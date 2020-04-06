Scalper Robot EA

SCALPER ROBOT: Система высокочастотной торговли уровня ALGOTRADER Разработана для точного скальпинга по FOREX, металлам, индексам и сырьевым товарам. Построена на институциональных стандартах валидации с расширенными контролями риска и интеллектуальным анализом рынка в реальном времени.

Архитектура рыночной разведки

SCALPER ROBOT представляет эволюцию алгоритмических торговых систем, специально разработанную для трейдеров, ищущих стратегии быстрого входа-выхода с хирургической точностью. Разработана с использованием строгих протоколов валидации MQL5 Market, этот EA преобразует микроструктуру рынка в торговые возможности при строгом соблюдении риск-параметров.

Универсальность таймфреймов: M5-H1 оптимизированы для высокочастотных возможностей Покрытие активов: Универсальная совместимость - пары FOREX, XAUUSD, XAGUSD, US30, SPX500, BTCUSD Статус валидации: Полное соответствие MQL5 Market без ошибок с 11-ступенчатой предторговой валидацией

Основная технологическая платформа

Адаптивная система входа

  • Динамическое определение экстремумов: Окно回顾 5-11 баров идентифицирует разворотные экстремумы через распознавание многосвечных паттернов
  • Валидация ценового действия: Размещение отложенных ордеров (BUY_STOP/SELL_STOP) только после подтвержденного продолжения прорыва
  • Фильтрация расстояния: Настраиваемое расстояние ордера предотвращает преждевременные входы во время консолидации

Универсальный движок расчета объема

  • Калибровка для разных активов: Автоматическое определение размера пипса для 40+ инструментов (Forex 4-5 знаков, Золото 2 знака, Индексы целые числа, Крипто переменные)
  • Распределение на основе риска: Размер позиции в процентах с корректировкой по валюте счета (поддержка JPY/KWD 3 знака)
  • Интеллект маржи: Предторговый расчет маржи с 20% буфером безопасности и потолком 50% баланса на ордер

Расширенное управление выходом

  • Брекевен на основе процентов: Настраиваемый триггер (по умолчанию 10% от цели) с защитой офсета (1% буфер)
  • Прогрессивная трейлинг система: Активируется при достижении 15% цели, шаги по 5% для фиксации нереализованной прибыли
  • Двойной режим SL/TP: Фиксированные пункты (200/300) или ATR-динамический (1.0x/4.0x множители) для адаптации к волатильности

Архитектура рисков

Протокол предторговой валидации (11 этапов)

  1. Проверка разрешений терминала/счета
  2. Соответствие лимитов отложенных ордеров (ACCOUNT_LIMIT_ORDERS)
  3. Мониторинг порога дневных потерь (максимум 5% просадки)
  4. Подтверждение живой ценовой ленты
  5. Принудительное соблюдение минимального расстояния торговли
  6. Валидация расстояния стоп-уровней (SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL)
  7. Проверка границ уровня фриза (SYMBOL_TRADE_FREEZE_LEVEL)
  8. Проверка ограничений объема (MIN/MAX/STEP/LIMIT)
  9. Расчет достаточности маржи (OrderCalcMargin с порогом 80%)
  10. Ограничения использования баланса (максимум 50% на ордер)
  11. Сброс состояния ошибок (ResetLastError перед OrderSend)

Фильтрация рыночных событий

  • Интеграция экономического календаря: Блокировка новостей высокого/среднего/низкого воздействия с настраиваемыми окнами (±30 минут по умолчанию)
  • Детальные контроли: Независимые переключатели для уровней серьезности воздействия
  • Статус в реальном времени: Визуальная панель показывает активные ограничения новостей

Управление сессиями

  • Оптимизация часовых поясов: Глобальный выбор часа (H_0100-H_2300) с неактивным состоянием для работы 24/5
  • Защита от дневной просадки: Автоматическое закрытие позиций при достижении 5% дневных потерь
  • Лимиты позиций: Максимум 3 одновременные позиции для предотвращения переэкспозиции

