Scalper Robot EA
Эксперты
- John Muguimi Njue
Версия: 2.1
Обновлено: 24 октября 2025
- Активации: 8
SCALPER ROBOT: Система высокочастотной торговли уровня ALGOTRADER Разработана для точного скальпинга по FOREX, металлам, индексам и сырьевым товарам. Построена на институциональных стандартах валидации с расширенными контролями риска и интеллектуальным анализом рынка в реальном времени.
Архитектура рыночной разведки
SCALPER ROBOT представляет эволюцию алгоритмических торговых систем, специально разработанную для трейдеров, ищущих стратегии быстрого входа-выхода с хирургической точностью. Разработана с использованием строгих протоколов валидации MQL5 Market, этот EA преобразует микроструктуру рынка в торговые возможности при строгом соблюдении риск-параметров.
Универсальность таймфреймов: M5-H1 оптимизированы для высокочастотных возможностей Покрытие активов: Универсальная совместимость - пары FOREX, XAUUSD, XAGUSD, US30, SPX500, BTCUSD Статус валидации: Полное соответствие MQL5 Market без ошибок с 11-ступенчатой предторговой валидацией
Основная технологическая платформа
Адаптивная система входа
- Динамическое определение экстремумов: Окно回顾 5-11 баров идентифицирует разворотные экстремумы через распознавание многосвечных паттернов
- Валидация ценового действия: Размещение отложенных ордеров (BUY_STOP/SELL_STOP) только после подтвержденного продолжения прорыва
- Фильтрация расстояния: Настраиваемое расстояние ордера предотвращает преждевременные входы во время консолидации
Универсальный движок расчета объема
- Калибровка для разных активов: Автоматическое определение размера пипса для 40+ инструментов (Forex 4-5 знаков, Золото 2 знака, Индексы целые числа, Крипто переменные)
- Распределение на основе риска: Размер позиции в процентах с корректировкой по валюте счета (поддержка JPY/KWD 3 знака)
- Интеллект маржи: Предторговый расчет маржи с 20% буфером безопасности и потолком 50% баланса на ордер
Расширенное управление выходом
- Брекевен на основе процентов: Настраиваемый триггер (по умолчанию 10% от цели) с защитой офсета (1% буфер)
- Прогрессивная трейлинг система: Активируется при достижении 15% цели, шаги по 5% для фиксации нереализованной прибыли
- Двойной режим SL/TP: Фиксированные пункты (200/300) или ATR-динамический (1.0x/4.0x множители) для адаптации к волатильности
Архитектура рисков
Протокол предторговой валидации (11 этапов)
- Проверка разрешений терминала/счета
- Соответствие лимитов отложенных ордеров (ACCOUNT_LIMIT_ORDERS)
- Мониторинг порога дневных потерь (максимум 5% просадки)
- Подтверждение живой ценовой ленты
- Принудительное соблюдение минимального расстояния торговли
- Валидация расстояния стоп-уровней (SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL)
- Проверка границ уровня фриза (SYMBOL_TRADE_FREEZE_LEVEL)
- Проверка ограничений объема (MIN/MAX/STEP/LIMIT)
- Расчет достаточности маржи (OrderCalcMargin с порогом 80%)
- Ограничения использования баланса (максимум 50% на ордер)
- Сброс состояния ошибок (ResetLastError перед OrderSend)
Фильтрация рыночных событий
- Интеграция экономического календаря: Блокировка новостей высокого/среднего/низкого воздействия с настраиваемыми окнами (±30 минут по умолчанию)
- Детальные контроли: Независимые переключатели для уровней серьезности воздействия
- Статус в реальном времени: Визуальная панель показывает активные ограничения новостей
Управление сессиями
- Оптимизация часовых поясов: Глобальный выбор часа (H_0100-H_2300) с неактивным состоянием для работы 24/5
- Защита от дневной просадки: Автоматическое закрытие позиций при достижении 5% дневных потерь
- Лимиты позиций: Максимум 3 одновременные позиции для предотвращения переэкспозиции
Технические характеристики
Интеграция индикаторов
- Анализ ATR: 14-периодный средний истинный диапазон для параметров, скорректированных по волатильности
