трейлинга После торговли: Исторический анализ питает ежедневную/еженедельную статистику

Исторический анализ питает ежедневную/еженедельную статистику На уровне сессии: Автоматическое отключение при достижении порога дневных потерь или максимального количества позиций

Матрица кастомизации

Варианты масштабируемости

Консервативный: 0.02% риск, соотношение ATR 3:1, фильтр новостей только Высокий

0.02% риск, соотношение ATR 3:1, фильтр новостей только Высокий Сбалансированный: 0.5% риск, соотношение ATR 4:1, фильтр новостей Высокий+Средний

0.5% риск, соотношение ATR 4:1, фильтр новостей Высокий+Средний Агрессивный: 2.0% риск, фиксированное соотношение 1.5:1, без фильтра новостей

Адаптации к рынку

Трендовый: Увеличить расстояние ордера до 150 пунктов, отключить RSI фильтр

Увеличить расстояние ордера до 150 пунктов, отключить RSI фильтр Рейндж: Включить RSI фильтр 70/30, уменьшить лимит позиций до 2

Включить RSI фильтр 70/30, уменьшить лимит позиций до 2 Волатильный: Использовать только режим ATR, увеличить ATR_SL до 1.5x

Корректировки брокера

Высокий спред: Увеличить MaxSpread до 50, использовать большее расстояние ордера

Увеличить MaxSpread до 50, использовать большее расстояние ордера Низкое плечо: Уменьшить риск до 0.1%, увеличить минимальный капитал

Уменьшить риск до 0.1%, увеличить минимальный капитал Задержки исполнения: Продлить истечение срока до 200 баров, увеличить допуск проскальзывания

Отладка и мониторинг

Система логирования

EnableDebug = false (по умолчанию): Тихая работа, только ошибки EnableDebug = true: Полное логирование включая:

Обнаружение сигналов входа

Попытки размещения ордеров

Сбои валидации с конкретными причинами

События модификации позиций

Корректировки трейлинг-стопов

Ежедневные/еженедельные сбросы

Интеллект дашборда

Все метрики обновляются в реальном времени без перекомпиляции кода:

Цветовые оповещения спреда (зеленый <30, красный ≥30)

Тренды волатильности ATR

Статус торговых часов

Предупреждения о близости новостных событий

Дневной P/L с визуальной индикацией прибыли/убытка

Индикатор емкости позиций

Статистика производительности (ежедневные/еженедельные сделки и результаты)

Признание рисков

Алгоритмические торговые системы работают в вероятностных средах, где рыночные условия постоянно эволюционируют. Хотя SCALPER ROBOT включает институциональную валидацию и контроли рисков, торговые результаты зависят от множества внешних факторов, включая качество исполнения брокера, ликвидность рынка, изменчивость спредов и непредвиденные ценовые гэпы.

Распределение капитала: Торгуйте только средствами, специально выделенными для спекулятивной торговли Чувствительность параметров: Настройки по умолчанию требуют корректировки под условия конкретного брокера Непрерывный мониторинг: Автоматизированные системы требуют периодического надзора и перекалибровки параметров Исторический контекст: Результаты бэктестинга отражают конкретные рыночные условия и не являются предсказательными

Технический фреймворк

Расширенная отладка для сложных конфигураций

Философия системы

SCALPER ROBOT представляет системный подход к высокочастотной торговле, отдавая приоритет управлению рисками перед агрессивным размером позиций. 11-ступенчатый протокол валидации гарантирует, что каждая сделка соответствует требованиям конкретного брокера перед исполнением, в то время как процентная система выхода адаптируется как к трендовым, так и к рейнджовым условиям.

В отличие от подходов сетки или мартингейла, каждая позиция поддерживает независимые уровни SL/TP с прогрессивным снижением риска через механизмы брекевена и трейлинга. Универсальный движок размера пипса обеспечивает бесшовное развертывание по классам активов без ручной перекалибровки, а интегрированный фильтр новостей предотвращает экспозицию во время всплесков волатильности, вызванных событиями.

Создан для трейдеров, которые ценят стабильность превыше спекуляций, соблюдение превыше упрощений и системное исполнение превыше дискреционного толкования.

NB: Эта система предоставляется как торговый инструмент. Производительность зависит от правильной конфигурации, непрерывного мониторинга и благоприятных рыночных условий. Пользователи несут полную ответственность за торговые решения и результаты.