Технические характеристики

Интеграция индикаторов

  • Анализ ATR: 14-периодный средний истинный диапазон для параметров, скорректированных по волатильности
  • RSI фильтр (опционально): 14-периодный осциллятор с порогами 70/30 для избежания входов в перекупленности/перепроданности
  • Мониторинг спреда: Отклонение в реальном времени выше порога 30 пунктов

Стандарты исполнения ордеров

  • Политика заполнения: ORDER_FILLING_FOK (Fill-Or-Kill) для мгновенного исполнения или отмены
  • Контроль проскальзывания: Допуск отклонения 50 пунктов
  • Управление истечением: Отмена ордеров по времени (100 баров по умолчанию) для предотвращения устаревших ордеров

Дашборд отслеживания производительности

Интерфейс визуализации в реальном времени отображает:

  • Статус спреда (цветовые оповещения порогов)
  • Чтения волатильности ATR
  • Состояние активных/неактивных торговых часов
  • Уровни осциллятора RSI (при включении)
  • Конфигурацию фильтра новостей (индикаторы H/M/L)
  • Дневной P/L с метриками в процентах
  • Открытые позиции против максимальной емкости
  • Количество отложенных ордеров
  • Ежедневная статистика: Количество сделок и результаты сессии
  • Недельная производительность: Кумулятивное отслеживание сделок и результатов

Операционные требования

Минимальные спецификации

  • Тип счета: ECN или стандартный (предпочтительно нулевые спреды)
  • Кредитное плечо: Минимум 1:20 (рекомендуется 1:100 для оптимального использования маржи)
  • Капитал: Минимум $500 на 0.01 лот базового размера
  • Соединение: VPS рекомендуется для непрерывной работы M5-M15
  • Совместимость с брокерами: Любая MQL5-совместимая платформа со стандартным исполнением ордеров

Рекомендуемая среда

  • Депозит: $1,000 для диверсифицированной торговли несколькими парами
  • Символы: Начинайте с основных пар (EURUSD, GBPUSD, XAUUSD) перед расширением
  • Мониторинг: Первые 2 недели на демо для калибровки параметров под условия брокера
  • Цикл пересмотра: Корректировка параметров каждые 500 сделок или ежемесячно

Фреймворк конфигурации

Основные параметры

Риск на сделку: 0.02% (ультраконсервативный) до 2.0% (агрессивный) Бары回顾: 5-1100 (окно обнаружения паттернов) Расстояние ордера: 100 пунктов (буфер подтверждения прорыва) Истечение срока: 100 баров (автоматическая очистка ордеров)

Стратегии стоп-лосса

Фиксированный режим:

  • SL: 50 пунктов
  • TP: 300 пунктов (соотношение вознаграждение-риск 1.5:1)

Режим ATR:

  • SL: множитель ATR 1.0x
  • TP: множитель ATR 4.0x (динамическое соотношение 4:1)

Управление выходом

  • Триггер брекевена: 10% от расстояния TP
  • Офсет брекевена: 1% от расстояния TP
  • Активация трейлинга: 15% от расстояния TP
  • Шаг трейлинга: 5% от расстояния TP

Контроли сессии

  • Час начала: H_0000 (настраивается по часовому поясу)
  • Час окончания: H_2100 (ночное закрытие)
  • Макс. позиции: 3 одновременные
  • Лимит дневных потерь: 5% от начального баланса
  • Макс. спред: 30 пунктов

Методология стратегии

Логика входа

  1. Распознавание паттернов: Идентифицирует разворотные максимумы/минимумы 5-11 баров с использованием функций iHighest/iLowest
  2. Фаза подтверждения: Размещает отложенные ордера на экстремум + буферное расстояние (100 пунктов по умолчанию)
  3. Ожидание активации: Ордер срабатывает только при устойчивом продолжении прорыва
  4. Расчет объема: Размер на основе риска обеспечивает единообразную экспозицию при различных расстояниях SL

Управление позициями

  1. Первоначальная защита: SL/TP устанавливаются при размещении ордера (фиксированные или на основе ATR)
  2. Миграция брекевена: Перемещает SL на вход +1% при достижении цены 10% от TP
  3. Активация трейлинга: Запускает прогрессивный трейлинг при достижении 15% TP
  4. Частичное масштабирование (будущее): Фреймворк подготовлен для реализации многоуровневого выхода