- RSI фильтр (опционально): 14-периодный осциллятор с порогами 70/30 для избежания входов в перекупленности/перепроданности
- Мониторинг спреда: Отклонение в реальном времени выше порога 30 пунктов
Стандарты исполнения ордеров
- Политика заполнения: ORDER_FILLING_FOK (Fill-Or-Kill) для мгновенного исполнения или отмены
- Контроль проскальзывания: Допуск отклонения 50 пунктов
- Управление истечением: Отмена ордеров по времени (100 баров по умолчанию) для предотвращения устаревших ордеров
Дашборд отслеживания производительности
Интерфейс визуализации в реальном времени отображает:
- Статус спреда (цветовые оповещения порогов)
- Чтения волатильности ATR
- Состояние активных/неактивных торговых часов
- Уровни осциллятора RSI (при включении)
- Конфигурацию фильтра новостей (индикаторы H/M/L)
- Дневной P/L с метриками в процентах
- Открытые позиции против максимальной емкости
- Количество отложенных ордеров
- Ежедневная статистика: Количество сделок и результаты сессии
- Недельная производительность: Кумулятивное отслеживание сделок и результатов
Операционные требования
Минимальные спецификации
- Тип счета: ECN или стандартный (предпочтительно нулевые спреды)
- Кредитное плечо: Минимум 1:20 (рекомендуется 1:100 для оптимального использования маржи)
- Капитал: Минимум $500 на 0.01 лот базового размера
- Соединение: VPS рекомендуется для непрерывной работы M5-M15
- Совместимость с брокерами: Любая MQL5-совместимая платформа со стандартным исполнением ордеров
Рекомендуемая среда
- Депозит: $1,000 для диверсифицированной торговли несколькими парами
- Символы: Начинайте с основных пар (EURUSD, GBPUSD, XAUUSD) перед расширением
- Мониторинг: Первые 2 недели на демо для калибровки параметров под условия брокера
- Цикл пересмотра: Корректировка параметров каждые 500 сделок или ежемесячно
Фреймворк конфигурации
Основные параметры
Риск на сделку: 0.02% (ультраконсервативный) до 2.0% (агрессивный) Бары回顾: 5-1100 (окно обнаружения паттернов) Расстояние ордера: 100 пунктов (буфер подтверждения прорыва) Истечение срока: 100 баров (автоматическая очистка ордеров)
Стратегии стоп-лосса
Фиксированный режим:
- SL: 50 пунктов
- TP: 300 пунктов (соотношение вознаграждение-риск 1.5:1)
Режим ATR:
- SL: множитель ATR 1.0x
- TP: множитель ATR 4.0x (динамическое соотношение 4:1)
Управление выходом
- Триггер брекевена: 10% от расстояния TP
- Офсет брекевена: 1% от расстояния TP
- Активация трейлинга: 15% от расстояния TP
- Шаг трейлинга: 5% от расстояния TP
Контроли сессии
- Час начала: H_0000 (настраивается по часовому поясу)
- Час окончания: H_2100 (ночное закрытие)
- Макс. позиции: 3 одновременные
- Лимит дневных потерь: 5% от начального баланса
- Макс. спред: 30 пунктов
Методология стратегии
Логика входа
- Распознавание паттернов: Идентифицирует разворотные максимумы/минимумы 5-11 баров с использованием функций iHighest/iLowest
- Фаза подтверждения: Размещает отложенные ордера на экстремум + буферное расстояние (100 пунктов по умолчанию)
- Ожидание активации: Ордер срабатывает только при устойчивом продолжении прорыва
- Расчет объема: Размер на основе риска обеспечивает единообразную экспозицию при различных расстояниях SL
Управление позициями
- Первоначальная защита: SL/TP устанавливаются при размещении ордера (фиксированные или на основе ATR)
- Миграция брекевена: Перемещает SL на вход +1% при достижении цены 10% от TP
- Активация трейлинга: Запускает прогрессивный трейлинг при достижении 15% TP
- Частичное масштабирование (будущее): Фреймворк подготовлен для реализации многоуровневого выхода
Контроль рисков
- Перед торговлей: 11-ступенчатая валидация предотвращает недействительные ордера
- В процессе торговли: Динамическая корректировка SL через механизмы брекевена и трейлинга
- После торговли: Исторический анализ питает ежедневную/еженедельную статистику
- На уровне сессии: Автоматическое отключение при достижении порога дневных потерь или максимального количества позиций
Матрица кастомизации
Варианты масштабируемости
- Консервативный: 0.02% риск, соотношение ATR 3:1, фильтр новостей только Высокий
- Сбалансированный: 0.5% риск, соотношение ATR 4:1, фильтр новостей Высокий+Средний
- Агрессивный: 2.0% риск, фиксированное соотношение 1.5:1, без фильтра новостей
Адаптации к рынку
- Трендовый: Увеличить расстояние ордера до 150 пунктов, отключить RSI фильтр
- Рейндж: Включить RSI фильтр 70/30, уменьшить лимит позиций до 2
- Волатильный: Использовать только режим ATR, увеличить ATR_SL до 1.5x
Корректировки брокера
- Высокий спред: Увеличить MaxSpread до 50, использовать большее расстояние ордера
- Низкое плечо: Уменьшить риск до 0.1%, увеличить минимальный капитал
- Задержки исполнения: Продлить истечение срока до 200 баров, увеличить допуск проскальзывания
Отладка и мониторинг
Система логирования
EnableDebug = false (по умолчанию): Тихая работа, только ошибки EnableDebug = true: Полное логирование включая:
- Обнаружение сигналов входа
- Попытки размещения ордеров
- Сбои валидации с конкретными причинами
- События модификации позиций
- Корректировки трейлинг-стопов
- Ежедневные/еженедельные сбросы
Интеллект дашборда
Все метрики обновляются в реальном времени без перекомпиляции кода:
- Цветовые оповещения спреда (зеленый <30, красный ≥30)
- Тренды волатильности ATR
- Статус торговых часов
- Предупреждения о близости новостных событий
- Дневной P/L с визуальной индикацией прибыли/убытка
- Индикатор емкости позиций
- Статистика производительности (ежедневные/еженедельные сделки и результаты)
Признание рисков
Алгоритмические торговые системы работают в вероятностных средах, где рыночные условия постоянно эволюционируют. Хотя SCALPER ROBOT включает институциональную валидацию и контроли рисков, торговые результаты зависят от множества внешних факторов, включая качество исполнения брокера, ликвидность рынка, изменчивость спредов и непредвиденные ценовые гэпы.
Распределение капитала: Торгуйте только средствами, специально выделенными для спекулятивной торговли Чувствительность параметров: Настройки по умолчанию требуют корректировки под условия конкретного брокера Непрерывный мониторинг: Автоматизированные системы требуют периодического надзора и перекалибровки параметров Исторический контекст: Результаты бэктестинга отражают конкретные рыночные условия и не являются предсказательными
Технический фреймворк
Расширенная отладка для сложных конфигураций
Философия системы
SCALPER ROBOT представляет системный подход к высокочастотной торговле, отдавая приоритет управлению рисками перед агрессивным размером позиций. 11-ступенчатый протокол валидации гарантирует, что каждая сделка соответствует требованиям конкретного брокера перед исполнением, в то время как процентная система выхода адаптируется как к трендовым, так и к рейнджовым условиям.
В отличие от подходов сетки или мартингейла, каждая позиция поддерживает независимые уровни SL/TP с прогрессивным снижением риска через механизмы брекевена и трейлинга. Универсальный движок размера пипса обеспечивает бесшовное развертывание по классам активов без ручной перекалибровки, а интегрированный фильтр новостей предотвращает экспозицию во время всплесков волатильности, вызванных событиями.
Создан для трейдеров, которые ценят стабильность превыше спекуляций, соблюдение превыше упрощений и системное исполнение превыше дискреционного толкования.
NB: Эта система предоставляется как торговый инструмент. Производительность зависит от правильной конфигурации, непрерывного мониторинга и благоприятных рыночных условий. Пользователи несут полную ответственность за торговые решения и результаты.