Контроль рисков

  • Перед торговлей: 11-ступенчатая валидация предотвращает недействительные ордера
  • В процессе торговли: Динамическая корректировка SL через механизмы брекевена и трейлинга
  • После торговли: Исторический анализ питает ежедневную/еженедельную статистику
  • На уровне сессии: Автоматическое отключение при достижении порога дневных потерь или максимального количества позиций

Матрица кастомизации

Варианты масштабируемости

  • Консервативный: 0.02% риск, соотношение ATR 3:1, фильтр новостей только Высокий
  • Сбалансированный: 0.5% риск, соотношение ATR 4:1, фильтр новостей Высокий+Средний
  • Агрессивный: 2.0% риск, фиксированное соотношение 1.5:1, без фильтра новостей

Адаптации к рынку

  • Трендовый: Увеличить расстояние ордера до 150 пунктов, отключить RSI фильтр
  • Рейндж: Включить RSI фильтр 70/30, уменьшить лимит позиций до 2
  • Волатильный: Использовать только режим ATR, увеличить ATR_SL до 1.5x

Корректировки брокера

  • Высокий спред: Увеличить MaxSpread до 50, использовать большее расстояние ордера
  • Низкое плечо: Уменьшить риск до 0.1%, увеличить минимальный капитал
  • Задержки исполнения: Продлить истечение срока до 200 баров, увеличить допуск проскальзывания

Отладка и мониторинг

Система логирования

EnableDebug = false (по умолчанию): Тихая работа, только ошибки EnableDebug = true: Полное логирование включая:

  • Обнаружение сигналов входа
  • Попытки размещения ордеров
  • Сбои валидации с конкретными причинами
  • События модификации позиций
  • Корректировки трейлинг-стопов
  • Ежедневные/еженедельные сбросы

Интеллект дашборда

Все метрики обновляются в реальном времени без перекомпиляции кода:

  • Цветовые оповещения спреда (зеленый <30, красный ≥30)
  • Тренды волатильности ATR
  • Статус торговых часов
  • Предупреждения о близости новостных событий
  • Дневной P/L с визуальной индикацией прибыли/убытка
  • Индикатор емкости позиций
  • Статистика производительности (ежедневные/еженедельные сделки и результаты)

Признание рисков

Алгоритмические торговые системы работают в вероятностных средах, где рыночные условия постоянно эволюционируют. Хотя SCALPER ROBOT включает институциональную валидацию и контроли рисков, торговые результаты зависят от множества внешних факторов, включая качество исполнения брокера, ликвидность рынка, изменчивость спредов и непредвиденные ценовые гэпы.

Распределение капитала: Торгуйте только средствами, специально выделенными для спекулятивной торговли Чувствительность параметров: Настройки по умолчанию требуют корректировки под условия конкретного брокера Непрерывный мониторинг: Автоматизированные системы требуют периодического надзора и перекалибровки параметров Исторический контекст: Результаты бэктестинга отражают конкретные рыночные условия и не являются предсказательными

Технический фреймворк

Расширенная отладка для сложных конфигураций

Философия системы

SCALPER ROBOT представляет системный подход к высокочастотной торговле, отдавая приоритет управлению рисками перед агрессивным размером позиций. 11-ступенчатый протокол валидации гарантирует, что каждая сделка соответствует требованиям конкретного брокера перед исполнением, в то время как процентная система выхода адаптируется как к трендовым, так и к рейнджовым условиям.

В отличие от подходов сетки или мартингейла, каждая позиция поддерживает независимые уровни SL/TP с прогрессивным снижением риска через механизмы брекевена и трейлинга. Универсальный движок размера пипса обеспечивает бесшовное развертывание по классам активов без ручной перекалибровки, а интегрированный фильтр новостей предотвращает экспозицию во время всплесков волатильности, вызванных событиями.

Создан для трейдеров, которые ценят стабильность превыше спекуляций, соблюдение превыше упрощений и системное исполнение превыше дискреционного толкования.

NB: Эта система предоставляется как торговый инструмент. Производительность зависит от правильной конфигурации, непрерывного мониторинга и благоприятных рыночных условий. Пользователи несут полную ответственность за торговые решения и результаты.


